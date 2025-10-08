Ilie Bolojan, consultări cu marii producători şi procesatori pentru susţinerea producţiei şi promovarea produselor româneşti
Adevarul.ro, 8 octombrie 2025 17:30
Ilie Bolojan a avut miercuri o rundă de discuţii cu reprezentanţi ai marilor producători şi procesatori din sectorul alimentar, cu scopul identificării măsurilor guvernamentale care pot sprijini creşterea capacităţilor de producţie şi promovarea produselor româneşti pe pieţele interne şi externe.
Legea privind pensiile magistraților nu a fost discutată de judecătorii constituționali fiindcă nu există încă o majoritate în CCR pentru a da undă verde acestei reforme.
Moscova amenință că va doborî rachetele Tomahawk: „Cunoaştem foarte bine aceste rachete” # Adevarul.ro
Rusia va doborî rachetele de croazieră Tomahawk şi va bombarda locurile de lansare acestea dacă Statele Unite decid să furnizeze aceste rachete cu rază lungă de acţiune Ucrainei, a declarat Andrei Kartapolov, preşedintele Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului.
Ce spune Ciolacu despre o eventuală demisie a lui Bolojan, dacă pică la Curtea Constituțională legea pensiilor speciale. „Deciziile CCR-ului nu se comentează” # Adevarul.ro
Marcel Ciolacu a comentat într-un interviu eventuala demisia a lui Ilie Bolojan, în caz că CCR nu va aproba legea pensiilor speciale.
Noul sistem de verificare la granițele României devine operațional din 12 octombrie. Cum va funcționa # Adevarul.ro
Noul sistem de verificare la granițele României, Entry/Exit System (EES), va fi implementat treptat, primele puncte de frontieră unde acesta va deveni operațional fiind Midia (Constanţa), Stânca (Botoşani), Naidaş (Caraş-Severin), Sighet (Maramureş) şi Aeroportul Sibiu.
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Economiei. Reacția lui Radu Miruță: „Unii mimează patriotismul, alții îl practică” # Adevarul.ro
Partidul AUR a depus miercuri, 8 octombrie, în Senat, o moțiune simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță (USR), acuzându-l că a transformat instituția într-o „agenție de plasare a forței de muncă pentru membrii și simpatizanții USR”.
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, se va desfășura vineri, 10 octombrie 2025, în 63 de locații din țară și din București, a informat miercuri Ministerul Muncii.
După capacele care nu se mai desprind, sticlele de plastic trec printr-o nouă transformare.
Fosta directoare a Spitalului de copii Sf Maria din Iași, repusă în funcție. Rogobete: „Este noaptea minții” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat în cadrul unui interviu pentru „Adevărul” că directoarea demisă în urmă cu două săptămâni din conducerea Spitalului de copii SF Maria din Iași a fost repusă în funcție.
Polițiștii germani, autorizați să doboare dronele periculoase. Cancelarul Merz: „Ameninţă securitatea noastră” # Adevarul.ro
Dronele considerate periculoase pot fi doborâte de polițiști începând de miercuri, 8 octombrie, anunță Guvernul Germaniei.
Naționala masculină de handbal a României are un selecționer scandalagiu. Federația l-a suspendat, după ce a sărit la bătaie # Adevarul.ro
Antrenorul George Buricea (Poli Timișoara), care este și selecționerul naționalei, a fost suspendat șase jocuri și amendat de Comisia de Disciplină a FRH.
Google anunță disponibilitatea în România și pentru limba română a „modului AI”, o nouă funcționalitate în motorul Google Search. Userii pot pune diverse întrebări prin text, voce sau cu camera foto/video.
Uzinele producătorului european de rachete anti-dronă pentru Ucraina, survolate de drone necunoscute # Adevarul.ro
Una dintre cele mai mari companii de apărare aeriană din Europa avertizează că fabricile sale strict secrete sunt survolate de un număr tot mai mare de drone, și solicită reguli clare cu privire la opțiunile de bruiere sau doborâre a acestora, relatează POLITICO.
Ianis Hagi îl contrazice pe Mircea Lucescu în privința importanței meciului cu Moldova. Fiul „Regelui” va purta banderola de căpitan # Adevarul.ro
La 26 de ani, Ianis Hagi s-a înrolat la formația turcă Alanyaspor și va fi căpitanul naționalei la meciul de joi seară, cu Moldova.
Marcel Ciolacu îl acuză pe Ilie Bolojan că nu are un plan economic. „În dreptul cuvântului reformă, o să punem «concedieri colective»” # Adevarul.ro
Marcel Ciolacu a declarat în cadrul unui interviu că în acest moment nu există idei de relansare economică, iar creșterea TVA a fost o greșeală a premierului Ilie Bolojan.
Un parlamentar AUR solicită informații cu privire la starea de sănătate a lui Nicușor Dan: „A manifestat un comportament cel puțin neobișnuit” # Adevarul.ro
Parlamentarul AUR Cristian Vântu solicită informații cu privire la starea de sănătate a președintelui Nicușor Dan, invocând „comportamentul cel puțin neobișnuit” al șefului statului.
AUR cere demisia lui Raed Arafat: „Românii au fost din nou supuşi unui spectacol grotesc de panică naţională” # Adevarul.ro
După noile mesaje RoAlert trimise în Capitală, partidul AUR cere demisia lui Raed Arafat.
Atac sângeros la un festival din Myanmar: cel puțin 24 de morți după ce armata a aruncat bombe dintr-o parapantă motorizată # Adevarul.ro
Cel puțin 24 de persoane, printre care și copii, au murit, iar alte 47 au fost rănite după ce armata din Myanmar a bombardat un festival budist.
Comisia Europeană a deschis formal trei proceduri de infringement împotriva României pe mobilitate și transport, pe stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital și pe sănătate și siguranță alimentară.
Un episcop a fost demascat că are 17 „amante secrete”. Cui a trimis din greșeală fotografii compromițătoare # Adevarul.ro
Un episcop acuzat că a avut 17 amante secrete a demisionat după ce a fost demascat prin trimiterea accidentală de fotografii și înregistrări video către femeia sa de serviciu.
Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, miercuri, să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, anticipând incertitudini și riscuri însemnate privind inflația și activitatea economică.
Fostul ministru Rafila consideră că pachetul privind reforma sănătății asigură „o eficientizare a modului în care este condus sistemul de sănătate” # Adevarul.ro
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că schimbările propuse prin reforma sistemului de sănătate asigură o mai mare transparență.
Ministrul ucrainean al apărării Denis Șmihal a prezentat unei delegații lituaniene o nouă versiune a rachetei de croazieră Neptun, relatează publicația de specialitate Militarnyi.
CSM acuză politicul de atitudini inacceptabile la adresa sistemului judiciar. Mărul discordiei, modificarea statutului judecătorilor şi procurorilor # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii afirmă, miercuri, că ”autoritatea judecătorească se confruntă cu o situaţie de o gravitate excepţională”, de vină fiind politicienii care refuză dialogul şi au iniţiat demersul legislativ privind modificarea statutului judecătorilor şi procurorilor.
Actrița Diana Dumitrescu s-a botezat în religia penticostală și a renunțat la stilul provocator de altădată, adoptând o apariție modestă și elegantă, în acord cu noul său drum bazat pe credință.
Înțelegerea modului în care corpul gestionează insulina contează mai mult decât bănuiești. Mulți oameni dezvoltă rezistență la insulină fără să observe semne clare, iar acest lucru poate favoriza apariția diabetului de tip 2 și a altor probleme metabolice.
România, somată de Comisia Europeană să alinieze legislația rutieră. Avem cele mai periculoase drumuri din UE # Adevarul.ro
Comisia Europeană a decis să deschidă proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor prin trimiterea de scrisori de punere în întârziere Franţei şi României, solicitându-le să alinieze pe deplin legislaţia naţională cu legislaţia UE privind siguranţa infrastructurii rutiere.
Marian Godină, mesaj dur pentru cei care ironizează avertizările privind ciclonul Barbara: „Unii sunt incredibil de nătărăi, alții sunt extrem de ticăloși” # Adevarul.ro
Marian Godină a reacționat la adresa celor care au luat în derâdere avertizările autorităților legate de ciclonul Barbara. El a făcut o paralelă între situația din România și tragedia provocată de uraganul Katrina.
Trei bărbați, reținuți după ce au furat plăcuțe de înmatriculare pentru a ajuta un condamnat să fugă # Adevarul.ro
Trei bărbați au fost reținuți de polițiștii Capitalei după ce au furat plăcuțele de înmatriculare de la un autoturism parcat în Sectorul 3. Unul dintre ei avea mandat de executare a pedepsei cu închisoarea şi intenţiona să monteze plăcuţele pe altă maşină, cu care să fugă.
Astăzi, când orice informație e la un click distanță, alegerea medicului devine o decizie calculată în care contează foarte mult transparența și experiențele reale împărtășite de alți pacienți.
În România va continua să plouă slab în următoarele două zile, iar mai apoi, în weekend, vremea se va încălzi.
Imagini dramatice din localitatea constănțeană Siliștea, izolată de ploi. Mai multe persoane au fost evacuate # Adevarul.ro
Localitatea Siliștea din județul Constanța este izolată, după ce ploile abundente au dus la inundarea drumurilor.
Magistrații explică cum a scăpat Alina Bica de condamnare. Arestul la domiciliu pe timpul nopții în casa din Italia, echivalat cu închisoarea # Adevarul.ro
Magistrații de la Curtea de Apel București au apelat la un artificiu juridic în cazul fostei șefe DIICOT, Alina Bica, pentru a o scăpa de efectele condamnării de patru ani de închisoare primită în anul 2019.
Nicole Kidman, obligată să-i plătească fostului soț 11 milioane de dolari. Motivul neașteptat din spatele sumei uriașe # Adevarul.ro
Actrița Nicole Kidman trebuie să-i achite fostului soț, cântărețul country Keith Urban, peste 11 milioane de dolari.
O nouă provocare la Asia Express. Motivul pentru care Anda Adam și Joseph au fost despărțiți de o gazdă din Vietnam # Adevarul.ro
În ediția din 7 octombrie 2025, concurenții Asia Express au fost puși la încercare de o probă aparent simplă, dar și de situații neașteptate.
Incendiu în Capitală: Acoperișul mai multor locuinţe din Sectorul 3, cuprins de flăcări # Adevarul.ro
Acoperișul mai multor locuințe de pe strada Mureșeni din Sectorul 3 al Capitalei au fost cuprinse de un incendiu miercuri, 8 octombrie. Există pericolul de extindere și la alte construcții învecinate.
Leonard Doroftei, pus la zid de suveraniști, după ce a apărut în uniforma Armatei Române # Adevarul.ro
Fostul campion mondial la box promovează mișcarea la Centrul Militar.
Mircea Lucescu, gest controversat făcut înaintea amicalului cu Moldova. Contestat de suporteri, selecționerul întreține o atmosferă polemică # Adevarul.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) are ca obiectiv calificarea naționalei la turneul final mondial de anul viitor.
Raid masiv în Germania. Bancheri falși, printre care și români, acuzați de fraudă bancară # Adevarul.ro
Poliția germană a descins în forță în Renania de Nord-Westfalia, unde 27 de tineri, printre care și români, sunt acuzați că s-au dat drept angajați bancari și au înșelat zeci de persoane, majoritatea vârstnici, provocând un prejudiciu de peste 300.000 de euro.
Preşedintele Camerunului, Paul Biya, în vârstă de 92 de ani, a apărut la primul său miting electoral, pentru a candida la viitoarele alegeri de duminică, 12 octombrie.
Rareș Bogdan: „Europa trebuie să se trezească! Trăim anii 1936-1938, dar ne lipsește Churchill” # Adevarul.ro
Eurodeputatul Rareș Bogdan a atras atenția asupra necesității creșterii investițiilor în apărare, în plenul Parlamentului European.
Cursuri suspendate în București și cinci județe: Ministrul Educației anunță când se reiau orele # Adevarul.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a explicat miercuri, deciziile privind suspendarea cursurilor și modul în care se vor recupera orele pierdute.
Codul roșu din capitală, explicat de șefa ANM. Bucureștiul ar putea doborî un record privind cantitatea de precipitații # Adevarul.ro
Directorul ANM, Elena Mateescu a anunțat, miercuri, că s-au adunat cantități însemnate de precipitații - de 113,6 l/m² - în ultimele 6 zile în Capitală.
Trei cercetători sunt laureați ai Premiului Nobel pentru Chimie: au creat structuri care colectează apă din aerul deșertului # Adevarul.ro
Cercetătorii Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi sunt laureați ai Premiului Nobel pentru Chimie în 2025, potrivit anunțului făcut de Academia Regală de Științe a Suediei.
Caz șocant de violență domestică. Un român, arestat în Italia după cinci ani de abuzuri asupra soției: „Dacă nu te culci cu mine, te omor” # Adevarul.ro
Un bărbat român de 39 de ani a fost arestat la Roma, în Italia, după ce și-a chinuit soția timp de cinci ani.
Guvernul Macron, între farsă și criză. Noul ministru al Apărării, blocat de centralistă. „Nu știu cine sunteți, domnule. Nu e momentul pentru glume” # Adevarul.ro
Într-o Franță aflată în derivă politică, în care guvernele se succed cu o frecvență nemaiîntâlnită, ultimele zile au adus o scenă greu de imaginat într-o democrație matură: noul ministru al Apărării, numit duminică seara, a fost confundat cu un un farsor de către un funcționar public.
Care este numele real, din buletin, al lui Gabi Tamaș, fostul fotbalist care face furori la Asia Express # Adevarul.ro
Fostul jucător este printre cei mai apreciați concurenți reality-show-ului de la Antena 1.
Avion rar al Rusiei în valoare de peste 300 milioane de dolari, observat în zona morții ucraineană # Adevarul.ro
Un avion spion rar și valoros al Rusiei, din care armata rusă mai are doar câteva exemplare, a fost observat în apropiere de front, la o bază din sudul Rusiei, o mutare care îl aduce în raza dronelor ucrainene, relatează euromaidanpress.
Dosar penal în cazul unui polițist din Timiș care și-a lovit soția într-o parcare. Cei doi sunt în divorț # Adevarul.ro
Un polițist din cadrul IPJ Timiș și-a agresat fizic soția duminică, 5 octombrie, într-o parcare din municipiul Lugoj. Cei doi, potrivit surselor judiciare, se aflau în divorț.
Tragedie la bordul unui avion: un medic vegetarian a murit după ce compania aeriană i-a oferit mâncare cu carne # Adevarul.ro
Un cardiolog vegetarian în vârstă de 85 de ani a decedat în timpul unui zbor Qatar Airways după ce i s-a oferit mâncare care nu respecta dieta solicitată.
