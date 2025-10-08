Prahova: Peste 10.000 de consumatori au rămas fără curent electric, pe fondul ploilor abundente | AUDIO

16:20

Turme de oi înzăpezite pe munte în zona Transalpina. Din cauza stratului gros de zăpadă, oile nu mai pot înainta. Pentru a coborî în siguranță animalele, ciobanii au solicitat la 112 ca șoseaua de mare înălțime să fie deszăpezită de drumari în sectoarele unde zăpada este foarte mare. Căderile de zăpadă de la începutul lui […]