STS: Peste 2.200 de apeluri la 112 în urma codului roșu de ploi

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) anunță o creștere semnificativă a apelurilor la numărul unic 112, în contextul codului roșu de ploi torențiale care a afectat Capitala și cinci județe. În total, peste 2.200 de apeluri au fost preluate și procesate de marți seară până miercuri dimineață. Cele mai multe solicitări au venit din București și
Bujduveanu, replică pentru Ghinea: Nu comentez declaraţiile celor care n-au fost implicaţi
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a spus miercuri că nu comentează declaraţiile celor care nu sunt implicaţi, întrebat despre acuzaţiile aduse de Cristian Ghinea, cu privire la Codul roşu. În primul rând nu comentez declaraţiile celor care nu au fost implicaţi în asemenea activităţi masive (…). Noi puteam fi ca Slobozia. Echipele de
Ministrul Educaţiei anunţă: cursuri suspendate până luni în 3 școli și o grădiniță. Situaţia în Bucureşti
Ministrul Educației, Daniel David, a explicat miercuri, în emisiunea Puterea Știrilor, motivele pentru care cursurile au fost suspendate în mai multe județe din țară și a precizat când vor fi reluate activitățile școlare. Oficialul a subliniat că deciziile privind suspendarea nu aparțin Ministerului Educației, ci Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență. Cursuri suspendate până luni
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că guvernul și coaliția ar funcționa mai bine fără USR, pentru că acest partid are o agendă „mult prea paralelă" față de cea a PSD și PNL „cel puțin în zona administrației locale". Pus să dea o notă actualului Guvern, Marcel Ciolacu a declarat, la emisiunea „Ai aflat",
Creditorii internaționali nu au încredere în Guvern și arată cu economia României se apropie de recesiune sau stagflație. Previziunile economice pentru țara noastră sunt în scădere de la o lună la alta, iar orice greșeală fiscală ne poate arunca într-o criză economică mult mai profundă. Cât va crește PIB-ul în 2025 Cel mai pesimist creditor
Maşinile neînmatriculate în București sau Ilfov, taxă de 3,5 euro/zi pentru a circula în Capitală – Proiect
Șoferii cu mașini înmatriculate în alte județe ar putea plăti o taxă pentru a circula în București. Un proiect depus la Primăria Capitalei de consilierul general PSD Dan Cristian Popescu propune introducerea unei roviniete urbane pentru vehiculele neînmatriculate în București sau Ilfov. Taxa, cu valori între 3,5 euro pe zi și 50 de euro pe an
Marcel Ciolacu îl contrazice pe Ilie Bolojan: „România nu a fost niciun moment în pericol de incapacitate de plată"
Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, 8 octombrie, într-un interviu acordat publicației Gândul, că România nu s-a aflat niciun moment în pericol de a intra în incapacitate de plată și că actuala situație economică a fost amplificată artificial printr-un discurs alarmist. „Am auzit o declarație a primului ministru: am reușit să evităm intrarea în incapacitate
Sute de milioane de oameni riscă să devină victime ale atacurilor cibernetice dacă nu își actualizează computerele în următoarea săptămână, a avertizat Microsoft. La zece ani de la lansarea Windows 10, Microsoft va înceta să mai ofere asistență pentru acest sistem de operare pe 14 octombrie, ceea ce înseamnă că acesta nu va mai beneficia
Christophe Hansen, Comisarul UE pentru Agricultură, se întâlnește cu fermierii la București
Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, efectuează, în perioada 8–9 octombrie 2025, prima sa vizită oficială în România. Programul include întâlniri bilaterale cu oficiali români, reprezentanți ai fermierilor și producătorilor agricoli din România, vizite în teren și participarea la conferința națională Agri4Future România – Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români, la Pullman
VIDEO Comisia poate să suspende fondurile europene! Dragoș Pîslaru: „Riscăm să pierdem 50 de miliarde de euro"
Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de a pierde cele peste 50 de miliarde de euro din fonduri europene din cauza deficitului bugetar excesiv și a problemelor structurale ale finanțelor publice. „Ceea ce facem aici zi de zi la Ministerul Investiției și Proiectelor Europene și, în
Parlamentul European spune adio burgerilor și cârnaților vegetali. Termenii, oficial interziși!
Parlamentul European a aprobat interzicerea termenilor „friptură", „burger" şi „cârnat" pentru produsele vegetariene. Totuşi, pentru a fi implementată, măsura trebuie să fie aprobată şi de ţările membre UE. Decizia a fost luată miercuri. Europarlamentarii au aprobat cu 355 de voturi pentru şi 247 împotrivă o propunere a politicienilor de dreapta care interzice termeni precum „friptură
Valentin Naumescu, consilierul lui Nicușor Dan: Donald Trump merită Premiul Nobel pentru Pace
Profesorul Valentin Naumescu, numit de Nicușor Dan consilier prezidențial pentru afaceri externe, spune că există argumente ca președintele american Donald Trump să primească în acest an Premiul Nobel pentru Pace. Acesta „a acționat politic în direcția opririi războaielor din Europa, Orientul Mijlociu și Asia", a spus Valentin Naumescu, într-un mesaj publicat pe Facebook. Naumescu va
Cod roșu cu ciclonul Barbara: pene de curent, mașini luate de viituri, copaci căzuți, infiltrații majore
Pompierii au intervenit în 64 de localități din 20 de județe și în București, afectate de ploile torențiale și furtunile care au lovit sudul și estul țării. Deși nu s-au înregistrat victime, efectele fenomenelor meteo au fost semnificative. Două autoturisme au fost luate de viitură în județul Constanța, localitatea Siliștea a rămas complet izolată, iar
Alertă! UE propune scanarea mesajelor private: Aplicațiile de mesagerie amenință că părăsesc piața
Uniunea Europeană se pregătește să dezbată o inițiativă legislativă care a stârnit un val de reacții puternice în rândul societății civile, al politicienilor și al companiilor tech. Propunerea, aflată pe masa Consiliului UE, urmărește să oblige platformele de mesagerie precum WhatsApp sau Signal să scaneze automat mesajele utilizatorilor pentru a detecta conținuturi legate de abuzuri asupra minorilor. Deși
Deputatul PSD Mihai Fifor, critici la adresa Guvernului: Premierul Bolojan duce țara într-o direcție greșită
Deputatul PSD Mihai Fifor afirmă că, deși susține coaliția, guvernul condus de premierul Bolojan duce țara într-o direcție greșită, aplicând reforme și austeritate cu o încăpățânare „demnă de un kamikaze", care afectează românii onești și vulnerabili. Mihai Fifor a explicat pe larg motivele critice la adresa politicilor guvernamentale, subliniind că nu îl atacă personal pe
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat, în exclusivitate la Puterea Știrilor, că procesul de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență s-a încheiat „în al 12-lea ceas". Oficialul a subliniat că România are acum nevoie de stabilitate și predictibilitate pentru a finaliza proiectele asumate. „Am vorbit și cu Fondul Monetar Internațional
Conform unei analize NewsVibe, platformă de monitorizare media cu suport AI, trei miniștri—doi de la PSD și unul de la USR—domină clasamentul vizibilității online a membrilor Guvernului în ultima săptămână (1-7 octombrie). Studiul a analizat nu doar numărul de mențiuni, ci și impactul, temele, conexiunile și tonul conversațiilor din spațiul digital. Premierul Ilie Bolojan
Dan Motreanu: PPE se opune bugetului UE care subminează Politica Agricolă Comună și Politica de Coeziune
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu anunţă, miercuri, că Partidul Popular European (PPE) se opune următorului buget pe termen lung al UE, întrucât „subminează Politica Agricolă Comună şi Politica de Coeziune", potrivit News.ro. Acesta anunţă că Grupul PPE „respinge ideea planurilor naţionale care nu aduc valoare adăugată europeană sau care exclud autorităţile locale şi regionale". „Facem apel
Americanii au mai multă încredere în instrumentele AI decât în presă sau în partidele politice. Este una dintre cele importante concluzii ale celui mai recent sondaj pe care l-am coordonat pentru University of South Carolina, College of Information and Communications, scrie analistul politic Dan Sultănescu. Rezultatele provin din cel de al treilea val al acestei
Analistul politic Mihnea Predețeanu avertizează că, în contextul instabilității coaliției de guvernare, partidul AUR crește constant în sondaje, ajungând într-o poziție care ar putea amenința majoritatea parlamentară. „Dintre o majoritate formată din absolut toată lumea, din spectrul politic, fără AUR și cât are AUR va fi atât de mică, încât șansele sunt ca
NYT: Hunter Biden a încercat să negocieze vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA din România
Potrivit unei anchete publicată ieri de The New York Times, în timp ce tatăl său era vicepreședinte al SUA, Hunter Biden a pus pe picioare o afacere care a dus, după încheierea acelui mandat, la o propunere neobișnuită: vânzarea terenurilor din jurul Ambasadei SUA din București către un consorțiu în care apărea și CEFC China
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat miercuri închiderea Transfăgărășanului, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Ninsorile abundente, viscolul, stratul de zăpadă care, în zona alpină depășește 30 de cm, închid temporar DN7C (Transfăgărășan). CNAIR a dispus această măsură încep
VIDEO Pîslaru: „România poate deveni din 2028 contributor real la proiectul european. Este cea mai patriotică viziune” # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat marți, în emisiunea Puterea Știrilor, viziunea sa pentru următorul ciclu bugetar european, afirmând că România se află în fața unei oportunități istorice: aceea de a trece de la statutul de beneficiar de fonduri la cel de actor influent în proiectul european. „Dacă începem primăvara anului viitor […] Articolul VIDEO Pîslaru: „România poate deveni din 2028 contributor real la proiectul european. Este cea mai patriotică viziune” apare prima dată în PS News.
La Iași a început Pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025, cel mai mare eveniment religios ortodox din România și unul dintre cele mai ample din Europa. Timp de o săptămână, capitala Moldovei devine loc de rugăciune, credință și reculegere pentru sute de mii de credincioși veniți din toate colțurile țării. Deschiderea oficială a avut loc […] Articolul Mii de credincioși la Iași: a început Pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva apare prima dată în PS News.
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat marți, la un post de televiziune italian, că ea și doi dintre miniștrii săi au fost denunțați la Curtea Penală Internațională (CPI) pentru presupusă complicitate la genocid în legătură cu ofensiva Israelului în Gaza. Într-un interviu acordat televiziunii italiene de stat RAI, Meloni a declarat că vizați de aceeași […] Articolul Giorgia Meloni, denunțată la CPI pentru presupusă complicitate la genocid în Gaza apare prima dată în PS News.
Cod roșu în sudul țării: Ciclonul Barbara provoacă inundații și vânt puternic în 42 de localități # PSNews.ro
Ciclonul Barbara continuă să afecteze mai multe județe din România, iar efectele sunt semnificative, nu mai puțin de 42 de localități fiind supuse ploilor torențiale și intensificărilor vântului. Județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov, dar și municipiul București, se află sub cod roșu de ploi abundente. Meteorologul Raul Ilea a precizat că ploile torențiale, abundente, […] Articolul Cod roșu în sudul țării: Ciclonul Barbara provoacă inundații și vânt puternic în 42 de localități apare prima dată în PS News.
Meta anunţă un update pentru algoritmul folosit în secţiunea video a platformei de Facebook, care, printre altele, va oferi mai mult control şi conţinut mai proaspăt, potrivit News.ro. După actualizare, utilizatorii vor putea folosi funcţia „Not Interested” în cazul clipurilor video care nu le plac, pentru a transmite algoritmului să nu le mai afişeze acel […] Articolul Facebook își schimbă algoritmul video: mai mult control pentru utilizatori apare prima dată în PS News.
Vizită oficială la Washington: Oana Țoiu, întrevedere cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio # PSNews.ro
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, se întâlnește miercuri la Washington cu secretarul de stat Marco Rubio, potrivit agendei publice a Departamentului de Stat. Întâlnirea va avea loc la ora locală 14.30 (21.30 ora României), potrivit Departamentului de Stat. Este prima întâlnire la nivel înalt cu un oficial al Administrației Trump după anularea alegerilor […] Articolul Vizită oficială la Washington: Oana Țoiu, întrevedere cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio apare prima dată în PS News.
Din PSD se amenință cu moțiunea de cenzură: „S-ar putea să votăm, dacă nu se ține cont de noi” # PSNews.ro
PSD ar putea vota la un moment dat o moțiune de cenzură, dacă celelalte partide din coaliție nu țin cont de părerea Partidului Social Democrat. O spune la RFI deputatul Marius Budăi, fost ministru al Muncii, care susține că opiniile PSD au fost ignorate la discuțiile privind primele două pachete de măsuri fiscale. Ulterior, social-democrații […] Articolul Din PSD se amenință cu moțiunea de cenzură: „S-ar putea să votăm, dacă nu se ține cont de noi” apare prima dată în PS News.
VIDEO Dragoș Pîslaru, la Puterea Știrilor: „Este prima rectificare bugetară profesionist făcută în ultimii patru ani” # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că rectificarea bugetară anunțată recent de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan este „prima făcută profesionist” în ultimii patru ani. Totodată, Pîslaru a precizat că ministerul său nu a solicitat resurse suplimentare, datorită economiilor substanțiale realizate în ultimele luni. „Ministerul nostru […] Articolul VIDEO Dragoș Pîslaru, la Puterea Știrilor: „Este prima rectificare bugetară profesionist făcută în ultimii patru ani” apare prima dată în PS News.
Curtea Constituţională a României (CCR) se întrunește, miercuri, la ora 10.00, pentru a judeca mai multe sesizări de neconstituționale printre care și cea referitoare la pensiile magistraţilor. Potrivit surselor Gândul, judecătorii ar amâna luarea unei decizii. Ar fi a doua amânare. Pe 24 septembrie, CCR a amânat decizia pentru data de 8 octombrie. Data estimată […] Articolul CCR dezbate astăzi reforma pensiilor magistraților. Decizia ar putea fi amânată din nou apare prima dată în PS News.
Ce salarii au consilierii prezidenţiali ai lui Nicuşor Dan. Preşedintele a numit 16 consilieri # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a început procesul de reorganizare a Administrației Prezidențiale, eliberând din funcție mai mulți consilieri și aducând în echipa sa oameni cu care a colaborat în trecut. Decizia vine la cinci luni după preluarea mandatului prezidențial. Schimbările vizează atât consilierii prezidențiali, cât și consilierii de stat, posturi cu rol-cheie în formularea și implementarea […] Articolul Ce salarii au consilierii prezidenţiali ai lui Nicuşor Dan. Preşedintele a numit 16 consilieri apare prima dată în PS News.
Ministerul Educației le interzice învățătorilor și profesorilor să discute în fața clasei ori în ședințele cu părinții despre cum s-a descurcat fiecare elev la Evaluarea Națională, care urmează în primăvară. Cadrele didactice n-au voie nici să-i compare pe copii între ei, chiar dacă mulți părinți, spun dascălii, le cer insistent acest lucru. Psihologii cred însă […] Articolul Noi reguli în școli: notele de la Evaluarea Națională devin informații confidențiale apare prima dată în PS News.
Furtuna a făcut ravagii în București, Ilfov și Giurgiu: zeci de intervenții, case inundate și mașini avariate # PSNews.ro
Furtuna violentă care a traversat Capitala și județele Ilfov și Giurgiu în noaptea de marți spre miercuri a lăsat în urmă pagube semnificative. Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a raportat un total de 38 de intervenții în cele două zone, desfășurate în intervalul 7 octombrie, ora 10:00 – 8 octombrie, ora 05:45. Principalele probleme […] Articolul Furtuna a făcut ravagii în București, Ilfov și Giurgiu: zeci de intervenții, case inundate și mașini avariate apare prima dată în PS News.
Când eram mic și democrația trăia în România, adică până în 2012, votam PNL. Nu pentru că mă sedusese vreun liberal cu talentele lui, ci pentru că am citit mult despre politica anilor 1900-1940 și despre liberalii care au făcut România Mare, liberalii care au făcut modernizarea României, mă rog, niște băieți, nu ca acum. […] Articolul Bogdan Stoica: Să-mi explice cineva și mie ce vrea PNL și de la cine apare prima dată în PS News.
Ministrul Educaţiei, Daniel David, în direct la Puterea Știrilor – miercuri, de la ora 16:00 # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, este invitat, miercuri, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Ministrul Educaţiei, Daniel David, în direct la Puterea Știrilor – miercuri, de la ora 16:00 apare prima dată în PS News.
VIDEO Mihnea Predețeanu, analist: Noi ce încercăm să facem este să n-ajungem cu TVA-ul la 24% # PSNews.ro
Analistul politic Mihnea Predețeanu dezvăluie culisele și tensiunile din PSD privind pachetul de reforme, de la reducerile de personal în administrație, la șansele lui Sorin Grindeanu la președinția partidului, subliniind impactul asupra economiei României. Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, analistul politic Mihnea Predețeanu spune că pachetul de reformă fiscală și administrativă, deși necesar, […] Articolul VIDEO Mihnea Predețeanu, analist: Noi ce încercăm să facem este să n-ajungem cu TVA-ul la 24% apare prima dată în PS News.
Plata cu cardul bancar la turnicheții de acces ai metroului din București ar putea fi suspendată, după ce Metrorex a anulat pentru a doua oară licitația privind „serviciile bancare aferente activității comerciale”, potrivit Buletin de București. Metrorex a anulat recent procedura pentru achiziția de „servicii bancare aferente activității comerciale”, ce includea plata contactless la porțile de […] Articolul Călătorii riscă să nu mai poată plăti cu cardul la metrou. Metrorex a anulat licitația apare prima dată în PS News.
VIDEO Ministrul Pîslaru, anunț pentru milioane de români – ce se întâmplă cu cardurile sociale și când intră banii # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, care este situația programului „Sprijin pentru România”, destinat persoanelor aflate în vulnerabilitate, dar și ce măsuri pregătește Guvernul pentru a-l transforma într-un mecanism de sprijin real, nu doar o alocație punctuală. „Programul acesta este un program pentru oamenii aflați în vulnerabilitate. […] Articolul VIDEO Ministrul Pîslaru, anunț pentru milioane de români – ce se întâmplă cu cardurile sociale și când intră banii apare prima dată în PS News.
Ciclonul Barbara devastează Bulgaria: patru morți și inundații masive pe litoralul Mării Negre # PSNews.ro
Ciclonul Barbara, care ne dă nouă fiori acum, a măturat deja Bulgaria. Patru oameni au murit, după ce staţiunile de la Marea Neagră au fost inundate. Iar codul roşu de furtuni e încă activ. Ministerul de Externe a emis o avertizare de călătorie în ţara vecină, unde pot apărea blocaje în trafic, dar şi anulări […] Articolul Ciclonul Barbara devastează Bulgaria: patru morți și inundații masive pe litoralul Mării Negre apare prima dată în PS News.
Cursurile Universității din București trec online miercuri, pe fondul codului roșu de ploi # PSNews.ro
La Universitatea din București, cursurile programate pentru miercuri, 8 octombrie, se vor desfășura online sau se vor recupera ulterior, ca urmare a codului roșu de ploi anunțat pentru perioada următoare, a declarat pentru Edupedu.ro rectorul Universității, Marian Preda. „Administrația va asigura continuitate la birouri prin cei care nu folosesc transportul în comun și se deplasează […] Articolul Cursurile Universității din București trec online miercuri, pe fondul codului roșu de ploi apare prima dată în PS News.
Eliberarea certificatelor de naștere și deces – blocată de o Ordonanță de Urgență recent adoptată # PSNews.ro
O Ordonanță de Urgență recent adoptată (OUG 52/2025), provoacă un blocaj administrativ major la nivelul primăriilor din România, punând sub semnul întrebării eliberarea documentelor esențiale precum certificatele de naștere și deces. Conform primarilor, actul normativ, promovat de Guvern, interzice achiziționarea formularelor de certificate securizate, deoarece acestea ar fi fost încadrate la capitolul „birotică” – cheltuieli […] Articolul Eliberarea certificatelor de naștere și deces – blocată de o Ordonanță de Urgență recent adoptată apare prima dată în PS News.
VIDEO Cazul Sorin Oprescu. Avocatul Toni Neacșu explică ce șanse sunt să fie extrădat în România # PSNews.ro
Avocatul Toni Neacșu analizează, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, șansele de extrădare a lui Sorin Oprescu din Grecia în România, subliniind decizia CJUE și problema nerezolvată a condițiilor din penitenciarele românești care stă la baza respingerii anterioare. Statul român a reluat cererea de extrădare a lui Sorin Oprescu din Grecia, bazându-se pe o hotărâre […] Articolul VIDEO Cazul Sorin Oprescu. Avocatul Toni Neacșu explică ce șanse sunt să fie extrădat în România apare prima dată în PS News.
Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, și-a dat demisia la o săptămână după numire # PSNews.ro
Radu Constantin Luca, managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, și-a prezentat demisia la doar o săptămână după ce fusese numit oficial în funcție. Demisia medicului a fost confirmată de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, deși motivele care au dus la această decizie nu au fost făcute publice. „Am luat act […] Articolul Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, și-a dat demisia la o săptămână după numire apare prima dată în PS News.
Locuitorii din mai multe județe din sud-estul României sunt avertizați cu privire la extinderea Codului roșu de ploi torențiale și abundente. Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat că marți după-amiază va fi emisă o avertizare prin sistemul Ro-Alert pentru zonele vizate. Județele și localitățile sub Cod Roșu până miercuri, la ora 15:00, sunt: Constanța, Călărași, […] Articolul Avertizare de Cod roșu de ploi: Ro-Alert pentru Sud-Estul României apare prima dată în PS News.
După Constanța și Ialomița, și autoritățile din județele Călărași și Giurgiu au decis suspendarea cursurilor, din cauza avertizării Cod roșu de ploi emise de meteorologi. De asemenea, Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București a decis suspendarea miercuri a tuturor cursurilor cu prezență fizică, ca urmare a codului roșu de vreme severă emis pentru […] Articolul OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii apare prima dată în PS News.
Daniel Fenechiu: Susţinem iniţiativa aprobată de români acum 15 ani, PNL va vota pentru 300 de parlamentari # PSNews.ro
PNL susţine reducerea la 300 a numărului de parlamentari, cu respectarea drepturilor minorităţilor, a anunţat, marţi, liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu. „Partidul Naţional Liberal susţine un Parlament cu 300 de parlamentari în care însă să-şi găsească locul şi reprezentanţii minorităţilor naţionale, ca o bună practică în România. Deci, noi susţinem iniţiativa votată de români la […] Articolul Daniel Fenechiu: Susţinem iniţiativa aprobată de români acum 15 ani, PNL va vota pentru 300 de parlamentari apare prima dată în PS News.
„Dosarul cu șină” al digitalizării: Lia Olguța Vasilescu, critici dure la adresa ANAF și Ministerul Finanțelor # PSNews.ro
Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și președinta Asociației Municipiilor din România (AMR), critică dur ANAF și Ministerul Finanțelor pentru că blochează digitalizarea prin birocrație excesivă. Deși primăriile depun eforturi să devină „smart cities” și să digitalizeze serviciile, statul român rămâne ancorat în practici învechite, acuză primarul Craiovei. „Se vorbeşte despre reabilitarea termică, despre colectarea selectivă, […] Articolul „Dosarul cu șină” al digitalizării: Lia Olguța Vasilescu, critici dure la adresa ANAF și Ministerul Finanțelor apare prima dată în PS News.
Angajații Senatului au fost anunțați că li se taie 10% din salariu. „Vor să taie tot de la proști”, acuză Sindicatul # PSNews.ro
Angajații Senatului au fost anunțați verbal că salariile vor scădea cu încă 10%, după ce Ministerul Finanțelor a cerut reducerea cheltuielilor. Deocamdată, însă, nu se face nicio reducere, deoarece conducerea Senatului a transmis o scrisoare Ministerului Finanțelor în care cere clarificări. „Au fost restructurați, bonusurile le-au fost luate, iar din ianuarie scad din nou salariile, […] Articolul Angajații Senatului au fost anunțați că li se taie 10% din salariu. „Vor să taie tot de la proști”, acuză Sindicatul apare prima dată în PS News.
Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva începe miercuri la Iași. Autoritățile se așteaptă la cozi de peste 3 km # PSNews.ro
Autorităţile se aşteaptă ca timpul de aşteptare la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi să ajungă şi la 20 de ore, iar rândul să depăşească trei kilometri, scrie News.ro. Pelerinajul de la Iaşi va începe miercuri dimineaţă, când racla cu sfintele moaşte va fi scoasă din incinta catedralei şi […] Articolul Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva începe miercuri la Iași. Autoritățile se așteaptă la cozi de peste 3 km apare prima dată în PS News.
