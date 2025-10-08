Neymar a ratat revenirea la o campioană din Top 5. Mutarea, oprită pentru a nu strica vestiarul
Antena Sport, 8 octombrie 2025 15:50
Neymar ar fi putut să revină pe terenurile europene. Potrivit Gazzetta dello Sport, brazilianul a fost subiectul unor lungi discuţii la Napoli, unde preşedintele Aurelio De Laurentiis, directorul sportiv Giovanni Manna şi antrenorul Antonio Conte au analizat serios posibilitatea de a-l aduce în Italia. Ideea ar fi apărut în ianuarie şi ar fi rămas în
"Băi, nu se poate așa ceva". Alex Dobre, făcut praf de un fost internațional după scandările anti-Dinamo
Alex Dobre nu a scăpat de critici după ce a scandat alături de galeria Rapidului împotriva lui Dinamo. După ce inițial Andrei Nicolescu l-a "taxat" pe fotbalistul giuleștenilor, Ciprian Marica a avut și el un discurs dur la adresa jucătorului de 27 de ani. Fostul mare atacant de națională este de părere că situația lui
Cristi Săpunaru, anunţ despre viitorul său! Vrea să revină în fotbal la iarnă: "Planul e să facem un club puternic"
Cristi Săpunaru s-a retras din activitatea de jucător la finalul sezonului trecut, de la Rapid. Chiar dacă despărţirea de clubul din Giuleşti nu a fost cea mai plăcută, fostul fundaş vrea să continue să activeze în fotbal. În prezent, Cristi Săpunaru este înscris la cursurile pentru licenţa de director sportiv şi are de gând să
Ianis Hagi, mesaj de luptă înainte de partidele cu Moldova și Austria: "Luptăm până la capăt"
Ianis Hagi a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă prilejuită de partida amicală cu selecţionata Moldovei, că echipa naţională de fotbal a României nu şi-a arătat potenţialul maxim după participarea la EURO 2024. Jucătorul lui Alanyaspor a vorbit și despre șansele de calificare la Campionatul Mondial din 2026. În cadrul aceleiași conferințe, Mircea Lucescu a
Suedezul Zlatan Ibrahimovic, fostul mare fotbalist şi actual consilier al RedBird Capital, fondul american care deţine în proprietate clubul AC Milan, a declarat, miercuri, că şi-ar dori ca Brazilia să câştige Cupa Mondială din 2026 pentru selecţionerul său, italianul Carlo Ancelotti, pe care îl consideră prietenul său, relatează EFE. "Suedia nu este la Cupa Mondială.
Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist miliardar. Bornă uriașă în cariera de sportiv a lui "CR7"
Starul portughez Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist al cărui patrimoniu net a depășit valoarea de un miliard de dolari, în urma recentei reînnoiri a contractului său cu clubul saudit Al-Nassr, ajungând la 1,4 miliarde de dolari, conform datelor Bloomberg Billionaires Index, informează EFE. Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, a semnat pe 26
Mircea Lucescu, acid cu jurnaliștii: "Gata, la revedere". S-a ridicat și a plecat de la conferința de presă
Mircea Lucescu a oferit din nou un moment sfidător la adresa jurnaliștilor la conferința de presă premergătoare partidei amicale cu Moldova. În mijlocul evenimentului, selecționerul s-a ridicat de pe scaun și a dat să plece, transmițând și un mesaj pentru cei prezenți în sală. Antrenorul de 80 de ani a oferit din nou un moment
Sezonul 2025-2026 din NBA se vede exclusiv în AntenaPLAY. Primele meciuri din octombrie
Aventura dintr-un nou sezon de NBA este pe cale să înceapă, iar cele mai interesante meciuri ale ligii se văd în AntenaPLAY. Cea mai importantă competiție de baschet din lume urmează să își înceapă stagiunea cu numărul 80 pe data de 21 octombrie, iar pasionații sportului au multe aspecte de urmărit, pe lângă lupta la
Mircea Lucescu pregătește o surpriză pentru meciul cu Moldova. Convocat în premieră, va fi titular
Mircea Lucescu a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei amicale cu Moldova. Selecționerul naționalei a dezvăluit că va testa mai mulți jucători în duelul contra vecinilor de la nord-est și a dat și un nume în acest sens. Antrenorul de 80 de ani a declarat că Lisav Eissat, jucătorul cu origini israeliene convocat în
Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: "Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil"
Mircea Lucescu a avut un discurs dur la adresa lui Horaţiu Moldovan, înaintea meciurilor pe care România le va disputa în luna octombrie cu Moldova şi Austria. Portarul lui Oviedo a ratat convocarea, după gafele făcute în luna septembrie, cu Canada şi Cipru. Partida cu Austria se joacă duminică, de la ora 21:45, în direct
Sezonul 2025-2026 din NBA se vede exclusiv în AntenaPLAY. Programul din octombrie + tot ce trebuie să știi
Aventura dintr-un nou sezon de NBA este pe cale să înceapă, iar cele mai interesante meciuri ale ligii se văd în AntenaPLAY. Cea mai importantă competiție de baschet din lume urmează să își înceapă stagiunea cu numărul 80 pe data de 21 octombrie, iar pasionații sportului au multe aspecte de urmărit, pe lângă lupta la
Ianis Hagi va fi căpitanul României la meciul cu Moldova! Mircea Lucescu: "Are cea mai multă experienţă"
Mircea Lucescu a dezvăluit că Ianis Hagi va purta banderola de căpitan la meciul amical cu Moldova, pe care România îl dispută joi seară, pe Arena Naţională. Acesta este ultimul test al tricolorilor înaintea mareului meci cu Austria. Partida cu Austria se joacă duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în
Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 de la Wuhan! A pierdut în faţa numărului 142 WTA
Sorana Cîrstea a ratat calificarea în turul 3 al turneului WTA 1000 de la Wuhan. După ce a trecut în turul 1 de Jelena Ostapenko, jucătoare care s-a retras la 6-0, 2-1 pentru româncă, Sorana Cîrstea a întâlnit-o pe Shuai Zhang, jucătoare de pe locul 142 WTA. În ciuda faptului că pornea drept favorită, Cîrstea
Lionel Messi, mesaj superb după anunțul retragerii lui Jordi Alba: "Cine îmi va oferi pase acum?"
Jordi Alba, legendarul jucător al Barcelonei, și-a anunțat ieri retragerea din fotbal, iar mulți coechipieri și foști colegi au venit cu mesaje pentru el. Printre aceștia s-a numărat în mod evident și Lionel Messi, alături de care fundașul stânga și-a petrecut o mare parte din carieră, atât la Barcelona, cât și la Inter Miami. Decarul
Steven Gerrard, discurs dur la adresa foştilor colegi din naţionala Angliei: "Loseri egocentrici"
Generaţia de aur a Angliei nu a reuşit să-şi atingă potenţialul maxim deoarece era formată din „loseri" egocentrici care au creat un mediu ostil şi nu au fost capabili să lucreze împreună, a declarat fostul mijlocaş al FC Liverpool, Steven Gerrard, potrivit Reuters. În anii 2000, se aşteptau lucruri mari de la echipa Angliei, care
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie
Ștefan Zofei, fostul conducător al celor de la Electroputere și Extensiv Craiova, s-a stins din viață la 72 de ani. Fostul patron a fost oficial la cele două formații între 1990 și 2000. Vestea legată de moartea lui Zofei a fost oferită de Oltenia TVS, care a transmis și informații legate de înmormântarea sa de
Gestul făcut de Hugo Lloris când l-a văzut pe Alex Băluţă! Ce s-a întâmplat după meciul lui Los Angeles FC
Alex Băluţă a ajuns în MLS, la Los Angeles FC, acolo unde este coechipier cu Heung Min Son şi Hugo Lloris, doi foşti mari jucători ai celor de la Tottenham. Băluţă a ajuns în Statele Unite după despărţirea de FCSB. Internaţionalul român nu a apucat încă să debuteze pentru noua sa echipă, dar trage din
A început noul sezon din NHL! Sidney Crosby şi Nathan MacKinnon au scris istorie încă din prima zi
Noul sezon din NHL a început cu trei meciuri disputate miercuri dimineaţă. Campioana Florida Panthers a fost prima care a intrat în acţiune, în meciul de pe teren propriu, cu Chicago Blackhawks. Fără Aleksander Barkov, out până la finalul sezonului, şi Matthew Tkachuk, indisponibil până în decembrie, echipa lui Paul Maurice s-a impus cu 3-2
Gigi Becali a decis ce se întâmplă cu Denis Alibec, după ce l-a criticat dur pe atacant: "La greu să-l vedem"
Gigi Becali a vorbit despre situația lui Denis Alibec, după ce duminică l-a criticat dur la finalul meciului câștigat contra Universității Craiova. Deși l-a "făcut praf" pe atacantul său, patronul de la FCSB nu vrea să îl transforme pe jucătorul de 34 de ani într-unul care să fie constant pe banca de rezerve. Latifundiarul din
Cod roșu de fotbal la Mogoșoaia! "Tricolorii", antrenament în ploaie înainte de meciurile cu Moldova și Austria
România este afectată în zona de sud-est a țării de un cod roșu de ploaie, însă vremea nu i-a oprit pe jucătorii naționalei din a-și desfășura marți seara antrenamentul. Elevii lui Mircea Lucescu au început pregătirea la Mogoșoaia în vederea partidelor din această lună, cu Moldova, respectiv Austria. Pe pagina oficială a echipei naționale au
Sorin Cârţu
Sorin Cârţu, preşedintele Universităţii Craiova, este de părere că arbitrii i-au luat la ochi pe jucătorii echipei sale. În ultimele trei meciuri, oltenii au avut câte un jucător eliminat. Nicuşor Bancu a primit roşu în meciul cu Dinamo, Screciu în deplasarea din Conference League cu Rakow, în timp ce Alex Cicâldău a fost eliminat în […] The post Sorin Cârţu, “săgeţi” către FCSB şi Dinamo: “Noi nu avem influenţa lor. Jucătorii noştri sunt cam urmăriţi” appeared first on Antena Sport.
Italienii l-au “taxat” pe Nicolae Stanciu după ce a jucat 5 meciuri la Genoa: “În urmă” # Antena Sport
Nicolae Stanciu nu este momentan văzut drept un jucător providențial la Genoa, în ciuda debutului său de vis de la echipă. După startul de sezon al “grifonilor”, jurnaliștii unui site specializat pe echipa din Serie A au tras câteva concluzii și l-au inclus și pe mijlocașul român în analiza lor. Fotbalistul venit de la Damac […] The post Italienii l-au “taxat” pe Nicolae Stanciu după ce a jucat 5 meciuri la Genoa: “În urmă” appeared first on Antena Sport.
Fostul jucător al Generaţiei de Aur vrea să devină selecţioner: “Asta e condiţia numărul 1” # Antena Sport
Dorinel Munteanu, fostul mare jucător din Generaţia de Aur, vrea să devină selecţioner într-o bună zi. Rămas fără angajament după experienţa neplăcută de la Sepsi Sf. Gheorghe, echipă la care a stat câteva etape la finalul sezonului trecut, Munteanu a dezvăluit că îşi doreşte să devină selecţioner. Ca jucător, Dorinel Munteanu deţine recordul de selecţii […] The post Fostul jucător al Generaţiei de Aur vrea să devină selecţioner: “Asta e condiţia numărul 1” appeared first on Antena Sport.
Conor McGregor a primit o suspendare de 18 luni! Ce se întâmplă cu lupta în gala UFC de la Casa Albă # Antena Sport
Conor McGregor, starul irlandez al artelor marţiale mixte (MMA), care nu a mai luptat din 2021, a fost suspendat pentru o perioadă de 18 luni după ce a ratat trei teste antidoping în 2024, a anunţat agenţia antidoping a Ultimate Fighting Championship (UFC), informează AFP. McGregor, în vârstă de 37 de ani, a acceptat sancţiunea, […] The post Conor McGregor a primit o suspendare de 18 luni! Ce se întâmplă cu lupta în gala UFC de la Casa Albă appeared first on Antena Sport.
Cristiano Ronaldo, discurs despre retragerea din fotbal: “Familia îmi spune că e momentul să mă opresc” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a vorbit despre eventuala sa retragere din fotbal în cadrul galei Portugal Football Globes. După ce a primit trofeul intitulat “Globe prestigio”, fotbalistul de 40 de ani a discutat cu jurnaliștii atât despre distincția acordată, cât și despre momentul în care își va lua “adio” de la fotbal. “CR7” a dezvăluit că familia […] The post Cristiano Ronaldo, discurs despre retragerea din fotbal: “Familia îmi spune că e momentul să mă opresc” appeared first on Antena Sport.
Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a analizat echipele din Liga 1, după primele 12 etape disputate din acest început de sezon plin de surprize. Înaintea pauzei internaţionale cu numărul 2 a sezonului, FC Botoşani este lider în Liga 1, la egalitate cu Rapid, în timp ce Universitatea Craiova este pe locul 3. FCSB a avut parte de un […] The post Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” appeared first on Antena Sport.
Clubul care a pus pe masă 10 milioane de euro pentru Louis Munteanu. CFR Cluj a rupt tăcerea # Antena Sport
Louis Munteanu a fost implicat într-o “telenovelă” în cea mai recentă perioadă de mercato, ținând cont de toate zvonurile care s-au învărtit în jurul unui posibil transfer al său. Recent, Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, a vrut să facă lumină în privința situației respective și a numit echipa care i-a oferit lui Neluțu […] The post Clubul care a pus pe masă 10 milioane de euro pentru Louis Munteanu. CFR Cluj a rupt tăcerea appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | La 36 de ani, “Miss Baschet” vrea titlul cu Rapid appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Chiar dacă nu joacă, Drăguşin e trup şi suflet pentru naţională la meciul cu Austria # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Chiar dacă nu joacă, Drăguşin e trup şi suflet pentru naţională la meciul cu Austria appeared first on Antena Sport.
“Te dai şmecher” Victor Angelescu i-a răspuns dur lui Andrei Nicolescu! S-a reaprins conflictul dintre cei doi # Antena Sport
Victor Angelescu (41 de ani) i-a răspuns dur preşedintelui executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani). Angelescu a negat că Rapid ar fi primit vreo adresă din partea clubului Dinamo pentru o reciprocitate în urmă cu 4-5 zile, aşa cum a susţinut Nicolescu. Angelescu a susţinut că adresa din partea “câinilor” a venit […] The post “Te dai şmecher” Victor Angelescu i-a răspuns dur lui Andrei Nicolescu! S-a reaprins conflictul dintre cei doi appeared first on Antena Sport.
Alex Pop, dezvăluiri despre interacțiunea pe care a avut-o cu Gică Hagi: „Tăceam, ascultam și dădeam din cap” # Antena Sport
Din 2016 și până în 2023, Alexandru Pop a fost legitimat în cadrul academiei de fotbal a lui Gheorghe Hagi, făcând apoi pasul către prima echipă a Farului. În toți acești ani, fotbalistul ajuns acum la Dinamo a avut ocazia să învețe de la cel mai bun jucător român. Acesta a povestit câteva dintre interacțiunile […] The post Alex Pop, dezvăluiri despre interacțiunea pe care a avut-o cu Gică Hagi: „Tăceam, ascultam și dădeam din cap” appeared first on Antena Sport.
Reacţia lui Victor Angelescu după ce căpitanul Rapidului, Alex Dobre, a înjurat-o pe Dinamo # Antena Sport
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), care e şi acţionar minoritar al clubului, a reacţionat după ce căpitanul giuleştenilor, Alex Dobre (27 de ani), a înjurat-o pe Dinamo. Dobre a scandat trivialităţi la adresa “câinilor”, alături de fanii Rapidului, după victoria giuleştenilor, acasă, cu Farul, cu 3-1. Angelescu, după ce Dobre a […] The post Reacţia lui Victor Angelescu după ce căpitanul Rapidului, Alex Dobre, a înjurat-o pe Dinamo appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Cea mai mare surpriză din naţionala lui Lucescu este Lisav Eissat # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Cea mai mare surpriză din naţionala lui Lucescu este Lisav Eissat appeared first on Antena Sport.
Selecţionerul României, George Buricea, şi-a aflat pedeapsa după incidentul şocant cu propriul jucător # Antena Sport
Selecţionerul naţionalei României de handbal, George Buricea (46 de ani), care este şi antrenorul Politehnicii Timişoara, a fost suspendat 6 meciuri şi amendat cu 5.000 de lei după incidentul şocant în care a fost implicat cu jucătorul său de la echipa bănăţeană, Zoran Nikolic. Atât Buricea, cât şi Nikolic au negat că jucătorul ar fi […] The post Selecţionerul României, George Buricea, şi-a aflat pedeapsa după incidentul şocant cu propriul jucător appeared first on Antena Sport.
Situație ireală pentru fotbalistul cu peste 200 meciuri în Liga 1: „Nu ne mai bazăm pe el” # Antena Sport
Sepsi Sfântu Gheorghe a fost protagonista uneia dintre cele mai mari surprize în ediția precedentă a Ligii 1, când a retrogradat direct în liga a doua, după acel meci de coșmar cu Unirea Slobozia. Roland Niczuly a greșit decisiv în jocul disputat la acea vreme la Clinceni, iar de atunci, portarul dorit la un moment […] The post Situație ireală pentru fotbalistul cu peste 200 meciuri în Liga 1: „Nu ne mai bazăm pe el” appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Gică Hagi e gata să revină pe bancă. S-ar putea duela cu fiul lui, Ianis # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Gică Hagi e gata să revină pe bancă. S-ar putea duela cu fiul lui, Ianis appeared first on Antena Sport.
Marius Avram l-a desființat pe Istvan Kovacs, după deciziile din FCSB – Craiova: „Dacă aș fi la CCA, l-aș chema” # Antena Sport
Istvan Kovacs s-a aflat la centrul partidei dintre FCSB și Universitatea Craiova, încheiată cu scorul de 1-0 în favoarea campioanei României. Arbitrul care a condus finala UEFA Champions League a luat mai multe decizii greșite în disputa de pe Arena Națională, fiind criticat pentru asta. Marius Avram a analizat per total prestația centralului din Carei […] The post Marius Avram l-a desființat pe Istvan Kovacs, după deciziile din FCSB – Craiova: „Dacă aș fi la CCA, l-aș chema” appeared first on Antena Sport.
Fostul patron din prima ligă a râs de FCSB: “Barcelona de la Lehliu”. Ce a remarcat la echipa lui Becali # Antena Sport
Fostul patron al lui FC Vaslui, Adrian Porumboiu (75 de ani), a râs de FCSB. Campioana ultimelor două sezoane din Liga 1 a avut un start foarte slab de sezon în acest campionat, dar după două victorii la rând, cu Oţelul şi Universitatea Craiova, s-a apropiat la 5 puncte de play-off. În acest moment, FCSB […] The post Fostul patron din prima ligă a râs de FCSB: “Barcelona de la Lehliu”. Ce a remarcat la echipa lui Becali appeared first on Antena Sport.
Care sunt mâncărurile preferate ale jucătorilor echipei naţionale de fotbal a României # Antena Sport
Pastele şi fripturile la grătar sunt preferatele fotbaliştilor lui Lucescu. Alimentaţia este pe primul loc pentru ei. Dacă nu este corectă, energia din teren dispare. Şi în cantonamente, dar şi acasă fotbaliştii lui Lucescu au grijă la tot ce pun pe farfurie. Iar mâncărurile lor preferate sunt: Daniel Bîrligea: Pastele Mihai Popescu: Prefer, de multe […] The post Care sunt mâncărurile preferate ale jucătorilor echipei naţionale de fotbal a României appeared first on Antena Sport.
Moment special pentru jucătorul lui Arsenal! Reacția acestuia când a aflat că va deveni tătic # Antena Sport
Arsenal este lider în Premier League după primele șapte etape, iar starea de spirit din jurul echipei este una liniștită. „Tunarii” au maximum de puncte și după primele două runde din grupa principală de UEFA Champions League. Pentru unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Mikel Arteta, viața intră într-o nouă etapă, după ce […] The post Moment special pentru jucătorul lui Arsenal! Reacția acestuia când a aflat că va deveni tătic appeared first on Antena Sport.
Mult aşteptata „decizie” anunţată de LeBron James a venit. Înainte chiar şi de LeBron James, marca Hennessy, specializată în coniac, a luat iniţiativa pe reţelele sociale şi a anunţat semnarea unui contract cu mare jucător de baschet. „Decizia a fost luată, să toastăm pentru al 23-lea an”, a scris compania, preluând acelaşi videoclip pe care […] The post LeBron James a anunţat “decizia deciziilor”. Toată lumea se temea de retragere appeared first on Antena Sport.
Surpriză mare în turul doi la Wuhan! Mirra Andreeva, eliminată după un meci de peste trei ore # Antena Sport
După ce Sorana Cîrstea a profitat de abandonul Jelenei Ostapenko, o altă surpriză uriașă a avut loc în turul al doilea al turneului WTA de la Wuhan. Mirra Andreeva, una dintre marile favorite la câștigarea competiției, a fost eliminată. Rusoaica în vârstă de 18 ani a cedat în mod surprinzător în fața unei jucătoarea din […] The post Surpriză mare în turul doi la Wuhan! Mirra Andreeva, eliminată după un meci de peste trei ore appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie # Antena Sport
Italienii pregătesc deja lista de transferuri pentru Cristi Chivu. Iar un nume vehiculat acum în presă este chiar al lui Radu Drăgușin (23 de ani). Presa din Italia scrie că fundașul central român Radu Drăgușin ar urma să ajungă la Inter Milano, în iarnă. ”Cu Chivu pe bancă, tranzacția s-ar putea concretiza în ianuarie”, anunţă […] The post Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie appeared first on Antena Sport.
Florin Prunea a dezvăluit ce i-au putut face propriii angajaţi unui celebru milionar român ajuns falit! # Antena Sport
Florin Prunea (57 de ani) a dezvăluit ce i s-a întâmplat lui Cornel Penescu (58 de ani) în celebrul dosar “Mită pentru arbitri”. Florin Prunea a susţinut că angajaţii l-au păcălit pe Cornel Penescu şi şi-au însuşit sumele care trebuiau să ajungă la arbitri. (IMAGINI CU CORNEL PENESCU ŞI FAMILIA LUI ÎN GALERIA FOTO) Florin […] The post Florin Prunea a dezvăluit ce i-au putut face propriii angajaţi unui celebru milionar român ajuns falit! appeared first on Antena Sport.
Dezastru pentru un club de tradiţie din România. Interzis la transferuri pentru 2.000 de euro! # Antena Sport
Situaţie critică pentru UTA. UTA i-a achitat lui Tsouka în jur de 40.000 de euro, în două tranșe, în speranța că va rămâne fără interdicția de a legitima fotbaliști. Stupoare însă pentru oficialii formaţiei arădene când astăzi FIFA a notificat clubul că încă are interdicţie la transferuri. De ce s-a ajuns în această situaţie? Clubul […] The post Dezastru pentru un club de tradiţie din România. Interzis la transferuri pentru 2.000 de euro! appeared first on Antena Sport.
O nouă legendă a Barcelonei și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist. Este vorba despre Jordi Alba, jucător legitimat în prezent la Inter Miami, acolo unde este coechipier cu Lionel Messi, Luis Suarez și Sergio Busquets. Ajuns la vârsta de 36 de ani, fundașul stânga a precizat că va pune punct acestui capitol la finalul sezonului, […] The post Legenda Barcelonei se retrage! Anunț făcut pe social media: „A venit momentul” appeared first on Antena Sport.
CFR Cluj a încercat să dea o nouă lovitură de proporții pe piața transferurilor, după ce i-a adus în Gruia pe Kurt Zouma, Marcus Coco și Islam Slimani. Neluțu Varga a încercat să-l aducă sub comanda lui Andrea Mandorlini pe Hakim Ziyech. Fotbalistul marocan este liber de contract după despărțirea de Al-Duhail și s-a aflat […] The post Neluțu Varga, anunțul momentului cu privire la transferul lui Hakim Ziyech appeared first on Antena Sport.
Gino Iorgulescu ştie cine trebuie să antreneze naţionala României: “Mai bun nu cred că avem” # Antena Sport
Pleacă sau nu Mircea Lucescu de la cârma echipei naţionale a României? Soarta selecţionerului depinde de barajul de calificare la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Gino Iorgulescu, președintele LPF, îi dă credit în viitor tot lui Mircea Lucescu, şi crede că el este cea mai bună soluţie penztru prima reprezentativă. „Urmează două meciuri […] The post Gino Iorgulescu ştie cine trebuie să antreneze naţionala României: “Mai bun nu cred că avem” appeared first on Antena Sport.
Răducioiu pune presiune pe tricolorii lui Lucescu înainte de Austria: “România este obligată să câştige” # Antena Sport
Echipa națională a României se pregătește pentru meciul amical contra Moldovei (9 octombrie) și a partidei oficiale cu Austria (12 octombrie) din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Florin Răducioiu a vorbit în exclusivitate pentru Antena 1 despre veritabilul test pe care tricolorii îl vor avea cu Austria. Fostul component al României speră ca formaţia lui Mircea […] The post Răducioiu pune presiune pe tricolorii lui Lucescu înainte de Austria: “România este obligată să câştige” appeared first on Antena Sport.
Victimă a căldurii şi umidităţii din Shanghai, Novak Djokovic s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului din optimile de finală împotriva spaniolului Jaume Munar. Sârbul a câştigat primul set cu 6-3, înainte de a ceda cu 7-5 în setul al doilea şi de a se impune în cele din urmă. Novak Djokovic a dat din […] The post Novak Djokovic, alte momente alarmante! S-a prăbuşit pe teren în optimi la Shanghai appeared first on Antena Sport.
