Miza lui Hagi: Ne luptăm până la capăt

15:00

”Europenii zadarnicesc eforturile lui Trump, par dornici să continue războiul cu Rusia, chiar dacă situația este mai complexă decât povestea „total neprovocată” pe care au fost încurajați să o creadă”, Pippa Malmgren [...] The post Aliații europeni acționează în interesul statului profund din SUA appeared first on Cotidianul RO.