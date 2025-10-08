Ministrul adjunct de externe al Rusiei a susținut că impulsul summit-ului dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska „a dispărut”

21:50

Europenii ar trebui să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, comentând pe canalul său de Telegram frica de drone care a cuprins Europa, relatează agenţia TASS. „De fapt, motivele acestei panici din jurul „dronelor ruseşti" pot fi oricare dintre cele menţionate sau …