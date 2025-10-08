Afacerile lui Hunter Biden în România şi legătura cu Puiu Popoviciu – New York Times
În timp ce tatăl său, Joseph R. Biden Jr., era vicepreședinte, Hunter Biden a început să dezvolte conexiuni și relații de afaceri care au dus la o propunere de a vinde terenul din jurul clădirii Ambasadei Statelor Unite în România unui grup care includea o companie chineză, scrie The New York Times într-un articol apărut luni, 7 octombrie.
CCR amână luarea deciziei privind reforma pensiilor magistraţilor pentru 20 octombrie # Economica.net
Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, pentru 20 octombrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.
UE mobilizează un miliard de euro pentru a recupera decalajul în domeniul Inteligenţei Artificiale # Economica.net
Uniunea Europeană, care vrea să recupereze decalajul faţă de Statele Unite şi China în domeniul inteligenţei artificiale (AI), a lansat miercuri două planuri strategice pentru a accelera adoptarea AI în industria şi ştiinţa europeană, transmite AFP.
Nuclearelectrica semnează acorduri cu gigantul francez EDF pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă și proiectul de radioizotopi medicali # Economica.net
SN Nuclearelectrica SA (SNN) a semnat ceremonial două acorduri cu filialele grupului francez EDF, potrivit unui comunicat al companiei transmis Bursei de Valori București.Primul acord, semnat cu Arabelle Solutions, vizează avansarea lucrărilor de retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavoda. Al doilea acord, încheiat cu Framatome, se concentrează pe dezvoltarea proiectului de radioizotopi medicali.
HILS Brauner, unde locuiesc 2.500 de oameni, al treilea proiect rezidențial vândut integral anul acesta de Ionuț Negoiță # Economica.net
HILS Development, compania deținută de omul de afaceri Ionuț Negoiță, a anunțat vânzarea integrală a proiectului rezidențial HILS Brauner din zona Pallady din Capitală.
Bucureştiul se pregăteşte de record – Cantităţile de apă care vor cădea în Capitală ar putea depăşi maxima absolută a lunii octombrie, înregistrată în 1972 # Economica.net
Cantităţile de apă care vor cădea în Capitală este posibil să depăşească maxima absolută a lunii octombrie, înregistrată în 1972, în condiţiile în care, în acest moment se înregistrează 113,6 l/mp, a declarat, miercuri, directoarea generală a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Elena Mateescu.
Primele locomotive românești livrate în Suedia încep un nou capitol, după prima revizie de la Craiova # Economica.net
Primele două locomotive Transmontana livrate către Green Cargo pleacă din nou în Suedia pentru a începe un nou ciclu de operare, după ce reveniseră la Craiova pentru reparația de tip RR, potrivit unor imagini postate miercuri pe pagina dedicată de Facebook.
Autostrada Sibiu-Pitești, un mare pas înainte: Ministerul Finanțelor împrumută 500 milioane de euro de la BEI # Economica.net
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a semnat un contract de finanțare în valoare de 500 milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI). Împrumutul este destinat construcției Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești – cel mai important proiect de infrastructură rutieră al României și prima autostradă care traversează Munții Carpați, arată un comunicat de presă al instituției. Valoarea totală a autostrăzii Pitești Sibiu este de 5,5 miliarde euro, spun Finanțele.
Vietnamul a fost desemnat miercuri, pentru prima dată, drept piaţă bursieră emergentă de către furnizorul britanic de indici financiari FTSE, o mişcare care ar putea accelera investiţiile străine la bursa de valori a uneia dintre cele mai dinamice economii din Asia de Sud-Est, transmite AFP.
Nou parc eolian 100% funcțional. Românii de la Eximprod au obținut licența pentru centrala eoliană Cudalbi # Economica.net
Un parc eolian de 38 MW, deținut de oameni de afaceri români, a primit licența de exploatare comercială de la ANRE.
Acum 4 ore
Iulius a încheiat un parteneriat cu hipermarketul Kaufland pentru proiectul aflat în dezvoltare în comuna Tomești, județul Iași. Investiția pentru întreg proiectul este de 28 de milioane de euro.
VIDEO Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Au început lucrările propriu-zise la tunelul Robești, primul din secțiunea montană Boița – Cornetu. Va fi folosită și dinamită # Economica.net
Asocierea de constructori turci Mapa - Cengiz a demarat lucrările propriu-zise la primul tunel din secțiunea montană Boița - Cornetu a A1 Sibiu - Pitești, informează miercuri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
DHL investește peste 5 milioane de euro în România, într-un centru logistic carbon neutru # Economica.net
DHL Express România a inaugurat sediul operațional din VGP Park București Nord, fiind primul sediu operațional carbon neutru din țară al companiei și o investiție de peste 5 milioane de euro.
Noi șefi la UniCredit România. Numiri la vârful conducerii entităților UniCredit Leasing și UniCredit Consumer Financing # Economica.net
Raluca Mihaela Popescu-Goglea este noul CEO la UniCredit Leasing, iar Emil Mitescu a devenit CEO al UniCredit Consumer Financing, anunță un comunicat de presă al băncii.
Ministerul Finanțelor a lansat un proiect de lege care modifică Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare. Noile reguli întăresc controlul riscurilor și oferă ASF competențe extinse pentru a limita expunerile excesive la contrapărți centrale, scrie Termene.ro.
Un nou plan al Uniunii Europene vizând reducerea drastică a cotelor la importurile de oţel merge prea departe şi ameninţă producătorii auto europeni cu costuri administrative şi de producţie mai mari, a anunţat miercuri Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters.
VIDEO Vremea rea face ravagii în România. Drumuri naționale din Constanța, inundate. Transfăgărășan, închis # Economica.net
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) le transmite miercuri șoferilor să evite deplasările inutile. Din imagini rezultă că mai multe drumuri naționale de pe raza județului Constanța au fost inundate, în vreme ce pe Transfăgărășan a fost închisă temporar circulația.
Europa trebuie să răspundă războiului hibrid dus de Rusia, afirmă Ursula von der Leyen în plenul PE # Economica.net
Europa "trebuie să răspundă" în faţa "războiului hibrid" dus de Rusia, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, estimând că "ceva nou şi periculos" se întâmplă pe cerul european, informează AFP.
Investiţiile străine directe în sectorul imobiliar şi al construcţiilor s-au triplat în ultimii 10 ani, în România (analiză) # Economica.net
Investiţiile străine directe din construcţii şi tranzacţii imobiliare s-au majorat de peste trei ori în valoare absolută în perioada 2014 - 2024, respectiv cu 15,1 miliarde euro, ajungând la 21,6 miliarde euro la finalul anului trecut, astfel că ponderea acestui sector în soldul total a crescut de la 10,6% la 17,3%, indică o analiză realizată de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox, dată miercuri publicităţii.
Action, lanțul de olandez de magazine ieftine cu produse la sub 5 lei, deschide alte două magazine în România. În ce orașe # Economica.net
Action, retailerul internațional de tip discount non-food, se extinde cu încă două magazine, la două săptămâni după lansarea oficială din România, la Pitești. Noile locații sunt în Oradea și Arad.
Căutările Google în Modul AI, disponibile în România. Ce înseamnă și cum funcționează # Economica.net
Google anunță disponibilitatea în România și pentru limba română a „Modului AI”, o nouă funcționalitate în motorul Google Search, care oferă o experiență de căutare bazată pe inteligența artificială, având la bază Gemini 2.5.
Cu cât a scăzut numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România, în august – date oficiale MF # Economica.net
Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în august 2025, de 1.268.801, cu 34.762 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de AGERPRES.
Trei hoteluri din portofoliul Turism Felix SA vor fi afiliate brandului internațional ibis Styles, pate din grupul Accor, a anunțat compania. Anterior, planurile erau de a afilia hotelul brandului Mercure.
Pericolul care îi amenință pe retailerii online de acest Crăciun. 84% dintre cumpărători se simt prea stresați de achiziția însăși pentru a mai finaliza tranzacțiile. Studiu # Economica.net
91% dintre Milleniali și 89% dintre Generația Z afirmă că ar putea abandona achizițiile de cadouri în perioada sărbătorilor de iarnă pentru că procesul de achiziție le cauzează prea mult stres și frustrări. Oamenii simt presiunea alegerii unui cadou perfect, tema de a lua o decizie greșită sau le este prea greu să aleagă.
ANAF intră în reorganizare pe eficiență. Tăieri de posturi, oameni mutați – Profit.ro # Economica.net
Reorganizarea ANAF, aflată în prezent în pregătire de către noua conducere, va viza o redimensionare pe considerente de eficiență, urmând ca unele structuri din teritoriu, unde activitatea economică este restrânsă, să piardă posturi, iar persoanele care le ocupă să primească opțiunea de a trece la cele care colectează venituri mari la buget, dar au în prezent și deficite extrem de ridicate de inspectori, potrivit informațiilor Profit.ro.
Alertă – Comandamentul Energetic a fost convocat de ministrul Energiei. Cod roşu şi astăzi # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, miercuri, de la ora 16:30, a Comandamentului Energetic, având în vedere prognozele meteo anunţate pentru aceste zile, cu răcire semnificativă a vremii şi Cod roşu pentru judeţe din sudul ţării. Ministrul Bogdan Ivan va susţine, de la ora 17:30, declaraţii de presă.
Tipografia Global Print obține certificarea ESG: investiție în inovație, eficiență și viitorul industriei tipografice din România # Economica.net
Într-un climat economic în care sustenabilitatea devine un criteriu esențial pentru dezvoltarea durabilă și accesul la parteneriate solide, Tipografia Global Print stabilește un nou standard. În mai 2025, compania a devenit prima tipografie din România certificată ESG (Environmental, Social & Governance), prin intermediul platformei internaționale Synesgy. Această recunoaștere consolidează poziția Tipografiei Global Print ca lider național în domeniul tiparului responsabil și al producției sustenabile de materiale POSM.
Curtea Constituţională a României discută, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT cu privire la trei legi din pachetul II de măsuri impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.
Toate instituţiile europene "privesc cu atenţie evoluţia actuală " a situaţiei politice franceze, a declarat marţi preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, la o zi după demisia surprinzătoare a premierului francez Sébastien Lecornu, relatează AFP.
Până la sfârșitul acestui an, Contakt Express Logistik ar urma să deruleze ofertă publică pentru 10% din acțiunile sale. Compania caută expunerea bursieră și lărgirea bazei de investitori pentru a se poziționa în atacarea unor piețe externe din Europa.
Bank of America şi Goldman Sachs au devenit extrem de prezente în finanţarea României. Guvernul discută direct cu marile bănci despre împrumuturile private – ZF.ro # Economica.net
Mari bănci străine de investiţii au împrumutat în acest an direct România, ceea ce transmite un mesaj puternic de încredere.
Aurul a depășit 4.000 de dolari pe uncie, atingând un record miercuri, impulsionat de investitorii care caută siguranță în fața incertitudinii economice și geopolitice crescânde, alături de așteptările privind noi reduceri ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală a SUA, scrie Reuters.
XXXLutz, al doilea mare retailer de mobilă din lume, angajează la primul său magazin Momax din Capitală, situat în locul Casa Rusu # Economica.net
Grupul austriac XXXLutz a deschis recent primul său magazin de mobilă Momax din Bucureşti, unde face angajări, arată anunţul de recrutare consultat de Economica.net. Primul magazin Momax din Capitală e situat în Vitantis Shopping Center, în locul celui deţinut de Rus Savitar - Casa Rusu.
Seceta, grindina, furtunile și înghețul au calamitat anul acesta peste 44.500 de hecatre cultivate cu porumb și peste 51.500 de hectare pe care fermierii au plantat floarea-soarelui.
Cum se vede boom-ul imobiliar din București în datele de la metrou. Efectul blocurilor lui Negoiță și deschiderea stației Tudor Arghezi # Economica.net
Traficul la metrou pentru primele șase luni din acest an a crescut ușor, cu 2%, la 78,8 milioane de validări. Deși la majoritatea stațiilor de metrou traficul a fost în scădere în prima jumătate a acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut, în anumite zone traficul s-a dublat și a susținut creșterea generală.
Restart Energy anunță că Tribunalul Timiș a decis omologarea planului de restructurare a companiei # Economica.net
Conducerea Restart Energy One S.A. informează investitorii și acționarii de la Bursa de Valori București că irin sentința civilă nr. 958/2025, pronunțată la data de 06.10.2025 în dosarul nr. 1684/30/2025, Tribunalul Timiș a dispus omologarea Planului de restructurare al Restart Energy One SA, în forma sa modificată la 11.09.2025.
Moscova răspunde la înghețarea activelor sale din Occident prin naționalizări și confiscării ale companiilor străine de pe teritoriul său # Economica.net
Kremlinul a confirmat marţi că răspunde sancţiunilor şi îngheţării activelor Rusiei în Occident prin confiscări şi naţionalizări ale companiilor şi activelor cetăţenilor străini de pe teritoriul rus, relatează agenţia EFE, tranmsite Agerpres.
Epson lansează un nou program circular de leasing în parteneriat cu BNP Paribas Leasing Solutions # Economica.net
Epson a anunțat astăzi un nou model de afaceri strategic conceput pentru a face tehnologia sa mai accesibilă pentru marile organizații corporative și din sectorul public, promovându-și în același timp angajamentele de sustenabilitate. În parteneriat cu BNP Paribas Leasing Solutions, lider european în finanțarea echipamentelor, Epson va introduce un program cuprinzător de leasing care acoperă întregul său portofoliu de produse.
Bursa de la București a închis în scădere pe majoritatea indicilor ședința de tranzacționare de marți # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti a închis marţi în scădere pe majoritatea indicilor, cu un rulaj de 129,32 de milioane de lei (25,39 de milioane de euro).
Directorul Agenţiei Federale de Transport Aerian din Rusia (Rosaviatsiya), Dmitri Yadrov, a anunţat marţi că în următorii ani ar putea fi retrase din serviciu un număr de 339 de aeronave şi 200 de elicoptere, informează agenția spaniolă de presă EFE, relatează Agerpres.
Florin Barbu: Ne dorim o Politică Agricolă Comună clară, echitabilă şi cu un buget cel puţin la nivelul actualei perioade de programare # Economica.net
România nu va accepta propunerea Comisiei Europene privind viitoarea PAC, dacă aceasta nu răspunde nevoilor reale ale producătorilor şi fermierilor noştri, a anunţat marţi ministrul Agriculturii, Florin Barbu, relatează Agerpres.
Grup Șerban Holding anunță finalizarea construirii unei ferme noi de găini ouătoare și lansarea unui nou brand de ouă # Economica.net
Conducerea Grup Șerban Holding S.A. informează investitorii și acționarii de la Bursa de Valori București cu privire la finalizarea lucrărilor aferente proiectului de construire a unei ferme moderne pentru creșterea găinilor ouătoare la sol, localizată în extravilanul satului Scurta, comună Orbeni, județul Bacău, pe un teren cu o suprafață totală de 54.794 mp.
HBO Max a început să își anunțe clienții despre o modificare a termenilor și condițiilor de utilizare a platformei de streaming, dar și despre o actualizare a dispozitivelor și sistemelor de operare pe care poate fi vizionat conținutul său începând cu 6 noiembrie.
Black Friday 2025 la Flanco: un milion de produse la reducere. Când începe și cum arăta campania din acest an # Economica.net
Retailerul electroIT Flanco Smart Discounter, numărul doi pe piața de profil după cifra de afaceri și singurul jucător care s-a poziționat pe segmentul de smart-discounter, va organiza și în acest an o campanie de reduceri de prețuri cu ocazia Black Friday, evenimentul de shopping al anului.
Noi contre între Radu Miruță și conducerea SALROM. După ce ministrul Economiei a acuzat compania că a plătit 1 milion de lei pentru un film comercial de 30 de secunde, societatea vine cu explicații și-l acuză de minciună # Economica.net
Societatea Națională a Sării a transmis astăzi un comunicat de presă în care reacționează la acuzele aduse de ministrul Economiei, Radu Miruță, referitor la faptul că ar fi plătit 1 milion de lei pentru un clip publicitar de 30 de secunde.
Chery România anunță participarea sa la Salonul Auto București 2025 și va aduce în fața publicului gama completă de SUV-uri TIGGO, oferind astfel publicului ocazia să descopere cele mai noi modele disponibile pe piața locală.
AFIR: Beneficiarii Schemei de energie pot achiziţiona acum echipamentele pentru care au primit finanţare direct din baza de date a instituției # Economica.net
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a introdus o nouă simplificare a procedurilor de lucru prin actualizarea Ghidului Bazei de date cu preţuri de referinţă a AFIR (BDPR) care permite utilizarea acestei baze de date şi pentru evaluarea proiectelor finanţate prin alte fonduri europene şi naţionale, nu doar pentru finanţările acordate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), relatează Agerpres.
Anunț de la Hidroelectrica pentru toți clienții. Compania vine cu clarificări referitoare la scumpirea facturilor # Economica.net
Hidroelectrica a transmis astăzi un comunicat de presă în care vine cu clarificări referitoare la prețul energiei electrice pe care-l practică pentru consumatorii casnici, pentru corecta informare a publicului și a clinților săi.
Primarul Stelian Bujduveanu îi îndeamnă pe bucureșteni să evite miercuri deplasările, mai ales în zonele inundabile. Mâine e cod roșu de ploi torențiale în Capitală # Economica.net
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, îi îndeamnă pe bucureşteni să evite miercuri deplasările, mai ales în zonele aglomerate şi în cele inundabile, în contextul codului roşu de ploi torenţiale, transmite Agerpres.
