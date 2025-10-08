ZF Live. Andrei Crigan, preşedintele Camerei Bilaterale de Comerţ şi Industrie Republica Moldova-România: Sunt antreprenori români interesaţi de piaţa din Republica Moldova, vrem să devenim şi mai vizibili

Statutul de ţară candidată la ade­rarea la Uniunea Europeană, dar şi nevoia acută de investiţii în multe do­menii, de la infrastructură la logistică sau procesare, fac din Republica Mol­dova o destinaţie pentru investiţii, sus­ţine Andrei Crigan, preşedintele Ca­merei Bilaterale de Comerţ şi Indus­trie Republica Moldova-Româ­nia. El completează că apropierea geografică, dar şi culturală, de limbă dintre Româ­nia şi Republica Moldova este esenţială pentru antreprenorii români care vor să investească peste Prut.

