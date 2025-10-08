Drum inundat? Ce spun mecanicii că trebuie să faci pentru ca ploaia să nu-ți „omoare” mașina

Newsweek.ro, 8 octombrie 2025 14:10

În contextul ploilor torențiale, probabilitatea să întâlnești o porțiune de drum inundat cu mașina e...

Acum 5 minute
14:30
Cod roșu de ploi în Constanța. Apele Române anunță depășirea cotei de pericol Newsweek.ro
Ploile torențiale din ultimele 24 de ore au provocat depășirea cotelor de pericol pe mai multe râuri...
Acum 15 minute
14:20
Cum au fost interziși Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Puiu Călinescu să mai joace în Brigada Diverse? Newsweek.ro
Cel mai de succes serial de comedie Brigada Diverse a avut un „destin tragic”. Vă spunem cum au fost...
Acum 30 minute
14:10
Drum inundat? Ce spun mecanicii că trebuie să faci pentru ca ploaia să nu-ți „omoare” mașina Newsweek.ro
În contextul ploilor torențiale, probabilitatea să întâlnești o porțiune de drum inundat cu mașina e...
Acum o oră
14:00
Premiul Nobel pentru Chimie 2025, acordat pentru dezvoltarea structurilor metal-organice Newsweek.ro
Academia Regală Suedeză de Ştiinţe a decis să acorde Premiul Nobel pentru Chimie 2025 lui Susumu Kit...
13:50
VIDEO Nou pas, pe bucata de 850.000.000 € a celei mai așteptate autostrăzi. Se sapă tunelul Robești Newsweek.ro
Lucrările la cea mai așteptată autostradă din România avansează susținut. Astăzi a fost făcut un nou...
13:50
Incendiu masiv în București. Mai multe locuințe cuprinse de flăcări. Pericol de extindere Newsweek.ro
Un incendiu a izbuncnit la mai multe locuințe din București, iar autoritățile spun că este pericol d...
13:40
Agresorul livratorului din Bangladesh a fost trimis în judecată Newsweek.ro
Bărbatul care, la finalul lunii august, a agresat un livrator din Bangladesh şi a filmat incidentul,...
Acum 2 ore
13:30
Celebrul Canal Corint din Grecia se închide din nou pentru consolidarea versanţilor Newsweek.ro
Canalul Corint, care desparte Peninsula Peloponez de Grecia continentală şi este utilizat în princip...
13:20
Se apropie vacanța de toamnă a elevilor. Câte perioade libere sunt în anul școlar Newsweek.ro
În curând, elevii vor intra în prima vacanță a anului școlar, vacanța de toamnă, În total, școlarii ...
13:00
Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător de fotbal miliardar. Ce a făcut în afara terenului? Newsweek.ro
Cunoscut de fanii fotbalului drept „CR7” sau „Bestia” (El Bicho), Cristiano Ronaldo a devenit primul...
13:00
De ce fac nefumătorii cancer pulmonar? Un medic explică unde trăiesc acești pacienți Newsweek.ro
Tot mai multe persoane care nu fumează se îmbolnăvesc de cancer pulmonar. Medicul pneumolog Beatrice...
12:50
Avertismentul ISW: Rusia a intrat în „Faza 0” a pregătirilor pentru un posibil război direct cu NATO Newsweek.ro
Rusia accelerează „Faza 0” – etapa informațional-psihologică a pregătirilor pentru un posibil confli...
Acum 4 ore
12:30
La ce oră poți merge vineri la bancomat să iei pensia pe card? Pensionarii iau restanțe de 2.500 lei Newsweek.ro
Mai sunt doar două zile până când pensiile pe luna octombrie vor fi virate pe card. Vă spunem ora la...
12:20
Bunuri de peste 1.500.000 de lei, descoperite de poliţiştii de frontieră la Giurgiu. Cum erau aduse Newsweek.ro
Bunuri în valoare de 1.509.000 lei, fără documente de provenienţă, au fost descoperite de poliţiştii...
12:10
„Războiul dronelor”: Von der Leyen afirmă că UE trebuie să dea un răspuns amplu la războiul hibrid Newsweek.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat în Parlamentul European că UE trebuie ...
12:00
Delir „CG”-ist pe TikTok și X: ”De ce plouă doar în România? Cu Georgescu președinte nu mai ploua” Newsweek.ro
O nouă teorie a conspirației face furori pe rețelele de socializare, după ce mai multe clipuri cu me...
11:50
Criza politică din Franța: Premierul demisionar spune că riscul dizolvării parlamentului e mic Newsweek.ro
După o primă zi de consultări cu partidele, premierul demisionar Sebastien Lecornu spune că „există ...
11:40
VIDEO Cum se circulă în București pe Codul Roșu de ploi? „Nu prea plouă, școlile sunt închise” Newsweek.ro
În București este Cod Roșu de ploi torențiale iar autoritățile au decis să închidă școlile și univer...
11:30
Excursioniștii prinși de furtuna de zăpadă pe Everest, salvați. 1.000 de persoane erau blocate Newsweek.ro
În urma furtunii puternice de zăpadă din apropierea versantului estic al muntelui Everest din Tibet,...
11:20
Când se termină ploile și vijelia în România? Ce temperaturi vor fi săptămâna viitoare? Newsweek.ro
După un început de săptămână ploios și rece, vremea se va ameliora treptat în marile orașe ale țării...
11:10
Hunter Biden, afaceri dubioase cu Puiu Popoviciu legate de o firmă chineză de lângă Ambasada SUA Newsweek.ro
Un amplu material de investigație publicat de The New York Times dezvăluie implicarea lui Hunter Bid...
11:00
Cod Roșu în Constanța. Mașină luată de viitură și dusă pe un câmp inundat. Șoferul salvat de ISU Newsweek.ro
O mașină a fost luată de viitură și dusă pe un câmp inundat. Șoferul a așteptat pe capotă să fie sal...
10:50
„Apocalipsa taxelor” în Rusia. Putin rămâne fără bani pentru război. Se taie banii de la Sănătate Newsweek.ro
Putin anunță cea mai dură reformă fiscală din ultimii ani, menită să acopere deficitul bugetar provo...
10:40
CCR decide ce se întâmplă cu pensiile speciale. Tăierea propusă de Bolojan ar putea fi amânată Newsweek.ro
CCR a reluat analiza proiectelor propuse de Ilie Bolojan în pachetul 2. Printre acestea se află și r...
Acum 6 ore
10:30
BNR, așteptată să ia o decizie importantă privind ratele românilor. Ședință pentru dobânda cheie Newsweek.ro
Banca Națională se reunește miercuri, 8 octombrie, pentru a decide nivelul dobânzii de politică mone...
10:30
Cu ce se laudă noile versiuni „ieftine” Tesla Model Y și Model 3? Opțiuni și autonomie, reduse Newsweek.ro
În încercarea de a se menține în vârful pieței de mașini electrice, Tesla a lansat două versiuni ent...
10:10
Salariul directorilor din primăria Craiova au crescut cu 1.000 lei pe an. Organigrama, cu 40 oameni Newsweek.ro
PremierUl Ilie Bolojan și primarul Craiovei Olguța Vasilescu se află în dispută pe reforma administr...
10:10
A început pelerinajul de la Iași. Credincioșii au așteptat în ploaie moaștele Sfintei Parascheva Newsweek.ro
A început pelerinalul de la Iași. Credincioșii se pot închina la moaștele Sfintei Parascheva până pe...
10:00
„Cadouri otrăvite” pe YouTube și Google. Noua escrocherie prin care hackerii îți fura banii din cont Newsweek.ro
Experții în securitate cibernetică avertizează asupra unei noi escrocherii de amploare care vizează ...
09:50
VIDEO Nomad, noua generație de drone Lockheed Martin cu tehnologie Matrix și zbor autonom Newsweek.ro
Compania americană Lockheed Martin Sikorsky a prezentat oficial noua familie de drone Nomad™, o gene...
09:30
VIDEO Cum arată primul film de la Hollywood regizat de Inteligența Artificială? Actorii, digitali Newsweek.ro
Un regizor respectat la Hollywood a anunțat că va prezenta „primul film de la Hollywood regizat de ...
09:20
Tragedie la Madrid. Doi morți și doi dispăruți, după ce un hotel s-a prăbușit în capitala Spaniei Newsweek.ro
Dramă în centrul Madridului. Două persoane au fost găsite decedate, iar alte două sunt în continuare...
09:10
Cum pot părinții să își ia liber de la muncă, dacă elevii nu merg la școală Newsweek.ro
Astăzi, 8 octombrie, școlile din mai multe județe aflate sub cod roșu de ploi sunt închise. În aceas...
08:50
Furtuni și ploi torențiale în București și alte 16 județe. Mașini avariate și copaci doborâți Newsweek.ro
Meteorologii au emis avertizări cod roșu, portocaliu și galben de ploi și vijelii pentru jumătate di...
Acum 8 ore
08:30
Mașinile electrice mai ieftin de reparat decât cele termice? Ce spun calculele mecanicilor Newsweek.ro
Mulți spun, inclusiv producătorii, că mașinile electrice sunt mai ieftin de întreținut, având mai pu...
08:30
Francezii i cer demisia lui Macron din cauza crizei politice cu care se confruntă țara Newsweek.ro
Preşedintele Emmanuel Macron s-a aflat, marţi, sub presiune, chiar şi din partea aliaţilor săi, pent...
08:10
Justiţia italiană a dezvăluit cauzele morţii tragice a lui Felix Baumgartner Newsweek.ro
Justiţia italiană a dezvăluit cauzele morţii tragice a lui Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat în ti...
08:10
Pierdere record la pensie de 180.000 lei. Care sunt pensionarii păgubiți? Newsweek.ro
4.900.000 pensionari primesc o pensie decentă de 2.612 lei în medie. Există și pensionari privilegia...
07:50
Amendă de 500.000 lei de la Garda de Mediu pentru Rafinăria Năvodari după scurgerea de amoniac Newsweek.ro
O instalaţie din Rafinăria Năvodari a fost închisă temporar de către comisarii Gărzii de Mediu, ca u...
07:40
Prima urină de dimineață îți arată cât de stresat ești. Ce spun cercetătorii despre culoare? Newsweek.ro
Prima urină de dimineață îți arată cât de stresat ești. Ce spun cercetătorii despre culoare și hidra...
07:40
Ucraina va primi rachete Tomahawk cu rază medie de acțiune, dar inteligente. Caută singure țintele Newsweek.ro
Conform informațiilor oficiale extrem de limitate de la Pentagon, racheta de căutare Tomahawk Block ...
07:30
Cum încalcă conducerea FRGR propriul cod etic: Mergeți doamnelor cu odraslele unde vedeți cu ochii Newsweek.ro
Conducerea Federației Române de Gimnastică și-a încălcat propriul cod etic atunci când au folosit cu...
07:20
Horoscop 9 octombrie. Luna în Taur aduce o zi agitată Fecioarelor. Leii, discuții tensionate Newsweek.ro
Horoscop 9 octombrie. Luna în Taur aduce o zi agitată Fecioarelor. Leii au parte de discuții tension...
07:10
Schimbări majore în acordarea biletelor de tratament la pensie. Când se dau în octombrie? Newsweek.ro
Pensionarii care vor să obțină bilete de tratament la pensie trebuie să știe că au apărut noi modifi...
Acum 24 ore
22:10
Codul roşu din Bucureşti suspendă cursurile de la patru universităţi. Care sunt acestea? Newsweek.ro
Codul roşu din Bucureşti, sub care ne aflăm în acest moment suspendă cursurile de la patru universit...
21:40
Consultant fiscal: Creşterea TVA este posibilă. Am putea reveni la 24% Newsweek.ro
Consultantul fiscal Alexandra Smedoiu susţine că creşterea TVA este posibilă şi că am putea reveni l...
21:30
Mașina electrică Dacia Hipster, ar putea ajunge pe piață doar dacă UE relaxează normele de siguranță Newsweek.ro
Mașina electrică Dacia Hipster, ar putea ajunge pe piață doar dacă UE relaxează normele de siguranță...
21:10
METEO Specialiștii contrazic „Codul Roșu” de ploi . Nu sunt pericole, ci doar o neplăcere de toamnă Newsweek.ro
Este cod roșu de ploi abundente, vânt și vreme rea.Școlile sunt închise mâine. Specialiștii contraz...
21:00
Coaliţia ratează încă odată să facă reforma Administraţiei. Unde nu se înţeleg politicienii? Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare ratează încă odată să facă reforma Administraţiei. Unde nu se înţeleg de aceas...
20:20
Trump ia în calcul operațiuni terestre în Venezuela. Ordonă încetarea demersurilor diplomatice Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, ia în calcul operațiuni terestre în Venezuela. Şeful statului nord-a...
