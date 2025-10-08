Fostul ministru de Finanţe, Adrian Câciu: Proiectele de lege depuse de PSD referitoare la exceptarea de plata CASS a mamelor, veteranilor de război şi a monahilor sunt refuzate de Ilie Bolojan
Ziarul Financiar, 8 octombrie 2025 12:30
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Florin Cordiş, fondator al Lifeart Distribuţie, un business cu soluţii de tratare a aerului: Ne gândim la un sistem de francizare a afacerii. Suntem într-un moment în care compania este bine pusă la punct # Ziarul Financiar
Lifeart Distribuţie este o companie românească specializată în soluţii profesionale de tratare a aerului, cu peste 18 ani de experienţă, care anul trecut a ajuns la un business de 5,4 milioane de lei, marcând astfel încă un an de creştere. Firma a fost fondată de Florin Cordiş, care ocupă şi funcţia de director general, iar următorul pas analizat pentru dezvoltare este lansarea unui sistem de franciză care ar putea fi extins pe plan local şi în regiune.
Platforma proptech rentnbuy atacă şi piaţa de vânzări imobiliare, după recenta finanţare de 550.000 de euro, şi vizează 6.000 de conturi noi pe lună # Ziarul Financiar
Start-up-ul proptech românesc rentnbuy, care s-a lansat pe piaţă în vara acestui an cu o platformă ce conectează direct proprietarii şi chiriaşii fără comisioane, şi-a extins serviciile, lansând oficial şi segmentul de vânzări imobiliare. Mişcarea plasează start-up-ul într-o nouă etapă de dezvoltare, susţinut de o finanţare tip pre-seed de 550.000 de euro, obţinută de la un grup de investitori ce include hubul de inovaţie Plug and Play, cunoscut pentru investiţii în companii precum PayPal sau Dropbox.
Pagina verde. Cum au transformat trei tineri obligaţia companiilor de a ţine evidenţa deşeurilor într-o idee de business: platforma Registrul Deşeurilor a atras deja 980 de utilizatori şi se pregăteşte de următorul pas în dezvoltare. „Analizăm posibilitatea extinderii pe alte pieţe din regiune, în special în Republica Moldova“. # Ziarul Financiar
Irinel Nicoară, Valentin Krancevik şi Mădălina Bădeanu, trei tineri cu experienţă în antreprenoriat, au dezvoltat Registrul Deşeurilor, o aplicaţie dedicată companiilor care generează deşeuri şi care sunt obligate să ţină evidenţa acestora.
Virgil Şoncutean, CEO al Allianz-Ţiriac: Integrarea completă a companiei Allianz-Ţiriac Unit se va întâmpla până la finalul acestui an. Şi suntem în discuţii cu mai mulţi brokeri pentru o achiziţie, dar este prematur să anunţăm. Noi ne uităm constant la oportunităţi şi la companiile de asigurări # Ziarul Financiar
Allianz-Ţiriac Unit, fosta Gothaer, achiziţionată de compania de asigurări Allianz-Ţiriac, urmează să fie integrată complet până la finalul acestui an, după un proces de doi paşi impus de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Acum, asigurătorul Allianz-Ţiriac urmăreşte o nouă tranzacţie, de data aceasta achiziţionarea unui broker de asigurare, dar piaţa este urmărită constant, inclusiv companiile de asigurări, susţine Virgil Şoncutean, CEO al Allianz-Ţiriac.
Jumătate dintre cei 600 de fermieri, artizani şi meşteşugari aflaţi pe platforma Via Profi, o punte între micii producători din satele României şi consumatorii din oraşe, reuşesc să-şi vândă produsele şi în magazinele Profi # Ziarul Financiar
Via Profi, o punte între micii producători din satele României şi consumatorii din oraşe, îi aduce pe fermieri, artizani din industria alimentară şi meşteşugari direct în faţa clienţilor printr-o platformă unde poveştile şi produsele lor sunt un apel telefonic distanţă. Pentru producători, acest proiect este şansa de a-şi depăşi limitele gospodăriei şi de a trece de la subzistenţă la o afacere de familie.
Mari bănci de investiţii străine, precum Bank of America şi Goldman Sachs, dau un semnal puternic de încredere, împrumutând direct România. Împrumuturile prin plasamente private externe au ajuns în 2025 la 2,8 mld. euro, cumulat # Ziarul Financiar
Mari bănci străine de investiţii au împrumutat în acest an direct România, ceea ce transmite un mesaj puternic de încredere. Giganţi precum Bank of America şi Goldman Sachs se regăsesc alături de Deutsche Bank AG, ING Bank şi UniCredit Bank pe lista băncilor care au fost implicate în acest an în cele şase împrumuturi realizate de România prin plasamente private pe pieţele externe în valoare cumulată de aproape 3 mld. euro (2,8 mld. euro), după cum indică datele Ministerului Finanţelor analizate de ZF.
CFA: România a ajuns într-o combinaţie extrem de nefericită – economie stagnantă şi inflaţie ridicată. Statul nu are spaţiu fiscal, iar dobânzile vor rămâne ridicate cel puţin până la jumătatea lui 2026 # Ziarul Financiar
România traversează o perioadă economică dificilă, în care stagnarea activităţii şi inflaţia ridicată se combină într-un scenariu de tip „stagflaţie“, spune Adrian Codirlaşu, preşedintele CFA România, asociaţia profesioniştilor în investiţii.
Radiografia economiei româneşti: 9 din 10 companii din România sunt microîntreprinderi. În ultimii şapte ani, cifra de afaceri din businessul local a crescut cu 78%, iar profitul s-a dublat # Ziarul Financiar
România are astăzi aproape 918.000 de companii, dintre care 94% sunt microîntreprinderi. În ultimii şapte ani, businessul local a cunoscut o creştere puternică: cifra de afaceri a urcat cu 78%, profitul s-a dublat, însă numărul de angajaţi a crescut foarte puţin, iar în ultimul an chiar s-a redus cu 3%, susţine Liviu Sav, cofondator al Bridge-To-Information şi Smart Reports.
ZF IT Generation. Start-up Update. Sorin Iacob, fondator Carfix – ecosistem digital pentru industria auto: Cu finanţarea de 1,25 mil. euro de la Catalyst, vrem să ajungem la 300 de clienţi B2B şi 100.000 de maşini înrolate în platformă în 2026, plus să accelerăm extinderea în Slovacia şi Ungaria # Ziarul Financiar
Compania românească GTM Managing Services, care a creat ecosistemul digital pentru industria auto numit Carfix, va folosi noua finanţare de 1,25 milioane de euro, obţinută recent de la fondul de investiţii Catalyst Romania, pentru a lansa noi module dedicate flotelor de dimensiuni medii şi mici şi pentru a accelera expansiunea regională, în prim-plan fiind pieţele din Slovacia şi Ungaria.
De ce Bursa de Valori creşte când economia nu dă semne de vitalitate? Pe termen scurt, inflaţia pare să continue să joace în favoarea marilor emitenţi de la bursă # Ziarul Financiar
O situaţie aparent contradictorie – bursa creşte când economia stagnează – îşi găseşte o ilustrare fidelă în România toamnei anului 2025 în contextul în care indicele BET al Bursei de Valori Bucureşti are un plus de aproape 30% în ultimele 6 luni într-o perioadă în care economia reală se află într-un impas, cu un PIB care abia reuşeşte să avanseze (Ă0,3% în S1/2025), şi cu perspective modeste şi pentru anul viitor (estimări între 0% şi 0,5% pentru 2026).
Bursă. Liviu Sima, fondator IT Genetics, despre listarea la Bursă: Ţintim o evaluare de peste 10 mil. euro şi ulterior luăm în calcul alte majorări de capital. Avem în prezent câteva M&A-uri în pipeline # Ziarul Financiar
După listarea la Bursa de Valori Bucureşti, estimată pentru anul viitor, compania IT Genetics plănuieşte investiţii într-un laborator de automatizări industriale, perfecţionarea soluţiilor software, extinderea în regiune şi achiziţii strategice, spune Liviu Sima, fondator al furnizorului de soluţii integrate de digitalizare şi automatizare pentru retail, logistică şi producţie.
Alexandru Bobe, Universitatea Ovidius din Constanţa: Deţinem un centru de inovare digitală. A fost printre primele şapte din Europa. Acum am luat următoarea rundă de finanţare, de 4,6 mil. euro # Ziarul Financiar
În general, pentru oraşe, este fundamentală apariţia şi dezvoltarea unei universităţi, şi asta nu doar pentru că dă trendul în tot ceea ce înseamnă educaţie, ci şi pentru că influenţează comportamentele în toate mediile care se pot dezvolta în jurul ei, consideră Alexandru Bobe, prorector al Universităţii Ovidius din Constanţa.
Pagina verde. Sistemul de Garanţie-Returnare atrage şi alte investiţii. Envipco, producător de automate de colectare a ambalajelor de băuturi, va construi o hală nouă în fabrica de la Sebeş. „Vrem să transformăm România într-un hub regional pentru servicii de inginerie, contabilitate, IT şi call center“ # Ziarul Financiar
Envipco, companie specializată în producţia de automate de colectare a ambalajelor pentru băuturi (RVM), vrea să construiască o nouă hală de 3.000 mp la fabrica din Sebeş, deschisă în 2022, unde poate produce în prezent până la 8.000 de aparate pe an.
Conferinţa ZF Cele mai dinamice companii din România: Liviu Sav, cofondator, Bridge-to-Information şi Smart Reports # Ziarul Financiar
România are astăzi aproape 918.000 de companii, dintre care 94% sunt microîntreprinderi. În ultimii şapte ani, businessul local a cunoscut o creştere puternică: cifra de afaceri a urcat cu 78%, profitul s-a dublat, însă numărul de angajaţi a crescut foarte puţin, iar în ultimul an chiar s-a redus cu 3%, susţine Liviu Sav, cofondator al Bridge-To-Information şi Smart Reports.
UniCredit Leasing Corporation dă finanţări în leasing financiar pentru autoturisme noi, cu dobândă fixă anuală de 4,39% şi până la 6 rate lunare Casco gratuit, de la Asirom, între 7-12 octombrie, la Salonului Auto Bucureşti # Ziarul Financiar
UniCredit Leasing Corporation susţine că oferă finanţare în leasing financiar pentru autoturisme noi, cu dobândă fixă anuală de 4,39% şi până la 6 rate lunare Casco gratuit, de la Asirom.
Cursul valutar leu/euro continuă să crească şi trece de 5,09 lei/euro, apropiindu-se de maximul istoric din mai # Ziarul Financiar
Cursul valutar a continuat şi ieri ascesiunea, urcând peste nivelul de 5,09 lei/euro, apropiindu-se de recordul istoric atins în luna mai.
Echipa de rivali a OpenAI include acum AMD şi Nvidia. Tranzacţia recentă cu AMD arată cât de mari sunt ambiţiile OpenAI în domeniul inteligenţei artificiale # Ziarul Financiar
Gigantul OpenAI din sectorul inteligenţei artificiale a anunţat recent un parteneriat uriaş cu AMD la doar câteva săptămâni după încheierea unui acord major cu Nvidia, rivalul producătorului de cipuri.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Brandul de paste Gattini se extinde în Capitală. Cristian Niculescu: Am depăşit 1 milion de kilometri de paste puse cap la cap în opt ani de activitate # Ziarul Financiar
Antreprenorii Cristian şi Cristina Niculescu porneau acum opt ani brandul Gattini, producând chiar ei pastele gătite ulterior în restaurantul propriu şi în food-truck. Astăzi, dacă ar pune cap la cap bucăţile de paste, cei doi ar înconjura Pământul de 25 de ori. Următorul pas pentru mica afacere pornită din pasiunea pentru gătit este deschiderea celui de-al doilea restaurant, tot în Capitală.
Cătălin Dima, consultant şi avocat pe piaţa de comunicaţii: Pe piaţa de telecom din România vor rezista doar operatorii care vor reuşi să taie costurile # Ziarul Financiar
Competiţia de pe piaţa locală de comunicaţii va rămâne la fel de dură şi după dispariţia Telekom România Mobile, a cărei achiziţie de către rivalii Digi şi Vodafone nu va da niciunei companii un nou avantaj competitiv semnificativ - ci doar va crea un echilibru mai bun între Orange, Vodafone şi Digi, giganţii care îşi dispută un business cu o valoare de 3,2 mld. euro pe an.
Bursă. Finanţe personale. Când economia frânează, Bursa de Valori Bucureşti accelerează. De ce? # Ziarul Financiar
O situaţie aparent contradictorie – bursa creşte când economia stagnează – îşi găseşte o ilustrare fidelă în România toamnei anului 2025 în contextul în care indicele BET al Bursei de Valori Bucureşti are un plus de aproape 30% în ultimele 6 luni
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Ştefan Popa, Lunet Eyewear: Preţul unic pentru perechea de ochelari a contat mult pentru afacerea noastră. Suntem în discuţii avansate cu un fond de investiţii. Reluăm extinderea reţelei de magazine # Ziarul Financiar
Cu trei magazine, două în Bucureşti şi unu în Cluj, Lunet este practic un business integrat vertical, care face inhouse totul, de la designul ochelarilor până la distribuţia acestora, exclusiv prin platformele proprii, magazine fizice sau platforma online, dezvoltată şi ea tot inhouse.
Autoritatea Vamală Română a găsit nereguli fiscale la importurile de fructe şi legume din India, Indonezia, Israel, Liban, Iran şi Turcia, în ultimii trei ani. În acest timp, România a avut importuri de 900 mil. euro din ţările indicate # Ziarul Financiar
Autoritatea Vamală Română a descoperit nereguli fiscale la importurile de fructe şi legume din mai multe ţări asiatice, în ultimii trei ani. Produsele ar fi fost declarate cu coduri tarifare greşite sau cu origine falsă, pentru a evita plata taxelor, au răspuns reprezentanţii Serviciului de Relaţii Publice şi Internaţionale la solicitarea ZF, trimisă după ce premierul Ilie Bolojan a anunţat măsuri pentru reducerea evaziunii fiscale în comerţul cu fructe şi legume din Asia.
Electrica vrea să facă achiziţii de 1 mld. euro în doi ani, aici şi în regiune, şi caută bani pentru acest plan # Ziarul Financiar
Grupul Electrica îşi propune un obiectiv extrem de ambiţios pentru perioada 2025-2027, o premieră la nivelul companiilor unde statul român încă joacă un rol major: achiziţii de 1 mld. euro în România şi peste hotare
Sorin Pâslaru, ZF: De acum urmează cei mai buni ani pentru businessul românesc. Totul e în favoarea antreprenorilor: capitalul, cunoaşterea, sprijinul internaţional. Nu cred că în condiţiile în care noi am ajuns să cheltuim 10 miliarde de euro pe vacanţe, faţă de acum 10 ani, când cheltuiam 1 mld. euro, nu există bani pentru investiţii şi pentru relansarea economiei # Ziarul Financiar
Mulţumesc pentru oportunitatea de a vă spune câteva cuvinte despre cum suntem din punct de vedere economic şi ce credem noi că s-ar putea întâmpla în perioada următoare.
Business Plan, o emisiune ZF susţinută de BCR. Mihai Manole, acţionar şi managing partner al Tema Energy: Vrem să pivotăm spre pieţe externe, cel mai probabil în vestul Europei, pentru că acolo e foarte multă acţiune. Sunt dezvoltări foarte mari de centre de date comparativ cu ce se întâmplă în România # Ziarul Financiar
Investiţiile în centrele de date şi în inteligenţa artificială reprezintă cel mai relevant domeniu tehnologic al momentului, iar România s-ar putea dezvolta dacă ar paria pe acest sector.
Ministerul Finanţelor foloseşte o nouă modalitate de a face rost de bani pentru finanţarea deficitului bugetar: Împrumuturile private discutate direct cu marile bănci. Bank of America şi Goldman Sachs, puternicele bănci americane, au devenit extrem de prezente în finanţarea României # Ziarul Financiar
Va putea Europa să ducă un război pentru euro? Un euro puternic, dar ca monedă de rezervă şi nu în cursul de schimb valutar, are nevoie de o Europă puternică economic şi pe scena geopolitică. Iar la cum arată lucrurile acum, pentru a prinde putere, zona euro şi UE au nevoie de un euro mai slab în cursul de schimb # Ziarul Financiar
