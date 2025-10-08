Județul Constanța rămâne sub cod roșu de ploi: avertizarea a fost prelungită
MainNews.ro, 8 octombrie 2025 15:50
Codul roșu de ploi persistă în județul Constanța, fiind prelungit până la ora 18, anunță meteorologii de la ANM. Zonele vizate de avertizare includ Hârșova, Cogealac, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Seimeni, Topalu, Gârliciu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina și Vulturu, unde se estimează cantități de apă ce pot depăși 20 l/mp. În ultimele ore,
• • •
Acum 10 minute
16:00
Germania își întărește măsurile de securitate aeriană printr-o lege care permite poliției să doboare dronele periculoase. Decizia vine după ce zeci de zboruri au fost perturbate la Aeroportul din München, iar autoritățile suspectează implicarea Rusiei în misiuni de recunoaștere cu drone. Ministrul de interne, Alexander Dobrindt, a anunțat că amendamentele legislative vor autoriza explicit „măsuri
Acum 30 minute
15:50
15:50
Ministrul adjunct de externe al Rusiei a susținut că impulsul summit-ului dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska „a dispărut” # MainNews.ro
Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat că impulsul pentru ajungerea la un acord de pace în Ucraina, în urma summit-ului prezidențial dintre Vladimir Putin și Donald Trump din Alaska, a dispărut în mare parte, relatează DW. „Din păcate, trebuie să recunoaștem că impulsul puternic generat de Anchorage în favoarea acordurilor… a
Acum o oră
15:30
Val de apeluri la 112 în timpul codului roșu de ploi – STS: „Peste 200 de sesizări într-o oră în București” # MainNews.ro
Oficialii Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) au anunțat, miercuri, o creștere considerabilă a numărului de apeluri la 112, pe durata codului roșu de ploi care a afectat Capitala și mai multe județe din sud-estul țării. Potrivit instituției, în intervalul avertizării meteo, operatorii au gestionat peste 2.500 de apeluri, multe dintre ele semnalând situații de urgență
Acum 2 ore
15:00
Agresorul livratorului din Bangladesh a fost trimis în judecată pentru violență rasială și propagare de simboluri fasciste # MainNews.ro
Cosmin Tudoran, tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh pe o stradă din București, pe motiv că este un „invadator", a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. El se află în stare de arest la domiciliu. Anchetatorii au formulat două acuzații împotriva sa. Tânărul va fi judecat pentru
14:50
Bucureşti devine al treilea oraş din România care se alătură iniţiativei „HPV Free City” # MainNews.ro
Bucureștiul a devenit miercuri al treilea oraș din România care se alătură inițiativei „HPV Free City", proiect inițiat de Federația Tinerilor din Cluj, care urmărește ca prevenția infecțiilor cu virusul papiloma uman (HPV) să devină o prioritate publică. În România, pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2024, acoperirea medie a vaccinării în rândul femeilor eligibile este de
Acum 4 ore
13:40
Premierul francez este optimist în privința bugetului de la sfârșitul anului și minimalizează posibilitatea unor alegeri anticipate # MainNews.ro
Prim-ministrul interimar al Franței, Sébastien Lecornu, a transmis că s-ar putea ajunge la un acord privind bugetul țării pe 2026 până la sfârșitul acestui an, ceea ce face ca posibilitatea unor alegeri anticipate să fie mai puțin probabilă, relatează Reuters. Remarcile liderului demisionar al guvernului de la Paris au venit în contextul în care acesta
13:00
Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat miercuri că activitatea educațională va fi reluată joi în Capitală și în cele cinci județe unde cursurile fuseseră suspendate. Decizia de reluare a prezenței fizice în unitățile școlare este condiționată de lipsa unor noi avertizări meteo. Suspendarea cursurilor a avut loc miercuri, ca urmare a avertizărilor de cod roșu
12:30
CCR amână reforma pensiilor magistraților pentru 20 octombrie. O sesizare împotriva Guvernului, respinsă # MainNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, miercuri, să amâne pentru 20 octombrie pronunțarea asupra mai multor legi contestate, printre care se numără și reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, precum și pachetul de măsuri pentru redresarea resurselor publice. În schimb, judecătorii au respins obiecția de neconstituționalitate privind modificările aduse guvernanței corporative a întreprinderilor publice.
Acum 6 ore
11:10
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a oferit detalii despre alertele cod roșu de ploi torențiale care afectează sud-estul României, subliniind caracterul extrem al fenomenelor meteorologice și măsurile de monitorizare și prevenție implementate de autorități. Diana Buzoianu, a abordat recent, într-o intervenție pentru Digi24, situația generată de alertele cod roșu de ploi torențiale ce vizează cinci județe
11:10
Ministra de externe Oana Țoiu se va întâlni la Washington cu secretarul de stat american Marco Rubio, fiind pentru prima oară de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 când are loc o întâlnire la nivel înalt între reprezentanți ai României și ai SUA. Programul vizitei în SUA include consultări politico-diplomatice ale liderei diplomației românești cu
11:00
A început pelerinajul religios de la Iaşi: Mii de oameni stau la rând în ploaie pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva # MainNews.ro
Câteva mii de pelerini aşteaptă la rând, în ploaie, să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Pelerinajul religios de la Iaşi a început miercuri dimineaţă, racla cu sfintele moaşte fiind scoasă din catedrală în cadrul unei procesiuni, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Nichifor Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.
10:10
Giorgia Meloni a transmis că a fost denunțată la Curtea Penală Internațională pentru complicitate la genocid # MainNews.ro
Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a transmis că a fost denunțată alături de doi miniștri din guvernul său la Curtea Penală Internațională (CPI) pentru presupusă complicitate la genocid, în legătură cu ofensiva armatei israeliene în Fâșia Gaza, relatează Reuters. Lidera guvernului de la Roma i-a nominalizat pe ministrul apărării, Guido Crosetto, și pe cel de externe,
Acum 8 ore
09:00
Localități din 16 județe au fost afectate de fenomenele meteo în ultimele 24 de ore, anunță DSU # MainNews.ro
Un număr de 42 de localități din 16 județe (Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea și Vâlcea), dar și Bucureștiul, au fost afectate în ultimele 24 de ore de fenomenele hidrometeorologice. Autoritățile au emis marți două alerte, de cod roșu, respectiv portocaliu, de ploi puternice în
Acum 24 ore
22:00
Măsuri pe aeroporturile din Bucureşti, în contextul codului roşu – Traficul momentan se derulează fără probleme # MainNews.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă, marţi seară, că s-au luat măsuri pentru intervenţie rapidă şi fluidizarea traficului, în contextul codului roşu de precipitaţii anunţat de meteorologi. La ora transmiterii acestei ştiri, traficul se derulează fără probleme. "Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa se desfăşoară în condiţii normale, fără
20:40
Bucureștiul, în alertă din cauza inundațiilor: planul autorităților și zonele cele mai expuse / „Dacă avem noroc, ciclonul ne ocolește și pe noi” # MainNews.ro
Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a transmis miercuri dimineață un apel către locuitori, îndemnându-i să limiteze deplasările, mai ales în zonele aglomerate și cele predispuse inundațiilor, odată cu intrarea în vigoare a codului roșu de ploi torențiale în Capitală. Edilul a punctat că există mai multe puncte vulnerabile în oraș, precum Lacul Morii, care
20:30
Ministerul Apărării anunţă exerciţiu de mobilizare în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov / Secvenţă de antrenament cu rezervişti, în Poligonul Coada Izvorului, judeţul Prahova # MainNews.ro
Ministerul Apărării anunţă că, în perioada 12-20 octombrie, va avea loc un exerciţiu de mobilizare în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Acesta are ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate. Astfel de exerciţii au loc periodic şi nu au legătură
17:50
Nicuşor Dan, la doi ani de la atacurile atroce comise de Hamas împotriva Statului Israel: România reiterează apelul pentru încetarea imediată a focului, eliberarea tuturor ostaticilor şi livrarea ajutorului umanitar către populaţia civilă din Gaza # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj la doi ani de la atacurile atroce comise de Hamas împotriva Statului Israel, arătând că România reiterează apelul său pentru încetarea imediată a focului şi eliberarea necondiţionată a tuturor ostaticilor şi solicită livrarea fără obstacole a ajutorului umanitar către populaţia civilă din Gaza. "Astăzi se împlinesc doi ani
17:20
FOTO & VIDEO Litoralul Bulgariei sub asediul furtunii Barbara: școli închise, hoteluri inundate și cod roșu pe întreg estul țării # MainNews.ro
Marți, 7 octombrie, litoralul Bulgariei a fost afectat de furtuna Barbara, care a adus ploi torențiale și fenomene meteo extreme, similar cu situația din România, unde cinci județe și București sunt vizate de cod roșu. Stațiunea Lozeneț a fost inundată în zonele joase, iar parterul unor hoteluri a fost sub apă, deși autoritățile nu au
17:10
Managerul Spitalului de Copii din Iaşi și-a prezentat demisia la câteva zile după numire # MainNews.ro
Radu Constantin Luca, numit recent manager interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria" din Iaşi, și-a prezentat demisia la doar o săptămână după preluarea funcției. Decizia sa a fost confirmată de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, însă motivele care au stat la baza acesteia nu au fost făcute publice. „Am luat act de demisia
16:10
De ziua lui, Vladimir Putin a convocat o ședință a Consiliului de Securitate al Rusiei și are mai multe convorbiri programate # MainNews.ro
Vladimir Putin împlinește marți 73 de ani, iar ziua sa de naștere îl găsește la serviciu, cu un program încărcat de activități oficiale. Liderul de la Kremlin a convocat o reuniune operativă cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Federației Ruse și are pe agendă mai multe convorbiri telefonice cu șefi de stat din
Ieri
15:40
Cursurile suspendate în toate școlile și grădinițele din București, din cauza codului roșu de ploi # MainNews.ro
Autoritățile din București au decis suspendarea cursurilor în toate școlile și grădinițele pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, ca urmare a emiterii unui cod roșu de ploi abundente, cu scopul de a proteja populația și de a preveni blocarea orașului. Autoritățile din București au anunțat suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ preuniversitar – școli
15:20
Rusia anunță că așteaptă clarificări privind trimiterea rachetelor americane Tomahawk în Ucraina # MainNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că Rusia așteaptă clarificări de la SUA privind trimiterea de rachete Tomahawk, care pot purta teoretic încărcătură nucleară, în Ucraina, relatează Reuters. Președintele american Donald Trump a declarat luni că ar dori să știe ce intenționează Ucraina să facă cu rachetele Tomahawk înainte de a accepta
14:50
George Simion, acuzat de discurs discriminatoriu de asociațiile persoanelor cu dizabilități: „Autist” nu e insultă # MainNews.ro
Asociațiile care reprezintă persoanele cu tulburări din spectrul autist au reacționat ferm la declarațiile recente ale lui George Simion, liderul Partidului AUR, care a folosit din nou termenul „autist” ca insultă la adresa Președintelui României. Federația R.O.T.S.A. (Federația Rețeaua Organizațiilor în Tulburare de Spectru Autist – Construim România Incluzivă) și Asociația SuntAutist solicită intervenția instituțiilor … Articolul George Simion, acuzat de discurs discriminatoriu de asociațiile persoanelor cu dizabilități: „Autist” nu e insultă apare prima dată în Main News.
14:30
Israelienii se adună marți în toată țara pentru a comemora doi ani de la atacul din 7 octombrie, în care militanții conduși de Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici în timpul unui raid asupra sudului Israelului, relatează The Guardian. Comemorări neoficiale vor avea loc în micile kibbutzuri din
14:10
Stație de metrou inundată la București: apa a pătruns din tavan / Reacția Metrorex VIDEO # MainNews.ro
Marți, stația de metrou Eroilor 1 a fost afectată de infiltrații, apa curgând din tavan pe peron, potrivit imaginilor surprinse de călători. Metrorex a anunțat că a intervenit prompt, iar trenurile circulă conform graficului. Capitala va intra începând de marți seară, de la ora 21:00, sub cod roșu de ploi abundente. „Conducerea Metrorex a solicitat
14:00
Cod Roșu de vreme severă la București: Apa Nova mobilizează peste 500 de specialiști și recomandă măsuri preventive # MainNews.ro
Apa Nova anunță că a activat echipe extinse pentru a face față avertizării de vreme severă emisă pentru București în perioada 7-8 octombrie 2025. Compania pune la dispoziție 22 de hidrocurăţitoare, 83 de autoutilitare, 47 de echipamente de pompare și un efectiv de peste 500 de specialiști pregătiți să intervină în teren. „Având în vedere
14:00
Cod roșu în București: Autoritățile iau în calcul suspendarea cursurilor cu prezență fizică # MainNews.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că se analizează varianta sistemului hibrid pentru școli în contextul unui cod roșu de ploi torențiale în București, oferind soluții pentru părinți. Capitala României se confruntă cu un cod roșu de ploi torențiale, iar autoritățile analizează impactul acestei situații meteorologice severe asupra sistemului de învățământ. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor,
13:30
Un fost premier al Franței îi cere lui Emmanuel Macron să organizeze în curând alegeri prezidențiale anticipate # MainNews.ro
Édouard Philippe, fost prim-ministru francez și
13:20
Coaliția se reunește pentru a finaliza negocierile privind reforma administrației și data alegerilor la Primăria Capitalei # MainNews.ro
Coaliția de guvernare se reunește pentru a finaliza negocierile privind reforma administrației publice și pentru a discuta stabilirea datei alegerilor la Primăria Capitalei, pe fondul unor propuneri divergente din partea partidelor. Coaliția de guvernare este programată să se reunească marți, la Palatul Victoria, începând cu ora 14:00, pentru a aborda două subiecte majore de pe … Articolul Coaliția se reunește pentru a finaliza negocierile privind reforma administrației și data alegerilor la Primăria Capitalei apare prima dată în Main News.
12:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod roșu de ploi abundente pentru cinci județe și București. Aceasta va fi în vigoare între 7 octombrie, ora 21:00, și 8 octombrie, ora 15:00. Alături de București mai sunt vizate și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov. Va ploua torențial și abundent, izolat se … Articolul Capitala și alte cinci județe intră sub cod roșu de ploi abundente, marți seara apare prima dată în Main News.
10:20
Nou impas în Senatul SUA pentru redeschiderea guvernului. Republicanii și democrații se acuză reciproc pentru prelungirea crizei # MainNews.ro
Senatul SUA a respins propunerile republicanilor, respectiv democraților pentru finanțarea guvernului federal, astfel încât acesta să poată fi redeschis. În urma eșecului, cele două formațiuni politice s-au acuzat reciproc pentru prelungirea crizei, relatează DW. Pentru a fi aprobată, o propunere are nevoie de susținerea a 60 de senatori din totalul de 100. Niciuna dintre variante … Articolul Nou impas în Senatul SUA pentru redeschiderea guvernului. Republicanii și democrații se acuză reciproc pentru prelungirea crizei apare prima dată în Main News.
09:20
DRDP Buzău a efectuat teste structurale la un pod de pe Lotul 2 al A7. Când s-ar putea circula de la București până la Spătaru # MainNews.ro
Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Buzău au anunțat efectuarea de teste structurale pe calea 1 a podului de la kilometrul 38 de pe Lotul 2 al A7 Mizil-Pietroasele. După montarea ecliselor de legătură pe calea 2 și efectuarea testelor de încărcare, precum și după verificarea calității sudurilor, în perioada 13-17 octombrie va fi … Articolul DRDP Buzău a efectuat teste structurale la un pod de pe Lotul 2 al A7. Când s-ar putea circula de la București până la Spătaru apare prima dată în Main News.
6 octombrie 2025
21:50
Dmitri Medvedev, nou derapaj verbal: Europa trebuie să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului. Să se teamă şi să tremure ca nişte animale proaste într-o turmă, care sunt conduse la abator. Să facă pe ei de frică # MainNews.ro
Europenii ar trebui să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, comentând pe canalul său de Telegram frica de drone care a cuprins Europa, relatează agenţia TASS. „De fapt, motivele acestei panici din jurul „dronelor ruseşti” pot fi oricare dintre cele menţionate sau … Articolul Dmitri Medvedev, nou derapaj verbal: Europa trebuie să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului. Să se teamă şi să tremure ca nişte animale proaste într-o turmă, care sunt conduse la abator. Să facă pe ei de frică apare prima dată în Main News.
21:20
Serviciul Shin Bet ar fi avertizat cu trei ore înainte de atacul Hamas din 7 octombrie. Autoritățile, acuzate că nu au reacționat # MainNews.ro
Serviciul de securitate internă israelian, Shin Bet, ar fi transmis un avertisment cu aproximativ trei ore înainte de atacurile lansate de Hamas pe 7 octombrie 2023, însă forțele de ordine nu au reacționat la timp, potrivit unui raport citat de presa israeliană. Conform unor oficiali de rang înalt din poliție, citați în document, în noaptea … Articolul Serviciul Shin Bet ar fi avertizat cu trei ore înainte de atacul Hamas din 7 octombrie. Autoritățile, acuzate că nu au reacționat apare prima dată în Main News.
21:10
Cluj: Accident în care au fost implicate o ambulanţă şi un autoturism/ Un bărbat din autosanitară, descarcerat/ O femeie, tot din ambulanţă, în stop cardio-respirator/ Alte cinci persoane, evaluate medical # MainNews.ro
O ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi un autoturism au fost implicate, luni seară, într-un accident rutier produs pe DN 1 (E 60), în judeţul Cluj. Pompierii au descarcerat din autosanitară un bărbat, acesta fiind conştient. O femeie, tot din ambulanţă, este în stop cardio-respirator şi se fac manevre de resuscitare. Alte cinci persoane … Articolul Cluj: Accident în care au fost implicate o ambulanţă şi un autoturism/ Un bărbat din autosanitară, descarcerat/ O femeie, tot din ambulanţă, în stop cardio-respirator/ Alte cinci persoane, evaluate medical apare prima dată în Main News.
19:30
DOCUMENT. Laura Vicol este cel mai nou membru al partidului lui Piedone. PNRR a înregistrat și prima filială în diaspora, în Marea Britanie # MainNews.ro
Partidul lui Cristian Popescu Piedone, PNRR(Partidul Naționalist Reformarea României), începe să adune nume foarte cunoscute de pe scena politică și nu numai. Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, este noul membru al partidului lui Piedone. Pe lângă funcția de vicepreședinte pe care o va deține în cadrul formațiunii politice, aceasta va … Articolul DOCUMENT. Laura Vicol este cel mai nou membru al partidului lui Piedone. PNRR a înregistrat și prima filială în diaspora, în Marea Britanie apare prima dată în Main News.
19:20
Senatul adoptă Legea majoratului online: conturile pentru minori sub 16 ani necesită acordul părinților # MainNews.ro
Senatul a aprobat luni, în plen, legea privind majoratul online, care stabilește că minorii sub 16 ani pot folosi servicii digitale și își pot crea conturi personale doar cu consimțământul părinților, verificabil, potrivit Agerpres. Propunerea legislativă a fost votată „pentru” de 123 de senatori, înregistrând șase abțineri. Această regulă nu se aplică platformelor online dedicate … Articolul Senatul adoptă Legea majoratului online: conturile pentru minori sub 16 ani necesită acordul părinților apare prima dată în Main News.
17:50
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a anunțat luni că partidul va organiza congresul în această toamnă, menționând că ar fi ideal ca evenimentul să aibă loc înainte de începutul postului Crăciunului. Întrebat după întâlnirea conducerii PSD dacă congresul va fi programat la finalul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie sau abia în primăvară, Grindeanu a … Articolul Când are loc congresul PSD. Sorin Grindeanu: Vom organiza sigur apare prima dată în Main News.
17:20
Primăria Sectorului 2 din București intenționează să reducă poluarea în zonele frecventate de copii prin introducerea unui nou indicator rutier cu mesaj ecologic. Inițiativa face parte din proiectul „Oprește Motorul” și urmărește să încurajeze șoferii să adopte un comportament responsabil, oprind motoarele atunci când staționează în apropierea unităților de învățământ și a locurilor de joacă. … Articolul Primăria Sector 2 lansează un nou indicator rutier: ce semnificație va avea apare prima dată în Main News.
16:50
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar. Va rămâne în Grecia până la judecarea cererii de extrădare # MainNews.ro
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost pus în stare de libertate sub control judiciar după audierile de luni, 6 octombrie, și i se permite să rămână în Grecia, anunță Observator Antena 1. Oprescu va rămâne sub această măsură până la stabilirea unei ședințe de judecată care va analiza cererea de extrădare. Procesul poate … Articolul Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar. Va rămâne în Grecia până la judecarea cererii de extrădare apare prima dată în Main News.
16:40
Ministrul Energiei: Prețul unui kWh pentru gospodării va fi „un leu și ceva”. Plafonarea nu mai este posibilă # MainNews.ro
Prețul unui kilowatt-oră pentru consumatorii casnici ar putea urca la aproximativ 1 leu, „și un pic”, în urma noilor măsuri ale statului în piața de energie, a declarat Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Energiei. Oficialul a explicat că plafonarea prețurilor nu mai este posibilă, subliniind că o astfel de măsură ar afecta „încrederea pieței și a partenerului … Articolul Ministrul Energiei: Prețul unui kWh pentru gospodării va fi „un leu și ceva”. Plafonarea nu mai este posibilă apare prima dată în Main News.
16:30
Greta Thunberg și alți 170 de activiști, deportați de Israel în Grecia și Slovacia; militanții reclamă tratamente dure # MainNews.ro
Israelul a anunțat luni că 171 de activiști care făceau parte dintr-o flotilă umanitară, printre care și Greta Thunberg, au fost deportați către Grecia și Slovacia, potrivit The Guardian. Greta Thunberg, care a fost transportată cu avionul în Grecia, se numără printre cei aproximativ 450 de activiști reținuți de autoritățile israeliene după ce flotila de … Articolul Greta Thunberg și alți 170 de activiști, deportați de Israel în Grecia și Slovacia; militanții reclamă tratamente dure apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Alertă de vreme extremă în România: Cod roșu de ploi și inundații în sud-est, peste 100 l/mp în câteva ore # MainNews.ro
România se află sub avertizare de vreme extremă, meteorologii prognozând ploi torențiale și riscuri semnificative de inundații. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis cod roșu pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde în doar câteva ore se pot acumula peste 100 l/mp. În restul sudului țării, inclusiv Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, sunt în … Articolul Alertă de vreme extremă în România: Cod roșu de ploi și inundații în sud-est, peste 100 l/mp în câteva ore apare prima dată în Main News.
15:40
Diana Şoşoacă acuză nereguli la Parchet: „Mi s-a băgat sub nas o ordonanță fără să studiez dosarul” # MainNews.ro
Europarlamentarul Diana Şoşoacă, implicată într-un dosar penal care vizează mai multe infracţiuni – printre care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi răspândirea unor idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe – s-a prezentat luni la Parchetul General pentru audiere. La final, Şoşoacă … Articolul Diana Şoşoacă acuză nereguli la Parchet: „Mi s-a băgat sub nas o ordonanță fără să studiez dosarul” apare prima dată în Main News.
15:40
Un tribunal din Polonia a prelungit arestul preventiv pentru ucraineanul suspectat că a luat parte la distrugerea gazoductelor Nord Stream # MainNews.ro
Un tribunal polonez a decis luni că scafandrul ucrainean pe care Germania vrea să-l ancheteze pentru presupusa sa implicare în exploziile care au avariat conductele de gaze Nord Stream trebuie să rămână în arest pentru încă 40 de zile, relatează Reuters. Volodymyr Z. a fost reținut lângă Varșovia marțea trecută, iar instanța a decis că … Articolul Un tribunal din Polonia a prelungit arestul preventiv pentru ucraineanul suspectat că a luat parte la distrugerea gazoductelor Nord Stream apare prima dată în Main News.
14:30
Termoenergetica începe furnizarea căldurii în București. Ce zone pot întâmpina probleme # MainNews.ro
De luni, Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a demarat procesul de livrare a agentului termic pentru sezonul rece. Reprezentanții instituției precizează că sistemul este pornit „conform graficului”, însă locuitorii vor simți căldura în locuințe „gradual”. „Procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire începe conform graficului. Având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare și faptul … Articolul Termoenergetica începe furnizarea căldurii în București. Ce zone pot întâmpina probleme apare prima dată în Main News.
14:20
Diana Șoșoacă a ajuns la Parchetul General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară # MainNews.ro
Eurodeputata Diana Șoșoacă, lidera partidului SOS România, a ajuns luni la sediul Parchetului General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. În fața instituției a fost așteptată de câteva zeci de susținători care afișau pancarte cu mesajul „Solidari cu Diana Șoșoacă” și care fluturau steaguri ale României și ale … Articolul Diana Șoșoacă a ajuns la Parchetul General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară apare prima dată în Main News.
14:00
MAE: România va prelua în 2026 Președinția ICE. Integrarea statelor candidate, prioritate strategică # MainNews.ro
România se pregătește să preia, începând cu 1 ianuarie 2026, Președinția-în-Exercițiu a Inițiativei Central Europene (ICE). Mandatul, care se va desfășura pe parcursul anului 2026, va viza accelerarea integrării europene a statelor candidate, consolidarea conectivității regionale și îmbunătățirea rezilienței în contextul geopolitic actual. România va prelua, începând cu 1 ianuarie 2026, Președinția-în-Exercițiu a Inițiativei Central … Articolul MAE: România va prelua în 2026 Președinția ICE. Integrarea statelor candidate, prioritate strategică apare prima dată în Main News.
13:10
Cutremur politic în Franța. Premierul Sébastien Lecornu a demisionat la doar câteva săptămâni de la numirea în funcție # MainNews.ro
Premierul Franței, Sébastien Lecornu, a demisionat din funcție la doar câteva săptămâni de la numirea în funcție, devenind liderul guvernului cu cel mai scurt mandat din istoria celei de-a cincea republici. Președintele Emmanuel Macron i-a acceptat demisia la doar câteva ore după ce premierul anunțase primii membri ai cabinetului său. Decizia lui Sébastien Lecornu a … Articolul Cutremur politic în Franța. Premierul Sébastien Lecornu a demisionat la doar câteva săptămâni de la numirea în funcție apare prima dată în Main News.
