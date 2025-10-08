Tenis: Şi Jaqueline Cristian a fost eliminată în turul doi la Wuhan
News.ro, 8 octombrie 2025 18:40
Jaqueline Cristian, locul 48 WTA, a fost eliminată, miercuri, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 Wuhan Open, cu premii de 3,6 milioane de dolari.
Constanţa: O femeie a murit în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată/ Poliţia a deschis un dosar penal # News.ro
O femeie în vârstă de 29 de ani a murit, miercuri, în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze. Poliţiştii au deschis un dosar penal.
Un tânăr francezo-german, Lennart Monterlos, deţinut în Iran din iunie, a fost eliberat, anunţă şeful diplomaţiei franceze Jean-Noël Barrot # News.ro
Un francezo-german, Lennart Monterlos, în vârstă de 19 ani, arestat la 16 iunie în sudul Iranului, în timpul unei călătorii pe bicicletă, ”este liber”, declară miercuri ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot AFP.
Bucureşti, primul loc în topul preţului la energie electrică raportat la puterea de cumpărare din 33 de capitale europene / Locul 9 în topul statelor UE în ceea ce priveşte preţul energiei, fiind peste media europeană - raport # News.ro
Bucureştiul ocupă primul loc în topul preţului la energie electrică raportat la puterea de cumpărare din 33 de capitale europene şi locul 9 în topul statelor UE în ceea ce priveşte preţul energiei, fiind peste media europeană, relevă Household Energy Price Index (HEPI) pe luna septembrie.
Clubul Universitatea Craiova a anunţat, miercuri, că fotbalistul Mihnea Rădulescu, care s-a accidentat în weekend, a fost operat cu succes la Roma.
Bogdan Ivan: România astăzi are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă, suntem mult peste media Uniunii Europene, avem 95,5% din depozite umplute cu gaze naturale pentru iarna care urmează, media europeană este de 82,8% # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România astăzi are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă şi suntem mult peste media Uniunii Europene, având 95,5% din depozite umplute cu gaze naturale pentru iarna care urmează, media europeană fiind de 82,8%.
Trei morţi şi un rănit în Rusia, într-un ”atac cu rachetă”, într-un sat din regiunea Belgorod, anunţă guvernatorul rus Viaceslav Gladkov # News.ro
Trei persoane au fost ucise, iar altă persoană a fost rănită, miercuri, într-un ”atac cu rachetă” în regiunea rusă Belgorod, la frontiera cu Ucraina, anunţă guvernatorul local Viaceslav Gladkov, relatează AFP.
Suporterii echipei naţionale, invitaţi să recicleze deşeuri electronice la meciurile cu Moldova şi Austria / Premii pentru fanii care reciclează # News.ro
Federaţia Română de Fotbal, alături de Asociaţia Environ şi Arena Naţională, continuă campania de conştientizare „Natura bunului simţ, la firul ierbii”, aflată la cea de-a doua ediţie. Iniţiativa îi încurajează pe suporterii echipei naţionale să contribuie activ la protejarea mediului prin reciclarea deşeurilor electrice de mici dimensiuni, informează FRF.
Bogdan Ivan: În urma fenomenelor de vreme severă, au fost peste 20.000 de puncte de consum nealimentate cu energie, cu un vârf în această dimineaţă, la ora 8.00, în judeţe din sudul Moldovei, Muntenia, Dobrogea, inclusiv în Municipiul Bucureşti # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri că, în urma fenomenelor de vreme severă, au fost peste 20.000 de puncte de consum nealimentate cu energie, cu un vârf în această dimineaţă, la ora 8.00, în judeţe din sudul Moldovei, Muntenia, Dobrogea, inclusiv în Municipiul Bucureşti. El a anunţat că până la ora 20.00 se doreşte ca toate aceste defecţiuni să fie remediate.
Parlamentul European interzice prin vot folosirea unor cuvinte ca ”steak”, ”cârnaţi” sau ”hamburger” în cazul produselor vegetariene. ”Nu trebuie să-i luăm pe consumatori de imbecili” # News.ro
Parlamentul European a adoptat miercuri un text care interzice folosirea unor termeni ca ”steak”, ”cârnaţi” sau ”hamburger” în cazul unor produse care nu conţin carne, relatează AFP.
Preşedintele UEFA vrea menţinerea concurenţei deschise în fotbalul european, în contextul noilor relatări despre Super Liga # News.ro
Preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a făcut apel miercuri la menţinerea concurenţei deschise în fotbalul european, în urma unor relatări privind noi întâlniri cu compania din spatele proiectului eşuat al Super Ligii europene, relatează AP.
Premierul Ilie Bolojan a subliniat necesitatea consolidării producţiei şi procesării produselor agricole din România, în cadrul întrevederii cu Christophe Hansen, comisarul european pentru agricultură şi alimentaţie # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit, miercuri, la Palatul Victoria, cu Christophe Hansen, comisarul european pentru agricultură şi alimentaţie, şeful Executivului subliniind necesitatea consolidării producţiei şi procesării produselor agricole din România şi arătând că există deficite importante în anumite sectoare, precum producţia de carne de porc, dar şi în capacitatea de procesare, ceea ce face ca România să exporte materie primă şi să importe produse finite.
Piese autentice ale portului tradiţional românesc, donate Muzeului Naţional de Etnologie din Osaka (Minpaku) # News.ro
Pavilionul României, prin Comisarul General la Expo 2025 Osaka, Ferdinand Nagy, a oferit, miercuri, o donaţie specială Muzeului Naţional de Etnologie din Osaka (Minpaku), constând în piese autentice ale portului popular tradiţional românesc. Gestul simbolic reflectă respectul şi admiraţia faţă de cultura japoneză şi marchează un nou moment de diplomaţie culturală, menit să apropie, prin meşteşug şi tradiţie, două lumi care împărtăşesc aceleaşi valori – armonia cu natura, rafinamentul detaliului şi preţuirea patrimoniului viu.
Apele Române: Viitura formată pe Casimcea a atins maximul astăzi, la ora 15.00. Cota de pericol pe râul Casimcea a fost depăşită cu un metru - VIDEO # News.ro
Reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române au anunţat că viitura formată pe râul Casimcea, care traversează judeţele Tulcea şi Constanţa, a atins maximul miercuri, la ora 15.00. Astfel, cota de pericol pe acest râu a fost depăşită cu un metru, iar debitul a crescut de la 0,1 metri cubi/secundă la 150 metri cubi/secundă în două zile.
„Vom găsi modalităţi de a-i răni pe cei care ne cauzează probleme” dacă SUA furnizează Ucrainei rachete Tomahawk, ameninţă şeful Comisiei de apărare din Duma de Stat. Zaharova: Relaţiile ruso-americane vor suferi „daune ireparabile” # News.ro
Rusia va doborî rachetele de croazieră Tomahawk, va bombarda locurile de lansare ale acestora dacă Statele Unite vor decide să le furnizeze Ucrainei şi va găsi o modalitate de a riposta împotriva Washingtonului care să doară, a declarat miercuri Andrei Kartapolov, şeful Comisiei de apărare din Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, relatează Reuters.
Trump cere încarcerarea primarului oraşului Chicago şi guvernatorului statului Illinois, ambii democraţi # News.ro
Preşedintele american Donald Trump îndeamnă miercuri la încarcerarea primarului oraşului Chicago Brandon Johnson şi a guvernatorului statului, J. B. Pritzker, acuzându-i pe cei doi democraţi că nu protejează membrii Poliţiei imigraţiei (ICE), relatează AFP.
Un medic de la Maternitatea ”Cuza Vodă” a fost desemnat director interimar la Spitalul de Copii din Iaşi # News.ro
Veronica Leonte, medic la Maternitatea ”Cuza Vodă” din Iaşi, fost inspector la Casa Judeţeană de Asigurări, a fost numită director interimar la Spitalul de copii ”Sfânta Maria”, a anunţat conducerea Consiliului Judeţean Iaşi.
Premierul Ilie Bolojan: Vreau să cunosc direct de la producători şi procesatori din domeniul alimentar cu ce probleme se confruntă şi să identificăm împreună politicile publice pe care Guvernul le poate promova # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanţi ai marilor producători şi procesatori din domeniul agricol, despre modul în care Guvernul îi poate susţine pentru a creşte capacităţile de producţie şi a promova produsele româneşti pe pieţele naţionale şi externe, el transmiţând că vrea să cunoască direct de la producători şi procesatori din domeniul alimentar cu ce probleme se confruntă şi să identifice împreună politicile publice pe care Guvernul le poate promova pentru a creşte şi diversifica capacitatea de producţie.
Superliga: Cluburile Rapid, Petrolul, CFR Cluj şi Universitatea Cluj, sancţionate de Comisia de Disciplină # News.ro
Cluburile Rapid, Petrolul Ploieşti, CFR Cluj şi Universitatea Cluj au primit miercuri sancţiuni din partea Comisiei de Disciplină din cadrul FRF.
Ministrul Justiţiei: Statul român face eforturi deosebite pentru aderarea la OCDE. Mâine va fi adoptat în şedinţa de Guvern un proiect de lege care vizează protejarea integrităţii funcţiei publice # News.ro
Ministrul Justiţiei. Radu Marinescu, a transmis miercuri, la Forumul privind Statul de Drept, că încrederea cetăţeanului în instituţiile statului a scăzut şi fiecare putere a statului trebuie să acţioneze cu responsabilitate, astfel încât cetăţeanul să îşi redobândească încrederea în valorile statului de drept. Ministrul a anunţat că mâine va fi adoptat în şedinţa de Guvern un Proiect de lege care vizează protejarea integrităţii funcţiei publice, parte din efortul de aderare a ţării noastre la OCDE.
Rusia consideră că „impulsul” generat de întâlnirea dintre Trump şi Putin „s-a epuizat în mare măsură” şi dă vina pe europeni. Moscova avertizează că va efectua rapid un test nuclear dacă SUA vor face acelaşi lucru # News.ro
Dinamica creată recent de întâlnirea dintre Vladimir Putin şi Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina s-a „epuizat în mare măsură”, preşedintele american înăsprindu-şi discursul faţă de Moscova în ultimele săptămâni, a declarat miercuri Serghei Riabkov, ministru adjunct de externe al Federaţiei Ruse, relatează AFP.
IGSU: Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din 75 de imobile inundate în urma ploilor abundente / Circulaţia rutieră este închisă pe un drum naţional şi unul judeţean, ambele din Constanţa - FOTO # News.ro
Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) au anunţat că pompierii au intervenit, începând de marţi dimineaţa şi până miercuri după amiază, pentru a scoate apa din 75 de imobile inundate în urma ploilor abundente, dar şi pentru a îndepărta 67 de copaci dărâmaţi de vânt, unii dintre aceştia avariind 39 de autovehicule. De asemenea, circulaţia rutieră este închisă pe un drum naţional şi pe unul judeţean, ambele în Constanţa, din cauza acumulărilor de apă şi este temporar afectată pe două drumuri naţionale - unul în Dâmboviţa şi altul în Caraş-Severin - din cauza unui copac căzut pe carosabil şi a rocilor desprinse de pe versanţi.
Tenis: Ajutor financiar din partea ITIA pentru sportivii prinşi în cazuri de dopaj şi corupţie # News.ro
Jucătorii implicaţi în anchete antidoping şi anticorupţie vor primi ajutor din partea Agenţiei Internaţionale pentru Integritate în Tenis (ITIA), care a lansat miercuri un program pilot oferind asistenţă financiară şi asistenţă juridică gratuită, relatează Reuters.
UPDATE - BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an / Estimează descreşterea foarte lentă a ratei inflaţiei până la sfârşitul anului # News.ro
Consiliul de Administraţie al BNR a decis miercuri menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an. ”Actualele evaluări relevă perspectiva ajungerii ratei anuale a inflaţiei pe un platou la finele trimestrului III şi a descreşterii foarte lente a acesteia în următoarele trei luni, pe fondul efectelor tranzitorii peste aşteptări exercitate de expirarea la 1 iulie a schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi de majorarea începând cu 1 august a cotelor de TVA şi a accizelor. Implementarea, în ansamblul său, a pachetului de măsuri fiscal-bugetare adoptat în luna iulie este însă de natură să antreneze presiuni dezinflaţioniste tot mai intense din partea factorilor fundamentali pe orizontul mai îndepărtat de timp, îndeosebi din partea cererii agregate, în principal prin corecţia bugetară iniţiată astfel în 2025 şi accentuată probabil în anul viitor, ce va conduce şi la o ajustare consistentă a deficitului de cont curent”, notează BNR, apreciind însă că ”incertitudini rămân totuşi asociate măsurilor ce vor fi probabil adoptate în perspectivă în scopul continuării consolidării bugetare în conformitate cu Planul bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE şi cu procedura de deficit excesiv”. De asemenea, incertitudini şi riscuri însemnate la adresa perspectivei activităţii economice, implicit a evoluţiei pe termen mediu a inflaţiei, continuă să provină din mediul extern.
Guvernul german a anunţat miercuri că va autoriza poliţia să doboare dronele periculoase şi poartă discuţii cu Israelul şi Ucraina pentru a-şi consolida apărarea împotriva zborurilor suspecte deasupra unor zone sensibile, care au fost atribuite Moscovei, informează AFP şi Reuters.
Consiliul de Administraţie al BNR a decis miercuri menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an.
Două premiere pe scena Teatrului Act în luna octombrie - „Trădare” de Harold Pinter şi „Improbabil” de Radu Iacoban # News.ro
Două producţii noi, care explorează fragilitatea relaţiilor şi adevărurile ascunse dintre oameni, vor avea premiera luna aceasta la Teatrul Act.
Gazzetta dello Sport: Napoli a luat în considerare timp de câteva luni achiziţionarea lui Neymar, înainte de a se răzgândi # News.ro
Neymar ar fi putut să revină pe terenurile europene. Potrivit Gazzetta dello Sport, brazilianul a fost subiectul unor lungi discuţii la Napoli, unde preşedintele Aurelio De Laurentiis, directorul sportiv Giovanni Manna şi antrenorul Antonio Conte au analizat serios posibilitatea de a-l aduce în Italia.
România implementează etapizat Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) la frontierele externe, începând cu puncte de trecere a frontierei din judeţele Constanţa, Botoşani, Caraş-Severin, Maramureş şi Aeroport Sibiu # News.ro
Poliţia de Frontieră anunţă, miercuri, că de duminică, 12 octombrie 2025, la nivelul Uniunii Europene va fi operaţionalizat Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument electronic modern de control la frontierele externe ale Uniunii Europene. În România, sistemul va fi operaţionalizat etapizat.
Ministrul Ionuţ Moşteanu a semnat Acordul-cadru de cooperare între Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare Comună în Domeniul Armamentului: Un pas important pentru consolidarea participării României la programele europene din domeniul apărării # News.ro
Ministrul apărării naţionale, Ionuţ Moşteanu, s-a întâlnit, miercuri, cu Joachim Sucker, directorul Organizaţiei pentru Cooperare Comună în Domeniul Armamentului (OCCAR), cu această ocazie fiind semnat Acordul-cadru de cooperare între Guvernul României şi OCCAR, un pas important pentru consolidarea participării României la programele europene din domeniul apărării. Prin acest parteneriat, România va beneficia de proceduri mai eficiente, transparente şi mai puţin costisitoare pentru achiziţiile de apărare.
Conservatorii critică „One Battle After Another”: „Cel mai iresponsabil film al anului”/ VIDEO # News.ro
„One Battle After Another”, în regia lui Paul Thomas Anderson, este, după cum se spune pe reţelele de socializare, „filmul anului”. Adaptarea liberă, de aproape trei ore, a romanului „Vineland” al lui Thomas Pynchon, avându-l în rolul principal pe Leonardo DiCaprio, este unul dintre rarele filme dramatice pentru adulţi care a primit laude din partea criticilor, scoruri ridicate din partea publicului şi încasări solide la box office - depăşind pragul de 100 de milioane de dolari la nivel mondial şi fiind cel mai profitabil film din cariera lui Anderson, potrivit The Hollywood Reporter.
USR propune un nou mecanism de sprijin real pentru victimele violenţei domestice şi consiliere obligatorie pentru agresori: Consiliere psihologică obligatorie pentru agresori, prelungirea automată a ordinului de protecţie # News.ro
Parlamentarele USR Cynthia Păun, Simona Spătaru, Oana Ţoiu, Monica Berescu şi Diana Buzoianu, alături de alţi deputaţi şi senatori din coaliţia de guvernare, au depus o iniţiativă legislativă care introduce măsuri concrete pentru protecţia victimelor violenţei domestice şi prevenirea recidivei agresorilor, care cuprinde consilierea psihologică obligatorie pentru agresori dar şi prelungirea automată a ordinului de protecţie, în cazul agresorilor care au mai încălcat legea în ultimii cinci ani, oferind o protecţie suplimentară victimelor. Conform datelor oficiale, peste 4.000 de ordine de protecţie provizorii au fost emise doar în primele patru luni ale acestui an, iar numărul cazurilor de violenţă domestică a depăşit 40.000, spun iniţiatorii proiectului.
Meteorologii au emis, miercuri, o nouă avertizare cod roşu de ploi, valabilă pentru mai multe localităţi din judeţul Constanţa în intervalul 15.00 – 18.00.
O brigadă de arbitri din România va oficia partida dintre Bosnia şi Herţegovina şi Ţările de Jos, programată vineri, în cadrul calificărilor pentru Campionatul European Under-21 – UEFA 2027.
Cod roşu de ploi - STS anunţă o creştere semnificativă a apelurilor la 112 / În Bucureşti, miercuri, într-o singură oră s-au înregistrat 200 de apeluri / Ce au semnalat oamenii # News.ro
Oficialii STS anunţă, miercuri, o creştere semnificativă a apelurilor la 112, pe durata codului roşu, fiind preluate în zonele vizate de această avertizare peste 2.500 de apeluri. În Bucureşti, miercuri, într-o singură oră s-au înregistrat 200 de apeluri.
CSM: Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situaţie de o gravitate excepţională generată de atitudinile inacceptabile ale unor exponenţi ai factorului politic la adresa sistemului judiciar / Magistraţii reclamă lipsa dialogului # News.ro
Consiliul Superior al Magistraturii afirmă, miercuri, că ”autoritatea judecătorească se confruntă cu o situaţie de o gravitate excepţională”, de vină fiind politicienii care refuză dialogul şi au iniţiat demersul legislativ privind modificarea statutului judecătorilor şi procurorilor. Instituţia revine asupra ”riscurilor cauzate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraţilor” şi avertizează că niciuna dintre problemele ridicate anterior în liările de poziţie nu a fost rezolvată.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, întâlnire cu omologul german, Katherina Reiche: Energia românească trebuie să lucreze pentru economia României! # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut miercuri o întâlnire cu omologul german, Katherina Reiche, cei doi stabilin direcţii clare pentru un parteneriat strategic România–Germania în domeniul energiei, de la gaz natural şi energie nucleară, până la solar şi eolian. Ministrul afirmă că energia românească trebuie să lucreze pentru economia României.
Una dintre cele mai importante companii producătoare de arme din UE avertizează că uzinele sale secrete sunt tot mai mult survolate de drone # News.ro
Una dintre cele mai mari companii de apărare aeriană din Europa avertizează că fabricile sale strict secrete sunt survolate de un număr tot mai mare de drone şi doreşte reguli clare cu privire la modul de bruiere sau doborâre a acestora, relatează POLITICO.
Rafila, despre reducerea numărului de parlamentari la 300: Trebuie să ţină cont, atunci când se ia o decizie, de nevoia de reprezentativitate de la nivel local / Nu cred că trebuie folosită în acest moment ca element de presiune politică # News.ro
Fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, despre reducerea numărului de parlamentari la 300, că trebuie să ţină cont, atunci când se ia o decizie, de nevoia de reprezentativitate de la nivel local, dacă populaţia României a scăzut, dacă sunt elemente care să justifice reducerea numărului, el apreciind că nu trebuie folosită în acest moment ca element de presiune politică.
Cod roşu de ploi în Bucureşti - Bujduveanu prezintă situaţia operativă: 75 de acumulări de apă, 33 de copaci căzuţi şi 22 de autoturisme avariate / Nu s-au înregistrat victime # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, prezintă, miercuri, situaţia operativă din Bucureşti, unde s-au înregistrat 75 de acumulări de apă, 33 de copaci căzuţi şi 22 de autoturisme avariate. Din fericire nu s-au înregistrat victime.
Capitala a devenit miercuri al treilea oraş din România care se alătură iniţiativei „HPV Free City”, proiect iniţiat de Federaţia Tinerilor din Cluj, care îşi propune să transforme prevenţia într-o prioritate publică, în condiţiile în care, pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2024, la nivel naţional, acoperirea medie pentru femeile eligibile este de 12,5%, iar la nivelul Uniunii Europene, România înregistrează cea mai mare incidenţă a cancerului de col uterin şi cea mai mare rată a mortalităţii.
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti continuă campania de vaccinare împotriva infecţiei cu HPV – Din martie 2024, s-au vaccinat la unitatea medicală 650 de persoane, aproape 11% fiind băieţi # News.ro
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) anunţă, miercuri, continuarea campaniei ”Spune NU HPV – Alege să te vaccinezi!” şi o nouă acţiune -zeci de medici rezidenţi şi studenţi de la UMF Carol Davila au particopat la o sesiune informativă. Unitatea anunţă că, de la 1 martie 2024, până la 1 octombrie 2025, s-au vaccinat în centrul din cadrul spitalului 650 de persoane, aperoape 11% fiind băieţi.
Rafila, despre discuţiile din coaliţie pe reforma administraţiei locale: Ne apropiem de o soluţie care va fi prezentată, luni, opiniei publice, nu s-a ajuns încă la o concluzie / Sper că luni, după întrunirea coaliţiei, să avem un răspuns # News.ro
Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat, miercuri, despre discuţiile din coaliţie pe reforma administraţiei locale ,că ne apropiem de o soluţie care va fi prezentată, luni, opiniei publice, el arătând că, din discuţiile cu colegii din PSD, nu s-a ajuns încă la o concluzie dar speră că luni, după întrunirea coaliţiei, să avem un răspuns.
Alexandru Rafila, despre stabilirea datei alegerilor în Capitală: Poziţia PSD a fost extrem de clară, ori fiecare dintre partide vine cu candidatul propriu, fie discutăm de un candidat comun, dar sprijinit de toate partidele din coaliţie # News.ro
Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila a declarat, miercuri, despre stabilirea datei alegerilor în Capitală, că poziţia PSD a fost extrem de clară, ori fiecare dintre partide vine cu candidatul propriu, fie discutăm de un candidat comun, dar sprijinit de toate partidele din coaliţie.
UPDATE - AUR a depus în Senat moţiunea ”Ministrul Radu Daniel Miruţă, dovada vie că USR şi PSD-PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei, transformat în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR /Reacţia ministrului # News.ro
AUR a depus miercuri, în Senat, o moţiune simplă intitulată ”Ministrul Radu Daniel Miruţă, dovada vie că USR şi PSD-PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei, transformat în agenţie de plasarea forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR”. Moţiunea va fi dezbătută şi votată luni, în plenul Senatului.
UPDATE - Incendiu de proporţii în Capitală - Arde acoperişul mai multor locuinţe pe strada Mureşeni / Flacără deschisă şi fum dens / O persoană primeşte îngrijiri medicale / Focul este localizat # News.ro
Pompierii intervin, miercuri, pentru stingerea unui incendiu de proporţii care a cuprins acopeişul mai multor locuinţe pe strada Mureşeni din Bucureşti.
O rară pictură realizată de Nicolae Grigorescu, „Cap de copil” - poate singurul pictat de maestru, va fi licitat la Artmark, în 21 octombrie. Pictura, cu un preţ de pornire de 30.000 de euro, va face parte din loturile Licitaţiei de Toamnă, organizată atât la Galeriile Artmark (Palatul Cesianu-Racoviţă - str. C.A. Rosetti nr. 5), cât şi online, de la ora 17.30.
Ianis Hagi: Ne luptăm până la capăt ca să terminăm cel puţin pe locul doi în grupă / Meciul cu Moldova, important pentru tot ce am lucrat până acum # News.ro
Ianis Hagi a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că el şi colegii săi vor lupta până la capăt pentru a termina cel puţin pe locul doi grupa de calificare la Cupa Mondială.
ANCOM anunţă, miercuri, că a emis noi licenţe pentru companiile Vodafone România, Digi România şi Telekom România Mobile Communications, după ce au primit acordul prealabil al Autorităţii pentru cesiunea şi închirierea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio, precum şi pentru utilizarea temporară în comun a unor subbenzi de frecvente.
