Drulă îl acuză pe Bujduveanu de „sensibilitate politică”, după ce a aprobat închiderea școlilor din București: Când e mai important să te faci că muncești, știința trece în planul doi

12:50

Primăria Sectorului 6 anunță că au fost făcute 140 de noi locuri de parcare de reședință în Grozăvești. Acestea au fost amenajate la finalul lucrărilor de regenerare urbană din zonă. Bucureștenii de aici trebuie să […] Articolul FOTO | Aproape 200 de noi locuri de parcare în Grozăvești. cele mai multe sunt de reședină, pe care PS6 le va aloca în curând. Unde sunt cele „la liber, cu plată” apare prima dată în B365.