Marcel Ciolacu îl acuză pe Ilie Bolojan că nu are un plan economic. „În dreptul cuvântului reformă, o să punem «concedieri colective»”

14:45

Trei bărbați au fost reținuți de polițiștii Capitalei după ce au furat plăcuțele de înmatriculare de la un autoturism parcat în Sectorul 3. Unul dintre ei avea mandat de executare a pedepsei cu închisoarea şi intenţiona să monteze plăcuţele pe altă maşină, cu care să fugă.