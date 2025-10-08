Cod galben de ninsori și viscol de 120 km/h în România. Ce zone sunt vizate
Gândul, 8 octombrie 2025 17:20
ANM – Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ninsori și viscol de 120 km/h, valabilă în mai multe regiuni din țară. Alerta intră în vigoare astăzi, 8 octombrie 2025. Iată ce zone din țară sunt vizate! Miercuri, 8 octombrie 2025, două județe din România au intrat sub cod galben […]
• • •
Acum 5 minute
17:40
Marcel Ciolacu spulberă planurile PNL-USR pentru Primăria Capitalei: „Nu mai poți continua o coaliție / Va trebui luată o decizie” # Gândul
Marcel Ciolacu a precizat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache,” faptul că PSD-ul va refuza cu vehemență să mai facă parte din coaliția de guvernare, dacă PNL și USR vor propune un candidat comun la Primăria Generală. „În momentul în care trei partide, care sunt la guvernare, două dintre ele se unesc împotriva celuilalt […]
17:40
FOTO / Cât de greu i-a fost Dianei Dumitrescu să rămână însărcinată. ”Am făcut 21 de zile INJECȚII în burtă cu diferiți hormoni” # Gândul
Diana Dumitrescu, în vârstă de 42 de ani, a explicat cât de greu i-a fost să rămână însărcinată. Vedeta este mama unui băiețel. Diana Dumitrescu este o cunoscută actriță, care de-a lungul anilor a jucat în numeroase seriale de televiziune. În plan personal, Diana Dumitrescu este mămica unui băiețel. Micuțul se numește Carol. Diana Dumitrescu […]
17:40
Zodia care va experimenta în octombrie „începutul unei povești de DRAGOSTE” ca-n filme. Vin vești bune și în sectorul financiar # Gândul
După ce a analizat horoscopul runelor, numerologul Mihai Voropchievici vine cu vești pentru unele zodii, în contextul în care astrele se vor alinia. O zodie are șanse mari să trăiască începutul unei povești de dragoste, experimentând fluturi în stomac. De asemenea, vor avea succes și pe plan profesional. Mercur vine cu vești bune pe plan […]
Acum 10 minute
17:30
Ursula von der Leyen, cu ochii pe ROMÂNIA. Șefa UE înăsprește tonul în scandalul dronelor: „Se întâmplă ceva periculos” # Gândul
Uniunea Europeană trebuie să se doteze cu sisteme ”strategice” pentru a răspunde amenințărilor Rusiei, a afirmat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, evocând incursiunile aeriene produse în ultimele săptămâni în mai multe state europene, inclusiv în România. ”Se întâmplă ceva nou și periculos pe cerul Europei. În ultimele două săptămâni, avioane de vânătoare MIG […]
17:30
Producătorii și procesatorii din domeniul agricol s-au plâns lui Bolojan de „dificultățile cu care se confruntă”. Ce le-a răspuns premierul # Gândul
Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri la Guvern cu reprezentanți ai marilor producători și procesatori din domeniul agricol. Șeful Executivului a vrut să vadă „modul în care Guvernul îi poate susține pentru a crește capacitățile de producție și a promova produsele românești pe piețele naționale și externe”, se arată într-un comunicat de presă al Palatului Victoria. […]
17:30
VIOLENȚA scapă de sub control în Ecuador. Coloana oficială a președintelui Noboa a fost atacată cu pietre și gloanțe # Gândul
Coloana oficială a celui mai tânăr președinte din istoria Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacată cu pietre și focuri de armă de protestatari în timp ce se deplasa în sudul ţării, pentru a ține un discurs public. Agresorii sunt nemulțumiți de creșterea prețurilor la combustibil, dar și alte măsuri austere luate de Administrația Noboa, care […]
17:30
Cum s-a trivializat ideea de ALERTĂ: valuri de glume în lipsa ciclonului. Cum s-au amuzat internauții # Gândul
Capitala a căzut pradă isteriei, nu devastatorului ciclon Barbara. Ca de fiecare dată când li se dă ocazia în fața unei presupuse calamități, autoritățile s-au întrecut într-un cor de bocitoare. Însă, reversul medaliei este unul perfid – atunci când există cu adevărat pericolul unui ciclon autentic, bucureștenii vor avea de suferit de-a binelea, fiind nevoiți să […]
Acum 30 minute
17:20
Marcel Ciolacu a anunțat ziua în care se va organiza congresul PSD: „Se va stabili și data ALEGERILOR” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu a declarat că data congresului PSD va fi stabilită în ședința BPN de luni și că nu va candida la nicio funcție, dar îl va vota pe Sorin Grindeanu pentru funcția de președinte al partidului. Urmăriți aici emisiunea integrală […]
17:20
17:20
Marcel Ciolacu, vehement cu privire la anularea alegerilor: „Românii trebuie să afle adevărul” # Gândul
Marcel Ciolacu, fostul prim-ministru al României, a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, anularea alegerilor din noiembrie 2024 și a precizat că românii au dreptul să afle adevărul despre acest subiect. „E o decizie a CCR-ului. Există anumite informații prezentate în CSAT. Întotdeauna românii trebuie să afle adevărul”, a declarat Marcel Ciolacu.
17:10
Marcel Ciolacu confirmă că PSD nu va accepta un candidat comun PNL-USR la Primăria Capitalei: „Nu mai poți continua o coaliție” # Gândul
Marcel Ciolacu a precizat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache,” faptul că PSD-ul va refuza cu vehemență să mai facă parte din coaliția de guvernare, dacă PNL și USR vor propune un candidat comun la Primăria Generală. „În momentul în care trei partide, care sunt la guvernare, două dintre ele se unesc împotriva […]
17:10
A murit Marius Keseri, bateristul trupei Direcția 5. „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet!” # Gândul
A murit Marius Keseri, bateristul trupei Direcția 5. „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet!”, se arată pe pagina de Facebook a trupei.
17:10
Mai are România șanse să fie reprimită în programul Visa Waiver? Marcel Ciolacu: ”Domnul Muraru trebuie să plece acasă” # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Marcel Ciolacu a comentat pe larg situația tensionată din sânul coaliției de guvernare. Unul dintre motivele de discordie dintre PSD, partid al cărui președinte a fost până în această primăvară, și PNL este ambasadorul Romaniei la Washington, liberalul Andrei Muraru. Menținerea acestuia în funcție periclitează […]
Acum o oră
17:00
Marcel Ciolacu îl trimite acasă pe ambasadorul Andrei Muraru: „Dacă-l schimbăm, vom avea relații mai bune cu SUA” # Gândul
Marcel Ciolacu, fostul prim-ministru al României, a comentat relația României cu Statele Unite, și a precizat că ambasadorul Andrei Muraru trebuie „schimbat” deoarece „nu a reușit nimic”. La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache cu privire la relațiile României cu Statele Unite, Ciolacu a precizat că țara noastră ar avea relații mai bune dacă ambasadorul Andrei Muraru […]
17:00
Săptămâna 6 – 12 octombrie 2025 este una „intensă” pentru toate zodiile. Astrologul Cristina Demetrescu avertizează că acest interval este marcat de prezența Lunii pline în constelația zodiacale Berbec. Din cauza acestui fenomen astrologic, curajul, inițiativa și dorința de schimbare vor fi stimulate. Astrologul prevestește în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV că […]
17:00
Marcel Ciolacu își anunță candidatura la Consiliul Județean Buzău: „Eu sunt PREGĂTIT să candidez” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu a anunțat că este pregătit să candideze la președinția Consiliului Județean Buzău, dar numai dacă PSD îl susține. Urmăriți aici emisiunea integrală „Dacă vor fi alegeri, eu candidez la Buzău. Merg la Consiliul Județean, nu am nicio problemă. […]
17:00
Românul care a incendiat o biserică din Paris scapă de închisoare, dar a fost INTERNAT cu forța # Gândul
Valentin I., un român de 36 de ani, fără adăpost, suspectat că a incendiat biserica Notre-Dame des Champs din Paris, a fost declarat iresponsabil pentru acțiunile sale și internat, au anunțat reprezentanții Parchetului din Paris. Prin urmare, el nu va fi judecat pentru „daune prin mijloace periculoase”, infracțiune pentru care putea primi, teoretic, o pedeapsă […]
17:00
Comisia Europeană propune o serie de GARANȚII referitoare la fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur # Gândul
Comisia Europeană a propus o serie de măsuri care ar suspenda beneficiile comerciale pentru importurile de alimente provenite din țările Mercosur dacă acestea duc la scăderea prețurilor de pe piața UE, dar anumite părți ale sectorului agricol european nu au încredere în eficiența acestor propuneri. Comisia Europeană a dezvăluit planul miercuri, prezentându-l ca o modalitate […]
17:00
De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, este tot mai greu să-ți iei viză în SUA. Puțini au noroc, așa ca Bulă, proaspăt reîntors din SUA. Bulă, reîntors din SUA: -Salut, măi dragă, Ștrulă! -Când te-ai întors Bulă? -Astăzi, acum vin de la aeroport! Am stat acolo peste 18 luni. Dar, apropo, când […]
16:50
PRIMĂRIA Sectorului 5 continuă acțiunile pentru limitarea efectelor produse de ploaia abundentă (P) # Gândul
Primăria Sectorului 5 continuă acțiunile în teren pentru limitarea efectelor produse de ploaia abundentă. La această oră, din dispoziția primarului Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, echipele societăților Amenajare Edilitară S5, Salubrizare Sector 5, Infrastructură S5, alături de Poliția Locală intervin pentru vidanjarea zonelor inundate, îndepărtarea arborilor căzuți și curățarea geigerelor. Administrația locală transmite că Societatea […]
Acum 2 ore
16:40
FOTO / De ce s-a lovit Nicole Cherry la începutul carierei. ”Am avut și parte de hate și mi-a fost foarte GREU” # Gândul
Nicole Cherry, pe numele său real Nicoleta Janina Ghinea, a povestit de ce s-a lovit la începutul carierei sale. ”Am avut și parte de hate și mi-a fost foarte greu”, a mărturisit artista. Nicole Cherry și-a deschis sufletul și a povestit că la începutul carierei sale a avut parte de un val de hate. Artista […]
16:30
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu spune că vom reuși să obținem din nou Programul Visa Waiver. Fostul premier spune că problema a fost de fapt relația cu Administrația Trump. Vezi emisiunea integrală aici. „Eu sunt ferm convins că vom reuși până la urmă. […]
16:30
Ciolacu ironizează ordonanța privind certificatele de naștere și deces, promulgată de Guvernul Bolojan: „Am evitat CICLONUL prin aceste măsuri” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu a criticat ordonanța emisă de Guvernul Bolojan, privind emiterea certificatelor de naștere și deces. Fostul premier și lider PSD spune că măsura este dovada unui mod de guvernare „grăbit, improvizat și necalculat”. Urmăriți aici emisiunea integrală „Asta ne […]
16:30
Ciolacu vrea USR afară de la guvernare: „Coaliția ar merge mai bine fără USR / Spre asta ne îndreptăm” # Gândul
Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că actuala coaliție „ar merge mai bine fără USR la guvernare. „Cred că această coaliție și acest guvern ar funcționa mult mai bine fără USR. PSD-ul cu PNL-ul au un exercițiu de a guverna împreună. La acest moment dacă nu […]
16:20
Marcel Ciolacu comentează angajările în cascadă ale lui Bolojan pe pachetele de reforme: „În ultimele trei luni am fost scuza perfectă” # Gândul
Marcel Ciolacu a comentat angajările de răspundere ale lui Ilie Bolona pe al doilea pachet de reforme, care include și modificări la pensia magistraților, un amendament, care la acest moment, se află pe masa CCR-ului pentru aprobare. „Fiind domenii diferite există o decizie a CCR-ului pentru fiecare. Trebuia pentru fiecare domeniu să fie o lege […]
16:10
Parlamentul European a votat interzicerea denumirilor de „friptură”, „hamburger” sau „cârnați” pentru produsele VEGETARIENE # Gândul
Parlamentul European a votat miercuri pentru interzicerea utilizării termenilor precum “friptură”, “cârnați” sau “hamburger” pentru produsele care nu conțin carne. Europarlamentarii au susținut, cu 355 de voturi pentru și 247 împotrivă, o propunere venită din partea Partidului Popular European, o coaliție de partide conservatoare, care interzice denumiri precum „friptură pe bază de plante” sau „burger […]
16:10
Marcel Ciolacu comentează eventuala demisia a lui Bolojan, în caz că CCR nu va aproba legea pensiilor speciale: „Deciziile CCR-ului nu se comentează” # Gândul
Marcel Ciolacu a comentat angajările de răspundere ale lui Ilie Bolona pe al doilea pachet de reforme, care include și modificări la pensia magistraților, un amendament, care la acest moment, se află pe masa CCR-ului pentru aprobare. Bolojan a declarat că în cazul respingerii de către CCR a legii pensiilor speciale, el va demisiona din […]
16:00
Marcel Ciolacu demască actuala conducere: „Au început să se vadă minciunile. Deciziile luate nu au dus la așteptările dorite” # Gândul
Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că înainte de mandatul său au existat trei premieri PNL și a adăugat că măsurile luate de actuala guvernare nu au avut efectul promis. Jurnalistul Ionuț Cristache i-a adresat fostului premier Ciolacu, următoarea întrebare: „Aceeași propagandă care v-a faultat, s-a […]
16:00
Ianis Hagi a vorbit despre șansele naționalei de calificare la CM 2026, amicalul cu Moldova și meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026. Naționala a acumulat doar șapte puncte în primele cinci meciuri din grupă. În Grupa H, Bosnia e pe primul loc, 12 puncte, urmează Austria, 12 puncte, România, 7 puncte, Cipru, 4 puncte, […]
16:00
Marcel Ciolacu avertizează că România se află pe drumul GREȘIT: „Fără un plan economic, pensii și salarii înghețate, investiții blocate” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa actualei guvernări, acuzând că toate măsurile luate până acum de Bolojan au fus la o „descreștere” economică. Liderul PSD a spus că fără un plan de relansare și fără investiții, România […]
15:50
15:50
Ciolacu RESPINGE acuzațiile că PSD s-ar opune reducerilor din administrația locală: „Reducem de la bunuri și servicii, dar nu de la investiții” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu a respins acuzațiile potrivit cărora PSD s-ar opune reducerilor din administrațiile locale. El a explicat că măsurile trebuie luate la nivel local, fără impuneri de la centru. Urmăriți aici emisiunea integrală „Ne cereți iar să tăiem la administrațiile […]
15:50
În județele României au fost înregistrate diferențe uriașe la pensii. Pensionarii dintr-un județ primesc cu 1.300 de lei mai mult decât pensionarii dintr-un alt județ. Este vorba despre sume nete. Există și o explicație pentru aceste variații. Pensionarii care se nasc în anumite județe au șansa să obțină o pensie mai mare decât ceilalți. Explicația […]
Acum 4 ore
15:40
Marcel Ciolacu: „Bolojan a crescut taxe și a tăiat salarii ca să ajungă la același deficit din guvernarea Ciolacu.Am fost dușmanul public numărul unu” # Gândul
Marcel Ciolacu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, referitor la măsurile impuse de Ilie Bolojan, că reforma nu înseamnă „concedieri”. Ciolacu a mai precizat că actualul premieri a tăiat salarii și a crescut taxe, doar ca să ajungă la același deficit care exista în perioada când el era premier. „În dreptul cuvântului […]
15:40
FOTO / Cum arăta Horia Brenciu pe vremea când prezenta ”ROBINGO”. Imagini din urmă cu 32 de ani # Gândul
Horia Brenciu, în vârstă de 53 de ani, a dat publicității imagini cu el de pe vremea când prezenta emisiunea ”robingo” la Televiziunea Națională. Pe contul său de Facebook, Horia Brenciu le-a făcut o supriză internauților și a postat câteva fotografii cu el din urmă cu 32 de ani. Imaginile datează de pe vremea când […]
15:40
15:40
Marcel Ciolacu confirmă că Sorin Grindeanu va fi viitorul președinte al PSD: „Președintele partidului va tranșa relația cu Bolojan” # Gândul
Marcel Ciolacu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre viitorului Partidului Social Democrat ca membru al coaliției și susținerea acordată lui Bolojan. „Se vor discuta toate în interiorul partidului. În acest moment, foarte curând, PSD-ul va avea un congres, va avea un președinte, mai mult ca sigur, Sorin Grindeanu va fi viitorul […]
15:40
Comisia Europeană lansează proceduri de sancționare a ROMÂNIEI /Bruxellesul cere protejarea albinelor și îmbunătățirea infrastructurii rutiere # Gândul
Comisia Europeană a anunțat, miercuri, mai multe proceduri de sancționare a statelor din cadrul Uniunii Europene, inclusiv a României, din cauza problemelor privind siguranța rutieră, a insecticidelor care afectează albinele și a întârzierii aplicării unor reglementări privind tranzacțiile financiare. Comisia Europeană cere Franței și României să implementeze corect reglementările comunitare privind siguranța rutieră. Parisul și […]
15:30
Test de logică | Găsiți cele două pisici ascunse în această iluzie optică virală! Recordul este de 11 secunde # Gândul
Testează-ți vederea. Doar cei cu o vedere perfectă vor putea identifica cele două pisici ascunse în această imagine vintage, în doar 11 secunde. Află dacă ești unul dintre cei cu o vedere excepțională. O imagine vintage cu o iluzie optică, distribuită mai sus, înfățișează o scenă dintr-o sufragerie în care un cuplu și fiica lor […]
15:30
Marcel Ciolacu: „Bolojan crescut taxe și a tăiat salarii ca să ajungă la același deficit din guvernarea Ciolacu. Am fost dușmanul public numărul unu” # Gândul
15:20
Comisia Europeană acuză România de MASACRUL ALBINELOR. Pesticide ucigașe de polenizatori, permise doar în situații de urgență, sunt folosite abuziv # Gândul
Comisia Europeană a declanșat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României. Autoritățile de la București sunt acuzate că încalcă legislația europeană privind produsele fitosanitare și pun în pericol sănătatea mediului prin acordarea de autorizații pentru substanțe interzise. Mai precis, aceste pesticide incriminate extermină albinele, ceea ce duce la un dezastru pentru toate culturile, […]
15:20
Marcel Ciolacu demontează afirmațiile lui Bolojan: „România nu a fost niciodată în incapacitate de plată. Nu avem un plan economic” # Gândul
Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a comentat la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache”, afirmațiile lui Ilie Bolojan, potrivit căruia, prin reformele dure impuse, s-a evitat ca țara noastră să intre în incapacitate de plată. „O problemă bugetară am transformat-o într-o criză economică ceea ce foarte gravă. România nu a fost niciodată în incapacitate […]
15:20
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că economia României se îndreaptă spre o posibilă criză economică, în condițiile în care majorarea TVA-ului nu a dus la venituri mai mari la buget, ci dimpotrivă, la o scădere la încasărilor. Urmăriți aici […]
15:20
Ciolacu îl mitraliază pe Bolojan: Creșterea TVA, o greșeală fantastică/Nu avem plan economic/Nu există idei de relansare economică/Un joc de imagine, s-a căutat doar un salvator # Gândul
Fostul premier al României Marcel Ciolacu a declarat în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, că în acest moment nu există idei de relansare economică, iar creșterea TVA a fost o greșeală fantastică a premierului Ilie Bolojan. Ciolacu îl mitraliază pe Bolojan: Creșterea TVA, o greșeală fantastică/Nu avem plan economic/Nu există idei de relansare economică/Doar […]
15:10
Nu te aștepta să poți face totul astăzi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 9 octombrie 2025. Berbec Astăzi, la tine acasă ar putea avea loc o mică petrecere improvizată, când niște vizitatori neașteptați, dar bineveniți, vor apărea la ușa ta. Respectă protocolul actual. Așteaptă-te ca conversația să alterneze între multe râsete […]
15:10
Mobilizare la Centrul Municipal Integrat pentru Situatii de Urgență. Experții care trimit RoAlert monitorizează zonele afectate de ploi # Gândul
Autoritățile s-au mobilizat, după ce experții ANM au anunțat precipitații abundente, însoțite de vânt, în contextul ciclonului mediteranean Barbara, care traversează România marți și miercuri. La Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență, specialiștii monitorizează fiecare zonă a țării, unde pot fi semnalate probleme. Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență supraveghează cu atenție toate […]
15:00
Pastilele de răceală care pot lăsa șoferii fără permis. Aceste MEDICAMENTE aparent banale sunt complet interzise dacă te urci la volan # Gândul
Tot mai mulți șoferi riscă să rămână fără permis după ce iau medicamente obișnuite pentru răceală sau gripă. Puțini știu că unele pastile, disponibile în farmacii fără rețetă de la medic, conțin substanțe interzise la volan și pot duce la un rezultat pozitiv la testele antidrog efectuate în trafic. Numeroase tratamente pentru viroze, tuse sau […]
15:00
După Ciclonul care nu a mai venit, primarul Capitalei se laudă cu măsurile care au „salvat” orașul: „S-au prevenit situații grave” # Gândul
Primarul interimar al Capitalei se laudă pe pagina sa de Facebook cu măsurile care „au salvat orașul”, pe timpul Codului Roșu de ploaie și vijelie. Edilul spune că s-au luat măsuri „care au prevenit” situații grave, asta în condițiile în care ciclonul nu a mai venit în București, ci doar o ploaie normală de toamnă. […]
15:00
Hamas și Israel au făcut schimb de liste cu ostaticii și prizonierii care urmează să fie ELIBERAȚI. „Există o stare de spirit optimistă generală” # Gândul
Reprezentanții grupării Hamas au anunțat miercuri că au transmis o listă cu numele ostaticilor israelieni și prizonierilor palestinieni care urmează să fie eliberați. Gruparea se declară optimistă cu privire la discuțiile din Egipt privind planul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza. Negocierile, la care vor participa înalți oficiali din domeniul […]
15:00
Scandal uriaș în Biserica Catolică. Episcop prins cu 17 amante, în urma unui mesaj trimis din greșeală # Gândul
Un episcop peruvian este acuzat că ar fi avut 17 amante secrete. El și-a dat demisia de la Vatican după ce a fost prins. Scandalul a izbucnit în urma unei greșeli pe care chiar acesta a făcut-o: a trimis fotografii și clipuri propriei sale menajere, ele trebuiau să ajungă la „iubitele secrete”. Mesajul care l-a […]
