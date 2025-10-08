Cum au intervenit autoritățile pentru a evita inundații în Capitală. Bujduveanu: „Astăzi Bucureștiul putea să arate ca Slobozia”
Digi24.ro, 8 octombrie 2025 15:50
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat miercuri, în direct la Digi24, că Bucureștiul „a scăpat de orice pericol” după avertizările cod roșu de ploi torențiale. El a explicat că intervențiile coordonate din București au prevenit inundațiile majore: „Astăzi, Bucureștiul putea să arate ca Slobozia”. Potrivit acestuia, peste 500 de oameni au acționat în teren pentru a curăța canalele și a evita blocarea pasajelor, care au rămas circulabile după furtună.
Acum 10 minute
16:00
AUR a depus moțiune împotriva ministrului Economiei. Radu Miruță: „Unii mimează patriotismul. Alţii îl practică” # Digi24.ro
AUR a depus miercuri, în Senat, o moţiune simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă. Oficialul din partea USR a venit cu o reacţie, arătând că „unii mimează patriotismul, iar alţii îl practică”.
Acum 30 minute
15:50
15:50
Provocare majoră: uzinele unei companii producătoare de arme din UE sunt survolate frecvent de către drone. „Nu știm cum să răspundem” # Digi24.ro
Una dintre cele mai mari companii de apărare aeriană din Europa avertizează că fabricile sale strict secrete sunt survolate de un număr tot mai mare de drone şi cere reguli clare cu privire la modul de bruiere sau doborâre a acestora, relatează Politico.
15:50
Atac cu bombe al armatei din Myanmar în timpul unui festival: cel puțin 24 de morți și peste 40 de răniți # Digi24.ro
Cel puțin 24 de oameni au murit și 47 au fost răniți, după ce armata din Myanmar a aruncat două bombe cu ajutorul unui paramator. Atacul s-a produs luni seară, când circa 100 de oameni s-au strâns în orașul Chaung U pentru o sărbătoare națională, conform BBC.
15:50
Google anunță disponibilitatea în România și pentru limba română a „Modului AI”, o nouă funcționalitate în motorul Google Search, care oferă o experiență de căutare bazată pe inteligența artificială, având la bază Gemini 2.5.
15:40
Pas important pentru modernizarea armatei. Ionuţ Moşteanu a semnat Acordul-cadru de cooperare între Guvernul României şi OCCAR # Digi24.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, s-a întâlnit, miercuri, cu Joachim Sucker, directorul Organizaţiei pentru Cooperare Comună în Domeniul Armamentului (OCCAR), cu această ocazie fiind semnat Acordul-cadru de cooperare între Guvernul României şi OCCAR, un pas important pentru consolidarea participării României la programele europene din domeniul apărării.
Acum o oră
15:30
Românii au înroșit liniile telefonice din cauza vremii extreme. STS a anunțat 200 de apeluri la 112, în Capitală, în doar o oră # Digi24.ro
Oficialii STS au anunţat, miercuri, o creştere semnificativă a apelurilor la 112, pe durata codului roşu, fiind preluate în zonele vizate de această avertizare peste 2.500 de apeluri. În Bucureşti, miercuri, într-o singură oră s-au înregistrat 200 de apeluri.
15:10
Frontiera dronelor și anatomia securității pe flancul estic. Va putea România să joace un rol cheie în viitorul tehnologiei de apărare? # Digi24.ro
Anunțul privind intenția României de a demara, împreună cu Ucraina, un joint-venture pentru producția de drone defensive marchează o schimbare de paradigmă pentru securitatea și economia noastră. Este pentru prima dată când Bucureștiul se poziționează nu doar ca beneficiar de securitate, ci ca actor activ în construcția unei industrii critice pentru apărare. Tema dronelor depășește granița strict militară: ele înseamnă tehnologie revoluționară, cooperare regională și oportunitate economică.
15:10
Codul roșu de ploi puternice prelungit în județul Constanța: cât mai durează și care sunt localitățile afectate # Digi24.ro
Meteorologii au prelungit miercuri după-amiază codul roșu de ploi puternice în județul Constanța.
15:10
CCR a respins sesizările AUR, POT, SOS privind reforma Guvernului la companiile de stat și sistemul sanitar. Argumentele judecătorilor # Digi24.ro
CCR a respins, miercuri, sesizările de neconstituționalitate depuse de AUR, POT și SOS la măsurile Guvernului privind guvernanța corporativă din companiile de stat și sistemul sanitar. Curtea a decis că legile adoptate de Guvern prin asumarea răspunderii respectă Constituția și modul de adoptare justifică urgența.
Acum 2 ore
15:00
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul # Digi24.ro
După începerea invaziei în Ucraina, aproximativ 50.000 de persoane au dezertat din armata rusă – acestea sunt datele pentru anul 2024 din documentele „scurse” ale Ministerului Apărării. În al patrulea an de război, fluxul de cazuri de dezertare din unitățile militare în instanțele din sudul și nordul Caucazului nu se oprește, dimpotrivă, crește. De ce mobilizații și contractanții decid să dezerteze și de ce un proces penal este ultima amenințare cu care se confruntă, site-ul Kavkaz.Realii a analizat împreună cu experții.
14:50
„HPV Free City”. Bucureşti devine al treilea oraş din România care se alătură iniţiativei privind prevenția infecției cu virusul HPV # Digi24.ro
Capitala a devenit miercuri al treilea oraş din România care se alătură iniţiativei „HPV Free City”, proiect iniţiat de Federaţia Tinerilor din Cluj, care îşi propune să transforme prevenţia într-o prioritate publică, în condiţiile în care, pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2024, la nivel naţional, acoperirea medie pentru femeile eligibile este de 12,5%, iar la nivelul Uniunii Europene, România înregistrează cea mai mare incidenţă a cancerului de col uterin şi cea mai mare rată a mortalităţii.
14:50
Rusia susține că elanul dat de summitul Putin-Trump s-a epuizat: „A fost în mare măsură subminat” # Digi24.ro
Elanul puternic generat de summitul Rusia-SUA de la Anchorage pentru soluționarea conflictului din Ucraina pare că s-a epuizat deja, a susținut Serghei Riabkov, viceministrul rus de Externe, conform agenției TASS.
14:40
Rusia ia măsuri pentru a se retrage din acordul cu SUA privind plutoniul nuclear. „Casa Albă a luat o serie de măsuri anti-rusești” # Digi24.ro
Camera inferioară a parlamentului rus a aprobat miercuri retragerea din acordul istoric cu Statele Unite, care viza reducerea stocurilor uriașe de plutoniu de calitate militară rămase din mii de ogive nucleare din perioada Războiului Rece.
14:30
De ce nu toate zonele sunt afectate la fel de codul roșu. Explicațiile unui climatolog: „Riscurile nu sunt aceleași pentru toată lumea” # Digi24.ro
Climatologul Alex Trandafir a explicat, în direct la Digi24, că avertizările meteo trebuie înțelese în funcție de specificul fiecărei regiuni, pentru că „riscurile nu sunt aceleași pentru toată lumea”. Deși o parte a populației a considerat exagerate măsurile luate de autorități în contextul codului roșu de ploi, specialistul explică faptul că fenomenele meteo nu afectează uniform teritoriul și că zone precum Constanța sau Giurgiu au fost expuse unor pericole mai mari decât Capitala.
14:20
Șeful ANRE: Să vorbim despre faptul că sistemul energetic este în blackout „iminent” nu mi se pare un lucru responsabil # Digi24.ro
Președintele ANRE, George Niculescu, a avertizat, miercuri, la Digi24, în privința afirmațiilor oficialilor din Energie care vorbesc despre „iminența” unui blackout sau a unei pene generalizate de curent, care nu este „o simplă pană de curent din cauza unei ploi torențiale cum este în județul Constanța, care afectează o comunitate restrânsă de locuitori pentru câteva ore”. „Discuțiile cu decidenții de la Bruxelles nu trebuie să se facă în platouri de televiziune, cu subiectul acesta sensibil de blackout pe masa discuției, pentru că blackout-ul nu este doar o simplă pană de curent din cauza unei ploi torențiale cum este în județul Constanța”, susține Niculescu. Afirmațiile sale vin după ce ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a vorbit despre riscul unui blackout în România, în contextul în care Guvernul negociază cu Comisia Europeană amânarea închiderii centralelor pe cărbune.
Acum 4 ore
14:00
Un rus a fost trimis în judecată pentru că a cântat un cântec în ucraineană: „Trebuie să ridici în slăvi Rusia” # Digi24.ro
Doi soți din Rusia au fost trimiși în instanță pentru că au cântat la o petrecere un cântec în limba ucraineană. Aceștia au fost obligați de către anchetatorii ruși să își prezinte scuzele public, în mai multe rânduri, scrie novayagazeta.
14:00
Incendiu puternic în Capitală. Mai multe locuințe au luat foc. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale # Digi24.ro
Pompierii intervin, miercuri, pentru stingerea unui incendiu de proporţii care a cuprins acoperişul mai multor locuinţe de pe strada Mureşeni, din sectorul 3 al Capitalei, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
13:50
Au început lucrările la tunelul Robești de pe A1 Sibiu-Pitești, care va avea 900 de metri lungime. Imagini cu săpăturile în munte # Digi24.ro
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, miercuri, că au început lucrările propriu-zise la tunelul Robeşti, amplasat pe secţiunea 2 (Boiţa-Cornetu) a Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Acesta are 900 de metri lungime, iar pe anumite zone se va apela la dinamitare subterană.
13:50
Reducerea numărului de parlamentari la 300, o promisiune veche, revine în prim-plan. UDMR se opune și amenință cu ruperea Coaliției # Digi24.ro
Politicienii reiau promisiunea unui Parlament cu doar 300 de aleși, la mai bine de 15 ani după referendumul care cerea un Legislativ mai suplu. În luna mai USR a depus o lege în acest sens, după ce mai multe inițiative similare au fost îngropate de-a lungul anilor, însă riscă un nou blocaj: opoziția UDMR și a minorităților. Pentru că ar pierde un număr mare de mandate, aceștia ar fi amenințat cu ieșirea din Coaliție, pe motiv că proiectul nu a avut acordul tuturor partidelor aflate la guvernare.
13:40
Scumpirea energiei a dus la o discuție în ANRE privind aplicarea tarifului binom. Cum ar putea fi calculate facturile # Digi24.ro
După ce s-au dublat sau triplat în ultimele luni costurile cu energia, s-ar putea aplica un tarif binom, adică factura să se calculeze diferit - o parte variabilă, cea care cuprinde consumul efectiv și o parte fixă, ca un fel de abonament. Spre exemplu, sunt avantajați de acest nou mod de calcul cei care au un consum mai mare de 100 de kilowati. Dezavantajați ar fi cei cu un consum mic, cam de 50 kw, sau cei care au o casă de vacanță, de exemplu, unde nu consumă curent lună de lună. Președintele ANRE, George Niculescu, a declarat, miercuri, că tariful binom nu va scădea tariful de distribuție, iar înainte de a lua o decizie în acest sens, ANRE se va consulta cu factori implicați, cu operatorii de distribuție.
13:40
Cote de pericol depășite în județul Constanța: peste 140 l/mp la Băltăgești. Cum arată situația în alte zone ale țării # Digi24.ro
Administraţia Naţională Apele Române anunţă că s-au depăşit cotele de pericol în două puncte hidrometrice din judeţul Constanţa, unde ploile torenţiale din ultimele 24 de ore au adus cantităţi record de apă. La staţia Băltăgeşti s-au înregistrat peste 140 de litri pe metru pătrat, iar la staţia Cheia, pe râul Casimcea, nivelul apei este în continuă creştere. Alte staţii din judeţ, printre care Mihail Kogălniceanu, Nuntaşi şi Topalu, au depăşit pragul de 100 l/mp.
13:30
Artificiul juridic prin care Alina Bica a scăpat de închisoare: arestul de acasă pe timpul nopții, echivalat cu detenția în penitenciar # Digi24.ro
Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au folosit un artificiu juridic prin care Alina Bica a scăpat de efectele condamnării de patru ani de închisoare primite în anul 2019, respectiv au considerat că arestul la domiciliu petrecut de fosta şefă a DIICOT pe timpul nopţii în casa ei din Italia poate fi asimilat cu detenţia într-un penitenciar din România, potrivit Agerpres.
13:30
Activista suedeză Greta Thunberg acuză Israelul de tratament inuman: „Am fost răpită și torturată” # Digi24.ro
Activista suedeză Greta Thunberg a afirmat marți că a fost torturată în timpul detenției în Israel și că alți arestați din flotila Sumud, cu ajutoare pentru Gaza, au suferit un tratament similar, transmite Reuters.
13:20
Ureteroscopia flexibilă cu laser este o procedură minim invazivă modernă de tratament, ce permite fragmentarea calculilor renali cu mare precizie, permițând recuperarea rapidă a pacienților. Când este indicată ureteroscopia flexibilă cu laser, cum se desfășoară procedura și ce avantaje oferă aflăm de la Dr. Vlad Hurduc, medic specialist urologie.
13:10
Agresorul livratorului din Bangladesh a fost trimis în judecată. „Nu pot respira același aer cu subumanii ăștia”, declarase el # Digi24.ro
Bărbatul din Bucureşti care, la finalul lunii august, a agresat un livrator din Bangladesh şi a filmat incidentul, a fost trimis în judecată de către procurori, fiind acuzat de lovire sau alte violenţe şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
13:10
Raed Arafat, despre o campanie pe platformele sociale împotriva avertizărilor de vreme rea: „O manipulare crasă” # Digi24.ro
Raed Arafat a declarat miercuri, 8 octombrie, pentru Digi24, că există o campanie pe platformele sociale împotriva avertizărilor emise de specialiști. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a calificat această campanie drept o „manipulare crasă”.
13:00
Premiul Nobel pentru Chimie pe anul 2025 a fost câștigat de trei cercetători: Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi # Digi24.ro
Cercetătorii Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi sunt laureați ai Premiului Nobel pentru Chimie în 2025, potrivit anunțului făcut de Academia Regală de Științe a Suediei.
13:00
Cel mai bătrân președinte din lume candidează pentru un nou mandat. Paul Biya și-a început campania electorală # Digi24.ro
Preşedintele Camerunului, Paul Biya, în vârstă de 92 de ani, a apărut marţi la primul său miting electoral pentru viitoarele alegeri, în care cel mai în vârstă şef de stat din lume candidează pentru al optulea mandat.
12:50
Haos în Ilfov: inundații, copaci căzuți și mașini avariate. Străzi impracticabile în Bragadiru, pompierii acționează la foc continuu # Digi24.ro
Zeci de intervenții ale pomperilor au avut loc în județul Ilfov, unde mai multe străzi au fost blocate din cauza ploii abundente, șase copaci au căzut pe carosabil, iar două mașini au fost avariate. Un copac prăbușit pe DN1, în Otopeni, a blocat circulația pe sensul către Ploiești, fiind necesară intervenția Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Cantități mari de apă s-au acumulat și în orașul Bragadiru, astfel încât, în unele zone, străzile au devenit impracticabile, mulți localnici fiind blocați câteva ore în propriile locuințe.
12:40
Anunțul ministrului Educației privind școlile închise din Capitală și cinci județe. De când se pot întoarce elevii la ore # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat miercuri, în direct la Digi24, că în cele cinci județe și în Capitală, unde s-a suspendat prezența fizică a copiilor în unitățile școlare, este „relevant” să fie recuperate orele. David a precizat că în București unele școli au putut desfășura „activități online”. Oficialul a precizat că, de joi, se pot relua cursurile normal dacă nu apar noi avertizări meteo.
12:30
Localitatea Siliștea, complet izolată de ape: drumuri și case inundate. Autoritățile analizează evacuarea localnicilor # Digi24.ro
Localitatea Siliștea din județul Constanța, unde trăiesc peste o mie de persoane, este complet izolată, după ce viiturile și acumulările masive de apă au acoperit toate drumurile de acces. Circulația este blocată pe mai multe tronsoane ale DJ 224, iar autoritățile analizează posibilitatea evacuării parțiale a locuitorilor. Șase persoane, inclusiv doi copii, au fost deja evacuate din case. Pompierii intervin cu șenilate, bărci pneumatice și autospeciale de mare capacitate pentru evacuarea apei din gospodării, în timp ce echipajele de poliție încearcă să gestioneze traficul în zonele unde s-au format coloane de autoturisme și TIR-uri.
Acum 6 ore
12:00
Momentul în care șoferul unei autoutilitare pierde controlul volanului. Accident pe A1 surprins cu o cameră de bord # Digi24.ro
Pe Autostrada A1 București – Pitești s-a produs un accident, surprins de camera de bord a unui autovehicol. În acest moment circulația se desfășoară cu dificultate din cauza condițiilor meteo.
12:00
„Un război hibrid” al Rusiei împotriva Europei. Ursula von der Leyen avertizează: „Nu ţine doar de apărarea tradiţională” # Digi24.ro
Incidentele recente cu drone şi alte încălcări ale spaţiului aerian arată că Europa se confruntă cu un război hibrid la care trebuie să răspundă cu măsuri ce depăşesc apărarea tradiţională, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs rostit în Parlamentul European, relatează Reuters.
12:00
Șefa ANM, despre acuzațiile că nu au existat fenomene de cod roșu în Capitală: Ploi atât de însemnate nu s-au mai înregistrat din 1972 # Digi24.ro
Directorul ANM, Elena Mateescu a anunțat, în direct la Digi24, că s-au adunat cantități însemnate de precipitații - de 113,6 l/m² - în ultimele 6 zile în Capitală, afându-se aproape de a înregistra un nou record din acest punct de vedere. „Nu excludem această posibilitate, dacă luăm în considerare maxima absolută a lunii octombrie în Capitală, de 143,3 l/m², înregistrată în octombrie 1972”, a spus Mateescu, adăugând că „ultimele 24 de ore au făcut diferența”, impunându-se instituirea codului roșu de alertă.
12:00
Un câștigător al Premiului Nobel îl atacă pe Donald Trump în săptămâna decernării acestora # Digi24.ro
John Clarke, unul dintre laureaţii Premiului Nobel pentru fizică din 2025, a denunţat marţi eforturile lui Donald Trump de a transforma peisajul ştiinţific din Statele Unite, pe care le-a calificat drept „o problemă extrem de gravă”.
11:40
Cum a devenit Premiul Nobel pentru Pace o obsesie pentru Donald Trump: „Ar fi o insultă să nu primesc” # Digi24.ro
Donald Trump a transformat Premiul Nobel pentru Pace într-o adevărată obsesie personală. Președintele Statelor Unite, care se laudă că ar fi contribuit la încheierea mai multor conflicte internaționale, insistă că „ar fi o insultă pentru SUA” să nu primească prestigioasa distincție. De la revendicarea medierii unor dispute până la sugestii venite din partea unor lideri străini, Trump continuă să caute recunoașterea globală a unei misiuni de pace pe care experții o consideră însă exagerată.
11:40
Tragedie în Dâmbovița: o mamă de 43 de ani a dat foc la casă intenționat și a murit împreună cu fiul ei de 5 ani # Digi24.ro
O femeie din judeţul Dâmboviţa a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă cu copilul şi a ameninţat că-şi dă foc. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au găsit două cadavre: o femeie de 43 de ani şi fiul ei de 5 ani, fiind deschis un dosar penal.
11:30
Cei patru alături de care vrea să fie Trump. Cine sunt președinții americani care au câștigat Premiul Nobel pentru Pace # Digi24.ro
De-a lungul anilor, mai mulți președinți americani au fost nominalizați pentru Premiul Nobel pentru Pace, printre care George W. Bush, Joe Biden și Donald Trump, dar niciunul dintre ei nu și-au făcut un obiectiv strategic din a obține prestigiosul premiu. Notă discordantă face actualul lider de la Casa Albă care pare că cere tuturor aliaților să-l nominalizeze. Digi24.ro a făcut o analiză despre cine au fost președinții premiați și cum încearcă Trump să obțină premiul.
11:30
Supermarketurile ar putea fi obligate să reducă produsele proprii. Ce prevede un proiect de lege depus de AUR # Digi24.ro
Parlamentarii AUR au depus recent un proiect de lege la Senat care obligă marile magazine să își limiteze produsele sub marcă proprie la cel mult 20% din volumul total al vânzărilor. Inițiatorii susțin că e nevoie de echilibru în piață.
11:20
Un parc acvatic din Canada amenință că va eutanasia 30 de belugi, după ce guvernul a refuzat cererea de a le trimite în China # Digi24.ro
Un parc acvatic din Canada amenință că va eutanasia 30 de belugi, după ce guvernul i-a blocat cererea de a le trimite în China, potrivit BBC. Marineland din Ontario spera să trimită cetaceele într-un parc tematic din Zhuhai, după ani de îngrijorări legate de bunăstarea animalelor și probleme financiare.
11:20
Hunter Biden, implicat într-o tranzacție pentru vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA în România # Digi24.ro
Hunter Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden, a încercat să încheie o tranzacție pentru vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA în România, susține NY Times. Totul a început pe vremea când Joe Biden era vicepreședinte.
11:10
Reforma pensiilor magistraților trebuia să intre în vigoare de la 1 octombrie. Tudorel Toader: CCR a trecut peste această problemă # Digi24.ro
Printre motivele amânării de către CCR a deciziei privind pensiile magistraților s-ar putea afla reuniunea miniștrilor de Finanțe din UE (ECOFIN), legea fiind trecută ca jalon în PNRR. Legea ar trebui să creeze o echitate socială, a declarat fostul judecător CCR Tudorel Toader, miercuri, la Digi24. Ședința magistraților constituționali a început la ora 10:00, după amânarea, pe 24 octombrie, a deciziei privind reformei pensionării magistraților. Tudorel Toader mai spune că termenul de aplicare al legii, de 1 octombrie, nu mai este probabil luat în considerare de CCR, deoarece nu ar mai fi amânat decizia pentru a analiza fondul.
11:00
Noul avion de luptă al Marinei SUA, pe ultima sută de metri: contractul va fi atribuit săptămâna aceasta. Ce companii vor să-l producă # Digi24.ro
După luni de întârziere, Pentagonul va selecta în cursul acestei săptămâni compania de apărare care va proiecta și construi următorul avion de luptă stealth al Marinei SUA, au declarat un oficial american și două persoane familiarizate cu decizia, într-un efort de miliarde de dolari pentru un avion considerat esențial în eforturile SUA de a contracara China, scrie Reuters.
10:50
Cum a devenit Cristiano Ronaldo primul fotbalist miliardar. În ce preferă să investească CR7 # Digi24.ro
Cariera fotbalistică a lui Cristiano Ronaldo a fost marcată de o serie de premiere remarcabile, de la transferul record la Real Madrid până la numărul record de goluri marcate în competiţii. Acum, el a înregistrat o altă victorie importantă în afara terenului: a devenit primul jucător miliardar, relatează Bloomberg.
10:40
Volodimir Zelenski acuză Rusia că-și foloseşte „flota din umbră” pentru a destabiliza Europa: „Lansează drone de pe tancuri petroliere” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că vrea să destabilizeze Europa prin utilizare de drone pentru sabotaj şi perturbare, informează miercuri The Guardian.
10:40
Ministrul Mediului, despre alertele cod roșu de ploi torențiale: Avem fenomene extreme. Există comunități care au fost afectate # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit în direct pentru Digi24 despre codul roșu de ploi torențiale care vizează cinci județe și Bucureștiul, marți, până la ora 15.00. Buzoianu a declarat că „avem fenomene extreme”, dar că „momentan nu se pune problema de vieți omenești pierdute sau de oameni care au fost răniți” și că autoritățile monitorizează constant situația.
10:30
CNAIR a anunţat, miercuri, că, din cauza condiţiilor meteorologice, ninsori abundente, viscol şi un strat de zăpadă care depăşeşte 30 de cm, DN7C (Transfăgărăşan) se închide temporar, începând cu orele 10:00, de la km 104+000 (Piscu Negru) până la km 130+800 (Bâlea Cascadă).
10:30
Prima întâlnire la nivel înalt România – administrația Trump. Ministrul de Externe va discuta cu secretarul de stat Marco Rubio # Digi24.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, se află, miercuri, în SUA şi va avea consultări politico-diplomatice cu secretarul de stat american, Marco Rubio. Este primul înalt oficial român care discută cu reprezentanţi de rang înalt ai administraţiei Trump. Marco Rubio este şi consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui Donald Trump.
10:30
Negocierile cu Vladimir Putin sunt „mai dificile” decât cele pentru pacea din Gaza, susține Donald Trump: „O nebunie” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a făcut marți o evaluare diplomatică surprinzătoare: negocierea cu Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina este o sarcină mai dificilă decât obținerea unui acord de pace în Orientul Mijlociu, relatează Kyiv Post.
