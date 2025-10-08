România a semnat un acord de cooperare cu OCCAR

Veridica.ro, 8 octombrie 2025 17:20

Acordul permite industriei de apărare românești să participe direct la programele organizației.

Acum 4 ore
14:20
FAKE NEWS: Nicuşor Dan forţează tinerii să intre în armată Veridica.ro
România îşi forţează tinerii să se înroleze, pregătind militarizarea excesivă a ţării, în detrimentul dezvoltării economice, afirmă o publicație afiliată partidului extremist AUR.
Acum 6 ore
13:40
CCR a analizat, astăzi, mai multe sesizări privind o serie de acte normative Veridica.ro
Curtea a amânat pentru 20 octombrie pronunțarea în cazul legii pensiilor magistraților.
12:50
Întăriri diplomatice în Egipt la negocierile de pace pentru Gaza Veridica.ro
Israelul şi Hamas au raportat progrese, iar gruparea palestiniană se declară optimistă.
12:50
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Economiei Veridica.ro
Aceasta va fi dezbătută și supusă votului luni, 13 octombrie.
11:50
Israelul interceptează noi ambarcaţiuni umanitare pentru Gaza Veridica.ro
Recent expulzată din Israel, activista suedeză Greta Thunberg a fost ţinta unui atac virulent lansat de Donald Trump
Acum 8 ore
11:20
Preţul aurului bate recordul pe fondul instabilităţii globale Veridica.ro
Tendinţa de creştere a valorilor de refugiu este de aşteptat să continue pe termen mediu.
10:40
Ministrul de externe Oana Țoiu se întâlnește, astăzi, cu șeful diplomației americane, Marco Rubio Veridica.ro
Este prima întâlnire româno-americană la nivel înalt după anularea și repetarea alegerilor prezidențiale din 2024.
10:10
Zeci de localități afectate de ploile abundente Veridica.ro
Toate porturile la Marea Neagră au fost închise din cauza vântului.
10:00
Putin se laudă cu cuceririle din Ucraina, după ce Trump a numit Rusia „un tigru de hârtie&#34; Veridica.ro
Potrivit preşedintelui rus, atacurile ucrainene din Rusia nu vor schimba soarta războiului.
Acum 12 ore
08:50
Autorităţile din Bulgaria acuză apariţia ştirilor false despre ploile torenţiale de la Marea Neagră Veridica.ro
Unul din oraşele de coastă neagă că oamenii ar fi fost în pericol în urma inundaţiilor recente.
Acum 24 ore
19:40
Papa Leon face prima sa călătorie în străinătate în Turcia și Liban Veridica.ro
Este al cincilea papă care vizitează Turcia în timpurile moderne
19:20
UE vrea să restricționeze circulația diplomaților ruși Veridica.ro
Măsura este parte a noului pachet de sancțiuni impuse Rusiei în urma invadării Ucrainei
18:50
Atac cu drone raportat în premieră într-un oraș din Siberia Veridica.ro
Atacul nu a fost încă revendicat iar autoritățile n-au specificat originea dronelor
18:30
Primar înjunghiat în vestul Germaniei Veridica.ro
Motivele sunt încă necunoscute, dar presa evocă un act de violență domestică.
18:00
Clădire prăbușită în plin centrul Madridului Veridica.ro
Echipele de salvare caută persoane prinse sub dărâmături.
17:50
Premiul Nobel pentru fizică acordat pentru calculul cuantic Veridica.ro
Premiul Nobel pentru fizică a fost acordat lui John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis pentru lucrările lor în domeniul mecanicii cuantice, care deschid calea către o nouă generație de computere foarte puternice.
Ieri
17:40
O membră a partidului pro-rus Șor, din Republica Moldova, dată pe mâna Interpolului Veridica.ro
Judecătoria din Chișinău a anunțat că Marina Tauber a fost dată în urmărire internațională după ce au fost finalizate procedurile legale intentate de Inspectoratul genera de poliție al Republicii Moldova.
17:30
Procurorul general al SUA dă explicații în Senat Veridica.ro
Pam Bondi a fost chemată să dea explicații în legătură cu desfășurarea Gărzii Naționale în mai multe orașe americane și dosarele Epstein.
12:20
Baloane folosite pentru contrabandă cu țigări au închis un aeroport lituanian Veridica.ro
Baloanele care transportau mii de pachete de țigări au perturbat zborurile în Lituania, aeroportul din Vilnius fiind forțat să se închidă timp de ore întregi după ce zeci dintre ele au plutit în spațiul aerian al țării.
12:10
Israelienii comemorează doi ani de la masacrul comis de Hamas Veridica.ro
În kibuțurile atacate pe 7 octombrie 2023 și pe câmpul unde se desfășura festivalul de muzică Nova acum au fost ridicate monumente în memoria celor uciși de teroriștii Hamas.
11:00
Veniturile lunare pe gospodărie au crescut cu 15,7% în ultimul an Veridica.ro
În acelaşi timp, cheltuielile s-au majorat cu 16,2 procente.
10:50
Banca Mondială scade previziunile privind evoluția economiei României Veridica.ro
Economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an.
09:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE se pregătește de război cu Rusia Veridica.ro
UE se militarizează continuu, pregătindu-se de un război direct cu Rusia prin escaladarea conflictului armat din Ucraina, potrivit propagandei pro-Kremlin.
08:00
Senatul a adoptat Legea Majoratului Digital Veridica.ro
Copiii sub 16 ani vor putea crea conturi pe platforme online doar cu acordul părinților.
06:40
Ambasada Israelului la Bucureşti a comemorat doi ani de la atacul Hamas Veridica.ro
Ambasadorul Lior Ben Dor a salutat solidaritatea şi ajutorul României faţă de Statul Israel.
05:30
Ziua Reginei Maria, sărbătorită anual pe 29 octombrie Veridica.ro
Proiectul legislativ a fost adoptat, în unanimitate, de Senat, Camera Deputaților având rol decizional în acest caz.
6 octombrie 2025
22:20
Macron îi cere premierului să găsească încă o dată o soluție de ieșire din criză, după demisia șocantă Veridica.ro
La doar câteva ore după ce a apărut vestea că Emmanuel Macron a acceptat demisia prim-ministrului Sébastien Lecornu și a guvernului său, președintele francez îl vrea pe Lecornu înapoi la muncă.
21:50
Un judecător îl împiedică pe Trump să trimită trupe din California la Portland Veridica.ro
Un judecător federal american a blocat temporar administrația președintelui Donald Trump să desfășoare trupe ale Gărzii Naționale din Texas și California în Portland, Oregon.
21:20
Bashar al Assad în stare critică după o tentativă de otrăvire Veridica.ro
Fostul dictator sirian, exilat în Rusia, la Moscova, din decembrie anul trecut, a fost internat pe 20 septembrie într-un spital din apropiere de Moscova în stare critică.
21:00
Iranul l-a achitat pe un cetățean francez acuzat de spionaj Veridica.ro
Un tribunal iranian l-a achitat luni pe cetățeanul franco-german Lennart Monterlos, care fusese arestat și acuzat de spionaj în iunie în timp ce traversa singur Iranul cu bicicleta.
20:50
Premiul Nobel pentru Medicină Veridica.ro
Oamenii de știință Mary Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au câștigat Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină pe 2025 pentru „descoperirile lor privind toleranța imună periferică”, a anunțat luni organismul care acordă premiile.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
România urmează să preia președinția Inițiativei Central Europene Veridica.ro
Țara noastră va exercita acest mandat între 1 ianuarie și 31 decembrie 2026.
13:50
FAKE NEWS: Copiii nevaccinaţi sunt mai sănătoşi Veridica.ro
Copiii vaccinaţi se îmbolnăvesc mai repede şi mai uşor, potrivit propagandei antivaccin, care invocă un studiu realizat de autorităţile sanitare din statul american Michigan.
13:30
Israel şi Hamas discută planul de pace pentru Gaza propus de Donald Trump Veridica.ro
Negocierile din Egipt vizează în principal eliberarea tuturor ostaticilor israelieni rămaşi în Gaza
12:50
Noul guvern al Franţei a rezistat doar 12 ore Veridica.ro
Premierul Sébastien Lecornu şi-a dat demisia după criticile din arcul guvernamental
12:40
România a avut cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE, în august Veridica.ro
La nivel comunitar volumul vânzărilor cu amănuntul a rămas stabil.
12:00
Premierul Georgiei acuză UE că a sprijinit protestele care vizau o lovitură de stat Veridica.ro
Responsabilii de la Bruxelles resping acuzaţia şi denunţă reprimarea disidenţei georgiene.
11:10
Revoluțiile și lecțiile Moldovei: cum pot fi dejucate planurile Moscovei Veridica.ro
Propaganda (pro)rusă caută să convingă că Rusia e de neoprit. Alegerile din Moldova au arătat însă că, atunci când este înfruntată inteligent, Moscova nu poate să câștige războiul hibrid nici măcar împotriva unei țări cu resurse infinit mai mici. Lecțiile oferite de Moldova pot fi utile și pentru NATO și România.
11:00
Nicușor Dan și-a numit noua echipă de consilieri Veridica.ro
O parte din noua echipă a președintelui României își începe mandatul chiar de astăzi.
10:50
Străini aflați ilegal pe teritoriul României, returnați în țările de origine Veridica.ro
Acțiunile polițiștilor de imigrări vor continua și în perioada următoare.
10:40
Încă două moţiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în Parlamentul european Veridica.ro
Deşi considerat fără şansă, votul de neîncredere pune totuşi la încercare soliditatea alianţei pro-europene din legislativul de la Strasbourg.
09:50
Diana Șoșoacă, așteptată astăzi la Parchetul General Veridica.ro
Eurodeputata pro-rusă este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și infracțiuni cu violență.
09:00
Preşedintele Cehiei încă nu l-a însărcinat pe Andrej Babis cu formarea guvernului, deşi partidul acestuia a câştigat alegerile parlamentare Veridica.ro
Preşedintele spune că va continua consultările cu partidele până la constituirea noului Parlament.
5 octombrie 2025
21:00
Kremlinul pregătește o nouă provocare în Polonia Veridica.ro
De data aceasta, propagandiștii susțin că „regimul de la Kiev, după provocările cu drone organizate în spațiul aerian al Poloniei și României, nu renunță la încercările de a atrage țările europene membre NATO într-un conflict armat cu Moscova”.
15:20
Producția de petrol a României a scăzut cu 7,6%, în primele șapte luni din 2025 Veridica.ro
În aceeași perioadă importurile de țiței brut s-au majorat cu 21,4%.
13:40
Datoria guvernamentală a depășit, în iunie, 57% din PIB Veridica.ro
Valoarea datoriei publice este, în prezent, de peste 1.040 de miliarde de lei.
08:00
Preşedintele Senatului cere desecretizarea rapoartelor SRI Veridica.ro
Mircea Abrudean nu crede că există vreo legătură între şefii civili ai serviciilor şi rapoartele pe care acestea le-au întocmit.
05:50
Sorin Oprescu, reţinut de poliţiştii greci în apropierea aeroportului din Salonic Veridica.ro
Fostul primar al Bucureştiului are de executat o condamnare definitivă de 10 ani și 8 luni de închisoare.
4 octombrie 2025
16:40
Nicușor Dan a promulgat legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM Veridica.ro
Până la 30 octombrie, conducerile celor trei instituții vor prezenta Parlamentului un raport cu noile organigrame.
