Arheologii de la Muzeul Național al Unirii au descoperit vestigiile porții pe care a intrat Mihai Viteazul în Alba Iulia

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a slujit duminică la Parohia „Sfântul Apostol Toma” din Cluj-Napoca, acolo unde au fost aduse spre închinare moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul, cu ocazia prăznuirii, cu anticipație, a hramului lăcașului. Sfintele moaște au sosit la Cluj de la Mănăstirea Bistrița, din județul Vâlcea, aduse de o delegație condusă…