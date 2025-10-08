Agresorul livratorului din Bangladesh, trimis în judecată pentru violență rasială și propagare de simboluri fasciste
Adevarul.ro, 8 octombrie 2025 12:30
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a anunțat trimiterea în judecată a bărbatului care a agresat un livrator originar din Bangladesh.
Agresorul livratorului din Bangladesh, trimis în judecată pentru violență rasială și propagare de simboluri fasciste # Adevarul.ro
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a anunțat trimiterea în judecată a bărbatului care a agresat un livrator originar din Bangladesh.
