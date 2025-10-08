AUR face primul pas pentru demiterea președintelui Nicușor Dan. Solicitarea e trimisă OFICIAL
Gândul, 8 octombrie 2025 12:20
• • •
Acum 5 minute
13:00
Când sunt moșii de toamnă anul acesta. Ce alimente nu trebuie să lipsească de la pomana oferită de Sâmbăta Morților # Gândul
Moșii de toamnă, cunoscuți și sub denumirea de Sâmbăta Morților, reprezintă ultima sărbătoare mare a anului bisericesc pentru cei trecuți în neființă. Data nu este una fixă, însă este marcată de prima sâmbătă a lunii noiembrie. Anul acesta va pica pe 1 noiembrie, dată care coincide cu sărbătoarea Sfinților Cosma și Damian. Ziua aceasta are […]
Acum 15 minute
12:50
Curtea de Apel București consideră că Alina Bica și-a ispășit pedeapsa în Italia. Experții contestă: „Nu a executat nimic” # Gândul
Curtea de Apel București susține, în motivarea publicată recent, că fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, și-ar fi ispășit în Italia pedeapsa de 4 ani de închisoare primită în România, dar într-o formă asimilată arestului la domiciliu. Potrivit judecătorilor, această concluzie ar fi conformă cu o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene din […]
Acum 30 minute
12:40
Adelina Pestrițu, în vârstă de 38 de ani, a oferit câteva detalii despre Zenaida, fiica sa și a lui Virgil Șteblea. Adelina Pestrițu a fost asistentă de televiziune, iar acum este influencer și se bucură de mare succes în mediul online. În ceea ce privește viața personală, aceasta a fost căsătorită de două ori. […]
12:40
Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă pe Busu: „Nu mi-e mie rușine de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte pentru ploicica asta?!” # Gândul
Andreea Esca i-a certat, miercuri, pe Facebook, pe meteorologii care au emis codul roșu de ploi și spune că afară este, de fapt, o ploicică. Celebra știristă l-a certat și pe Busu. „Busu face mișto de mine că mă îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afară, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo. […]
12:40
O centralistă i-a închis telefonul ministrului francez al Apărării: „Este ora 22:00, într-o duminică” # Gândul
„Nu știu cine sunteți, domnule, dar este ora 22:00, într-o duminică, și nu e momentul pentru glume”, i-a spus o centralistă ministrului francez Bruno Le Maire, potrivit relatării Bloomberg. Incidentul a avut loc în timp ce guvernul președintelui Emmanuel Macron încerca, în grabă, să formeze un nou executiv — al treilea într-un singur an. Bruno […]
Acum o oră
12:30
Pelerinajul anului a debutat la Iași. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă spre închinare, alături de moaștele Sfântului Grigorie Palama # Gândul
Pelerinajul de amploare închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iaşi a debutat miercuri, 8 octombrie, la ora 6:00, prin citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. După acest moment de rugăciune, racla cu sfintele moaște a fost purtată în procesiunea tradițională, fiind așezată în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan, unde va rămâne spre închinare credincioșilor până […]
12:30
Trump recunoaște: NEGOCIERILE cu Putin sunt mult mai dificile comparativ cu discuțiile de pace purtate pentru Gaza # Gândul
Președintele american Donald Trump consideră că negocierile cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, sunt mult mai dificile decât discuțiile purtate cu oficialii din Orientul Mijlociu pentru obținerea unui acord de pace între Israel și Hamas. Potrivit Kyiv Post, Trump și-a supraestimat capacitatea diplomatică atunci când a afirmat că […]
12:30
ARAFAT se ceartă, iar, cu rețele sociale: „Riscurile sunt reale. Nu vă lăsați induși în eroare de postări” # Gândul
Raed Arafat, șeful DSU, a reacționat, după ce pe rețelele sociale au apărut mesaje în care se spune că situația meteorologică nu ar fi atât de gravă, după cum anunță autoritățile. Șeful DSU a transmis un mesaj populației, în cadrul unei intervenții la Digi24, să ia în serios avertismentele meteo și măsurile recomandate de experți […]
12:20
Andra Măruță, una dintre cele mai iubite artiste din România, a vorbit recent despre o pasiune mai puțin cunoscută din viața ei: gătitul. Deși are un program încărcat și își împarte timpul între concerte, familie și proiecte de televiziune, cântăreața a făcut loc și pentru o pasiune recentă – gătitul. Astfel, într-un interviu acordat de […]
12:20
AUR face primul pas pentru demiterea președintelui Nicușor Dan. Solicitarea e trimisă OFICIAL # Gândul
AUR solicită oficial președintelui Senatului, Mircea Abrudean, să sesizeze Curtea Constituțională pentru demiterea din funcție a președintelui Nicușor Dan, în cazul în care analizele medicale vor demonstra că acesta are probleme psihice. „Stimate Domnule Președinte, Avînd în vedere că, în cursul săptămînii trecute, Președintele României a manifestat, în mai multe ocazii publice, un comportament atipic, […]
12:10
Ilie Bolojan mai bifează o finanțare europeană. O primă tranșă de 500 de milioane de euro de la BEI pentru autostrada Sibiu–Pitești # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a primit la Palatul Victoria o delegație a Băncii Europene de Investiții (BEI), venită la București pentru semnarea unui contract de finanțare de 500 de milioane de euro, prima tranșă dintr-un pachet total de un miliard de euro destinat construcției autostrăzii A1 – Sibiu-Pitești, anunță Palatul Victoria. „În cadrul discuțiilor, șeful Guvernului […]
12:10
Ion Cristoiu: Amânarea Deciziei privind pensionarea magistraților: O nouă dovadă că judecătorii CCR țin cont de ordinele primite # Gândul
În cea mai recentă emisiune din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul a vorbit despre cea mai nouă amânare a deciziei de pensionare a magistraților.
Acum 2 ore
12:00
Diana Buzoianu în vizită la CASA de CORECȚIE pentru Urși de la Brașov. Când va fi finalizat noul sanctuar pentru fiarele problemă # Gândul
Rezervația pentru urși problemă de lângă Brașov va fi finalizată în prima jumătate a anului viitor, conform declarațiilor ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care a inspectat recent șantierul, relatează Biz Brașov. Centrul este în Masivul Postăvaru și este făcut printr-un proiect al Ministerului Mediului, cu fonduri europene, în parteneriat cu Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt. […]
12:00
Spiritul Crăciunului pare să fi sosit mai repede decât oricând într-un supermarket din Constanța, spre surprinderea clienților care au găsit rafturile pline de globuri, luminițe și decorațiuni de iarnă, în plină lună octombrie. Mulți cumpărători au crezut inițial că este o glumă, însă, pe măsură ce au observat standurile special amenajate, au realizat că pregătirile […]
12:00
Situat într-un amfiteatru natural, la aproape zece kilometri de Miercurea-Ciuc, satul Hosasău, în care acum mai trăiesc doar opt locuitori, reprezintă un loc magic cu potențial de dezvoltare turistic. Hosasău este situat pe valea unui pârâu cu același nume și aparține de comuna Leliceni, este accesibil pe un drum județean DJ 123C, pietruit, ușor accesibil […]
11:50
Keir Starmer efectuează o vizită de două zile în INDIA/ Londra și New Delhi își consolidează parteneriatul comercial # Gândul
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a sosit, miercuri, la Mumbai, pentru o vizită de două zile, alături de o delegație de 125 de persoane, inclusiv directori generali și reprezentați ai institutelor, universităților și grupurilor industriale britanice. Vizita lui Starmer se desfășoară la câteva luni după ce India și Marea Britanie au semnat un acord comercial în […]
11:50
The New York Times: Hunter Biden, în centrul unei afaceri controversate cu terenuri de lângă Ambasada SUA de la București # Gândul
Ziarul american The New York Times a publicat o investigație amplă privind implicarea lui Hunter Biden, fiul președintelui Joe Biden, într-o afacere controversată legată de terenurile din jurul Ambasadei Statelor Unite la București. Ancheta scoate la iveală modul în care Hunter Biden ar fi combinat roluri de avocat și investitor într-un proiect imobiliar cu ramificații […]
11:40
Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Denis Alibec. Patronul FCSB a făcut anunțul chiar înaintea meciului cu Bologna, din Europa League # Gândul
Criticile pe care Gigi Becali i le-a adus lui Denis Alibec au creat o situație destul de tensionată în vestiarul FCSB. Vedeta campioanei i-a replicat imediat finanțatorului, iar de aici până la un pui de scandal nu a mai fost decât un pas. Totuși, se pare că lucrurile s-au lămurit între timp. Latifundiarul din Pipera […]
11:40
După ce Gândul a semnalat lipsa agendei publice a lui Bolojan, Guvernul a găsit-o. Premierul are program, dar fără presă # Gândul
După ce Gândul a semnalat că agenda publică a premierului Ilie Bolojan este ținută la secret, Palatul Victoria a publicat, în cele din urmă, programul oficial al prim-ministrului de miercuri, pe site-ul instituției. Publicația Gândul a atras atenția încă de sâmbătă că transparența promisă de Bolojan pare mai mult o promisiune de imagine decât o […]
11:40
Semnal de alarmă din partea nutriționiștilor. Cafeaua virală care îți poate aduce kilograme în plus # Gândul
Printre pasionații de fitness a apărut un nou trend pe rețelele de socializare. Adepții unui stil de viață sănătos optează pentru o combinație între cafea și pudră proteică numită „proffee”. Băutura promite energie mai multa, dar și masă musculată, specialiștii în nutriție spun că această combinație ne poate sabota silueta și sănătatea. Tot mai mulți […]
11:40
Antrenorul lui Poli Timișoara, George Buricea, care este și selecționerul României, şi-ar fi lovit jucătorul pe banca de rezerve, sâmbătă într-un meci din Liga Zimbrilor. În minutul 25 al meciului masculin de handbal dintre CSM Vaslui și SCM Poli Timișoara, care a contat pentru etapa 5, Buricea și-a bruscat un jucător din echipa sa, aflat […]
11:40
Lucian Mândruță, între bula progresistă și exprimări RASISTE. Ce a postat jurnalistul despre ciclonul Barbara: „Prima ipoteză e că s-a furat” # Gândul
Jurnalistul Lucian Mândruță a scris o postare pe social-media despre prognoza meteo și ciclonul Barbara, în care a folosit o exprimare ce conține conotații rasiste față de populația de etnie romă. Lucian Mândruță a precizat că nu mai are încredere în prognozele meteo, ce anunță precipitații abundente și furtuni, în contextul ciclonului Barbara. Jurnalistul are […]
11:30
În lumea modei, există anumite piese care transcend tendințele trecătoare și devin simboluri ale stilului și rafinamentului. Acestea sunt investiții care nu doar completează o ținută, ci o definesc, comunicând o poveste despre tradiție, calitate și un gust desăvârșit. Printre aceste piese iconice se numără, fără îndoială, încălțămintea casei de modă italiene Gucci. Moștenirea Unui […]
11:30
Toamna 2025 îți aduce o dilemă plăcută: ce alegere să faci atunci când vine vorba de geci de toamna care să te reprezinte, să-ți pună în valoare stilul și să-ți ofere confort? Vremea schimbătoare, ploaia capricioasă și serile răcoroase cer soluții smart, dar în același timp și estetice. Nu mai este vorba doar de protecție […]
11:30
Greta Thunberg acuză forțele israeliene de tortură după arestarea în largul coastelor Gazei # Gândul
Activista suedeză de mediu Greta Thunberg a afirmat, într-o conferință de presă desfășurată la Stockholm, că a fost „răpită și torturată” de forțele armate israeliene în timpul unei misiuni umanitare spre Fâșia Gaza. Thunberg a refuzat însă să ofere detalii suplimentare despre tratamentul la care ar fi fost supusă. „Personal, nu vreau să dezvălui la […]
11:30
Dan Negru, revoltat de Codul Roșu de ciclon: „La anu’ să ridicați alerta la uragan și să-i ziceți “Țancă”” # Gândul
„Eu NU m-am informat din „sursele oficiale” și m-am uitat pe geam: ploua. Anul trecut, tot pe vremea asta, a fost ciclonul Ashley care trebuia să ne măture. La anu’ să ridicați alerta la uragan și să-i ziceți ‹Țancă›”, scrie revoltat, pe facebook, cunoscutul om de televiziune Dan Negru. Mesajul său se adresează autorităților din […]
11:20
Moțiune AUR. Miruță a transformat Ministerul Muncii în agenție de plasare a forței de muncă pentru USR # Gândul
După ministrul Mediului, Diana Buzoianu, i-a venit rândul ministrului Economiei, Radu Miruță, să aibă o moțiune depusă de AUR împotriva lui. Senatorul Petrișor Peiu motivează gestul celor 39 de susținători ai inițiativei prin câteva acuzații la adresa lui Miruță. Șeful de la Economie este acuzat că a transformat ministerul pe care-l conduce într-o adevărată agenție […]
11:20
Ce zodie va avea noroc în bani și dragoste. Nativii cărora le va merge bine în perioada următoare # Gândul
Balanța are mare noroc în dragoste și bani în perioada următoare. Fiind o zodie guvernată de Venus, planeta dragostei, a frumuseții și a bogăției, nativii atrag până la final de octombrie tot ce pare să se transforme în succes și prosperitate. Pe plan personal, relațiile se armonizează rapid, iar Balanțele simt un val de energie […]
11:10
Lecornu continuă negocierile cu forțele politice privind adoptarea unui BUGET pentru 2026/ Premierul demisionar va purta o discuție cu MACRON # Gândul
Sebastien Lecornu, prim-ministrul-desemnat al Franței, care și-a prezentat luni demisia, a anunțat că va continua negocierile cu partidele din coaliție, miercuri, urmând să poarte o discuție cu președintele Emmanuel Macron, în cazul în care se va găsi o soluție privind depășirea crizei politice. „Am motive întemeiate să vă spun că printre veștile bune, toate consultările […]
Acum 4 ore
11:00
11:00
10:50
A fost actualizat tabelul cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în anul 2030 # Gândul
În România se ajustează treptat vârsta de pensionare, în conformitate cu legislația în vigoare. Noile modificări vizează atât femeile, cât și bărbații, și vor fi aplicate progresiv până în 2030. Noul calendar oferă o imagine clară a momentului în care angajații se pot pensiona, în funcție de sex și vârstă. În acest moment, în anul […]
10:50
Atac fără precedent la un festival budist din Myanmar. Armata a BOMBARDAT CIVILI dintr-o PARAPANTĂ # Gândul
Dictatura militară din Myanmar face noi victime. Armata atacat în mod deliberat civilii la un festival budist desfășurat în localitatea Chaung-U. Cel puțin 24 de morți și 47 de răniți au fost înregistrați din rândul celor aproape 100 de persoane prezente la evenimentul considerat sărbătoare națională. Totul s-a petrecut după ce două bombe au fost […]
10:50
CIA declasifică raportul privind legăturile lui Joe Biden cu Ucraina: oficialii de la Kiev acuzau „dublul standard” al Washingtonului # Gândul
Un set de documente recent declasificate de CIA scoate la iveală detalii sensibile despre o controversă care datează din perioada în care Joe Biden era vicepreședinte al Statelor Unite. Potrivit informațiilor obținute de Fox News, în 2015, Biden ar fi cerut ca un raport de informații privind criticile oficialilor ucraineni la adresa afacerilor familiei sale […]
10:50
După un start ezitant în tricoul lui Dinamo, cu evoluții nu tocmai convingătoare, un fotbalist important din lotul „câinilor” i-a recâștigat încrederea antrenorului Zeljko Kopic. Tehnicianul croat se declară impresionat de evoluția jucătorului și spune că, acum, „merită din plin minute”. Cel vizat este spaniolul Alberto Soro (26 de ani), mijlocaș dreapta. El a reintrat […]
10:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre o așa-numită „linie franceză” pe care România ar fi urmat-o în ultimele luni, acuzând autoritățile române de obediență față de interesele președintelui Emmanuel Macron, în pofida intereselor României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin a acuzat o anumită obediență a României față […]
10:40
Tragedie CUTREMURĂTOARE în Dâmbovița. O mamă și-ar fi ucis fiul de cinci ani înainte de a se sinucide și incendia casa # Gândul
Scene de un dramatism de neînchipuit, miercuri dimineață, într-o comună din Dâmbovița. O mamă și fiul ei, de doar cinci ani, au fost scoși fără suflare din casa cuprinsă de flăcări. Incendiul a mistuit locuința. Se pare că focul ar fi fost provocat intenționat. Femeia anunțase anterior că se sinucide dând foc locuinței. Teribil, și-a […]
10:20
Ce categorii de angajați primesc tichete de masă în România. Cine stabilește acest beneficiu extrasalarial # Gândul
Deși tichetele de masă reprezintă unul dintre cele mai des întâlnite beneficii extrasalariale din România, reprezintă și unul dintre cele mai prost înțelese componente ale veniturilor angajaților. În multe companii, tichetele de masă sunt trecute doar în Regulamentul Intern sau în Contractul Colectiv de Muncă, fără a fi menționate în contractele individuale de muncă. Potrivit […]
10:20
Un proces împotriva a doi presupuși spioni chinezi a fost anulat/ GUVERNUL BRITANIC nu a furnizat informații pentru continuarea anchetei # Gândul
Înaltul procuror al Marii Britanii a declarat că un proces în care sunt implicați doi cetățeni chinezi acuzați de spionaj a fost anulat, deoarece nu s-au putut obține suficiente dovezi de la Guvern. Premierul britanic, Keir Starmer, a subliniat că Guvernul nu se poate baza decât pe o evaluarea anterioară cu privire la statul chinez, […]
10:10
Adrian Severin: „Cel care a fost sancționat cel mai grav a fost POPORUL, chiar și oamenii care au votat cu Lasconi” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin, printr-un discurs critic la adresa instituțiilor statului, a atras atenția asupra unor acțiuni care pot submina democrația și voința poporului român. Potrivit acestuia, anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a reprezentat, de fapt, o sancționare a întregului electorat, indiferent de candidatul căruia alegătorii i-ar fi acordat votul. Urmăriți […]
10:10
Rusia mărește presiunea pe frontul din Ucraina și menține SUPREMAȚIA aeriană. Bombardierul SU-34 costă până la 85 milioane $ și este livrat într-un ritm constant Forțelor Aerospațiale # Gândul
United Aircraft Corporation a transferat un nou lot de avioane de vânătoare-bombardiere Su-34 către Forțele Aerospațiale ale Rusiei, semnalând o producție constantă în timp de război. Această mișcare evidențiază efortul Moscovei de a menține puterea aeriană pe frontul din Ucraina și de a compensa pierderile întregistrate în timp. United Aircraft Corporation (UAC) – conglomeratul aviatic […]
10:10
A început PELERINAJUL de Sfânta Parascheva. Regulile pe care miile de credincioși veniți la Iași trebuie să le respecte # Gândul
La Iași a început Pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025, cel mai mare eveniment religios ortodox din România și unul dintre cele mai ample din Europa. Timp de o săptămână, capitala Moldovei devine loc de rugăciune, credință și reculegere pentru sute de mii de credincioși veniți din toate colțurile țării. Pentru buna desfășurare a evenimentului […]
10:10
De la ora 10.00, s-a închis Transfăgărășanul. CNAIR anunță că se va redeschide „dacă se vor îmbunătăți condițiile meteo” # Gândul
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat miercuri închiderea Transfăgărășanului, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Ninsorile abundente, viscolul stratul de zăpadă care, în zona alpină depășește 30 de cm, închid temporar DN7C (Transfăgărășan). Închiderea a avut loc începând cu ora 10:00, de la km 104+000 (Piscu Negru) până la km 130+800 (Bâlea Cascadă). […]
10:00
Codul Rutier 2025. Cine plătește dacă lovești un PIETON care traversează neregulamentar. Ce spune legea # Gândul
Noul Cod Rutier 2025 aduce clarificări importante în privința accidentelor în care este implicat un pieton care traversează neregulamentar. Deși instinctul multor șoferi este să creadă că vina aparține exclusiv pietonului, legea prevede că răspunderea depinde de comportamentul ambelor părți. Chiar și atunci când pietonul trece prin loc nepermis, șoferul poate fi sancționat dacă nu […]
10:00
Haosul comercial instaurat pe plan mondial de Trump creează noi OPORTUNITĂȚI pentru fermierii africani # Gândul
Continentul african se poziționează ca un jucător esențial în viitorul agriculturii globale, iar investitorii au observat o schimbare de paradigmă odată cu introducerea tarifelor vamale suplimentare de către Administrația președintelui american, Donald Trump. Primul semnal a fost dat în iubie, atunci când China, cea mai mare piață de desfacere din lume, a importat arahide și […]
09:50
Un bărbat riscă să ajungă la închisoare din cauza angajatului său. Acesta a depășit viteza legală cu 8 km/h și nu a plătit amenda # Gândul
Un angajat al companiei Autoland Salzburg din Austria își poate băga patronul la închisoare. Bărbatul a fost surprins circulând cu 8 km/h peste limita de viteză la volanul mașinii de muncă. Pe numele șefului său a fost emisă o amendă de 500 de euro sau, alternativ, până la șapte zile de închisoare. Toată această neînțelegere […]
09:50
Victor Angelescu, MESAJ dur pentru Andrei Nicolescu. „Vii să faci pe deșteptul și să te pui într-o poziție mai șmecheră, mai sus” # Gândul
Victor Angelescu, președintele Rapidului, l-a acuzat pe omologul de la Dinamo, Andrei Nicolescu, de faptul că minte. Oficialul roș-albilor a propus reciprocitate la derby și a spus că așteaptă de câteva zile un răspuns din partea oficialilor din Giulești, dar întârzie să apară. Angelescu a spus că abia aseară a venit propunerea roș-albilor și-l acuză […]
09:40
Adrian Severin: „Informațiile care vin din Occident ACUZĂ intervenția Franței și Bruxelles-ului în alegerile din România” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre implicarea Franței în alegerile din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Cred că cel mai periculos și cel mai activ dintre aceștia este domnul Macron. Președintele Franței spune […]
09:40
Dinamo – Rapid e derby-ul Superligii la reluarea campionatului după meciurile naționalei. Andrei Nicolescu, președintele roș-albilor, le-a propus rapidiștilor ca ambele meciuri din sezonul regular să se joace pe Arena Națională. În sezonul trecut, partidele din sezonul regular s-au jucat în Giulești și pe Arena Națională, iar în play-off a fost aceeași situație. Andrei Nicolescu […]
09:40
ANM, precizări de ultimă oră despre ciclonul Barbara, în exclusivitate pentru Gândul. „Ploi torențiale, abundente” / Când scăpăm de CODUL ROȘU # Gândul
Ciclonul Barbara continuă să afecteze mai multe județe din România, iar efectele sunt semnificative, nu mai puțin de 42 de localități fiind supuse ploilor torențiale și intensificărilor vântului. Județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov, dar și municipiul București, se află sub cod roșu de ploi abundente. Meteorologii au avertizat că precipitațiile vor fi însemnate, iar […]
