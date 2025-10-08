Cum să te bucuri de gustul de pizza la maximum?
Cotidianul de Hunedoara, 8 octombrie 2025 12:20
Dacă vrei să te bucuri de aceste momente fără compromis, alege întotdeauna o sursă de încredere.
Acum 5 minute
13:00
Două drumuri naţionale sunt închise, iar alte două sunt acoperite de apă, anunță autoritățile
13:00
Ceea ce este cu adevărat în miză pentru liderii UE este să-și facă poporul să înțeleagă că războiul din Ucraina, finanțat de Europa, este și al lor și că există un preț de plătit
Acum o oră
12:20
12:10
risipa alimentară în gospodării și retail a fost asociată în mod tradițional cu țările cu venituri mari, dar acest decalaj s-a redus, pe fondul dezvoltării Sudului Global
Acum 2 ore
12:00
Balamalele sunt piese simple care însă contează enorm și influențează modul în care folosești o ușă. Dacă nu știi cum să le alegi, citește
11:50
Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat iar pronunțarea în cazul sesizării depuse de ICCJ pe subiectul pensiilor magistratilor
11:50
Cea mai mare organizație studențească din Cluj, OSUBB, a luat decizia de a ieși în stradă pentru a cere public suspendarea
11:40
După ce ciclonul Barbara s-a dovedit, cel puțin temporar, mai puțin periculos decât anticipaseră specialiștii
11:40
În Egipt au sosit emisarul special al SUA pentru Orientul Mijlociu şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui Donald Trump
11:30
„Avocați pentru Palestina" acuză mai mulți membri ai guvernului italian de complicitate la genocid
11:10
Sindicaliștii reacționează după dezvăluirile Cotidianul: Ministrul Culturii ar trebui să știe că muzeele nu funcționează după logica pieței de legume: nu se închid când „nu merge marfa"
Acum 4 ore
11:00
Alertă într-o localitate din Dâmbovița după ce o localnică a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă
10:50
Președintele Franței are tot mai puține opțiuni pentru ieșirea din criza politică
10:50
Metrorex este pregătit cu trenuri suplimentare în cazul creșterii fluxului de pasageri.
10:40
E furioasă la maxim Andreea Esca mai ales pe prognozele meteorologilor. Prezentatoarea TV este jenată de faptul că a panicat
10:20
Cetățenii din 61 de țări se pot trezi că nu mai pot călători în UE fără vize. Deputații europeni au aprobat o reformă a mecanismului de suspendare a vizelor
09:50
Curtea de Apel Ploiești a consfințit prin decizie definitivă întoarcerea la DNA a ultimului dosar de corupție
09:40
Martor:„În această dimineață, încă mai colectam bucăți de carne, membre, părți ale corpului care au fost sfâșiate"
09:10
Recent numit consilier prezidențial pentru afaceri europene, Valentin Naumescu este de părere că Trump merită
Acum 6 ore
08:40
Mai multe vedete (actori, cântăreți, influenceri) au intrat în atenția poliției din cauza unor acuzații de consum de droguri.
08:20
Vremea rea nu se dă dusă. Chiar dacă, la ora 15, avertizarea Cod Roșu de ploi abundente ar trebui ridicată, meteorologii vin cu noi informații
07:40
Chiar dacă nu a ajuns la potențialul său maxim deasupra României, ciclonul Barbara tot lasă urme.
07:10
Cioara vopsită, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Cioara vopsită, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic
Acum 8 ore
07:00
Ministrul de Externe român se va întâlni astăzi cu secretarul de Stat american Marco Rubio la Washington, scrie G4 Media.
06:00
Conflictul din Ucraina a intrat intr-un con de umbra, dar pe fundalul noii scene geopolitice se contureaza din ce in ce mai amenintator pe de o parte Israelul si SUA, si pe de alta, Iranul, Rusia si China.
Acum 24 ore
22:20
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a afirmat, [...]
22:00
Medicul neurochirurg Ştefan Mindea afirmă [...]
21:30
Nouă funcţionari ANAF au fost relocaţi şi urmează a fi monitorizaţi, [...]
21:20
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă, marţi seară, [...]
21:00
Bucureștiul se transformă de astăzi în capitala pasionaților auto.
19:50
Un exerciţiu de mobilizare are loc în municipiul Bucureşti [...]
19:10
Un bărbat a murit, marţi, în judeţul Cluj, d [...]
18:30
În contextul în care meteorologii au extins [...]
18:10
ictimă a căldurii şi umidităţii din Shanghai, [...]
17:40
Biserica Palatului Cotroceni și-a sărbătorit, marți [...]
17:20
S-a vrut avion de luptă, dar și furnizor de locuri de muncă la nivel global, și o schemă de patronaj politic, iar ceea ce a rezultat a fost o problemă de 2.000 de miliarde de dolari
16:50
Noul manager interimar al Spitalului de Copii "Sfânta Maria [...]
16:30
Ironia lui Medvedev. Trump „se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel” # Cotidianul de Hunedoara
Dorinţa exprimată de preşedintele SUA, Donald Trump [...]
15:00
"Europenii zadarnicesc eforturile lui Trump, par dornici să continue războiul cu Rusia, chiar dacă situația este mai complexă decât povestea „total neprovocată" pe care au fost încurajați să o creadă", Pippa Malmgren
15:00
Liberalii nu vor vota, în Senat, cele două proiecte PSD privind [...]
14:50
Ilie Bolojan este acuzat că le-ar fi cerut membrilor [...]
14:30
„Ilie Bolojan este subiectul unui șantaj în acest moment. Mă bazez pe tăria lui de om politic să nu cedeze acestui șantaj" [...]
14:10
Compania aeriană și-a cerut scuze pasagerilor pentru perturbări, iar un nou zbor a fost programat mai târziu în cursul zilei
14:10
Avertizare. Parcarea autovehiculelor în apropierea canalizărilor trebuie evitată # Cotidianul de Hunedoara
Măsuri în contextul fenomenelor meteo [...]
14:00
Premierul Ungariei acuză guvernul de la Kiev ca împinge țările UE să-i susțină efortul de război
13:50
Academia Regală Suedeză de Ştiinţe de la Stockholm a decis marţi să acorde Premiul Nobel pentru Fizică pe 2025 cercetătorilor [...]
13:50
Decizie surpriză a Papei Leon al XIV-lea. Vaticanul a anunțat că Suveranul Pontif va efectua prima sa vizită internațională în [...]
13:30
CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan [...]
13:10
Subvențiile pentru chirii sunt tăiate și vor merge la programele pentru muncă și învățarea limbii
13:10
Un judecător a fost împușcat mortal după ce un bărbat a deschis focul în timpul unui proces la Curtea de Apel din [...]
