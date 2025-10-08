Care este cel mai bun mod de a consuma ouăle: fierte, prăjite sau omletă? Mihaela BILIC spune ce să alegem și de ce
Gândul, 8 octombrie 2025 14:10
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat care este modul ideal de preparare a ouălor. În funcție de nevoile organismului și de ținta alimentară a fiecăruia, ouăle se gătesc diferit. Într-o postare pe Instagram, ea a detaliat diferențele dintre oul fiert tare, oul prăjit și omleta clasică, oferind sfaturi practice. De ce să alegem oul fiert […]
• • •
Acum 5 minute
14:30
Președintele Nicușor Dan și premierul Viktor Orbán sunt invitați la congresul UDMR, din 10 octombrie
Pe 10 octombrie, UDMR organizează cel de-al XVII-lea congres, în incinta Wild Hills din Juc-Herghelie, județul Cluj. Evenimentul are loc o dată la noi și se axează, în principal, pe crearea unei strategii de partid viitoare, raportate la situația politico-economică. Evenimentul va debuta cu discursuri ale liderilor de partid și din partidele aflate în coaliția […]
Acum 15 minute
14:20
Îl va concedia CCR pe Ilie Bolojan?! Toni Neacșu, CCR pregătește o adevărată BOMBĂ politică. Avocatul divulgă planul judecătorilor
Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat din nou, pentru data de 20 octombrie, dezbaterea asupra obiecției de neconstituționalitate privind modificarea pensiilor magistraților, parte din pachetul doi de reforme promovat de Guvernul Ilie Bolojan. Singurele decizii luate miercuri de judecătorii CCR au vizat respingerea sesizării referitoare la legea guvernanței corporative și a pachetului în domeniul […]
14:20
Apele Române anunță că pe mai multe râuri din Constanța au fost depășite cotele de PERICOL. Care este situația în Capitală
Apele Române au anunțat că, din cauza precipitațiilor torențiale din ultimele 24 de ore, cotele de pericol, pe mai multe râuri din județul Constanța, au fost depășite. Autoritățile intervin cu 100 de angajați și 19 utilaje. În Capitală, debitul maxim al Dâmboviței a fost tranzitat în siguranță prin casetă, fără incidente. Apele Române anunță o […]
Acum 30 minute
14:10
Care este cel mai bun mod de a consuma ouăle: fierte, prăjite sau omletă? Mihaela BILIC spune ce să alegem și de ce
Acum o oră
14:00
Momentul în care un autoturism pierde controlul mașinii și se izbește de parapetele despărțitor. Circulația e îngreunată din cauza ploii
Pe Autostrada A1 București – Pitești a avut loc un accident, care a fost surprins și de camera de bord a unui autovehicul. Circulația se desfășoară cu dificultate în zonă, din cauza condițiilor meteo. Accidentul a avut loc pe Autostrada București – Pitești, la kilometrul 34. Imaginile surprind cum o autoutilitară cu remorcă aflată pe […]
13:50
Studiu de caz – SPERIEM poporul cu CICLONUL! Cum au ajuns autoritățile factori de PANICĂ pentru cetățeni. Primarul din Mangalia, în decurs de 12 ore: Țineți-vă copiii în case/Vești bune, ne-a ocolit!
Autoritățile din țara noastră au fost în ultimele ore un factor de panică pentru populație, asta după ce meteorologii au emis un cod roșu de ploi abundente, dar și de vijelii. Aparent, până la orele prânzului, datele transmise de către autorități nu s-au adeverit. Un exemplu de factor de panică este primarul interimar al Mangaliei, […]
13:50
După ce a intrat în faliment, o veche fabrică din România renaște. Ce va fi construit printr-un parteneriat internațional
O veche fabrică din România prinde din nou contur după faliment. Fosta platformă industrială Solventul din Timișoara va fi transformată într-o zonă mixtă de servicii și locuințe. Proiectul urmărește dezvoltarea urbană. Transformarea platformei Solventul va fi realizată pe o suprafață de aproape 45 de hectare și vizează dezvoltarea urbană și durabilă și integrarea unor spații […]
13:50
România a evitat ca prin minune, de două ori, un blackout în 2025. Care este singurul an în care S-A STINS LUMINA în tara noastră
Autoritățile din sectorul energetic s-au confruntat de două ori, în acest an, cu riscul unui blackout. Primul a fost în februarie, în timpul unui episod de ger, al doilea de Paști. Din fericire, sistemul energetic a făcut față acestor riscuri grație profesioniștilor de la Dispeceratul Energetic Național. Istoria țării consemnează un singur an de blackout. […]
13:40
FOTO / Alina Chivulescu, despre RELAȚIA cu Dan Chișu. "A durat ceva până să ne decidem să încercăm"
Alina Chivulescu, în vârstă de 51 de ani, a vorbit despre relația pe care o are cu partenerul său de viață, Dan Chișu, în vârstă de 70 de ani. Alina Chivulescu este o cunoscută actriță de teatru, film și televiziune. În plan personal, Alina Chivulescu este căsătorită de peste șase ani cu Dan Chișu, […]
13:40
Recep Tayyip Erdogan spune că Donald Trump i-ar fi cerut Turciei să CONVINGĂ Hamas să accepte acordul privind pacea în Gaza
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut Turciei să „convingă” gruparea Hamas să accepte planul său de a pune capăt războiului din Gaza, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Rugămintea a venit prima dată în timpul vizitei lui Erdogan la Casa Albă, dar a fost reiterată și în cadrul unei convorbiri telefonice ulterioare, a […]
13:40
Breaking News: Toamna plouă. Ciclonul care nu a mai venit a lăsat în urmă doar școlile închise și un cod roșu de isterie. Diferența dintre ce ați văzut la TV și ce s-a întâmplat în realitate
Când șeful ISU îți spune să te pregătești cu apă și alimente, când televiziunile titrează că vine „o furtună istorică”, când ministrul Educației închide școlile, atunci te baricadezi în casă și te rogi să treacă mai repede ciclonul Barbara. La acest cod roșu, Bucureștiul a fost, din nou, capitala isteriei, care a transformat o zi […]
13:40
Pompierii intervin miercuri pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Mureșeni din Capitală. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la acoperișul mai multor locuințe, existând pericolul de extindere și la alte construcții învecinate, anunță pompierii. Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 300 mp, afectate 4 locuințe si o […]
Acum 2 ore
13:30
Premiul Nobel pentru CHIMIE: Susumu Kitagawa, Richard Robson şi Omar M. Yaghi sunt laureații 2025
Academia Regală Suedeză de Ştiinţe a acordat Premiul Nobel pentru Chimie 2025 lui Susumu Kitagawa, Richard Robson şi Omar M. Yaghi „pentru dezvoltarea structurilor metal-organice”. Prin dezvoltarea structurilor metal-organice, laureaţii au oferit chimiştilor noi oportunităţi pentru rezolvarea unor provocări cu care ne confruntăm, potrivit Comitetului Nobel, preia News.ro. Premiul Nobel pentru Literatură va fi anunţat […]
13:30
Atenție la volan pe timp de ploaie! Ce nu au voie să facă șoferii și cât de mari sunt amenzile
Conducerea unui autovehicul pe timp de ploaie presupune respectarea câtorva reguli stricte, menite să prevină accidentele și să asigure siguranța tuturor participanților la trafic. Vizibilitatea redusă, carosabilul alunecos și riscul de acvaplanare fac ca fiecare drum să devină o provocare, iar cea mai mică neatenție poate duce la consecințe grave. Ce trebuie să facă șoferii […]
13:20
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor
O localitate din judeţul Constanţa este momentan izolată din cauza acumulării masive de apă şi a revărsării unui canal colector, a anunțat, miercuri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea. Șase persoane au fost evacuate din localitate, printre care și doi copiii. Autoritățile au intervenit pentru salvarea unei bătrâne din calea viiturii. O operațiune impresionantă de […]
13:20
Trupele ruse au capturat aproape 5.000 de kilometri pătrați din Ucraina în 2025, astfel că rușii controlează aproximativ 20% din teritoriul țării Anunțul privind câștigurile teritoriale realizate de armata rusă în Ucraina au fost prezentate de președintele Vladimir Putin, care susține că Rusia își continuă misiunea în țara vecină, relatează France 24. „În acest moment, […]
13:20
Dorel a făcut prăpăd în Germania. A omorât o tânără însărcinată după ce a intrat cu 120 km/h într-o mașină oprită
Sina în vârstă de 30 de ani și-a pierdut viața. Femeia, însărcinată în șapte luni era pasagera unui Peugeot staționat în coloană, pe o autostradă din Germania. În câteva secunde totul a luat o altă întorsătură. Un șofer român care era preocupat să bage telefonul mobil la încărcat a intrat în mașina staționată cu 120 […]
13:20
Cristian Pistol: Au început lucrările propriu-zise la tunelul ROBEȘTI din cadrul Autostrăzii Sibiu-Piteşti / Se va apela și la dinamitare subterană
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunță, miercuri, că au început lucrările propriu-zise la tunelul Robeşti, amplasat pe secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu) a Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Tunelul are 900 de metri lungime, iar pe anumite zone se va apela la dinamitare subterană. „Au început lucrările propriu-zise la tunelul Robeşti, amplasat pe secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)! Tunelul […]
13:10
Rețea internațională de HOȚI de mașini de lux, destructurată de polițiști. Români, moldoveni, ucraineni și ruși dădeau spargeri în Occident
O rețea criminală specializată în furtul și traficul de mașini de lux a fost destructurată de autoritățile din Italia, Spania și Belgia, cu sprijinul agențiilor europene de cooperare polițienească și judiciară. Gruparea era formată din cetățeni români, moldoveni, ucraineni și ruși, semn că lumea interlopă nu ține cont de realitățile politico-sociale. Aceștia sunt acuzați că […]
13:10
Ministrul Sănătății a rămas MUT după ce Costel Alexe a repus în funcție conducerea spitalului în care au murit 7 copii / Rogobete: Este o inconștiență
„Este o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate!”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în exclusivitate pentru Gândul. Reacția ministrului vine după ce șeful Consiliului Județean Iași a repus în funcție vechea conducere a unității medicale unde au murit 7 copii. La numai o săptămână de la moartea copiilor infectați cu nosocomiale de la […]
13:10
CCR a validat reforma în sănătate: Legea merge la promulgare. Bolojan promite „ordine, corectitudine și eficiență" în sistem
Curtea Constituțională a României (CCR) a respins obiecția de neconstituționalitate privind Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății. După această decizie, proiectul — parte din Pachetul 2 de reforme, asumat de premierul Ilie Bolojan în fața Parlamentului — este declarat constituțional și urmează să fie trimis […]
13:00
Când sunt moșii de toamnă anul acesta. Ce alimente nu trebuie să lipsească de la pomana oferită de Sâmbăta Morților
Moșii de toamnă, cunoscuți și sub denumirea de Sâmbăta Morților, reprezintă ultima sărbătoare mare a anului bisericesc pentru cei trecuți în neființă. Data nu este una fixă, însă este marcată de prima sâmbătă a lunii noiembrie. Anul acesta va pica pe 1 noiembrie, dată care coincide cu sărbătoarea Sfinților Cosma și Damian. Ziua aceasta are […]
12:50
Curtea de Apel București consideră că Alina Bica și-a ispășit pedeapsa în Italia. Experții contestă: „Nu a executat nimic"
Curtea de Apel București susține, în motivarea publicată recent, că fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, și-ar fi ispășit în Italia pedeapsa de 4 ani de închisoare primită în România, dar într-o formă asimilată arestului la domiciliu. Potrivit judecătorilor, această concluzie ar fi conformă cu o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene din […]
12:40
Adelina Pestrițu, în vârstă de 38 de ani, a oferit câteva detalii despre Zenaida, fiica sa și a lui Virgil Șteblea. Adelina Pestrițu a fost asistentă de televiziune, iar acum este influencer și se bucură de mare succes în mediul online. În ceea ce privește viața personală, aceasta a fost căsătorită de două ori. […]
12:40
Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă pe Busu: „Nu mi-e mie rușine de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte pentru ploicica asta?!"
Andreea Esca i-a certat, miercuri, pe Facebook, pe meteorologii care au emis codul roșu de ploi și spune că afară este, de fapt, o ploicică. Celebra știristă l-a certat și pe Busu. „Busu face mișto de mine că mă îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afară, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo. […]
12:40
O centralistă i-a închis telefonul ministrului francez al Apărării: „Este ora 22:00, într-o duminică"
„Nu știu cine sunteți, domnule, dar este ora 22:00, într-o duminică, și nu e momentul pentru glume”, i-a spus o centralistă ministrului francez Bruno Le Maire, potrivit relatării Bloomberg. Incidentul a avut loc în timp ce guvernul președintelui Emmanuel Macron încerca, în grabă, să formeze un nou executiv — al treilea într-un singur an. Bruno […]
Acum 4 ore
12:30
Pelerinajul anului a debutat la Iași. Racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost scoasă spre închinare, alături de moaștele Sfântului Grigorie Palama
Pelerinajul de amploare închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iaşi a debutat miercuri, 8 octombrie, la ora 6:00, prin citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. După acest moment de rugăciune, racla cu sfintele moaște a fost purtată în procesiunea tradițională, fiind așezată în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan, unde va rămâne spre închinare credincioșilor până […]
12:30
Trump recunoaște: NEGOCIERILE cu Putin sunt mult mai dificile comparativ cu discuțiile de pace purtate pentru Gaza
Președintele american Donald Trump consideră că negocierile cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, sunt mult mai dificile decât discuțiile purtate cu oficialii din Orientul Mijlociu pentru obținerea unui acord de pace între Israel și Hamas. Potrivit Kyiv Post, Trump și-a supraestimat capacitatea diplomatică atunci când a afirmat că […]
12:30
ARAFAT se ceartă, iar, cu rețele sociale: „Riscurile sunt reale. Nu vă lăsați induși în eroare de postări"
Raed Arafat, șeful DSU, a reacționat, după ce pe rețelele sociale au apărut mesaje în care se spune că situația meteorologică nu ar fi atât de gravă, după cum anunță autoritățile. Șeful DSU a transmis un mesaj populației, în cadrul unei intervenții la Digi24, să ia în serios avertismentele meteo și măsurile recomandate de experți […]
12:20
Andra Măruță, una dintre cele mai iubite artiste din România, a vorbit recent despre o pasiune mai puțin cunoscută din viața ei: gătitul. Deși are un program încărcat și își împarte timpul între concerte, familie și proiecte de televiziune, cântăreața a făcut loc și pentru o pasiune recentă – gătitul. Astfel, într-un interviu acordat de […]
12:20
AUR face primul pas pentru demiterea președintelui Nicușor Dan. Solicitarea e trimisă OFICIAL
AUR solicită oficial președintelui Senatului, Mircea Abrudean, să sesizeze Curtea Constituțională pentru demiterea din funcție a președintelui Nicușor Dan, în cazul în care analizele medicale vor demonstra că acesta are probleme psihice. „Stimate Domnule Președinte, Avînd în vedere că, în cursul săptămînii trecute, Președintele României a manifestat, în mai multe ocazii publice, un comportament atipic, […]
12:10
Ilie Bolojan mai bifează o finanțare europeană. O primă tranșă de 500 de milioane de euro de la BEI pentru autostrada Sibiu–Pitești
Premierul Ilie Bolojan a primit la Palatul Victoria o delegație a Băncii Europene de Investiții (BEI), venită la București pentru semnarea unui contract de finanțare de 500 de milioane de euro, prima tranșă dintr-un pachet total de un miliard de euro destinat construcției autostrăzii A1 – Sibiu-Pitești, anunță Palatul Victoria. „În cadrul discuțiilor, șeful Guvernului […]
12:10
Ion Cristoiu: Amânarea Deciziei privind pensionarea magistraților: O nouă dovadă că judecătorii CCR țin cont de ordinele primite
În cea mai recentă emisiune din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul a vorbit despre cea mai nouă amânare a deciziei de pensionare a magistraților.
12:00
Diana Buzoianu în vizită la CASA de CORECȚIE pentru Urși de la Brașov. Când va fi finalizat noul sanctuar pentru fiarele problemă
Rezervația pentru urși problemă de lângă Brașov va fi finalizată în prima jumătate a anului viitor, conform declarațiilor ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care a inspectat recent șantierul, relatează Biz Brașov. Centrul este în Masivul Postăvaru și este făcut printr-un proiect al Ministerului Mediului, cu fonduri europene, în parteneriat cu Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt. […]
12:00
Spiritul Crăciunului pare să fi sosit mai repede decât oricând într-un supermarket din Constanța, spre surprinderea clienților care au găsit rafturile pline de globuri, luminițe și decorațiuni de iarnă, în plină lună octombrie. Mulți cumpărători au crezut inițial că este o glumă, însă, pe măsură ce au observat standurile special amenajate, au realizat că pregătirile […]
12:00
Situat într-un amfiteatru natural, la aproape zece kilometri de Miercurea-Ciuc, satul Hosasău, în care acum mai trăiesc doar opt locuitori, reprezintă un loc magic cu potențial de dezvoltare turistic. Hosasău este situat pe valea unui pârâu cu același nume și aparține de comuna Leliceni, este accesibil pe un drum județean DJ 123C, pietruit, ușor accesibil […]
11:50
Keir Starmer efectuează o vizită de două zile în INDIA/ Londra și New Delhi își consolidează parteneriatul comercial
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a sosit, miercuri, la Mumbai, pentru o vizită de două zile, alături de o delegație de 125 de persoane, inclusiv directori generali și reprezentați ai institutelor, universităților și grupurilor industriale britanice. Vizita lui Starmer se desfășoară la câteva luni după ce India și Marea Britanie au semnat un acord comercial în […]
11:50
The New York Times: Hunter Biden, în centrul unei afaceri controversate cu terenuri de lângă Ambasada SUA de la București
Ziarul american The New York Times a publicat o investigație amplă privind implicarea lui Hunter Biden, fiul președintelui Joe Biden, într-o afacere controversată legată de terenurile din jurul Ambasadei Statelor Unite la București. Ancheta scoate la iveală modul în care Hunter Biden ar fi combinat roluri de avocat și investitor într-un proiect imobiliar cu ramificații […]
11:40
Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Denis Alibec. Patronul FCSB a făcut anunțul chiar înaintea meciului cu Bologna, din Europa League
Criticile pe care Gigi Becali i le-a adus lui Denis Alibec au creat o situație destul de tensionată în vestiarul FCSB. Vedeta campioanei i-a replicat imediat finanțatorului, iar de aici până la un pui de scandal nu a mai fost decât un pas. Totuși, se pare că lucrurile s-au lămurit între timp. Latifundiarul din Pipera […]
11:40
După ce Gândul a semnalat lipsa agendei publice a lui Bolojan, Guvernul a găsit-o. Premierul are program, dar fără presă
După ce Gândul a semnalat că agenda publică a premierului Ilie Bolojan este ținută la secret, Palatul Victoria a publicat, în cele din urmă, programul oficial al prim-ministrului de miercuri, pe site-ul instituției. Publicația Gândul a atras atenția încă de sâmbătă că transparența promisă de Bolojan pare mai mult o promisiune de imagine decât o […]
11:40
Semnal de alarmă din partea nutriționiștilor. Cafeaua virală care îți poate aduce kilograme în plus
Printre pasionații de fitness a apărut un nou trend pe rețelele de socializare. Adepții unui stil de viață sănătos optează pentru o combinație între cafea și pudră proteică numită „proffee”. Băutura promite energie mai multa, dar și masă musculată, specialiștii în nutriție spun că această combinație ne poate sabota silueta și sănătatea. Tot mai mulți […]
11:40
Antrenorul lui Poli Timișoara, George Buricea, care este și selecționerul României, şi-ar fi lovit jucătorul pe banca de rezerve, sâmbătă într-un meci din Liga Zimbrilor. În minutul 25 al meciului masculin de handbal dintre CSM Vaslui și SCM Poli Timișoara, care a contat pentru etapa 5, Buricea și-a bruscat un jucător din echipa sa, aflat […]
11:40
Lucian Mândruță, între bula progresistă și exprimări RASISTE. Ce a postat jurnalistul despre ciclonul Barbara: „Prima ipoteză e că s-a furat"
Jurnalistul Lucian Mândruță a scris o postare pe social-media despre prognoza meteo și ciclonul Barbara, în care a folosit o exprimare ce conține conotații rasiste față de populația de etnie romă. Lucian Mândruță a precizat că nu mai are încredere în prognozele meteo, ce anunță precipitații abundente și furtuni, în contextul ciclonului Barbara. Jurnalistul are […]
11:30
În lumea modei, există anumite piese care transcend tendințele trecătoare și devin simboluri ale stilului și rafinamentului. Acestea sunt investiții care nu doar completează o ținută, ci o definesc, comunicând o poveste despre tradiție, calitate și un gust desăvârșit. Printre aceste piese iconice se numără, fără îndoială, încălțămintea casei de modă italiene Gucci. Moștenirea Unui […]
11:30
Toamna 2025 îți aduce o dilemă plăcută: ce alegere să faci atunci când vine vorba de geci de toamna care să te reprezinte, să-ți pună în valoare stilul și să-ți ofere confort? Vremea schimbătoare, ploaia capricioasă și serile răcoroase cer soluții smart, dar în același timp și estetice. Nu mai este vorba doar de protecție […]
11:30
Greta Thunberg acuză forțele israeliene de tortură după arestarea în largul coastelor Gazei
Activista suedeză de mediu Greta Thunberg a afirmat, într-o conferință de presă desfășurată la Stockholm, că a fost „răpită și torturată” de forțele armate israeliene în timpul unei misiuni umanitare spre Fâșia Gaza. Thunberg a refuzat însă să ofere detalii suplimentare despre tratamentul la care ar fi fost supusă. „Personal, nu vreau să dezvălui la […]
11:30
Dan Negru, revoltat de Codul Roșu de ciclon: „La anu' să ridicați alerta la uragan și să-i ziceți "Țancă""
„Eu NU m-am informat din „sursele oficiale” și m-am uitat pe geam: ploua. Anul trecut, tot pe vremea asta, a fost ciclonul Ashley care trebuia să ne măture. La anu’ să ridicați alerta la uragan și să-i ziceți ‹Țancă›”, scrie revoltat, pe facebook, cunoscutul om de televiziune Dan Negru. Mesajul său se adresează autorităților din […]
11:20
Moțiune AUR. Miruță a transformat Ministerul Muncii în agenție de plasare a forței de muncă pentru USR
După ministrul Mediului, Diana Buzoianu, i-a venit rândul ministrului Economiei, Radu Miruță, să aibă o moțiune depusă de AUR împotriva lui. Senatorul Petrișor Peiu motivează gestul celor 39 de susținători ai inițiativei prin câteva acuzații la adresa lui Miruță. Șeful de la Economie este acuzat că a transformat ministerul pe care-l conduce într-o adevărată agenție […]
11:20
Ce zodie va avea noroc în bani și dragoste. Nativii cărora le va merge bine în perioada următoare
Balanța are mare noroc în dragoste și bani în perioada următoare. Fiind o zodie guvernată de Venus, planeta dragostei, a frumuseții și a bogăției, nativii atrag până la final de octombrie tot ce pare să se transforme în succes și prosperitate. Pe plan personal, relațiile se armonizează rapid, iar Balanțele simt un val de energie […]
11:10
Lecornu continuă negocierile cu forțele politice privind adoptarea unui BUGET pentru 2026/ Premierul demisionar va purta o discuție cu MACRON
Sebastien Lecornu, prim-ministrul-desemnat al Franței, care și-a prezentat luni demisia, a anunțat că va continua negocierile cu partidele din coaliție, miercuri, urmând să poarte o discuție cu președintele Emmanuel Macron, în cazul în care se va găsi o soluție privind depășirea crizei politice. „Am motive întemeiate să vă spun că printre veștile bune, toate consultările […]
