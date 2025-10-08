(P) Cum îți alegi locuința potrivită în Cluj-Napoca?
ObservatorNews, 8 octombrie 2025 18:40
Atunci când te gândești la o schimbare majoră în viața ta, cum ar fi cumpărarea unei locuințe, primul pas este să înțelegi contextul orașului în care vrei să te stabilești. Cluj-Napoca nu este doar un centru universitar vibrant, ci și unul dintre cele mai dinamice orașe din România, unde cererea pentru locuințe este constant în creștere. Ritmul economic accelerat, oportunitățile de muncă și atmosfera culturală fac din Cluj un loc atractiv atât pentru tineri, cât și pentru familii.
• • •
Acum o oră
18:40
Angajaţii ArcelorMittal, rechemați la muncă. Combinatul repornește producția cu materie primă din Ucraina # ObservatorNews
Angajaţii combinatului siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara au fost rechemaţi la muncă, începând cu data de 1 noiembrie. Mircea Bordean, preşedintele Sindicatului Siderurgistul, a anunțat că sunt create premisele pentru repornirea liniei de laminare cu oţel adus din Ucraina, potrivit Agerpres.
18:40
18:40
(P) Tendințe în motivarea angajaților: de la beneficii extrasalariale la recunoașterea valorilor personale # ObservatorNews
Mediul de lucru este în continuă schimbare, iar găsirea celor mai eficiente modalități de a motiva angajații a devenit o provocare complexă pentru mulți lideri și profesioniști în resurse umane. Cu toate acestea, soluțiile nu lipsesc, iar tendințele actuale pun din ce în ce mai mult accentul pe o abordare personalizată a motivării. Acest articol explorează principalele tendințe ce redefinesc modul în care companiile își motivează echipele și te ajută să descoperi practici eficiente, care pot transforma locul de muncă într-un mediu deschis și performant.
18:30
O femeie și-a păcălit iubitul că are cancer ca să-i dea bani să-și facă implant mamar # ObservatorNews
Caz incredibil în Marea Britanie. O femeie și-a păcălit iubitul că suferă de cancer pentru a-și face implant mamar.
18:30
Este doliu în muzica românească. Marius Keseri, de la Direcția 5, a murit. Anunțul decesului a fost făcut de colegii de trupă. Marius Keseri a fost vreme de 30 de ani alături de trupa Direcția 5.
18:20
Să ai un apartament în Bucureşti sau propria insulă pe coastele Scoţiei? E o dilemă cu care nu se vor confrunta românii, dar agenţii imobiliari din Scoţia speră că vor găsi un cumpărător pentru insula Gasker.
18:20
O femeie în vârstă de 29 de ani, originară din Giurgiu, a murit la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. A suferit complicații în urma unei nașteri la o clinică privată.
Acum 2 ore
18:10
Un proiect depus la Senat propune ca produsele "marcă proprie" din marile magazine să fie limitate la vânzare # ObservatorNews
Nu demult desfiinţam la Observator un mit: acela că produsele marcă proprie a marilor lanţuri din magazine sunt mai ieftine pentru că ar fi de o calitate mai slabă. Şi vă arătam atunci contrariul.... că, de fapt, de multe ori, sunt la fel de bune.
18:10
Ministrul Energiei: "România are depozitele de gaze umplute la 95,5%, cu mult peste media UE" # ObservatorNews
România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze naturale umplute la 95,5%, cu mult peste media Uniunii Europene de 82,8%, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
18:10
Hibrid made in Romania, construit de studenții ingineri din campania 100 de tineri pentru dezvoltarea României # ObservatorNews
Într-un moment în care România se confruntă cu un deficit acut de specialiști în domeniile tehnice, o echipă de tineri din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA din București demonstrează că ingineria românească are viitor. Se numesc UPB Drive, și își proiectează propriile mașini de curse.
18:00
O femeie a decis să divorţeze după 30 de ani de căsnicie, după ce a discutat cu ChatGPT # ObservatorNews
Divorţul nu e o decizie uşoară. Unii cântăresc ani întregi o astfel de hotărâre.... alţii în schimb, nu au nevoie de mai mult de o discuţie pe whatsapp. Important este cu cine. O femeie din Iaşi, de exemplu, şi-a găsit cel mai bun confident în... ChatGPT. Aşa că l-a crezut pe cuvânt când i-a spus că... poate ar fi mai bine să divorţeze, după 30 de ani de căsnicie, dacă problemele sunt de nerezolvat. Nu e primul caz, probabil nici ultimul.
18:00
Toto Dumitrescu,urmărit penal pentru că ar fi condus drogat. Mai e nevoie de un test pentru a-şi afla pedeapsa # ObservatorNews
Se complică situaţia lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu este acum urmărit penal şi pentru că a condus sub influenţa drogurilor. Nu e neapărat o surpriză: primele teste au arătat că luase cocaină înainte să se urce la volan. Acum au apărut si rezultatele analizelor de sânge.
18:00
Artroza genunchiului este una din cele mai răspândite forme de artroză. Mai mulți factori pot explica apariția acesteia. Umflătura în zona genunchiului și mersul șchiopătat sunt doar două dintre simptomele care anunță instalarea acestei afecțiuni și care au nevoie de investigații suplimentare. De ce? Deoarece în timp, dacă nu este tratată, gonartroza poate afecta mobilitatea genunchiului și a mersului.
17:50
A plouat în 24 de ore cât pentru două luni. Codul Roşu a făcut prăpăd în Giurgiu şi Constanţa # ObservatorNews
"Speră la ce este mai bun, dar așteaptă-te la ce este mai rău!". Aşa a fost şi cu ciclonul Barbara. În Constanţa şi în Giurgiu, a plouat în 24 de ore cât pentru două luni. Suficient ca apa să inunde străzi, gospodării, subsoluri de bloc şi chiar să izoleze localităţi întregi. În Bucureşti, nimic din ce nu am mai văzut - apa a blocat mai multe intersecţii, iar în unele cartiere, a ajuns aproape de genunchi. Ceva bun tot s-a întâmplat, s-a circulat mai bine, grație închiderii școlilor. Codul Roșu a ieşit din vigoare la ora 15:00, dar vremea rea continuă - este cod portocaliu până deseară, la ora 23:00.
17:40
Bărbat suspectat că se dădea drept broker de asigurări și emitea polițe RCA false. Care este prejudiciul # ObservatorNews
Un bărbat de 38 de ani este audiat într-un dosar de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi fals informatic, după ce ar fi încheiat poliţe de asigurare RCA, sub pretextul că ar fi broker de asigurări. Prejudiciul se ridică la aproximativ 24.000 de lei, a anunțat Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).
17:30
Bărbat acuzat că a ucis o mamă și pe cei trei copii ai ei într-un incendiu, mort de infarct în închisoare # ObservatorNews
Un bărbat acuzat că a ucis o mamă și pe cei trei copii ai acesteia într-un incendiu a murit de infarct în închisoare, la doar câteva minute după ce a fost vizitat de familie.
17:20
Un refugiat palestinian a câştigat Premiul Nobel pentru Chimie. Impresionanta poveste a lui Omar Yaghi # ObservatorNews
Născut în Iordania într-o familie modestă de refugiaţi palestinieni, Omar Yaghi, recompensat cu premiul Nobel pentru Chimie pe anul 2025, a declarat miercuri că doreşte să omagieze "puterea" ştiinţei de a reduce inegalităţile.
Acum 4 ore
17:10
Fosta directoare a spitalului din Iaşi unde au murit 7 copii, repusă în funcţie. Rogobete: "E noaptea minţii" # ObservatorNews
Situaţie incredibilă la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iaşi. Directoarea instituţiei a fost repusă în funcţie asta deşi în unitatea condusă de ea au murit 7 copii din cauza unor bacterii.
17:00
Parlamentul European a aprobat interzicerea termenilor "friptură vegetariană" şi "burger vegetarian" # ObservatorNews
Parlamentul European a votat miercuri interzicerea utilizării termenilor "friptură", "cârnat" şi "hamburger" pentru produse care nu conţin carne. Eurodeputaţii au aprobat cu 355 de voturi pentru şi 247 împotrivă o propunere a politicienilor de dreapta care interzice termeni precum "friptura vegetariană" şi "burger vegetarian", potrivit Agerpres.
17:00
O floare din deşertul Atacama ar putea deţine cheia pentru culturi agricole rezistente la secetă # ObservatorNews
În deşertul Atacama din Chile, cel mai arid deşert din lume, oamenii de ştiinţă studiază o floare mică şi rezistentă care ar putea deţine indicii genetice pentru a ajuta culturile agricole să reziste în faţa condiţiilor de secetă devenite din ce în ce mai grave din cauza schimbărilor climatice.
16:40
BNR: Economia stagnează în partea a doua a anului. Dacă planul fiscal e aplicat, inflația scade în 2026 # ObservatorNews
Banca Naţională a României, care a avut astăzi ședința de politică monetară, atrage atenţia că cele mai recente date indică o cvasi-stagnare a activității economice în România, în a doua jumătate a anului, și estimează că rata anuală a inflaţiei ar putea ajunge pe un platou la finele trimestrului al III-lea şi scădea din 2026. Asta dacă guvernul implementează corect măsurile fiscale.
16:40
Experții dezvăluie de ce nu ar trebui să stai niciodată pe ultimele rânduri din avion # ObservatorNews
Experții în turism avertizează că ultimele rânduri din avion sunt cel mai puțin potrivite pentru o călătorie confortabilă şi îi îndeamnă pe pasageri să opteze pentru locurile din față sau cele de lângă aripi.
16:30
Donald Trump cere arestarea primarului orașului Chicago și a guvernatorului statului Illinois. Președintele SUA i-a acuzat miercuri pe cei doi democrați că nu au protejat pe membrii Agenției de Imigrare și Control Vamal (ICE).
16:10
Şeful ANRE, George Niculescu, a declarat miercuri că amenințările cu un blackout iminent în România sunt nefondate și alarmiste, iar astfel de declarații pot genera panică inutilă în rândul populației. România are de negociat nişte lucruri cu Comisia Europeană şi aceste negocieri se fac pe documente, pe elemente concrete, asumate cu responsabilitate, nu pe declaraţii grave, mai transmite el. El a comparat iminenţa blackout-ului cu venirea marţienilor.
15:50
Primarul general interimar Stelian Bujduveanu a declarat, miercuri, că bucureștenii au scăpat de orice pericol în ceea ce privește ciclonul Barbara și spune că doar prevenția a făcut ca Bucureștiul să nu arate după ploi precum Slobozia. De joi, elevii revin la școală și studenții la facultăți.
15:50
Aeroportul cu taxiuri acvatice și trenuri de mare viteză. Investiție uriașă de 2,2 miliarde de dolari # ObservatorNews
Un aeroport internațional a fost inaugurat miercuri în Mumbai, India. Unitatea a costat 2,2 miliarde de dolari și are taxiuri acvatice și trenuri de mare viteză. Aeroportul ar trebui să devină un centru cheie pentru transportul de pasageri și mărfuri în Asia.
15:40
Au fost justificate măsurile şi avertizările înaintea Ciclonului Barbara? Explicaţiile climatologului # ObservatorNews
Partea de sud a României e în plină alertă meteo. Cinci judeţe şi Bucureștiul sunt sub cod roşu de ploi abundente. A intrat în vigoare marţi seara, la orele 21.00, iar echipele de intervenţie au avut misiuni în toate zonele vizate de fenomenele extreme. În Constanţa, Portul Midia a fost închis. Ciclonul, pe care italienii l-au numit Barbara, s-a format în Mediterană și a ajuns deasupra Mării Negre. Cantitatea neobişnuită de ploaie căzută într-un interval atât de scurt a făcut ca autorităţile să acţioneze proactiv - adică mai bine să fim precauţi, decât să căutăm vinovaţi ulterior - ceea ce trebuie să recunoaştem, le cerem mereu după ce se intamplă câte o tragedie - iar asta a dus la coduri ro-alert şi măsuri fără precedent, în contextul ploilor abundente. Noi am analizat întreaga situaţie alături de Alex Trandafir, climatolog.
15:30
Metoda "șmen", din nou în acțiune. Un bărbat a furat bani din două magazine din București # ObservatorNews
Un bărbat de 54 de ani care a folosit metoda "șmen" pentru a înșela două persoane a fost prins și reținut. El a indus în eroare două angajate ale unor puncte comerciale, reușind să fure bani prim simularea unui schimb legitim.
15:30
Rusia susține că știe cum să doboare rachetele Tomahawk: "Ştim cum zboară, am lucrat cu ele în Siria" # ObservatorNews
Rusia va doborî rachetele de croazieră Tomahawk şi va bombarda locurile de unde vor fi lansate acestea dacă Statele Unite decid să furnizeze aceste rachete cu rază lungă de acţiune Ucrainei, a declarat miercuri Andrei Kartapolov, preşedintele Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, relatează Reuters.
15:30
Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an. Banca centrală a ales să rămână prudentă, în așteptarea unor semnale mai clare privind stabilitatea inflației.
15:30
Germania autorizează poliţia federală să doboare drone şi înfiinţează un centru de apărare anti-drone # ObservatorNews
Guvernul german a anunţat miercuri că va autoriza poliţia să doboare dronele ce vor fi considerate ca reprezentând o ameninţare, subliniind că face schimb de expertiză cu Israelul şi Ucraina pentru asigurarea securităţii Germaniei.
15:30
Codul Roşu n-a afectat prea tare Capitala: Ploile abundente nu au fost semnificative per ansamblu # ObservatorNews
Efectele Codului Roşu de ploi abundente nu au fost semnificative per ansamblu până la această oră în Capitală, unde s-au consemnat doar inundaţii de tip pluvial, fiind zone unde canalizarea nu face faţă, informează miercuri Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR), informează Agerpres.
15:30
AUR cere demisia lui Raed Arafat: "România e ținută sub teroarea alarmelor și a fricii" # ObservatorNews
AUR solicită demisia de urgență a lui Raed Arafat, acuzându-l că a transformat sistemul de urgență într-un instrument de panică și manipulare. Mihai Enache afirmă că "România trăiește sub teroarea alarmelor și a fricii".
Acum 6 ore
15:00
România primește 500 de milioane de euro de la BEI pentru Autostrada Sibiu-Pitești. "O investiţie în oameni" # ObservatorNews
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat un contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții pentru construcția Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, primul drum de mare viteză care va traversa Munții Carpați. Proiectul, estimat la 5,5 miliarde de euro, este considerat o prioritate strategică națională și un pas important spre conectarea României la rețelele europene de transport, scrie Agerpres.
15:00
Maşinile neînmatriculate în București sau Ilfov, taxă de 3,5 euro/zi pentru a circula în Capitală - Proiect # ObservatorNews
Șoferii cu mașini înmatriculate în alte județe ar putea plăti o taxă pentru a circula în București. Un proiect depus la Primăria Capitalei de consilierul general PSD Dan Cristian Popescu propune introducerea unei roviniete urbane pentru vehiculele neînmatriculate în București sau Ilfov. Taxa, cu valori între 3,5 euro pe zi și 50 de euro pe an pentru autoturisme, ar urma să fie plătită online, prin SMS sau la puncte autorizate, iar verificarea se va face cu camere de recunoaștere a numerelor de înmatriculare. Măsura are ca scop reducerea traficului și a poluării, într-un oraș în care peste 35% dintre mașinile aflate zilnic în circulație provin din alte județe.
14:50
Un gigant din industria militară avertizează: Uzinele sale secrete, tot mai des survolate de drone # ObservatorNews
Una dintre cele mai importante companii europene din domeniul apărării aeriene avertizează că un număr tot mai mare de drone survolează fabricile sale ultrasecrete și solicită stabilirea unor reguli clare privind modalitățile de bruiaj sau de doborâre a acestora, potrivit POLITICO.
14:50
Noi reguli pentru deținerea câinilor în curte. Ce amenzi riscă proprietarii care nu le respectă # ObservatorNews
O nouă lege care protejează animalele schimbă regulile în gospodăriile românilor. Proprietarii de câini trebuie să se asigure că animalele trăiesc în condiţii bune şi că nu deranjează vecinii. În caz contrar, ei riscă o amendă de până la 500 de lei.
14:40
Nobelul pentru Chimie 2025, câştigat de inventatorii structurilor metal-organice, comparate cu Harry Potter # ObservatorNews
Premiul Nobel pentru Chimie 2025 a fost acordat cercetătorilor Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi, pentru dezvoltarea unor materiale revoluționare numite structuri metal-organice cu spații mari, ce pot stoca diverse substanțe chimice. Cercetările celor trei au aplicații vaste, de la combaterea schimbărilor climatice prin stocarea dioxidului de carbon din atmosferă, la eliminarea substanțelor toxice din apă sau descompunerea medicamentelor reziduale din mediu.
14:20
Concurenții din Asia Express devin pionieri pe Drumul Eroilor, în Cursa pentru ultima șansă # ObservatorNews
Cea de-a treia ediție a etapei cu numărul 5 de pe Drumul Eroilor a adus emoții intense și confruntări spectaculoase. Emil și Alejandro au reușit să câștige jocul de amuletă, în timp ce Olga și Carmen au bifat o premieră în parcursul lor la Asia Express, adjudecându-și cursa pentru imunitate, într-o competiție plină de adrenalină. Emisiunea difuzată de Antena 1 a fost, și de această dată, lider detașat de audiență.
14:10
Ruşii prezic când se va încheia războiul din Ucraina: "Moscova va depăşi toate obstacolele" # ObservatorNews
Un analist politic apropiat Kremlinului a publicat, cu ocazia zilei de naştere a preşedintelui Putin, o analiză despre viitorul războiului din Ucraina. În articol, autorul susține că în decurs de un an, situația se va transforma "într-una favorabilă Moscovei și viziunii sale pentru pace".
14:10
Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: arestul de acasă pe timpul nopții, echivalat cu detenția în penitenciar # ObservatorNews
Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti s-au folosit de un artificiu juridic pentru a o scăpa pe Alina Bica de efectele condamnării la patru ani de închisoare. Ei au considerat că arestul la domiciliu petrecut de fosta şefă a DIICOT, pe timpul nopţii, în casa ei din Italia, poate fi asimilat cu detenţia într-un penitenciar din România, scrie Agerpres.
14:10
Ca în fiecare an, sezonul rece vine la pachet cu un risc sporit de răceală şi gripă. Medicii spun că numărul infecţiilor respiratorii a crescut semnificativ în ultima perioadă, dar nici aşa românii nu sunt convinşi să se vaccineze. Specialiştii în sănătate atrag atenţia că cea mai sigură cale de a ne imuniza organismul, rămâne vaccinul antigripal.
14:00
Imagini exclusive cu inundaţiile din Bulgaria. S-a creat un râu în zona hotelurilor ridicate ilegal în Elenite # ObservatorNews
La vecinii bulgari furtuna din weekend a creat un fenomen uluitor. În stațiunea Elenite, măturată de viitură, s-a format peste noapte un râu fix în zona hotelurilor ridicate ilegal.
13:50
Tânăr pe trotinetă, lovit de maşină în Timişoara. Şoferul susţine că a fost vina victimei # ObservatorNews
Un nou accident în care a fost implicată o trotinetă electrică aduce în atenţie pericolul pe care îl reprezintă aceste vehicule mai ales pentru cei care le folosesc. Un adolescent din Timişoara, campion la caiac, a fost lovit de o maşină în timp ce se întorcea de la şcoală pe trotinetă. Băiatul nu purta casca de protecţie.
13:40
Anamaria Ionescu află la MediCOOL la ce este alergică, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY # ObservatorNews
Telespectatorii pot să ajungă mai ușor la un stil de viață sănătos, căci medicina a devenit mult mai prietenoasă la MediCOOL! Sfaturile medicilor sunt oferite pe înțelesul tuturor, în timp ce vedetele sau pacienții vin să își spună povestea pentru a obține ajutor specializat. Anamaria Ionescu este invitata ediției de diseară, care va fi difuzată de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.
13:40
Îngrijirea unui urs costă 7.000 de euro pe an. Sanctuarele care ar trebui să-i adăpostească întârzie să apară # ObservatorNews
Rezervația de urși care se construiește lângă Brașov, cu bani europeni, va fi gata în prima jumătate a anului viitor. Promisiunea a fost făcută de ministrul Mediului care a vizitat şantierul. Şi nu este singura promisiune făcută de autorităţi pentru rezolvarea problemei urşilor. Se mai vorbeşte despre sanctuare, centre de reabilitare, garduri electrice și chiar amenzi mai mari pentru cei care hrănesc animalele pentru amuzament.
13:30
Cosmin Tudoran, tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh pe motiv că e "invadator", trimis în judecată # ObservatorNews
Cosmin Tudoran, tânărul de 20 de ani care a agresat un livrator din Bangladesh pe motiv că este "invadator", a fost trimis în judecată, fiind acuzat de lovire și utilizarea de simboluri fasciste. Agresiuna s-a petrecut pe 26 august 2025 în Capitală, a fost filmată și s-a încheiat cu imobilizarea agresorului de către un polițist aflat în timpul liber, replicile acestuia devenind virale. Tudoran se află în arest la domiciliu.
13:30
Culorile anului 2026: Transformative Teal, Wax Paper și Fresh Purple domină podiumurile internaționale # ObservatorNews
Nuanțele lui 2026 nu vorbesc doar despre estetică, ci despre regenerare, echilibru și nevoia de a găsi frumusețea în transformare. Sunt culorile unui an care promite să reconecteze omul cu natura, emoția cu tehnologia și eleganța cu autenticitatea.
13:30
Curs BNR, 8 octombrie 2025. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 8 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.
Acum 8 ore
13:10
Imagini din Siliștea, Constanţa, izolată de inundaţii. Apă de jumătate de metru, canal colector revărsat # ObservatorNews
Cod Roșu de ploi în județul Constanța. Localitatea Siliștea este izolată, momentan, după inundarea drumurilor. Până acum, au fost evacuate șase persoane, fără a necesita îngrijiri medicale.
