Ciolacu RESPINGE acuzațiile că PSD s-ar opune reducerilor din administrația locală: „Reducem de la bunuri și servicii, dar nu de la investiții”
Gândul, 8 octombrie 2025 15:50
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu a respins acuzațiile potrivit cărora PSD s-ar opune reducerilor din administrațiile locale. El a explicat că măsurile trebuie luate la nivel local, fără impuneri de la centru. Urmăriți aici emisiunea integrală „Ne cereți iar să tăiem la administrațiile […]
• • •
Acum 10 minute
16:00
Marcel Ciolacu demască actuala conducere: „Au început să se vadă minciunile. Deciziile luate nu au dus la așteptările dorite” # Gândul
Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că înainte de mandatul său au existat trei premieri PNL și a adăugat că măsurile luate de actuala guvernare nu au avut efectul promis. Jurnalistul Ionuț Cristache i-a adresat fostului premier Ciolacu, următoarea întrebare: „Aceeași propagandă care v-a faultat, s-a […]
16:00
Ianis Hagi a vorbit despre șansele naționalei de calificare la CM 2026, amicalul cu Moldova și meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026. Naționala a acumulat doar șapte puncte în primele cinci meciuri din grupă. În Grupa H, Bosnia e pe primul loc, 12 puncte, urmează Austria, 12 puncte, România, 7 puncte, Cipru, 4 puncte, […]
16:00
Marcel Ciolacu avertizează că România se află pe drumul GREȘIT: „Fără un plan economic, pensii și salarii înghețate, investiții blocate” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa actualei guvernări, acuzând că toate măsurile luate până acum de Bolojan au fus la o „descreștere” economică. Liderul PSD a spus că fără un plan de relansare și fără investiții, România […]
Acum 30 minute
15:50
Vietnamul a înregistrat cele mai grave inundații din ultimii aproape 40 de ani, înregistrând cel puțin opt decese în nordul țării, a anunțat presa de stat din această țară. Nivelurile maxime ale râurilor Bang, Thuong și Trung au depășit niveluri nemaiîntâlnite din 1986, de marți seară până miercuri, Trung urmând să înregistreze un nivel cu […]
15:50
Ciolacu RESPINGE acuzațiile că PSD s-ar opune reducerilor din administrația locală: „Reducem de la bunuri și servicii, dar nu de la investiții" # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu a respins acuzațiile potrivit cărora PSD s-ar opune reducerilor din administrațiile locale. El a explicat că măsurile trebuie luate la nivel local, fără impuneri de la centru. Urmăriți aici emisiunea integrală „Ne cereți iar să tăiem la administrațiile […]
15:50
În județele României au fost înregistrate diferențe uriașe la pensii. Pensionarii dintr-un județ primesc cu 1.300 de lei mai mult decât pensionarii dintr-un alt județ. Este vorba despre sume nete. Există și o explicație pentru aceste variații. Pensionarii care se nasc în anumite județe au șansa să obțină o pensie mai mare decât ceilalți. Explicația […]
15:40
Marcel Ciolacu: „Bolojan a crescut taxe și a tăiat salarii ca să ajungă la același deficit din guvernarea Ciolacu.Am fost dușmanul public numărul unu” # Gândul
Marcel Ciolacu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, referitor la măsurile impuse de Ilie Bolojan, că reforma nu înseamnă „concedieri”. Ciolacu a mai precizat că actualul premieri a tăiat salarii și a crescut taxe, doar ca să ajungă la același deficit care exista în perioada când el era premier. „În dreptul cuvântului […]
15:40
FOTO / Cum arăta Horia Brenciu pe vremea când prezenta ”ROBINGO”. Imagini din urmă cu 32 de ani # Gândul
Horia Brenciu, în vârstă de 53 de ani, a dat publicității imagini cu el de pe vremea când prezenta emisiunea ”robingo” la Televiziunea Națională. Pe contul său de Facebook, Horia Brenciu le-a făcut o supriză internauților și a postat câteva fotografii cu el din urmă cu 32 de ani. Imaginile datează de pe vremea când […]
15:40
Vietnamul a înregistrat cele mai grave inundații din ultimii aproape 40 de ani, înregistrând cel puțin opt decese în nordul țării, a anunțat presa de stat din această țară. Nivelurile maxime ale râurilor Bang, Thuong și Trung au depășit niveluri nemaiîntâlnite din 1986, de marți seară până miercuri, Trung urmând să înregistreze un nivel cu […]
15:40
Marcel Ciolacu confirmă că Sorin Grindeanu va fi viitorul președinte al PSD: „Președintele partidului va tranșa relația cu Bolojan” # Gândul
Marcel Ciolacu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre viitorului Partidului Social Democrat ca membru al coaliției și susținerea acordată lui Bolojan. „Se vor discuta toate în interiorul partidului. În acest moment, foarte curând, PSD-ul va avea un congres, va avea un președinte, mai mult ca sigur, Sorin Grindeanu va fi viitorul […]
15:40
Comisia Europeană lansează proceduri de sancționare a ROMÂNIEI /Bruxellesul cere protejarea albinelor și îmbunătățirea infrastructurii rutiere # Gândul
Comisia Europeană a anunțat, miercuri, mai multe proceduri de sancționare a statelor din cadrul Uniunii Europene, inclusiv a României, din cauza problemelor privind siguranța rutieră, a insecticidelor care afectează albinele și a întârzierii aplicării unor reglementări privind tranzacțiile financiare. Comisia Europeană cere Franței și României să implementeze corect reglementările comunitare privind siguranța rutieră. Parisul și […]
Acum o oră
15:30
Test de logică | Găsiți cele două pisici ascunse în această iluzie optică virală! Recordul este de 11 secunde # Gândul
Testează-ți vederea. Doar cei cu o vedere perfectă vor putea identifica cele două pisici ascunse în această imagine vintage, în doar 11 secunde. Află dacă ești unul dintre cei cu o vedere excepțională. O imagine vintage cu o iluzie optică, distribuită mai sus, înfățișează o scenă dintr-o sufragerie în care un cuplu și fiica lor […]
15:30
Marcel Ciolacu: „Bolojan crescut taxe și a tăiat salarii ca să ajungă la același deficit din guvernarea Ciolacu. Am fost dușmanul public numărul unu” # Gândul
Marcel Ciolacu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, referitor la măsurile impuse de Ilie Bolojan, că reforma nu înseamnă „concedieri”. Ciolacu a mai precizat că actualul premieri a tăiat salarii și a crescut taxe, doar ca să ajungă la același deficit care exista în perioada când el era premier. „În dreptul cuvântului […]
15:20
Comisia Europeană acuză România de MASACRUL ALBINELOR. Pesticide ucigașe de polenizatori, permise doar în situații de urgență, sunt folosite abuziv # Gândul
Comisia Europeană a declanșat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României. Autoritățile de la București sunt acuzate că încalcă legislația europeană privind produsele fitosanitare și pun în pericol sănătatea mediului prin acordarea de autorizații pentru substanțe interzise. Mai precis, aceste pesticide incriminate extermină albinele, ceea ce duce la un dezastru pentru toate culturile, […]
15:20
Marcel Ciolacu demontează afirmațiile lui Bolojan: „România nu a fost niciodată în incapacitate de plată. Nu avem un plan economic” # Gândul
Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a comentat la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache”, afirmațiile lui Ilie Bolojan, potrivit căruia, prin reformele dure impuse, s-a evitat ca țara noastră să intre în incapacitate de plată. „O problemă bugetară am transformat-o într-o criză economică ceea ce foarte gravă. România nu a fost niciodată în incapacitate […]
15:20
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că economia României se îndreaptă spre o posibilă criză economică, în condițiile în care majorarea TVA-ului nu a dus la venituri mai mari la buget, ci dimpotrivă, la o scădere la încasărilor. Urmăriți aici […]
15:20
Ciolacu îl mitraliază pe Bolojan: Creșterea TVA, o greșeală fantastică/Nu avem plan economic/Nu există idei de relansare economică/Un joc de imagine, s-a căutat doar un salvator # Gândul
Fostul premier al României Marcel Ciolacu a declarat în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, că în acest moment nu există idei de relansare economică, iar creșterea TVA a fost o greșeală fantastică a premierului Ilie Bolojan. Ciolacu îl mitraliază pe Bolojan: Creșterea TVA, o greșeală fantastică/Nu avem plan economic/Nu există idei de relansare economică/Doar […]
15:10
Nu te aștepta să poți face totul astăzi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 9 octombrie 2025. Berbec Astăzi, la tine acasă ar putea avea loc o mică petrecere improvizată, când niște vizitatori neașteptați, dar bineveniți, vor apărea la ușa ta. Respectă protocolul actual. Așteaptă-te ca conversația să alterneze între multe râsete […]
15:10
Mobilizare la Centrul Municipal Integrat pentru Situatii de Urgență. Experții care trimit RoAlert monitorizează zonele afectate de ploi # Gândul
Autoritățile s-au mobilizat, după ce experții ANM au anunțat precipitații abundente, însoțite de vânt, în contextul ciclonului mediteranean Barbara, care traversează România marți și miercuri. La Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență, specialiștii monitorizează fiecare zonă a țării, unde pot fi semnalate probleme. Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență supraveghează cu atenție toate […]
Acum 2 ore
15:00
Pastilele de răceală care pot lăsa șoferii fără permis. Aceste MEDICAMENTE aparent banale sunt complet interzise dacă te urci la volan # Gândul
Tot mai mulți șoferi riscă să rămână fără permis după ce iau medicamente obișnuite pentru răceală sau gripă. Puțini știu că unele pastile, disponibile în farmacii fără rețetă de la medic, conțin substanțe interzise la volan și pot duce la un rezultat pozitiv la testele antidrog efectuate în trafic. Numeroase tratamente pentru viroze, tuse sau […]
15:00
După Ciclonul care nu a mai venit, primarul Capitalei se laudă cu măsurile care au „salvat” orașul: „S-au prevenit situații grave” # Gândul
Primarul interimar al Capitalei se laudă pe pagina sa de Facebook cu măsurile care „au salvat orașul”, pe timpul Codului Roșu de ploaie și vijelie. Edilul spune că s-au luat măsuri „care au prevenit” situații grave, asta în condițiile în care ciclonul nu a mai venit în București, ci doar o ploaie normală de toamnă. […]
15:00
Hamas și Israel au făcut schimb de liste cu ostaticii și prizonierii care urmează să fie ELIBERAȚI. „Există o stare de spirit optimistă generală” # Gândul
Reprezentanții grupării Hamas au anunțat miercuri că au transmis o listă cu numele ostaticilor israelieni și prizonierilor palestinieni care urmează să fie eliberați. Gruparea se declară optimistă cu privire la discuțiile din Egipt privind planul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza. Negocierile, la care vor participa înalți oficiali din domeniul […]
15:00
Scandal uriaș în Biserica Catolică. Episcop prins cu 17 amante, în urma unui mesaj trimis din greșeală # Gândul
Un episcop peruvian este acuzat că ar fi avut 17 amante secrete. El și-a dat demisia de la Vatican după ce a fost prins. Scandalul a izbucnit în urma unei greșeli pe care chiar acesta a făcut-o: a trimis fotografii și clipuri propriei sale menajere, ele trebuiau să ajungă la „iubitele secrete”. Mesajul care l-a […]
14:50
Selecţionerul Mircea Lucescu a spus într-o conferinţă de presă că amicalul cu Republica Moldova încurcă programul naționalei noastre și că partida va fi una dificilă. Aspectul pozitiv e, potrivit selecționerului, că „dăm altor jucători posibilitatea să joace”. Lucescu crede că duelul cu moldovenii încurcă planurile noastre de pregătire a meciului cu Austria, de duminică, din […]
14:50
Familia Trump, pusă la zid pentru că ar vrea să profite de reforma medicamentelor. O companie legată de Donald Trump Jr. e în centrul scandalului # Gândul
O reformă a pieței medicamentelor din SUA, anunțată de președintele Donald Trump, este aprig contestată în presa de peste Ocean. Astfel, o investigație a ziarului de dreapta The Wall Street Journal arată că reforma i-ar putea aduce beneficii majore lui Donald Trump jr. De amintit că Trump jr. vrea să se lanseze în afaceri și […]
14:50
CSM arată cu degetul spre „factorul politic”: „Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională” # Gândul
CSM transmite un mesaj prin care face publică îngrijorarea cu privire la situația gravă în care se află activitatea judecătorească, în urma amânării deciziei Curții Constituționale a României cu privire la legea pensiilor magistraților. CSM reiterează, în comunicatul transmis miercuri, ideea că a atras atenția anterior cu privire la climatul de ostilitate creat împotriva magistraților […]
14:40
FOTO / Gafa făcută de Răzvan Exarhu la DEBUTUL la radio. ”Am fost înștiințat că sunt ultimul om și că s-a terminat și cariera mea” # Gândul
Răzvan Exarhu, în vârstă de 56 de ani, a dezvăluit ce gafă a făcut la începuturile carierei sale la radio. ”Am fost înștiințat că sunt ultimul om și că s-a terminat și cariera mea”, a povestit acesta. Răzvan Exarhu este un producător și prezentator radio și TV, jurnalist, bucătar și autorul cărții „Fericirea e un […]
14:40
O pisică dispărută a fost găsită la 145 de kilometri distranță. Animalul a fost căutat cu drone # Gândul
Francine, o pisică în vârstă de opt ani care locuia într-un magazin de bricolaj din Richmond, SUA, a fost personajul principal al unei povești cu final fericit. Ea a dispărut la finalul lunii septembrie, iar acest lucru a declanșat o operațiune demnă de un film de acțiune. Angajații magazinului de bricolaj au căutat-o cu ajutorul […]
14:40
Poliția intervine în PROTESTELE anti-Israel din Berlin. Printre manifestanți s-au numărat și membrii afiliați unei organizații interzise # Gândul
Poliția din Berlin a dispersat o demonstrație anti-Israel în centrul capitalei Germaniei iar printre protestatari s-au numărat activiști afiliați unei organizații extremiste interzise. Poliția nu a mai permis repetarea protestelor din 7 octombrie, atunci când manifestațiile au luat o turnură violentă. Aproape 300 de persoane care s-au adunat în fața primăriei pentru a mărșălui spre […]
14:40
Aur cere demisia stăpânului Codului Roșu. „Statul condus de Raed Arafat funcționează prin frică, nu prin competență” # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor solicită demisia de urgență a șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, și îl acuză că a transformat sistemul de urgență într-un instrument de panică și manipulare publică. Formațiunea susține că, prin modul de gestionare a alertelor și avertizărilor meteo, autoritățile întrețin o stare permanentă de teamă în rândul populației. […]
14:40
Alexandru Rafila spune că decizia CCR referitoare la măsurile din SĂNĂTATE este una firească # Gândul
Decizia de miercuri a Curții Constituționale privind pachetul de reformă care include unele măsuri în domeniul sănătății este una firească, susține deputatul PSD Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătăţii. Alexandru Rafila a spus, miercuri, la Parlament, despre respingerea de către CCR a sesizării Opoziţiei pe pachetul de reformă care conţine şi elementele legate de sistemul […]
14:30
Președintele Nicușor Dan și premierul Viktor Orbán sunt invitați la congresul UDMR, din 10 octombrie # Gândul
Pe 10 octombrie, UDMR organizează cel de-al XVII-lea congres, în incinta Wild Hills din Juc-Herghelie, județul Cluj. Evenimentul are loc o dată la noi și se axează, în principal, pe crearea unei strategii de partid viitoare, raportate la situația politico-economică. Evenimentul va debuta cu discursuri ale liderilor de partid și din partidele aflate în coaliția […]
14:20
Îl va concedia CCR pe Ilie Bolojan?! Toni Neacșu, CCR pregătește o adevărată BOMBĂ politică. Avocatul divulgă planul judecătorilor # Gândul
Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat din nou, pentru data de 20 octombrie, dezbaterea asupra obiecției de neconstituționalitate privind modificarea pensiilor magistraților, parte din pachetul doi de reforme promovat de Guvernul Ilie Bolojan. Singurele decizii luate miercuri de judecătorii CCR au vizat respingerea sesizării referitoare la legea guvernanței corporative și a pachetului în domeniul […]
14:20
Apele Române anunță că pe mai multe râuri din Constanța au fost depășite cotele de PERICOL. Care este situația în Capitală # Gândul
Apele Române au anunțat că, din cauza precipitațiilor torențiale din ultimele 24 de ore, cotele de pericol, pe mai multe râuri din județul Constanța, au fost depășite. Autoritățile intervin cu 100 de angajați și 19 utilaje. În Capitală, debitul maxim al Dâmboviței a fost tranzitat în siguranță prin casetă, fără incidente. Apele Române anunță o […]
14:10
Care este cel mai bun mod de a consuma ouăle: fierte, prăjite sau omletă? Mihaela BILIC spune ce să alegem și de ce # Gândul
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat care este modul ideal de preparare a ouălor. În funcție de nevoile organismului și de ținta alimentară a fiecăruia, ouăle se gătesc diferit. Într-o postare pe Instagram, ea a detaliat diferențele dintre oul fiert tare, oul prăjit și omleta clasică, oferind sfaturi practice. De ce să alegem oul fiert […]
Acum 4 ore
14:00
Momentul în care un autoturism pierde controlul mașinii și se izbește de parapetele despărțitor. Circulația e îngreunată din cauza ploii # Gândul
Pe Autostrada A1 București – Pitești a avut loc un accident, care a fost surprins și de camera de bord a unui autovehicul. Circulația se desfășoară cu dificultate în zonă, din cauza condițiilor meteo. Accidentul a avut loc pe Autostrada București – Pitești, la kilometrul 34. Imaginile surprind cum o autoutilitară cu remorcă aflată pe […]
13:50
Studiu de caz – SPERIEM poporul cu CICLONUL! Cum au ajuns autoritățile factori de PANICĂ pentru cetățeni. Primarul din Mangalia, în decurs de 12 ore: Țineți-vă copiii în case/Vești bune, ne-a ocolit! # Gândul
Autoritățile din țara noastră au fost în ultimele ore un factor de panică pentru populație, asta după ce meteorologii au emis un cod roșu de ploi abundente, dar și de vijelii. Aparent, până la orele prânzului, datele transmise de către autorități nu s-au adeverit. Un exemplu de factor de panică este primarul interimar al Mangaliei, […]
13:50
După ce a intrat în faliment, o veche fabrică din România renaște. Ce va fi construit printr-un parteneriat internațional # Gândul
O veche fabrică din România prinde din nou contur după faliment. Fosta platformă industrială Solventul din Timișoara va fi transformată într-o zonă mixtă de servicii și locuințe. Proiectul urmărește dezvoltarea urbană. Transformarea platformei Solventul va fi realizată pe o suprafață de aproape 45 de hectare și vizează dezvoltarea urbană și durabilă și integrarea unor spații […]
13:50
România a evitat ca prin minune, de două ori, un blackout în 2025. Care este singurul an în care S-A STINS LUMINA în tara noastră # Gândul
Autoritățile din sectorul energetic s-au confruntat de două ori, în acest an, cu riscul unui blackout. Primul a fost în februarie, în timpul unui episod de ger, al doilea de Paști. Din fericire, sistemul energetic a făcut față acestor riscuri grație profesioniștilor de la Dispeceratul Energetic Național. Istoria țării consemnează un singur an de blackout. […]
13:40
FOTO / Alina Chivulescu, despre RELAȚIA cu Dan Chișu. ”A durat ceva până să ne decidem să încercăm” # Gândul
Alina Chivulescu, în vârstă de 51 de ani, a vorbit despre relația pe care o are cu partenerul său de viață, Dan Chișu, în vârstă de 70 de ani. Alina Chivulescu este o cunoscută actriță de teatru, film și televiziune. În plan personal, Alina Chivulescu este căsătorită de peste șase ani cu Dan Chișu, […]
13:40
Recep Tayyip Erdogan spune că Donald Trump i-ar fi cerut Turciei să CONVINGĂ Hamas să accepte acordul privind pacea în Gaza # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut Turciei să „convingă” gruparea Hamas să accepte planul său de a pune capăt războiului din Gaza, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Rugămintea a venit prima dată în timpul vizitei lui Erdogan la Casa Albă, dar a fost reiterată și în cadrul unei convorbiri telefonice ulterioare, a […]
13:40
Breaking News: Toamna plouă. Ciclonul care nu a mai venit a lăsat în urmă doar școlile închise și un cod roșu de isterie. Diferența dintre ce ați văzut la TV și ce s-a întâmplat în realitate # Gândul
Când șeful ISU îți spune să te pregătești cu apă și alimente, când televiziunile titrează că vine „o furtună istorică”, când ministrul Educației închide școlile, atunci te baricadezi în casă și te rogi să treacă mai repede ciclonul Barbara. La acest cod roșu, Bucureștiul a fost, din nou, capitala isteriei, care a transformat o zi […]
13:40
Pompierii intervin miercuri pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Mureșeni din Capitală. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la acoperișul mai multor locuințe, existând pericolul de extindere și la alte construcții învecinate, anunță pompierii. Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 300 mp, afectate 4 locuințe si o […]
13:30
Premiul Nobel pentru CHIMIE: Susumu Kitagawa, Richard Robson şi Omar M. Yaghi sunt laureații 2025 # Gândul
Academia Regală Suedeză de Ştiinţe a acordat Premiul Nobel pentru Chimie 2025 lui Susumu Kitagawa, Richard Robson şi Omar M. Yaghi „pentru dezvoltarea structurilor metal-organice”. Prin dezvoltarea structurilor metal-organice, laureaţii au oferit chimiştilor noi oportunităţi pentru rezolvarea unor provocări cu care ne confruntăm, potrivit Comitetului Nobel, preia News.ro. Premiul Nobel pentru Literatură va fi anunţat […]
13:30
Atenție la volan pe timp de ploaie! Ce nu au voie să facă șoferii și cât de mari sunt amenzile # Gândul
Conducerea unui autovehicul pe timp de ploaie presupune respectarea câtorva reguli stricte, menite să prevină accidentele și să asigure siguranța tuturor participanților la trafic. Vizibilitatea redusă, carosabilul alunecos și riscul de acvaplanare fac ca fiecare drum să devină o provocare, iar cea mai mică neatenție poate duce la consecințe grave. Ce trebuie să facă șoferii […]
13:20
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor # Gândul
O localitate din judeţul Constanţa este momentan izolată din cauza acumulării masive de apă şi a revărsării unui canal colector, a anunțat, miercuri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea. Șase persoane au fost evacuate din localitate, printre care și doi copiii. Autoritățile au intervenit pentru salvarea unei bătrâne din calea viiturii. O operațiune impresionantă de […]
13:20
Trupele ruse au capturat aproape 5.000 de kilometri pătrați din Ucraina în 2025, astfel că rușii controlează aproximativ 20% din teritoriul țării Anunțul privind câștigurile teritoriale realizate de armata rusă în Ucraina au fost prezentate de președintele Vladimir Putin, care susține că Rusia își continuă misiunea în țara vecină, relatează France 24. „În acest moment, […]
13:20
Dorel a făcut prăpăd în Germania. A omorât o tânără însărcinată după ce a intrat cu 120 km/h într-o mașină oprită # Gândul
Sina în vârstă de 30 de ani și-a pierdut viața. Femeia, însărcinată în șapte luni era pasagera unui Peugeot staționat în coloană, pe o autostradă din Germania. În câteva secunde totul a luat o altă întorsătură. Un șofer român care era preocupat să bage telefonul mobil la încărcat a intrat în mașina staționată cu 120 […]
13:20
Cristian Pistol: Au început lucrările propriu-zise la tunelul ROBEȘTI din cadrul Autostrăzii Sibiu-Piteşti / Se va apela și la dinamitare subterană # Gândul
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunță, miercuri, că au început lucrările propriu-zise la tunelul Robeşti, amplasat pe secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu) a Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Tunelul are 900 de metri lungime, iar pe anumite zone se va apela la dinamitare subterană. „Au început lucrările propriu-zise la tunelul Robeşti, amplasat pe secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)! Tunelul […]
13:10
Rețea internațională de HOȚI de mașini de lux, destructurată de polițiști. Români, moldoveni, ucraineni și ruși dădeau spargeri în Occident # Gândul
O rețea criminală specializată în furtul și traficul de mașini de lux a fost destructurată de autoritățile din Italia, Spania și Belgia, cu sprijinul agențiilor europene de cooperare polițienească și judiciară. Gruparea era formată din cetățeni români, moldoveni, ucraineni și ruși, semn că lumea interlopă nu ține cont de realitățile politico-sociale. Aceștia sunt acuzați că […]
