Newsweek.ro, 8 octombrie 2025 14:10
• • •
Acum 5 minute
14:30
Ploile torențiale din ultimele 24 de ore au provocat depășirea cotelor de pericol pe mai multe râuri...
Acum 15 minute
14:20
Cum au fost interziși Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Puiu Călinescu să mai joace în Brigada Diverse? # Newsweek.ro
Cel mai de succes serial de comedie Brigada Diverse a avut un „destin tragic”. Vă spunem cum au fost...
Acum 30 minute
14:10
Drum inundat? Ce spun mecanicii că trebuie să faci pentru ca ploaia să nu-ți „omoare” mașina # Newsweek.ro
În contextul ploilor torențiale, probabilitatea să întâlnești o porțiune de drum inundat cu mașina e...
Acum o oră
14:00
Premiul Nobel pentru Chimie 2025, acordat pentru dezvoltarea structurilor metal-organice # Newsweek.ro
Academia Regală Suedeză de Ştiinţe a decis să acorde Premiul Nobel pentru Chimie 2025 lui Susumu Kit...
13:50
VIDEO Nou pas, pe bucata de 850.000.000 € a celei mai așteptate autostrăzi. Se sapă tunelul Robești # Newsweek.ro
Lucrările la cea mai așteptată autostradă din România avansează susținut. Astăzi a fost făcut un nou...
13:50
Incendiu masiv în București. Mai multe locuințe cuprinse de flăcări. Pericol de extindere # Newsweek.ro
Un incendiu a izbuncnit la mai multe locuințe din București, iar autoritățile spun că este pericol d...
13:40
Bărbatul care, la finalul lunii august, a agresat un livrator din Bangladesh şi a filmat incidentul,...
Acum 2 ore
13:30
Canalul Corint, care desparte Peninsula Peloponez de Grecia continentală şi este utilizat în princip...
13:20
În curând, elevii vor intra în prima vacanță a anului școlar, vacanța de toamnă, În total, școlarii ...
13:00
Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător de fotbal miliardar. Ce a făcut în afara terenului? # Newsweek.ro
Cunoscut de fanii fotbalului drept „CR7” sau „Bestia” (El Bicho), Cristiano Ronaldo a devenit primul...
13:00
Tot mai multe persoane care nu fumează se îmbolnăvesc de cancer pulmonar. Medicul pneumolog Beatrice...
12:50
Avertismentul ISW: Rusia a intrat în „Faza 0” a pregătirilor pentru un posibil război direct cu NATO # Newsweek.ro
Rusia accelerează „Faza 0” – etapa informațional-psihologică a pregătirilor pentru un posibil confli...
Acum 4 ore
12:30
La ce oră poți merge vineri la bancomat să iei pensia pe card? Pensionarii iau restanțe de 2.500 lei # Newsweek.ro
Mai sunt doar două zile până când pensiile pe luna octombrie vor fi virate pe card. Vă spunem ora la...
12:20
Bunuri de peste 1.500.000 de lei, descoperite de poliţiştii de frontieră la Giurgiu. Cum erau aduse # Newsweek.ro
Bunuri în valoare de 1.509.000 lei, fără documente de provenienţă, au fost descoperite de poliţiştii...
12:10
„Războiul dronelor”: Von der Leyen afirmă că UE trebuie să dea un răspuns amplu la războiul hibrid # Newsweek.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat în Parlamentul European că UE trebuie ...
12:00
Delir „CG”-ist pe TikTok și X: ”De ce plouă doar în România? Cu Georgescu președinte nu mai ploua” # Newsweek.ro
O nouă teorie a conspirației face furori pe rețelele de socializare, după ce mai multe clipuri cu me...
11:50
Criza politică din Franța: Premierul demisionar spune că riscul dizolvării parlamentului e mic # Newsweek.ro
După o primă zi de consultări cu partidele, premierul demisionar Sebastien Lecornu spune că „există ...
11:40
VIDEO Cum se circulă în București pe Codul Roșu de ploi? „Nu prea plouă, școlile sunt închise” # Newsweek.ro
În București este Cod Roșu de ploi torențiale iar autoritățile au decis să închidă școlile și univer...
11:30
Excursioniștii prinși de furtuna de zăpadă pe Everest, salvați. 1.000 de persoane erau blocate # Newsweek.ro
În urma furtunii puternice de zăpadă din apropierea versantului estic al muntelui Everest din Tibet,...
11:20
Când se termină ploile și vijelia în România? Ce temperaturi vor fi săptămâna viitoare? # Newsweek.ro
După un început de săptămână ploios și rece, vremea se va ameliora treptat în marile orașe ale țării...
11:10
Hunter Biden, afaceri dubioase cu Puiu Popoviciu legate de o firmă chineză de lângă Ambasada SUA # Newsweek.ro
Un amplu material de investigație publicat de The New York Times dezvăluie implicarea lui Hunter Bid...
11:00
Cod Roșu în Constanța. Mașină luată de viitură și dusă pe un câmp inundat. Șoferul salvat de ISU # Newsweek.ro
O mașină a fost luată de viitură și dusă pe un câmp inundat. Șoferul a așteptat pe capotă să fie sal...
10:50
„Apocalipsa taxelor” în Rusia. Putin rămâne fără bani pentru război. Se taie banii de la Sănătate # Newsweek.ro
Putin anunță cea mai dură reformă fiscală din ultimii ani, menită să acopere deficitul bugetar provo...
10:40
CCR decide ce se întâmplă cu pensiile speciale. Tăierea propusă de Bolojan ar putea fi amânată # Newsweek.ro
CCR a reluat analiza proiectelor propuse de Ilie Bolojan în pachetul 2. Printre acestea se află și r...
Acum 6 ore
10:30
BNR, așteptată să ia o decizie importantă privind ratele românilor. Ședință pentru dobânda cheie # Newsweek.ro
Banca Națională se reunește miercuri, 8 octombrie, pentru a decide nivelul dobânzii de politică mone...
10:30
Cu ce se laudă noile versiuni „ieftine” Tesla Model Y și Model 3? Opțiuni și autonomie, reduse # Newsweek.ro
În încercarea de a se menține în vârful pieței de mașini electrice, Tesla a lansat două versiuni ent...
10:10
Salariul directorilor din primăria Craiova au crescut cu 1.000 lei pe an. Organigrama, cu 40 oameni # Newsweek.ro
PremierUl Ilie Bolojan și primarul Craiovei Olguța Vasilescu se află în dispută pe reforma administr...
10:10
A început pelerinajul de la Iași. Credincioșii au așteptat în ploaie moaștele Sfintei Parascheva # Newsweek.ro
A început pelerinalul de la Iași. Credincioșii se pot închina la moaștele Sfintei Parascheva până pe...
10:00
„Cadouri otrăvite” pe YouTube și Google. Noua escrocherie prin care hackerii îți fura banii din cont # Newsweek.ro
Experții în securitate cibernetică avertizează asupra unei noi escrocherii de amploare care vizează ...
09:50
VIDEO Nomad, noua generație de drone Lockheed Martin cu tehnologie Matrix și zbor autonom # Newsweek.ro
Compania americană Lockheed Martin Sikorsky a prezentat oficial noua familie de drone Nomad™, o gene...
09:30
VIDEO Cum arată primul film de la Hollywood regizat de Inteligența Artificială? Actorii, digitali # Newsweek.ro
Un regizor respectat la Hollywood a anunțat că va prezenta „primul film de la Hollywood regizat de ...
09:20
Tragedie la Madrid. Doi morți și doi dispăruți, după ce un hotel s-a prăbușit în capitala Spaniei # Newsweek.ro
Dramă în centrul Madridului. Două persoane au fost găsite decedate, iar alte două sunt în continuare...
09:10
Astăzi, 8 octombrie, școlile din mai multe județe aflate sub cod roșu de ploi sunt închise. În aceas...
08:50
Furtuni și ploi torențiale în București și alte 16 județe. Mașini avariate și copaci doborâți # Newsweek.ro
Meteorologii au emis avertizări cod roșu, portocaliu și galben de ploi și vijelii pentru jumătate di...
Acum 8 ore
08:30
Mașinile electrice mai ieftin de reparat decât cele termice? Ce spun calculele mecanicilor # Newsweek.ro
Mulți spun, inclusiv producătorii, că mașinile electrice sunt mai ieftin de întreținut, având mai pu...
08:30
Francezii i cer demisia lui Macron din cauza crizei politice cu care se confruntă țara # Newsweek.ro
Preşedintele Emmanuel Macron s-a aflat, marţi, sub presiune, chiar şi din partea aliaţilor săi, pent...
08:10
Justiţia italiană a dezvăluit cauzele morţii tragice a lui Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat în ti...
08:10
4.900.000 pensionari primesc o pensie decentă de 2.612 lei în medie. Există și pensionari privilegia...
07:50
Amendă de 500.000 lei de la Garda de Mediu pentru Rafinăria Năvodari după scurgerea de amoniac # Newsweek.ro
O instalaţie din Rafinăria Năvodari a fost închisă temporar de către comisarii Gărzii de Mediu, ca u...
07:40
Prima urină de dimineață îți arată cât de stresat ești. Ce spun cercetătorii despre culoare? # Newsweek.ro
Prima urină de dimineață îți arată cât de stresat ești. Ce spun cercetătorii despre culoare și hidra...
07:40
Ucraina va primi rachete Tomahawk cu rază medie de acțiune, dar inteligente. Caută singure țintele # Newsweek.ro
Conform informațiilor oficiale extrem de limitate de la Pentagon, racheta de căutare Tomahawk Block ...
07:30
Cum încalcă conducerea FRGR propriul cod etic: Mergeți doamnelor cu odraslele unde vedeți cu ochii # Newsweek.ro
Conducerea Federației Române de Gimnastică și-a încălcat propriul cod etic atunci când au folosit cu...
07:20
Horoscop 9 octombrie. Luna în Taur aduce o zi agitată Fecioarelor. Leii, discuții tensionate # Newsweek.ro
Horoscop 9 octombrie. Luna în Taur aduce o zi agitată Fecioarelor. Leii au parte de discuții tension...
07:10
Schimbări majore în acordarea biletelor de tratament la pensie. Când se dau în octombrie? # Newsweek.ro
Pensionarii care vor să obțină bilete de tratament la pensie trebuie să știe că au apărut noi modifi...
Acum 24 ore
22:10
Codul roşu din Bucureşti suspendă cursurile de la patru universităţi. Care sunt acestea? # Newsweek.ro
Codul roşu din Bucureşti, sub care ne aflăm în acest moment suspendă cursurile de la patru universit...
21:40
Consultantul fiscal Alexandra Smedoiu susţine că creşterea TVA este posibilă şi că am putea reveni l...
21:30
Mașina electrică Dacia Hipster, ar putea ajunge pe piață doar dacă UE relaxează normele de siguranță # Newsweek.ro
Mașina electrică Dacia Hipster, ar putea ajunge pe piață doar dacă UE relaxează normele de siguranță...
21:10
METEO Specialiștii contrazic „Codul Roșu” de ploi . Nu sunt pericole, ci doar o neplăcere de toamnă # Newsweek.ro
Este cod roșu de ploi abundente, vânt și vreme rea.Școlile sunt închise mâine. Specialiștii contraz...
21:00
Coaliţia ratează încă odată să facă reforma Administraţiei. Unde nu se înţeleg politicienii? # Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare ratează încă odată să facă reforma Administraţiei. Unde nu se înţeleg de aceas...
20:20
Trump ia în calcul operațiuni terestre în Venezuela. Ordonă încetarea demersurilor diplomatice # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, ia în calcul operațiuni terestre în Venezuela. Şeful statului nord-a...
