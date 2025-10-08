Cazemată anti-furie Serbia - Albania, un meci de foc. Ce au făcut sârbii ca să evite incidentele. Unde au dus jocul, cum l-au „ascuns”

17:10

Toni Kroos (35 de ani), fostul mijlocaș al lui Real Madrid, a afirmat că „obsesia” celor de la Barcelona de a juca întotdeauna în același stil îi face vulnerabili. Acesta consideră că Hansi Flick (60 de ani) ar trebui să își modifice stilul de joc pentru a evita o eventuală eliminare din Liga Campionilor.