(P) Cum îți alegi locuința potrivită în Cluj-Napoca?

"Speră la ce este mai bun, dar așteaptă-te la ce este mai rău!". Aşa a fost şi cu ciclonul Barbara. În Constanţa şi în Giurgiu, a plouat în 24 de ore cât pentru două luni. Suficient ca apa să inunde străzi, gospodării, subsoluri de bloc şi chiar să izoleze localităţi întregi. În Bucureşti, nimic din ce nu am mai văzut - apa a blocat mai multe intersecţii, iar în unele cartiere, a ajuns aproape de genunchi. Ceva bun tot s-a întâmplat, s-a circulat mai bine, grație închiderii școlilor. Codul Roșu a ieşit din vigoare la ora 15:00, dar vremea rea continuă - este cod portocaliu până deseară, la ora 23:00.