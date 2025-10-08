ZF Live. Andrei Crigan, preşedintele Camerei Bilaterale de Comerţ şi Industrie Republica Moldova-România: Sunt antreprenori români interesaţi de piaţa din Republica Moldova, vrem să devenim şi mai vizibili
Ziarul Financiar, 8 octombrie 2025 17:30
Statutul de ţară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, dar şi nevoia acută de investiţii în multe domenii, de la infrastructură la logistică sau procesare, fac din Republica Moldova o destinaţie pentru investiţii, susţine Andrei Crigan, preşedintele Camerei Bilaterale de Comerţ şi Industrie Republica Moldova-România. El completează că apropierea geografică, dar şi culturală, de limbă dintre România şi Republica Moldova este esenţială pentru antreprenorii români care vor să investească peste Prut.
• • •
