Producția de la combinat, repornită cu materie primă din Ucraina?

Cotidianul de Hunedoara, 8 octombrie 2025 15:50

ArcelorMittal Europa are o divizie și în Ucraina, la Krivoi Rog.

Acum 10 minute
16:00
CCR se bîlbîie între privilegiați și bugetul României Cotidianul de Hunedoara
Decizia CCR s-a amînat. De ce? Nu știe ce să facă! Să formuleze
Acum 30 minute
15:50
Producția de la combinat, repornită cu materie primă din Ucraina? Cotidianul de Hunedoara
ArcelorMittal Europa are o divizie și în Ucraina, la Krivoi Rog.
15:40
CSM, mesaj de avertisment pentru politicieni Cotidianul de Hunedoara
Curtea Constituţională a amânat din nou, miercuri, o decizie
Acum 2 ore
15:00
Pe durata codului roşu, număr mare de apeluri la 112 Cotidianul de Hunedoara
Oficialii STS anunţă, miercuri, o creştere semnificativă
14:30
Vodafone, Digi şi Telekom România Mobile Communications, noi licențe Cotidianul de Hunedoara
ANCOM anunţă, miercuri, că a emis noi licenţe pentru companiile
14:10
Miza lui Hagi: Ne luptăm până la capăt Cotidianul de Hunedoara
Ianis Hagi a declarat, miercuri, într-o conferinţă d
Acum 4 ore
14:00
Democrația nu se apără strigând ”război hibrid, Rusia” Cotidianul de Hunedoara
"A spune că anti-imigrația, ostilitatea față de LGBT, opoziția față de ajutorul pentru Ucraina sau tranziția verde sunt teme fabricate de Kremlin este o eroare analitică gravă"
14:00
Vești proaste cu pensiile/salariile pentru 2026 Cotidianul de Hunedoara
Cu mai bine de două luni înainte de anul 2026, premierul Ilie Bolojan a început deja să schițeze bugetul.
13:30
Meteorologii răspund criticilor Cotidianul de Hunedoara
Meteorologii răspund celor care îi acuză că s-au grăbit cu avertizarea Cod Roșu și vorbesc de un record in
13:30
Comitetul Nobel a decis premianții la chimie Cotidianul de Hunedoara
Un australian, un american și un japonez impart premiul Nobel pentru Chimie pe anul 2025 pentru dezvoltarea (...)
13:10
Agresorul livratorului, trimis în judecată Cotidianul de Hunedoara
Tânărul care a agresat un livrator din Bangladesh a fost trimis în judecată pentru mai multe fapte. Vezi care sunt acestea
13:00
Drumuri naționale închise sau acoperite de ape Cotidianul de Hunedoara
Două drumuri naţionale sunt închise, iar alte două sunt acoperite de apă, anunță autoritățile
13:00
Ursula von der Leyen, războinica dronelor Cotidianul de Hunedoara
Ceea ce este cu adevărat în miză pentru liderii UE este să-și facă poporul să înțeleagă că războiul din Ucraina, finanțat de Europa, este și al lor și că există un preț de plătit
12:20
Cum să te bucuri de gustul de pizza la maximum? Cotidianul de Hunedoara
Dacă vrei să te bucuri de aceste momente fără compromis, alege întotdeauna o sursă de încredere.
12:10
O treime din producția mondială de alimente ajunge la gunoi Cotidianul de Hunedoara
risipa alimentară în gospodării și retail a fost asociată în mod tradițional cu țările cu venituri mari, dar acest decalaj s-a redus, pe fondul dezvoltării Sudului Global
Acum 6 ore
12:00
De ce trebuie să ții cont înainte să instalezi balamalele? Cotidianul de Hunedoara
Balamalele sunt piese simple care însă contează enorm și influențează modul în care folosești o ușă. Dacă nu știi cum să le alegi, citește
11:50
Iar amână CCR decizia pe pensii Cotidianul de Hunedoara
Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat iar pronunțarea în cazul sesizării depuse de ICCJ pe subiectul pensiilor magistratilor
11:50
Scandalul de la UBB Cluj continuă! Cotidianul de Hunedoara
Cea mai mare organizație studențească din Cluj, OSUBB, a luat decizia de a ieși în stradă pentru a cere public suspendarea
11:40
Barbara, „un ciclon de austeritate“ Cotidianul de Hunedoara
După ce ciclonul Barbara s-a dovedit, cel puțin temporar, mai puțin periculos decât anticipaseră specialiștii
11:40
Rundă de negocieri fără rezultat între Israel și Hamas Cotidianul de Hunedoara
În Egipt au sosit emisarul special al SUA pentru Orientul Mijlociu şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui Donald Trump
11:30
Plângere împotriva Giorgiei Meloni la Curtea de la Haga Cotidianul de Hunedoara
„Avocați pentru Palestina" acuză mai mulți membri ai guvernului italian de complicitate la genocid
11:10
Sindicaliștii reacționează dur la dezvăluirile Cotidianul Cotidianul de Hunedoara
Sindicaliștii reacționează după dezvăluirile Cotidianul: Ministrul Culturii ar trebui să știe că muzeele nu funcționează după logica pieței de legume: nu se închid când „nu merge marfa"
11:00
Mamă și fiu (5 ani) morți în casă Cotidianul de Hunedoara
Alertă într-o localitate din Dâmbovița după ce o localnică a sunat la 112 şi a anunţat că vecina ei s-a încuiat în casă
10:50
Demisia lui Macron, cerută chiar de aliații săi Cotidianul de Hunedoara
Președintele Franței are tot mai puține opțiuni pentru ieșirea din criza politică
10:50
Metrorex: au apărut infiltrații și în infrastructura subterană Cotidianul de Hunedoara
Metrorex este pregătit cu trenuri suplimentare în cazul creșterii fluxului de pasageri.
10:40
Andreea Esca, furioasă: aștept scuze Cotidianul de Hunedoara
E furioasă la maxim Andreea Esca mai ales pe prognozele meteorologilor. Prezentatoarea TV este jenată de faptul că a panicat
10:20
UE reintroduce vize pentru mai multe state Cotidianul de Hunedoara
Cetățenii din 61 de țări se pot trezi că nu mai pot călători în UE fără vize. Deputații europeni au aprobat o reformă a mecanismului de suspendare a vizelor
Acum 8 ore
09:50
Sebastian Ghiță primește vești bune din România Cotidianul de Hunedoara
Curtea de Apel Ploiești a consfințit prin decizie definitivă întoarcerea la DNA a ultimului dosar de corupție
09:40
Măcel. Cel puțin 40 de morți la un festival Cotidianul de Hunedoara
Martor:„În această dimineață, încă mai colectam bucăți de carne, membre, părți ale corpului care au fost sfâșiate"
09:10
Naumescu îl gâdilă pe Trump Cotidianul de Hunedoara
Recent numit consilier prezidențial pentru afaceri europene, Valentin Naumescu este de părere că Trump merită
08:40
Vedete cercetate pentru consum de droguri Cotidianul de Hunedoara
Mai multe vedete (actori, cântăreți, influenceri) au intrat în atenția poliției din cauza unor acuzații de consum de droguri.
08:20
Atenționări meteo pe bandă rulantă Cotidianul de Hunedoara
Vremea rea nu se dă dusă. Chiar dacă, la ora 15, avertizarea Cod Roșu de ploi abundente ar trebui ridicată, meteorologii vin cu noi informații
Acum 12 ore
07:40
Primele efecte ale ciclonului Barbara Cotidianul de Hunedoara
Chiar dacă nu a ajuns la potențialul său maxim deasupra României, ciclonul Barbara tot lasă urme.
07:10
Cioara vopsită Cotidianul de Hunedoara
Cioara vopsită, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Cioara vopsită, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic
07:00
Rubio o primește pe Țoiu Cotidianul de Hunedoara
Ministrul de Externe român se va întâlni astăzi cu secretarul de Stat american Marco Rubio la Washington, scrie G4 Media.
06:00
America, Israel și Lumea actuală Cotidianul de Hunedoara
Conflictul din Ucraina a intrat intr-un con de umbra, dar pe fundalul noii scene geopolitice se contureaza din ce in ce mai amenintator pe de o parte Israelul si SUA, si pe de alta, Iranul, Rusia si China.
Acum 24 ore
22:20
Vicepremier. În şedinţa coaliţiei nu s-a ajuns la un consens Cotidianul de Hunedoara
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a afirmat,
22:00
Sfaturi de la neurochirurg. Obiceiurile care ne afectează coloana Cotidianul de Hunedoara
Medicul neurochirurg Ştefan Mindea afirmă
21:30
Funcţionari ANAF relocaţi şi monitorizaţi Cotidianul de Hunedoara
Nouă funcţionari ANAF au fost relocaţi şi urmează a fi monitorizaţi,
21:20
Cod roşu. Măsuri pe aeroporturile din Bucureşti Cotidianul de Hunedoara
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă, marţi seară,
21:00
(Fotoreportaj) A început spectacolul auto al Capitalei Cotidianul de Hunedoara
Bucureștiul se transformă de astăzi în capitala pasionaților auto.
19:50
Ministerul Apărării. Exerciţiu de mobilizare în Bucureşti şi Ilfov Cotidianul de Hunedoara
Un exerciţiu de mobilizare are loc în municipiul Bucureşti
19:10
Un bărbat a murit carbonizat în propria locuinţă Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat a murit, marţi, în judeţul Cluj, d
18:30
Universitate din Capitală, cursuri suspendate miercuri Cotidianul de Hunedoara
În contextul în care meteorologii au extins
18:10
Djokovici s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului Cotidianul de Hunedoara
ictimă a căldurii şi umidităţii din Shanghai,
17:40
Slujbă oficiată la Cotroceni. Nicușor Dan i-a felicitat pe toți Cotidianul de Hunedoara
Biserica Palatului Cotroceni și-a sărbătorit, marți
17:20
SUA recunosc că F-35 este un eșec Cotidianul de Hunedoara
S-a vrut avion de luptă, dar și furnizor de locuri de muncă la nivel global, și o schemă de patronaj politic, iar ceea ce a rezultat a fost o problemă de 2.000 de miliarde de dolari
16:50
Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi şi-a dat demisia Cotidianul de Hunedoara
Noul manager interimar al Spitalului de Copii "Sfânta Maria
16:30
Ironia lui Medvedev. Trump „se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel” Cotidianul de Hunedoara
Dorinţa exprimată de preşedintele SUA, Donald Trump
Ieri
15:00
Aliații europeni acționează în interesul statului profund din SUA Cotidianul de Hunedoara
"Europenii zadarnicesc eforturile lui Trump, par dornici să continue războiul cu Rusia, chiar dacă situația este mai complexă decât povestea „total neprovocată" pe care au fost încurajați să o creadă", Pippa Malmgren
