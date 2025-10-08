Șeful Raiffeisen Bank anunță ce se întâmplă cu vânzarea filialei din Rusia. „Nu am renunțat”
HotNews.ro, 8 octombrie 2025 18:40
Grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) nu a găsit încă un cumpărător pentru afacerile sale din Rusia care să fie acceptat de toate părțile, dar continuă discuțiile cu o listă de candidați interesați, a…
Acum o oră
18:40
18:20
SAF-T: ANAF testează verificarea datelor declarate de firme prin D406 cu informațiile din formularele D300 și D301, pentru a crește declararea și plata TVA # HotNews.ro
ANAF a anunțat, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că va derula un program pilot pentru a introduce apoi un mecanism de verificare a consistenței datelor raportate de firme prin declarația D406, din cadrul…
18:20
Măsura luată de Germania după ce importurile de canabis au crescut cu 400% în urma legalizării consumului recreațional # HotNews.ro
Guvernul federal al Germaniei a anunțat miercuri că a aprobat un plan de restricționare a vânzărilor online de canabis pentru a combate creșterea importurilor acestui drog, constatată începând de anul trecut, când a legalizat consumului…
Acum 2 ore
18:10
„Protestul prelungit al magistraților ridică o întrebare fundamentală și profund incomodă”. Cum încearcă unii avocați să oprească protestul judecătorilor și procurorilor # HotNews.ro
Mai mulți avocați reacționează pe fondul prelungirii protestelor magistraților și le solicită să deblocheze conflictul. Pe grupurile de comunicare, avocații pregătesc strategii: de la organizarea de acțiuni de protest, la acțiuni în instanță prin care…
18:10
Critici la legea majoratului digital: „Ideea SRI-ului a reușit. Orice utilizator trebuie identificat online” / Ce au reclamat Google, CNA ori ANCOM # HotNews.ro
Proiectul de lege privind majoratul online, adoptat luni de Senat, prin care minorii cu vârste de până la 16 ani nu vor putea accesa servicii online decât cu acord parental, „introduce o obligație generală de…
18:00
Cercetătorii cred că o floare rară din deșertul Atacama poate deține cheia pentru o problemă presantă la nivel global # HotNews.ro
În deșertul Atacama din Chile, cel mai arid deșert din lume, oamenii de știință studiază o floare mică și rezistentă care ar putea deține indicii genetice pentru a ajuta culturile agricole să reziste în fața…
18:00
INTERVIU De ce nu scad facturile la energie ale consumatorilor, deși curentul s-a ieftinit pe bursă / „Nu există bani în plus” după liberalizarea pieței, spun furnizorii # HotNews.ro
Prețul mediu al energiei în luna august a scăzut cu 24% comparativ cu luna iulie pe piața spot a bursei de energie OPCOM, dar facturile consumatorilor finali nu vor scădea în următoarele luni, spune Dana…
17:50
Partidul Giorgiei Meloni vrea interzicerea valului islamic în locurile publice din toată Italia # HotNews.ro
Partidul de guvernământ Frații Italiei (Fratelli d’Italia) a propus miercuri un proiect de lege care interzice purtarea burqa și a niqabului în spațiile publice, ca parte a unui pachet legislativ mai amplu menit să combată…
17:50
Planul UE de eliminare treptată a gazului rusesc a trecut primul obstacol politic. Dacă va fi adoptat, Ungaria și Slovacia vor fi obligate să se conformeze # HotNews.ro
Ambasadorii UE au convenit asupra unui plan de eliminare treptată a gazelor și petrolului rusesc până în 2028, relatează Reuters, citând diplomați europeni. Votul final va fi dat cu „majoritatea calificată” a țărilor UE, adică…
17:40
Comisia Europeană a decis că amenzile date companiilor aeriene din cauza taxării bagajelor de mână sunt ilegale și dechise o procedură de infringement împotriva Spaniei # HotNews.ro
Comisia Europeană a declarat miercuri că amenzile impuse de Spania companiei irlandeze Ryanair și altor companii aeriene low-cost din cauza taxării bagajelor de cabină suplimentare încalcă reglementările europene, transmite miercuri agenția Reuters. Ministerul spaniol pentru…
17:30
Conducătorii de trotinete și biciclete electrice ar urma să fie obligați să obțină un permis de conducere, similar cu cel aferent conducătorilor de mopede, în cazul în care nu dețin un permis de conducere pentru…
17:30
Adio burgeri și cârnați vegetarieni. Parlamentul European scoate din meniu termenii folosiți pentru preparatele care imită carnea # HotNews.ro
Parlamentul European a votat miercuri interzicerea utilizării termenilor „friptură”, „cârnat” și „hamburger” pentru produse care nu conțin carne, informează AFP. Eurodeputații au aprobat cu 355 de voturi pentru și 247 împotrivă o propunere a politicienilor…
17:20
Fosta directoare a spitalului din Iași unde 7 copii infectați cu o bacterie au murit, repusă în funcție după o săptămână. Rogobete: „Este noaptea minții” # HotNews.ro
Cătălina Ionescu, fostul manager al Spitalului de Copii din Iași, a revenit în funcție la o săptămână după ce fusese demisă din funcția de manager și trecută în cea de director medical. Anunțul a fost…
Acum 4 ore
17:10
Temu a intrat pe radarul autorităților din Germania pentru influențarea prețurilor comercianților: „Cerințe inadmisibile” # HotNews.ro
Oficiul german anti-carteluri a anunțat miercuri că a inițiat o procedură împotriva Temu pentru a examina dacă compania chineză influențează prețurile comercianților terți pe platforma sa de comerț electronic, informează Reuters. „Investigăm suspiciunea că Temu…
17:00
În contextul evoluției rapide a cerințelor privind raportarea sustenabilității, International Financial Reporting Standards (IFRS) a lansat două standarde utilizate pentru raportarea informațiilor nonfinanciare – IFRS S1 și IFRS S2. Acestea facilitează înțelegerea modului în care…
16:40
În timp ce trupele americane se pregătesc să fie desfășurate în Chicago, Trump cere trimiterea la închisoare a doi oponenți democrați # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a cerut miercuri trimiterea la închisoare a primarului din Chicago și a guvernatorului statului Illinois, ambii democrați, în timp ce administrația sa se pregătea să trimită trupe militare pe străzile celui…
16:40
A murit bateristul trupei Direcția 5, Marius Keseri. „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet” # HotNews.ro
Trupa Direcția 5 a anunțat miercuri moartea bateristului Marius Keseri. „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, a transmis trupa într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook. Formația…
16:40
Germania, măsură fermă împotriva dronelor care afectează aeroporturilor: Vor fi doborâte # HotNews.ro
Germania va acorda poliției dreptul de a doborî drone suspecte, precum cele care au perturbat aeroporturile din întreaga Europă și pe care unii lideri europeni le-au atribuit unui război hibrid purtat de Rusia, relatează Reuters…
16:10
„O senzație de declin”. Scaune goale și lipsă de interes la conferința Partidului Conservator din Marea Britanie, aflat în cădere liberă în sondaje # HotNews.ro
Un sondaj YouGov publicat luna trecută a arătat că, dacă alegerile generale din Marea Britanie ar avea loc acum, conservatorii ar rămâne cu doar 45 de deputați în parlament. Reducerea relevanței partidului a fost vizibilă…
16:00
BNR bate în cuie dobânda la 6,5% și apasă pe butonul de pauză ca să vadă cum va evolua economia # HotNews.ro
Banca Națională a României a decis miercuri să păstreze dobânda cheie la 6,5% pe an, așa cum era de așteptat, în ciuda unei inflații care a explodat la aproape 10% în august. Decizia era așteptată,…
15:40
Paradoxul bursier al anului 2025: Recorduri în mijlocul conflictelor, inflației și recesiunilor # HotNews.ro
Piețele financiare mondiale ating maxime istorice în 2025, provocând un paradox aparent inexplicabil: cum pot bursele să înflorească când planeta se confruntă cu războaie, inflație în creștere și temerea instalării unor recesiuni în economii importante,…
15:30
Cancerul colorectal lovește tăcut. Conf. Dr. Vasile Bintințan, medic primar chirurg Regina Maria: „Din păcate, pacienții nu sunt obișnuiți să caute semnele bolii, ei așteaptă să apară simptomele, iar în acel moment boala este avansată deja” # HotNews.ro
Incidența cancerului colorectal este în creștere peste tot în lume, devenind cel de-al treilea cel mai frecvent tip de cancer și a doua cauză de deces prin cancer la nivel global. Alături de creșterea speranței…
15:30
Glume cu marțieni pe seama prețului la energie. Șeful ANRE, plătit cu 15.000 euro, ironizează îngrijorările legate de sectorul energetic # HotNews.ro
De la recente critici ale președintelui României, până la solicitările ministrului Energiei și declaraţii ale conducerii OMV Petrom, există astăzi, în România, o convergență îngrijorătoare de semnale de alarmă privind viitorul sistemului energetic: riscul de…
15:20
Deputatul Nicolae Păun, înlocuit de la șefia comisiei pentru drepturile omului după ce a spus că „ONG-uri de promovare a homosexualității încurajează tinerii romi spre Satana” # HotNews.ro
Nicolae Păun, deputat din partea Partidei Romilor „Pro-Europa”, a fost înlocuit din funcția de președinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Decizia a fost luată după ce, la finalul lunii septembrie,…
15:20
VIDEO A început excavarea unui nou tunel de pe autostrada A1 Sibiu – Pitești: Va fi folosit și explozibil pentru a săpa în zona cu rocă dură # HotNews.ro
Asocierea de constructori turci Mapa – Cengiz a început, miercuri, lucrările de forare a primului tunel forat de pe Secțiunea 2 a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, cea mai spectaculoasă și complexă porțiune din autostrada…
Acum 6 ore
15:10
Codul roșu de ploi abundente a fost prelungit în județul Constanta până la ora 18, potrivit ANM. Potrivit meteorologilor, anumite zone din județul Constanța sunt vizate în special de codul roșu prelungit: Hârșova, Cogealac, Ciobanu,…
15:10
Sucurile carbogazoase fără zahăr îmbolăvesc ficatul chiar mai mult decât cele cu zahăr. Cum explică medicii „otrava” lichidă # HotNews.ro
Atât sucurile cu zahăr, cât și cele cu „zero calorii” afectează grav ficatul, potrivit unui studiu prezentat în cadrul Congresului European de Gastroenterologie. O singură băutură carbogazoasă dietetică pe zi crește cu 60% riscul de…
15:10
Google anunță că modul de căutare cu AI este disponibil de acum și în română. De ce spune compania că este „cel mai puternic instrument” din domeniul „online search” # HotNews.ro
Google anunță disponibilitatea în România și pentru limba română a „modului AI”, o nouă funcționalitate în motorul Google Search. Userii pot pune diverse întrebări prin text, voce sau cu camera foto/video. Modul are la bază…
15:00
Noi critici dure ale Consiliului Superior al Magistraturii la adresa Guvernului: Atitudini inacceptabile. A perseverat în atitudinea de sfidare a autorității judecătorești # HotNews.ro
CSM acuză din nou „climatul de ostilitate creat împotriva magistraților, prin luări de poziție ale factorului politic și prin campanii mediatice care au urmărit discreditarea sistemului judiciar și culpabilizarea acestuia pentru situația economică și socială…
14:50
VIDEO Cum arată Slobozia după ploile abundente din timpul codului roșu: „Sistemul de canalizarea a fost depășit” # HotNews.ro
Pompierii au intervenit miercuri dimineață pentru a evacua apa acumulată pe şase străzi din municipiul Slobozia, transmite ISU Ialomița citat de TVR Info. Imagini publicate pe rețelele sociale arată străzi unde apa ajunge până la…
14:50
Rarisim cap de copil pictat de Nicolae Grigorescu, provenind din reputate colecții private, intră în cea mai importantă licitație de artă din toamna 2025, în exclusivitate la Artmark! # HotNews.ro
Toamna 2025 aduce capodopere redescoperite și o premieră caritabilă la Artmark! Apare, după aproape 150 de ani de la realizarea sa, o rară pictură realizată de Nicolae Grigorescu, un „Cap de copil” – poate singurul…
14:20
AUR a depus o nouă moțiune simplă, de data aceasta împotriva ministrului USR al Economiei, Radu Miruță # HotNews.ro
Partidul condus de George Simion a depus miercuri la Senat o moțiune simplă împotriva ministrului USR al Economiei, Radu Miruță. AUR îl acuză, printre altele, că industria de apărare a țării funcționează cu frâna de…
14:20
SuperLiga: Cârțu, mulțumit, dar cu reproșuri: „Locul 1 era al nostru”. Președintele onorific al Craiovei a analizat punctajul echipei # HotNews.ro
În pauza competițională prilejuită de meciurile echipei naționale cu Moldova și Austriai, președintele onorific al Universității Craiova, Sorin Cârțu, a analizat parcursul echipei oltene. Universitatea Craiova, acum pe locul 3, a adunat în primele 12…
13:50
„Răspunsul nostru va fi dur și asimetric” / Rusia spune pentru prima dată că „impulsul summitului din Alaska” către pace „s-a epuizat” # HotNews.ro
Moscova semnalează că perspectivele unei păci în Ucraina sunt tot mai îndepărtate, în vreme ce avertizează că va răspunde dur dacă SUA livrează Kiecului rachetele de croazieră Tomahawk, scrie Reuters. Un înalt diplomat rus a…
13:50
Pompierii bucureșteni intervin miercuri la un incendiu de proporții pe o stradă in Sectorul 3 al Capitalei, fiind afectate mai multe locuințe și existând pericolul de extindere a flcărilor și spre alte case. Incendiul se…
13:40
Au greșit autoritățile când au emis codul roșu? „Prefer să primesc înjurături decât să scriu știri despre oameni morți” # HotNews.ro
Lucian Mândruță, Andreea Esca și mulți alții spun că autoritățile au greșit. Că „treaba instituțiilor este să știe să mai dea date și alerte ca pentru o țară unde nu s-a văzut apa venind din…
13:40
A aparut recent anuntul listarii Electromontaj. Desi aceste initiative sunt de apreciat si intreaga comunitate investitionala saluta orice noua companie care vine la cota bursei, se impune totusi o analiza fundamentata, tocmai pentru a reduce…
13:20
„Guvernarea rețelelor sociale” a închis școlile, iar rețelele sociale acuză acum că plouă încetișor # HotNews.ro
Meteorologii nu au greșit prognoza. Dar cei care administrează orașele în funcție de „furia internetului” au primit o lecție, pentru că furia s-a întors împotriva lor. Au crezut că vor îndupleca tigrul și tigrul i-a…
13:20
Ciclonul Barbara în România, ce arată acum prognoza. Meteorologii spun că emiterea codului roșu „nu a fost nicio exagerare”. „A plouat și de trei ori mai mult decât media lunară” # HotNews.ro
„Este o situație deosebită, iar prognoza s-a îndeplinit” a spus pentru HotNews.ro, Florinela Georgescu, director la ANM, după ce în spațiul public au apărut critici legate de avertizările meteo cod roșu. Meteorologii au explicat și…
13:20
SuperLiga: Președintele Rapidului, după ce Dobre Dobre a înjurat Dinamo: „Se face prea mult caz pe chestia asta” # HotNews.ro
Căpitanul și extrema dreapta a Rapidului, Alexandru Dobre, 27 de ani, a stârnit controverse după victoria cu Farul (3-1), fiind filmat în timp ce scanda injurii la adresa rivalei Dinamo, echipa pe care giuleștenii o…
Acum 8 ore
13:00
Premiul Nobel pentru Chimie din 2025 a fost acordat cercetătorilor Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi pentru dezvoltarea structurilor organometalice # HotNews.ro
Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat miercuri după-amiaza că Premiul Nobel pentru Chimie a fost acordat în 2025 cercetătorilor Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi „pentru dezvoltarea structurilor organometalice”. „Laureații Premiului Nobel…
13:00
Politicieni și vedete, reacții critice la măsurile luate pentru codul roșu: „Statul strigă «lupul» de atâtea ori” # HotNews.ro
Capitala și alte cinci județe sunt, la acest moment, sub atenționare de cod roșu. Atenționarea meteo, care a intrat în vigoare de marți seară, a fost criticată de mai multe voci din societatea românească. Jurnalistul…
12:50
Tânărul care l-a lovit pe livratorul bengalez, numindu-l „invadator”, trimis în judecată. Ce pedeapsă riscă # HotNews.ro
Tânărul în vârstă de 20 de ani care în vară a lovit un livrator asiatic a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, fiind acuzat de lovire sau alte…
12:30
Ministrul Finanțelor a semnat contractul pentru finanțarea Autostrăzii Sibiu–Pitești. Care e suma totală # HotNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a semnat miercuri un contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI). Împrumutul este destinat construcției Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești – cel mai important proiect de infrastructură rutieră al României și…
12:20
România a fost de două ori în acest an aproape de blackout / „Profesioniștii din Dispeceratul Energetic muncesc în condiții de stres enorm ca să țină becul aprins în casele noastre” # HotNews.ro
Autoritățile din sectorul energetic au luat în calcul de două ori în acest an scenariul unui blackout: în februarie, în timpul unui episod de ger, și de Paști. Din fericire, sistemul energetic a trecut cu…
12:20
O centralistă i-a închis telefonul în nas ministrului francez al Apărării când a sunat să încerce să salveze guvernul: „Este ora 22:00, într-o duminică” # HotNews.ro
„Nu știu cine sunteți, domnule,” i-a răspuns centralista lui Bruno Le Maire, „dar este ora 22:00, într-o duminică, și nu e momentul pentru glume”, relatează Bloomberg. În timp ce establishment-ul francez încerca disperat să-și alcătuiască…
12:20
StartupCafe.ro: VIDEO. „Niciodată să nu te uiți la ziua de mâine, ci să te uiți la ziua de poimâine.” Sorin Nicolau, fondator al afacerii cu încălțăminte Lenox Prod, sfaturi pentru antreprenori # HotNews.ro
Sorin Nicolau, absolvent de chimie alimentară devenit producător de încălțăminte pentru protecția muncii, și-a început afacerea Lenox Prod și a depus primul proiect pentru fonduri europene acum 15 ani, iar până astăzi a strâns finanțări…
12:10
Europa „trebuie să răspundă” la „războiul hibrid” purtat de Rusia. Apel al Ursulei von der Leyen în plenul Parlamentului European # HotNews.ro
Incidentele recente cu drone și alte încălcări ale spațiului aerian arată că Europa se confruntă cu un război hibrid la care trebuie să răspundă cu măsuri care depășesc apărarea tradițională, a declarat miercuri președinta Comisiei…
12:10
VIDEO Mii de pelerini stau în ploaie pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva. Culoar unic de acces, trafic închis în jurul Catedralei Mitropolitane din Iaşi # HotNews.ro
Pelerinajul religios de la Iaşi a început miercuri dimineaţă, racla cu sfintele moaşte fiind scoasă din Catedrala Mitropolitană din Iaşi în cadrul unei procesiuni, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Nichifor Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, potrivit…
12:00
China îl acuză pe președintele Taiwanului că se „prostituează”, într-un mesaj neobișnuit de dur # HotNews.ro
Președintele taiwanez Lai Ching-te, „se prostituează” în fața străinilor pentru a încerca să le câștige favoarea, dar planurile sale sunt sortite eșecului, a declarat miercuri guvernul Chinei, după ce liderul țării insulare a acordat un…
