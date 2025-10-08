SoftBank cumpără divizia de roboţi industriali ai grupului elveţian ABB pentru suma de 5,4 miliarde de dolari. Şeful băncii japoneze Masayoshi Son pariază pe industria AI, fiind un jucător important în proiectul revoluţionar Stargate, „cot la cot” cu OpenAI şi Oracle

12:30

Lifeart Distribuţie este o com­pa­nie românească specializată în soluţii profesionale de tratare a aerului, cu peste 18 ani de experienţă, care anul trecut a ajuns la un business de 5,4 mi­lioane de lei, marcând astfel încă un an de creştere. Firma a fost fondată de Florin Cordiş, care ocupă şi funcţia de director general, iar următorul pas analizat pentru dez­voltare este lansarea unui sistem de franciză care ar putea fi extins pe plan local şi în regiune.