Șoferiță din Vrancea, implicată într-un accident pe centura Bacăului. Femeia și fetița ei în vârstă de 5 ani, rănite
Jurnal de Vrancea, 8 octombrie 2025 17:20
Patru persoane au fost rănite miercuri, în urma unui accident rutier produs pe DN 2T – varianta ocolitoare a municipiului Bacău. Din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 31 de ani, din comuna Cleja, în timp ce conducea un autoturism din direcția comunei Nicolae Bălcescu către localitatea Luizi-Călugăra, a intrat în coliziune cu […]
Acum 30 minute
17:20
Un camion plin cu materiale de construcție s-a răsturnat în afara părții carosabile # Jurnal de Vrancea
Un camion încărcat cu materiale de construcţii s-a răsturnat, miercuri după-amiază, în afara părţii carosabile, pe raza localităţii Lanurile, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Brăila. Incidentul s-a produs în jurul orei 15:35, iar la faţa locului a fost trimisă o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS) din cadrul Gărzii de intervenţie […]
17:20
Acum 2 ore
16:40
Incendiu puternic la o locuință din Nereju! Pompierii acționează cu mai multe echipaje # Jurnal de Vrancea
Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Vidra intervin, în aceste momente, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit cu parter și etaj, situată în comuna Nereju, județul Vrancea. Pentru limitarea și lichidarea flăcărilor, la fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD, precum și o […]
Acum 4 ore
15:10
Efectele Ciclonului Barbara se fac simțite și în județul Vrancea, unde vântul puternic și precipitațiile au provocat avarii la rețeaua de alimentare cu energie electrică. La ora 14.00, potrivit datelor furnizate de autorități, 1.148 de abonați din localitățile Stupina, Tătaru și Râmniceni, toate aparținând comunei Măicănești, erau nealimentați cu energie electrică. Echipele de intervenție ale […]
Acum 6 ore
12:40
VIDEO Cetățean străin, pasager într-un camion, furat de 5.500 de euro. Cum s-a întâmplat toată tărășenia # Jurnal de Vrancea
Un tânăr de 22 de ani, cetățean străin, a sesizat poliția despre faptul că în timp ce se deplasa din județul Sibiu către județul Iași cu un autocamion, prin intermediul unei aplicații de ride-sharing, a constatat lipsa unei sume de bani pe care o avea într-un plic, în interiorul ghiozdanului personal. "În urma verificărilor efectuate, […]
12:30
Un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani acționează în aceast moment pentru evacuarea apei acumulate într-o curte situată pe strada Cuza Vodă din municipiul Focșani, în zona din spatele magazinului Paco, spre Petrești. La fața locului, pompierii intervin cu o autospecială pentru muncă operativă și o motopompă. Potrivit informațiilor transmise de ISU Vrancea, intervenția […]
Acum 8 ore
11:30
Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 11.00, pe raza comunei Golești (DN2 E85), zona trecerii de pietoni de la școală, fiind implicate trei autoturisme. Din primele informații nu ar fi peroane rănite. Accidentul fiind soldat doar cu pagube material. Cauza probabilă a acidentului ar fi neatenția și neadaptarea la condițiile de drum.
11:10
Un proiect inițiat de consilierii PSD din București propune introducerea unei taxe pentru șoferii care vin din afara Capitalei. Inițiatorii spun că măsura ar reduce traficul și poluarea din oraș, probleme care au devenit tot mai acute în ultimii ani. Proiectul a fost deja depus la secretariatul Primăriei Generale, urmând să intre în etapa de […]
10:20
Ploile torențiale din ultimele ore au provocat probleme pe mai multe drumuri naționale din județele Vrancea și Galați. Din cauza cantităților mari de apă căzute într-un timp scurt, șanțurile de scurgere au fost depășite, iar apa s-a revărsat pe carosabil, afectând circulația rutieră. Cele mai afectate tronsoane sunt pe DN 2 și DN 2D în […]
10:00
În jurul orei 9.30, autoritățile au fost anunțate prin 112 că pe DN 23 – pe raza comunei Răstoaca (Popas Dumbravița) – un arbore a căzut pe un autoturism. „Evenimentul nu s-a soldat cu victime, însă circulația rutieră este în prezent blocată pe ambele sensuri. Echipajele intervin pentru degajarea drumului. Vă rugăm respectați indicațiile polițiștilor […]
Acum 12 ore
09:20
Copac căzut pe carosabil în Focșani! Pompierii acționează pentru îndepărtarea acestuia de pe stradă # Jurnal de Vrancea
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny" al județului Vrancea a fost solicitat să intervină pentru degajarea unui arbore căzut pe carosabil în municipiul Focșani, pe strada Simion Bărnuțiu. La fața locului intervine Detașamentul de Pompieri Focșani cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială de intervenție și salvare de la […]
09:00
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, o oportunitate pentru tinerii vrânceni care caută de lucru # Jurnal de Vrancea
Agentia Județeană pentru Ocuparea Fortei de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță organizarea Bursei locurilor de muncă pentru absolvenți, acțiune care va avea loc pe 10 octombrie, începând cu ora 9.00, la sediul instituției din Bulevardul Brăilei nr. 3 bis, Focsani. AJOFM ne-a comunicat că au fost contactați 296 agenți economici din Vrancea, aceștia declarând că au […]
08:50
Bărbatul, în vârstă de aproximativ 60 de ani, a fost lovit de mașină aseară, în jurul orei 21.15, pe Bulevardul Unirii din Focșani, zona Pofi. Din informațiile pe care le deținem, victima nu a sufeit răni grave iar la sosirea echipajului SMURD era conștientă și cooperantă. Bărbatul a fostb transportat la spital pentru investigații amănunțite.
08:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Deși au discutat aproape trei ore și jumătate, liderii Coaliției nu au stabilit nici de această dată cum vor arăta concret tăierile de posturi și de cheltuieli din administrație, atât cea locală cât și de la centru. Discuțiile vor fi reluate luni. Chiar dacă săptămâna trecută, la ultima ședință a Coaliției, au agreat, de […] Articolul Cronica dimineții – 08.10.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Tehnologia ne însoțește zi de zi și, cu ajutorul telefonului, putem organiza mai ușor orice ține de serviciu sau viața personală. Aplicațiile dedicate creșterii productivității transformă complet modul în care notezi idei, planifici proiecte sau ții evidența sarcinilor. Mulți oameni caută instrumente pentru a lucra mai rapid, mai ordonat și cu efort minim, indiferent dacă […] Articolul 7 aplicații utile pentru productivitate pe telefon apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
00:40
POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea # Jurnal de Vrancea
În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […]
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ai tendința de a face ordine în gânduri și emoții astăzi. E o zi bună să scoți la lumină ce te apasă și să găsești o cale de a lăsa în urmă ce nu te mai servește. În relații, exprimă-ți nevoile cu delicatețe. În plan profesional, dacă te concentrezi pe pași mici și […] Articolul Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
17:20
Primăria Adjud trage un semnal de alarmă: câinii abandonați pun în pericol siguranța orașului! # Jurnal de Vrancea
Primăria Municipiului Adjud atrage atenția asupra unei probleme tot mai frecvente: abandonarea câinilor fără stăpân la marginea orașului, în special în zonele fără camere de supraveghere. Autoritățile avertizează că astfel de acțiuni sunt ilegale și pun în pericol atât siguranța cetățenilor, cât și bunăstarea animalelor. Reprezentanții primăriei fac apel la spiritul civic al adjudenilor și […]
17:00
TOMIȚĂ TRAVEL – Agenția de turism din Focșani care îți face vacanța memorabilă la un preț de invidiat # Jurnal de Vrancea
Locuitorii din Focșani și nu numai au acum la dispoziție o agenție de turism dedicată oferirii unor experiențe de călătorie autentice și personalizate: TOMIȚĂ TRAVEL. Situată pe Bulevardul Independenței nr. 34, agenția de turism se remarcă printr-o atenție deosebită la detalii, având ca obiectiv să transforme fiecare vacanță într-o experiență de neuitat. Oferte personalizate și […]
16:10
Doi tineri vrânceni, condamnați pentru furt calificat, au fost încarcerați la Penitenciarul Focșani # Jurnal de Vrancea
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au depus în Penitenciarul Focșani două persoane condamnate la pedepse privative de libertate. Astfel, la data de 6 octombrie a.c., polițiștii au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de instanță, pe numele unui tânăr de 26 de ani. În urma activităților […]
16:00
15:40
UPDATE Accidentul de la Răcoasa (spre Câmpuri) provocat de o șoferiță! Ea și copilul au fost răniți ușor! # Jurnal de Vrancea
Poliția a anunțat că accidentul s-a petrecut în jurul orei 12.30 pe DN 2L, în afara satului Gogoiu, comuna Răcoasa. Din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, șoferița, o femeie de 43 de ani, a pierdut controlul volanului, a derapat și a intrat într-un copac de pe marginea drumului. Din fericire, femeia și coilul […]
13:30
ULTIMA ORĂ! Trafic îngreunat în apropiere de Câmpuri! Șoferul unei mașini a intrat într-un copac # Jurnal de Vrancea
Traficul pe drumul național 2L care leagă Răcoasa de Câmpuri este îngreunat după ce șoferul unui autoturism de teren a pierdut controlul volanului și s-a oprit cu mașina într-un copac aflat pe marginea drumului. Conform informațiilor noastre, evenimentul rutier s-a produs pe sensul de mers Răcoasa-Soveja, foarte aproape de localitatea Gogoiu. La fața locului au […]
12:10
Micii șahiștii vrânceni rezultate excelente la Festivalul Internațional de Șah „Satori” de la Slobozia # Jurnal de Vrancea
Municipiul Slobozia a fost, în weekendul trecut, gazda Festivalului Internațional de Șah „Satori", o competiție de tradiție care a adunat la start numeroși tineri pasionați ai sportului minții din toate colțurile țării. Printre participanți s-au remarcat și reprezentanții județului Vrancea, care au demonstrat încă o dată că talentul și munca susținută dau rezultate remarcabile. La […]
11:40
Șase formatori ai Asociației NOI – Educație, Cunoaștere, Consiliere și Formare, în Slovenia și Grecia printr-un proiect ERASMUS # Jurnal de Vrancea
În perioadele 04-08 august 2025 și 18-22 august 2025, Asociația NOI – Educație, Cunoaștere, Consiliere și Formare Păulești-Vrancea a implementat cu succes primele activități din cadrul proiectului Erasmus + KA122 în domeniul educației adulților, intitulat Formarea formatorilor pentru activități cu grupuri diverse de adulți care învață, cu numărul de referință 2024-2-RO01-KA122-ADU-000283590. Acest proiect este finanțat […]
11:10
Constantin Toader, președintele Partidei Romilor Pro-Europa Vrancea – apel public la responsabilitate și justiție # Jurnal de Vrancea
O tragedie care a cutremurat întreaga comunitate: un copil de doar 3 ani și-a pierdut viața după ce a fost atacat de o haită de câini maidanezi în cartierul Modruzeni. Evenimentul a stârnit revoltă, durere și un val de întrebări la care autoritățile locale sunt obligate să răspundă. Constantin Toader, consilier județean și președintele Partidei […]
10:50
Sumă importantă de bani găsită într-un magazin din Focșani! Poliția caută proprietarul! # Jurnal de Vrancea
În urmă cu o săptămână, pe data de 29 septembrie după-amiază, în jurul orei 17.20, o femeie s-a prezentat la poliție pentru a preda o sumă de bani găsită în incinta magazinului Tedi, situat pe strada Aleea Parc din municipiul Focșani. Potrivit poliției, proprietarul banilor nu a fost găsit, suma respectivă aflându-se în continuare la […]
10:30
Programul de funcționare pentru serviciile oferite cetățenilor la Centrul multifuncțional din Bahne # Jurnal de Vrancea
După recenta inaugurare a Centrului multifuncțional deschis pe strada Aleea Căminului din cartierul Bahne, municipalitatea a anunțat și programul activităților care se vor desfășura acolo. În noul edificiu funcționează birouri ale Poliției Locale, Direcției de Asistență Socială, Serviciului Impozite și Taxe Locale, Compartimentului de informații pentru asociațiile de proprietari. Astfel: reprezentanții Direcției de Asistență Socială […]
09:40
La doar 8 ani, Patrick Cimbală din Adjud a reușit ceea ce mulți sportivi visează o viață întreagă: este multiplu campion național la kickboxing, deținător a peste 50 de medalii de aur și a două centuri de campion. Un copil de excepție, cu o ambiție și o maturitate sportive remarcabile. Patrick s-a apropiat de sportul […]
09:30
Cinci persoane au fost reținute de polițiști în cadrul unei acțiuni de prevenire și combatere a faptelor antisociale, în cadrul a patru mandate de percheziție. Astfel, în data de 6 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Onești, cei ai secțiilor de poliție rurală arondate, împreună cu cei ai Serviciilor de Ordine Publică și Investigații Criminale […]
08:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Dinamica anuală a vânzărilor cu amănuntul a plonjat de la 3,5% în iulie la -2,1% în august. În termeni lunari, contracția este de 4%. BCR estima o dinamică anuală de 2,7% și o ușoară contracție față de iulie. Economiștii ING Bank România semnalează că aceasta este cea mai mare scădere lunară de după criza […] Articolul Cronica dimineții – 07.10.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Când firul devine subțire, apa îți vorbește fără translator. Vibrațiile nu mai au timp să se piardă în plastic, iar ceea ce nu vezi pe luciu vine direct în palmă: ticuri scurte pe pietriș, tremur cald pe iarbă, apăsare elastică lângă lemn. În acest peisaj fin, mulinete feeder sunt mai mult decât un rotor și […] Articolul Mulinete feeder și firul subțire: feedback-ul care nu minte apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:40
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai parte de o zi dinamică, cu multe provocări la locul de muncă. Energia ta este la cote înalte, dar ai grijă să nu devii impulsiv. O veste legată de bani poate să-ți ridice moralul. Dragoste: Posibile discuții aprinse cu partenerul.Sfatul zilei: Respiră adânc înainte să reacționezi. ♉ […] Articolul Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
6 octombrie 2025
20:20
Consiliul Județean Vrancea clarifică parcursul proiectului de realizare a campusului liceal și universitar # Jurnal de Vrancea
Pentru o corectă informare a opiniei publice și pentru a avea un tablou corect și exact al derulării proiectului „Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea", implementat de Consiliul Județean Vrancea, dorim să aducem câteva clarificări necesare cu privire la calendarul
17:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Hidrologii trag un semnal de alarmă: urmează câteva zile cu ploi abundente și risc crescut de inundații în mai multe județe din estul țării. Codul galben de inundații intră în vigoare în această seară și va fi valabil până joi la prânz. Zonele vizate sunt cursurile de apă din bazinele Râmnicu Sărat (Buzău și Vrancea), […] Articolul Avertizări de inundații pe mai multe cursuri de apă din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În zilele de 4 și 5 octombrie 2025, Sala Polivalentă „Alin Moldoveanu” din Focșani a găzduit Turneul Internațional de Judo „Memorialul Aurel Cîmpeanu”, competiție de tradiție care reunește anual sportivi valoroși din țară și din străinătate. Judoka de la Clubul Sportiv Școlar Focșani, pregătiți de profesorul Dumitru Zisu, au confirmat din nou valoarea școlii focșănene […] Articolul Rezultate bune pentru judoka C.S.Ș. Focșani la „Memorialul Aurel Cîmpeanu” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Elevii din învățământul preuniversitar se pregătesc pentru prima vacanță din anul școlar 2025-2026. După aproape două luni de cursuri, aceștia vor avea parte de o pauză binemeritată, timp de o săptămână, la finalul lunii octombrie. Primul modul al anului școlar a început pe 8 septembrie, odată cu prima zi de școală, și se va încheia […] Articolul Elevii intră în prima vacanță a anului școlar 2025-2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 3-4 octombrie, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, împreună cu jandarmi vrânceni, au desfășurat o acțiune pe linia asigurării unui climat optim de ordine și siguranță publică, în municipiul Adjud și comuna Homocea. Astfel, în cadrul celor 4 filtre rutiere, au fost legitimate 120 de persoane și au fost oprite, pentru […] Articolul Acțiuni ale poliției din Vrancea în Adjud și Homocea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
ATENȚIE, șoferi! Controale ale polițiștilor în trafic! Sunt vizați cei care utilizează telefonul în timp ce conduc # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Timp de o săptămână, în perioada 6 – 12 octombrie, polițiștii rutieri din Vrancea se vor afla pe drumurile din județ, desfășurând o serie de controale în cadrul operațiunii „Focus On The Road”, organizată la nivel european sub egida ROADPOL (Organizația Polițiilor Rutiere din Europa). Verificările din trafic îi vizează pe conducătorii auto „care au […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Controale ale polițiștilor în trafic! Sunt vizați cei care utilizează telefonul în timp ce conduc apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Primăria Pufești continuă investițiile în educație: proiecte noi pentru școli și grădinițe # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Pufești, grija pentru copii nu se spune doar în vorbe — se vede în fapte. Primăria anunță noi investiții și proiecte care au un singur scop: ca fiecare copil din comună să învețe, să crească și să se bucure de aceleași șanse ca oriunde altundeva. „Investim permanent în educație, ghidați de ideea că viitorul […] Articolul Primăria Pufești continuă investițiile în educație: proiecte noi pentru școli și grădinițe apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Un tânăr s-a răzbunat pe șeful de post care-l amendase și i-a incendiat mașinile # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un tânăr de 19 ani din Suceveni, județul Galați, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a incendiat două mașini ale șefului de post, ca răzbunare pentru sancțiunile contravenționale primite anterior. Din cercetări a rezultat că, în noaptea de 1 spre 2 iunie 2025, acesta a incendiat două autoturisme parcate în dreptul […] Articolul Un tânăr s-a răzbunat pe șeful de post care-l amendase și i-a incendiat mașinile apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
Dialog sincer cu adolescenții din Vrancea în cadrul proiectului „Conectează-te la Viață” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sălile de clasă din mai multe licee din județul Vrancea s-au umplut săptămâna trecută de tineri curioși și de discuții reale despre alegerile care le pot influența viitorul. Echipa proiectului „Conectează-te la Viață” a ajuns la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Focșani, Liceul de Agricultură și Industrie Alimentară Odobești și Liceul Teoretic „Grigore Gheba” Dumitrești, […] Articolul Dialog sincer cu adolescenții din Vrancea în cadrul proiectului „Conectează-te la Viață” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru intervalul 6 octombrie, ora 21 – 7 octombrie, ora 21, meteorologii au emis cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, fenomene care se vor manifesta în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură. ANM anunță că va ploua însemnat […] Articolul Vrancea – cod portocaliu de precipitații până la jumătatea săptămânii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Medalii de aur, bronz și argint pentru elevii clasei de aeromodelism din cadrul Centrului Cultural Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, a participat duminică, 5 octombrie 2025, cu elevi ai clasei de aeromodelism, îndrumați de domnul instructor Ionuț Valentin Ștefan, la Cupa României, localitatea Mizil, județul Prahova, organizată de Federația Română de Modelism din București. Echipa Centrului Cultural Vrancea a fost formată de 4 juniori: Preda Răzvan, Munteanu Luca, […] Articolul Medalii de aur, bronz și argint pentru elevii clasei de aeromodelism din cadrul Centrului Cultural Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informărilor ANM, în intervalul 5 octombrie, ora 21 – 9 octombrie, ora 10 se anunță ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite în zonele montane, la altitudini de peste 1700 m, intensificări ale vântului și vreme rece. Din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga […] Articolul ANM: urmează mai multe zile cu ploi abundente în toată țara apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:40
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua de azi aduce energie, dar și provocări în plan profesional. Ai tendința să te grăbești, ceea ce poate duce la greșeli. Fii atent la detalii și evită conflictele cu superiorii. Pe seară, relaxează-te în compania celor dragi. Sfaturi: Respiră adânc înainte de a reacționa. ♉ Taur (20 […] Articolul Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
5 octombrie 2025
17:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul s-a produs în jurul orei 16.30, pe raza comunei Golești (DN2 E85), în evenimentul rutier fiind implicate trei autoturisme: Nissan, BMW și SEAT. Din primele informații pe care le deținem nu au fost victime, incientul fiind soldat doar cu pagube materiale. Cu toate acestea, o mașină a ajuns în afara părții carosabile, în șanțul […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident rutier la Golești! Trei autoturisme implicate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
5 octombrie, Ziua Jandarmeriei Montane. „La Mulți Ani” celor care veghează asupra Munților Vrancei! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 5 octombrie, sărbătorim Ziua Jandarmeriei Montane, o zi dedicată celor care îmbină curajul cu responsabilitatea și dragostea pentru natură cu datoria față de oameni. Este momentul în care spunem un sincer „Mulțumesc!” și jandarmilor montani din Lepșa și Soveja, oameni care zi de zi veghează asupra siguranței turiștilor și protejează frumusețea munților Vrancei. Fie […] Articolul 5 octombrie, Ziua Jandarmeriei Montane. „La Mulți Ani” celor care veghează asupra Munților Vrancei! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
