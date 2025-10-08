Miracolul de cod roșu de pe Prelungirea Ghencea. RO-Alerta și avertizările ANM au eliberat drumul. Bucureșteancă: „Nu pot să cred!!!”

11:40

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, organizeazăa mâine promisa ședință pentru parcarea de reședință, dezbaterie care vine după valul de nemulțumiri provocat de noul regulament din aceste parcări. Aseară, a venit cu propunerea de zi și […] Articolul Dl. Negoiță, încântat, convoacă ședință pentru parcarea de reședință în ziua cu cod roșu de vreme extremă în București, la ora la care oamenii abia dacă ies la de job apare prima dată în B365.