Cum au intervenit autoritățile pentru a evita inundații în Capitală. Bujduveanu: „Astăzi Bucureștiul putea să arate ca Slobozia”

13:40

După ce s-au dublat sau triplat în ultimele luni costurile cu energia, s-ar putea aplica un tarif binom, adică factura să se calculeze diferit - o parte variabilă, cea care cuprinde consumul efectiv și o parte fixă, ca un fel de abonament. Spre exemplu, sunt avantajați de acest nou mod de calcul cei care au un consum mai mare de 100 de kilowati. Dezavantajați ar fi cei cu un consum mic, cam de 50 kw, sau cei care au o casă de vacanță, de exemplu, unde nu consumă curent lună de lună. Președintele ANRE, George Niculescu, a declarat, miercuri, că tariful binom nu va scădea tariful de distribuție, iar înainte de a lua o decizie în acest sens, ANRE se va consulta cu factori implicați, cu operatorii de distribuție.