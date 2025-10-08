„Vreți să moară un jucător?” ATP ar putea introduce o nouă regulă, după ce Rune, Djokovic și Sinner au fost doborâți de căldură
Golazo.ro, 8 octombrie 2025 15:50
Holger Rune (22 de ani, #11 ATP) a izbucnit după ce a acuzat probleme fizice în timpul meciurilor de la Shanghai Masters. Condițiile meteo extreme din China i-au afectat și pe alți jucători de top, printre care Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), Novak Djokovic (38 de ani, #5 ATP), Emma Răducanu (22 de ani, #30 WTA) și Jelena Ostapenko (28 de ani, #7 WTA).
• • •
