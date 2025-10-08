Christophe Hansen, Comisarul UE pentru Agricultură, se întâlnește cu fermierii la București

13:10

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că a semnat contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgență în acțiunile de control. Este vorba de drone dotate cu senzori prin care se vor putea măsura poluanții din aer, achiziționate prin fonduri din […]