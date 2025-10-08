UE mobilizează un miliard de euro pentru a recupera decalajul în domeniul Inteligenţei Artificiale

18:50

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a introdus o nouă simplificare a procedurilor de lucru prin actualizarea Ghidului Bazei de date cu preţuri de referinţă a AFIR (BDPR) care permite utilizarea acestei baze de date şi pentru evaluarea proiectelor finanţate prin alte fonduri europene şi naţionale, nu doar pentru finanţările acordate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), relatează Agerpres.