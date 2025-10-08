România a semnat un acord de cooperare cu OCCAR
Veridica.ro, 8 octombrie 2025 17:20
Acordul permite industriei de apărare românești să participe direct la programele organizației.
• • •
17:20
14:20
România îşi forţează tinerii să se înroleze, pregătind militarizarea excesivă a ţării, în detrimentul dezvoltării economice, afirmă o publicație afiliată partidului extremist AUR.
13:40
Curtea a amânat pentru 20 octombrie pronunțarea în cazul legii pensiilor magistraților.
12:50
Israelul şi Hamas au raportat progrese, iar gruparea palestiniană se declară optimistă.
12:50
Aceasta va fi dezbătută și supusă votului luni, 13 octombrie.
11:50
Recent expulzată din Israel, activista suedeză Greta Thunberg a fost ţinta unui atac virulent lansat de Donald Trump
11:20
Tendinţa de creştere a valorilor de refugiu este de aşteptat să continue pe termen mediu.
10:40
Ministrul de externe Oana Țoiu se întâlnește, astăzi, cu șeful diplomației americane, Marco Rubio # Veridica.ro
Este prima întâlnire româno-americană la nivel înalt după anularea și repetarea alegerilor prezidențiale din 2024.
10:10
Toate porturile la Marea Neagră au fost închise din cauza vântului.
10:00
Putin se laudă cu cuceririle din Ucraina, după ce Trump a numit Rusia „un tigru de hârtie" # Veridica.ro
Potrivit preşedintelui rus, atacurile ucrainene din Rusia nu vor schimba soarta războiului.
08:50
Autorităţile din Bulgaria acuză apariţia ştirilor false despre ploile torenţiale de la Marea Neagră # Veridica.ro
Unul din oraşele de coastă neagă că oamenii ar fi fost în pericol în urma inundaţiilor recente.
19:40
Este al cincilea papă care vizitează Turcia în timpurile moderne
19:20
Măsura este parte a noului pachet de sancțiuni impuse Rusiei în urma invadării Ucrainei
18:50
Atacul nu a fost încă revendicat iar autoritățile n-au specificat originea dronelor
18:30
Motivele sunt încă necunoscute, dar presa evocă un act de violență domestică.
18:00
Echipele de salvare caută persoane prinse sub dărâmături.
17:50
Premiul Nobel pentru fizică a fost acordat lui John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis pentru lucrările lor în domeniul mecanicii cuantice, care deschid calea către o nouă generație de computere foarte puternice.
17:40
Judecătoria din Chișinău a anunțat că Marina Tauber a fost dată în urmărire internațională după ce au fost finalizate procedurile legale intentate de Inspectoratul genera de poliție al Republicii Moldova.
17:30
Pam Bondi a fost chemată să dea explicații în legătură cu desfășurarea Gărzii Naționale în mai multe orașe americane și dosarele Epstein.
12:20
Baloanele care transportau mii de pachete de țigări au perturbat zborurile în Lituania, aeroportul din Vilnius fiind forțat să se închidă timp de ore întregi după ce zeci dintre ele au plutit în spațiul aerian al țării.
12:10
În kibuțurile atacate pe 7 octombrie 2023 și pe câmpul unde se desfășura festivalul de muzică Nova acum au fost ridicate monumente în memoria celor uciși de teroriștii Hamas.
11:00
În acelaşi timp, cheltuielile s-au majorat cu 16,2 procente.
10:50
Economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an.
09:30
UE se militarizează continuu, pregătindu-se de un război direct cu Rusia prin escaladarea conflictului armat din Ucraina, potrivit propagandei pro-Kremlin.
08:00
Copiii sub 16 ani vor putea crea conturi pe platforme online doar cu acordul părinților.
06:40
Ambasadorul Lior Ben Dor a salutat solidaritatea şi ajutorul României faţă de Statul Israel.
05:30
Proiectul legislativ a fost adoptat, în unanimitate, de Senat, Camera Deputaților având rol decizional în acest caz.
6 octombrie 2025
22:20
Macron îi cere premierului să găsească încă o dată o soluție de ieșire din criză, după demisia șocantă # Veridica.ro
La doar câteva ore după ce a apărut vestea că Emmanuel Macron a acceptat demisia prim-ministrului Sébastien Lecornu și a guvernului său, președintele francez îl vrea pe Lecornu înapoi la muncă.
21:50
Un judecător federal american a blocat temporar administrația președintelui Donald Trump să desfășoare trupe ale Gărzii Naționale din Texas și California în Portland, Oregon.
21:20
Fostul dictator sirian, exilat în Rusia, la Moscova, din decembrie anul trecut, a fost internat pe 20 septembrie într-un spital din apropiere de Moscova în stare critică.
21:00
Un tribunal iranian l-a achitat luni pe cetățeanul franco-german Lennart Monterlos, care fusese arestat și acuzat de spionaj în iunie în timp ce traversa singur Iranul cu bicicleta.
20:50
Oamenii de știință Mary Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au câștigat Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină pe 2025 pentru „descoperirile lor privind toleranța imună periferică”, a anunțat luni organismul care acordă premiile.
15:20
Țara noastră va exercita acest mandat între 1 ianuarie și 31 decembrie 2026.
13:50
Copiii vaccinaţi se îmbolnăvesc mai repede şi mai uşor, potrivit propagandei antivaccin, care invocă un studiu realizat de autorităţile sanitare din statul american Michigan.
13:30
Negocierile din Egipt vizează în principal eliberarea tuturor ostaticilor israelieni rămaşi în Gaza
12:50
Premierul Sébastien Lecornu şi-a dat demisia după criticile din arcul guvernamental
12:40
La nivel comunitar volumul vânzărilor cu amănuntul a rămas stabil.
12:00
Responsabilii de la Bruxelles resping acuzaţia şi denunţă reprimarea disidenţei georgiene.
11:10
Propaganda (pro)rusă caută să convingă că Rusia e de neoprit. Alegerile din Moldova au arătat însă că, atunci când este înfruntată inteligent, Moscova nu poate să câștige războiul hibrid nici măcar împotriva unei țări cu resurse infinit mai mici. Lecțiile oferite de Moldova pot fi utile și pentru NATO și România.
11:00
O parte din noua echipă a președintelui României își începe mandatul chiar de astăzi.
10:50
Acțiunile polițiștilor de imigrări vor continua și în perioada următoare.
10:40
Deşi considerat fără şansă, votul de neîncredere pune totuşi la încercare soliditatea alianţei pro-europene din legislativul de la Strasbourg.
09:50
Eurodeputata pro-rusă este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și infracțiuni cu violență.
09:00
Preşedintele Cehiei încă nu l-a însărcinat pe Andrej Babis cu formarea guvernului, deşi partidul acestuia a câştigat alegerile parlamentare # Veridica.ro
Preşedintele spune că va continua consultările cu partidele până la constituirea noului Parlament.
5 octombrie 2025
21:00
De data aceasta, propagandiștii susțin că „regimul de la Kiev, după provocările cu drone organizate în spațiul aerian al Poloniei și României, nu renunță la încercările de a atrage țările europene membre NATO într-un conflict armat cu Moscova”.
15:20
În aceeași perioadă importurile de țiței brut s-au majorat cu 21,4%.
13:40
Valoarea datoriei publice este, în prezent, de peste 1.040 de miliarde de lei.
08:00
Mircea Abrudean nu crede că există vreo legătură între şefii civili ai serviciilor şi rapoartele pe care acestea le-au întocmit.
05:50
Fostul primar al Bucureştiului are de executat o condamnare definitivă de 10 ani și 8 luni de închisoare.
4 octombrie 2025
16:40
Până la 30 octombrie, conducerile celor trei instituții vor prezenta Parlamentului un raport cu noile organigrame.
