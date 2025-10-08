Simpozion național dedicat Arhiereului Nectarie Frimu, la Huși. Programul evenimentului
Basilica.ro, 8 octombrie 2025 18:40
Episcopia Hușilor și Asociația „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” organizează, pe 10 octombrie 2025, Simpozionul Național „Arhiereul Nectarie Frimu între muzica sacră și muzica laică”. Evenimentul va avea loc în Sala de ședințe a Protopopiatului Huși, începând cu ora 10.00. Cu acest prilej, va fi lansată lucrarea de muzică psaltică „Anthologie sau florealegire de cântări bisericești”,…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum o oră
18:40
Simpozion național dedicat Arhiereului Nectarie Frimu, la Huși. Programul evenimentului # Basilica.ro
Episcopia Hușilor și Asociația „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” organizează, pe 10 octombrie 2025, Simpozionul Național „Arhiereul Nectarie Frimu între muzica sacră și muzica laică”. Evenimentul va avea loc în Sala de ședințe a Protopopiatului Huși, începând cu ora 10.00. Cu acest prilej, va fi lansată lucrarea de muzică psaltică „Anthologie sau florealegire de cântări bisericești”,…
18:30
Pr. Dan Damaschin a organizat o nouă expoziție de icoane în scop caritabil: Va construi o casă pentru 16 orfani # Basilica.ro
Asociația „Glasul Vieții”, fondată de Părintele Dan Damaschin, a inaugurat marți, în Sala „Baptisteriu” a Muzeului Mitropolitan din Iași, o nouă expoziție de icoane cu scop caritabil, intitulată „Veronica”. Fondurile strânse din vânzarea lucrărilor vor sprijini finalizarea celei de-a 272-a case pe care organizația o construiește în beneficiul a 16 copii rămași orfani, după ce…
Acum 2 ore
18:00
La 170 de ani de la naștere, Reginei Maria i s-ar putea dedica o zi memorială anuală: Camera Deputaților va decide # Basilica.ro
Senatul a adoptat recent un proiect de lege prin care se propune instituirea unei zile naționale anuale de omagiere a personalității Reginei Maria a României. Urmează să se pronunțe și Camera Deputaților. Parlamentarii care au introdus inițiativa legislativă scriu în Expunerea de motive că „valoarea simbolică a Reginei Maria este profundă: ea a devenit un…
17:50
O expoziție de fotografie intitulată „Munte Athos şi Meteora acum 100 de ani” a fost vernisată joi, la Biblioteca Județeană „Astra” din Sibiu, a informat Mitropolia Ardealului. Exponatele reprezintă instantanee realizate acum un secol de către un pictor rus, Vladimir Perfiliev, acum 100 de ani. Părintele Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie „Sfântul Andrei…
17:20
Arheologii de la Muzeul Național al Unirii au descoperit vestigiile porții pe care a intrat Mihai Viteazul în Alba Iulia # Basilica.ro
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, cu sprijinul Consiliului Județean Alba, a realizat luna trecută săpături arheologice care au scos la lumină Poarta „Sf. Gheorghe”, prin care Voievodul Mihai Viteazul, primul unificator politic al tuturor românilor, a intrat triumfal în Cetatea Bălgradului (Alba Iulia). Echipa coordonată de dr. Anca Timofan a constatat că Poarta „Sf.…
Acum 4 ore
16:10
Au început manifestările dedicate Sfintei Parascheva de la Iași: Moaștele cuvioasei au fost așezate spre închinare # Basilica.ro
Manifestările dedicate Sfintei Parascheva de la Iași au început miercuri dimineață cu așezarea moaștelor cuvioasei spre închinare în baldachinul din proximitatea Catedralei Mitropolitane din Iași. Procesiunea solemnă a fost condusă de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor și a fost precedată de săvârșirea Acatistului Sfintei Parascheva. Programul liturgic al zilei continuă cu Slujba Aghesmei,…
16:10
Așezământul pentru copii al Parohiei Cornești din județul Cluj a fost inaugurat: Este un adevărat cămin al speranței # Basilica.ro
„Acest așezământ nu este doar o clădire, ci un adevărat cămin al speranței”, a spus părintele paroh Dănuț-Gheorghe Pintea, la inaugurarea Așezământului pentru copii „Sfânta Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis” al Parohiei Cornești din județul Cluj. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat marți noul așezământ social, ce va…
15:50
Peste 500 de tineri au participat la programul educațional despre viață sănătoasă al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului # Basilica.ro
Peste 500 de tineri au participat la finalul săptămânii trecute la simpozioanele organizate în cadrul Proiectului „Tineri pentru Viață Sănătoasă – Educație, Prevenție, Acțiune!”, desfășurat de Fundația „Episcop Melchisedec” a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Întâlnirile au avut loc la Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Liceul Tehnologic „Miron Costin” și la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman.…
15:40
Conferința „Sănătatea mintală în era digitală”: Experții cer politici publice care să asigure bunăstarea în mediul digital # Basilica.ro
Revista Q magazine a organizat marți, la Palatul Patriarhiei, Conferința „Sănătatea mintală în era digitală”. Evenimentul și-a propus să tragă un semnal de alarmă despre pericolul dependențelor digitale în preajma Zilei Mondiale a Sănătății Mintale (10 octombrie). A fost prezentat un studiu sociologic pe această temă, cu scopul de a mobiliza factorii de decizie să elaboreze…
15:30
Întâlnirea anuală metodică și de specialitate a preoților militari din Ministerul Afacerilor Interne # Basilica.ro
Preoții militari din structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și ale Ministerului Apărării Naționale (MApN), precum și preoții din Administrația Națională a Penitenciarelor s-au reunit luni, la Cluj-Napoca, pentru întâlnirea anuală metodică și de specialitate. Evenimentul, care se desfășoară până miercuri, 8 octombrie, are o semnificație deosebită în viața clerului militar ortodox și a primit binecuvântarea…
Acum 6 ore
15:00
Episcopia Hușilor, prin Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși, a organizat sâmbătă Balul Seniorilor, eveniment prilejuit de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Manifestarea a reunit 140 de vârstnici beneficiari ai serviciilor de asistență socială din Episcopia Hușilor. „A fost o seară în care emoția, recunoștința și bucuria s-au împletit, iar chipurile seniorilor au strălucit de fericire. Acești…
14:50
Cel trei tomuri care compun „Istoria Bibliotecii Academiei Române. 1948-1989” vor fi lansate joi, de la ora 11:00, în Aula Academiei Române, informează un comunicat al Academiei Române. La lansare va participa președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, iar Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va transmite un mesaj special. Cele trei tomuri vor fi prezentate de…
14:00
Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț a fost ales ocrotitorul ASCOR Alba Iulia # Basilica.ro
Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț a fost ales recent ocrotitorul tinerilor din ASCOR Alba Iulia. Pentru a marca acest moment deosebit, asociația organizează o serie de evenimente cultural-liturgice. Duminică, la 101 ani de la nașterea Sfântului Dometie, va fi oficiată privegherea în Paraclisul „Sf. Trei Ierarhi” al Facultății de Teologie Ortodoxă din…
14:00
Parohia Cotroceni-Răzoare din București sărbătorește 100 de ani de la înființare printr-un program aniversar, care se va desfășura între 12 și 14 octombrie și va include aducerea spre închinare a unui fragment din moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Duminică, 12 octombrie, după Sfânta Liturghie, vor fi organizate un atelier pentru copii intitulat „Sfinții,…
13:40
Mitropolitul Irineu la hramul Facultății de Teologie din Craiova: Sfinții Serghie și Vah au fost lăcașuri ale Duhului Sfânt # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit, marți, Sfânta Liturghie în cinstea Sfinților Serghie și Vah, ocrotitorii Facultății de Teologie din Craiova. Cu această ocazie, Mitropolitul Irineu a subliniat exemplul oferit de cei doi sfinți, arătând că prin viața lor au fost „lăcașuri ale Duhului Sfânt”. „Sfinții Serghie și Vah au devenit frați în credință,…
Acum 8 ore
12:50
Arhiepiscopia Dunării de Jos a început formarea voluntarilor pentru centrul destinat tinerilor cu adicții # Basilica.ro
Arhiepiscopia Dunării de Jos a demarat marți etapa de formare a voluntarilor care vor sprijini tinerii beneficiari ai programului împotriva dependențelor. Aceasta se realizează la o săptămână de la lansarea oficială a Centrului destinat tinerilor cu adicții „Acoperământul Maicii Domnului”, din Frumușița, județul Galați. Ședința Comitetului de Inițiativă a avut loc la Centrul Eparhial din…
11:40
Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva: Ce le transmite Mitropolitul Teofan pelerinilor care merg la Iași # Basilica.ro
Manifestările dedicate Sfintei Parascheva au debutat miercuri la Iași. Mitropolitul Teofan a adresat un cuvânt pelerinilor în care a subliniat că ei se „împărtășesc din bucuria Sfinților, hrăniți din bucuria lui Dumnezeu”. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a spus că bucuria se vede deja întipărită pe chipurile pelerinilor, sunt obosiți, dar bucuroși, împovărați de greutatea drumului,…
Acum 12 ore
11:10
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a vizitat sâmbătă șantierul viitoarei biserici a Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Alcázar de San Juan, Spania. Preasfinția Sa a binecuvântat lucrările aflate în desfășurare și i-a încurajat pe credincioși să continue cu jertfelnicie ridicarea lăcașului, care va deveni un loc de rugăciune și de comuniune pentru…
10:00
Au început manifestările dedicate Sfintei Parascheva de la Iași: Moaștele cuvioasei au fost așezate spre închinare # Basilica.ro
Manifestările dedicate Sfintei Parascheva de la Iași au început miercuri dimineață cu așezarea moaștelor cuvioasei spre închinare în baldachinul din proximitatea Catedralei Mitropolitane din Iași. Procesiunea solemnă a fost condusă de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor și a fost precedată de săvârșirea Acatistului Sfintei Parascheva. Programul liturgic al zilei continuă cu Slujba Aghesmei,…
09:30
PS Macarie: Important este să iubim, să răbdăm și să ne rugăm pentru toți cei care ne urăsc și ne prigonesc # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, i-a îndemnat pe credincioși să răspundă cu iubire și cu rugăciune celor care îi prigonesc, subliniind puterea iertării și a blândeții creștine. Predica a fost rostită duminică, la Jönköping, Suedia, în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite cu prilejul hramului Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului”. După tradiția parohiilor ortodoxe din diaspora,…
09:00
5 știri importante de marți, pentru ca tu să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Moment aniversar: Conferință internațională dedicată teologiei Sf. Dumitru Stăniloae la Facultatea de Teologie din Iași Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Dumitru Stăniloae” a Universității „Al.I. Cuza” din Iași aniversează 35 de ani de la reînființare organizând o conferință internațională…
Acum 24 ore
00:00
Calendar Ortodox 8 octombrie Sfânta Cuvioasă Pelaghia A fost artistă a teatrului din Antiohia. Era o femeie de moravuri ușoare. S-a convertit la creștinism, pocăindu-se pentru păcatele ei, datorită episcopului Non din Iliopoli. Acesta a botezat-o și i-a dat numele de Pelaghia, apoi a încredințat-o preacuvioasei diaconița Romana să o povățuiască pe calea cea bună.…
7 octombrie 2025
20:10
Moment aniversar: Conferință internațională dedicată teologiei Sf. Dumitru Stăniloae la Facultatea de Teologie din Iași # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Dumitru Stăniloae” a Universității „Al.I. Cuza” din Iași aniversează 35 de ani de la reînființare organizând o conferință internațională despre teologia sfântului ei ocrotitor, recent canonizat. Conferința internațională „Receptarea teologiei Părintelui Academician Mărturisitor Dumitru Stăniloae”, are loc joi, 9 octombrie, între orele 10.00-12.30, în sala „Iustin Moisescu” a Ansamblului Mitropolitan…
19:50
Preoții militari din structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și ale Ministerului Apărării Naționale (MApN), precum și preoții din Administrația Națională a Penitenciarelor s-au reunit luni, la Cluj-Napoca, pentru întâlnirea anuală metodică și de specialitate. Evenimentul, care se desfășoară până miercuri, 8 octombrie, are o semnificație deosebită în viața clerului militar ortodox și a primit binecuvântarea…
19:30
Coordonatoarea Fundației „Mia Casa Trondheim” din Norvegia a primit o distincție din partea Patriarhului Daniel # Basilica.ro
Berit Lanke, Fundației „Mia Casa Trondheim” din Norvegia, a fost distinsă cu Diploma omagială 2025 – Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române, cu medalie, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, într-o ceremonie desfășurată marți la Palatul Patriarhiei. Distincția i-a fost înmânată de către delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.…
Ieri
19:10
Dr. Iustinian Simion, neurochirurg: Am trăit momente inexplicabile științific cu anumite cazuri medicale # Basilica.ro
Doctorul neurochirurg Iustinian Simion, este convins că Dumnezeu este prezent în sala de operații. Într-un interviu acordat revistei Q Magazine, dr. Simion a afirmat că a trăit momente inexplicabile din punct de vedere științific în sala de operații, care se pot explica numai prin intervenția divină. „Nu aș putea să vă cuantific cât e om…
19:00
„Pădurea de molizi”, filmul dedicat de Tudor Giurgiu victimelor masacrului de la Fântâna Albă, ajunge pe marile ecrane # Basilica.ro
Filmul „Pădurea de molizi”, regizat de Tudor Giurgiu, a avut premiera de gală luni seară, la Teatrul Național din București. Este cel dintâi film artistic românesc dedicat masacrului de la Fântâna Albă, dar și cel dintâi film artistic dedicat deportării în Siberia a basarabenilor și bucovinenilor din teritoriile românești ocupate de sovietici. Pelicula relatează într-o…
17:50
Mitropolitul Ardealului: Sfinţii care au trăit în vremea noastră sunt cel mai mare dar pe care putem să-l avem # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a spus, duminică la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, că sfinții români care au trăit în vremea noastră și au fost canonizați de Biserică reprezintă „cel mai mare dar pe care putem să-l avem”. Mitropolitul Ardealului a vorbit în contextul proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, a cărui…
16:40
Facultatea de Teologie din București introduce un curs de îngrijiri paliative pentru viitorii asistenți sociali # Basilica.ro
Începând din anul universitar 2025-2026, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București a introdus în programa de Licență și Master cursuri despre îngrijirile paliative destinate viitorilor asistenți sociali. Astfel, la nivel de Licență, studenții Specializării de Teologie Ortodoxă – Asistență Socială urmează timp de un semestru cursul de Asistență socială în Îngrijiri…
16:40
Arhiepiscopia Aradului a primit terenul pentru Centrul de Educație și Recuperare împotriva adicțiilor # Basilica.ro
Arhiepiscopia Aradului a primit terenul necesar pentru construirea Centrului de Educație și Recuperare Împotriva Adicțiilor „Sfântul Ilarion Felea”, primul centru de acest fel din regiunea de vest a țării, anunță eparhia într-un comunicat de presă. Terenul măsoară 4.800 de mp și a fost oferit de Consiliul Local al Comunei Vladimirescu, cu titlu gratuit. „Această inițiativă…
16:30
IPS Ciprian: Să trecem dincolo de firea căzută, pentru ca astfel să putem ajunge la desăvârșire # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit duminică Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, din Ținești, județul Buzău. Ierarhul a evidențiat, că adevărata împlinire a creștinului se dobândește prin iubire, iertare și trăirea în Hristos. Slujba de sfințire a lăcașului de cult a fost urmată de Sfânta Liturghie, săvârșită de Înaltpreasfinția Sa, împreună cu un…
15:50
Biserica Palatului Cotroceni și-a serbat hramul. Președintele Nicușor Dan: Ne bucurăm că alegeți să veniți aici # Basilica.ro
Biserica Palatului Cotroceni și-a sărbătorit, marți, hramul, respectiv Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah. În mijlocul comunității s-a aflat și președintele României, Nicușor Dan. Cu această ocazie, președintele i-a felicitat pe părinții slujitori și pe oamenii care aleg să facă parte din comunitatea parohială. Domnia sa a promis că va mai participa la slujbele oficiate…
15:40
Punte între frați: Elevii și profesorii din Drobeta-Turnu Severin, invitați să doneze cărți pentru românii din Bulgaria # Basilica.ro
Elevii și cadrele didactice din școlile din Drobeta-Turnu Severin sunt invitați să doneze cărți de literatură română pentru copii și adulți până la 15 octombrie. Această acțiune se realizează în cadrul campaniei „Cartea – Punte între Frați” și are ca scop sprijinirea comunității românești din Bulgaria. Campania a fost inițiată de Asociația „Anastasia” și Uniunea…
15:20
Viața monahală și slujirea preoțească înseamnă asumarea crucii cu credință și ascultare, spune PS Teofil Trotușanul # Basilica.ro
Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a oficiat luni Sfânta Liturghie la Mănăstirea Durău, cu ocazia deschiderii cursurilor clericale dedicate monahilor. „Viața monahală și slujirea preoțească înseamnă asumarea crucii cu credință și ascultare”, a subliniat ierarhul. Preasfinția Sa a slujit alături de clerici monahi din cele patru eparhii ale Mitropoliei Moldovei și…
15:10
Episcopia Hușilor organizează un simpozion dedicat martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste # Basilica.ro
Episcopia Hușilor organizează sâmbătă, Simpozionul Național „Mărturisitori sub teroarea atee. Profiluri vasluiene”, dedicat martirilor și mărturisitorilor care au activat în spațiul Episcopiei Hușilor în tumultosul secol XX. Simpozionul de la Vutcani va evidenția personalități precum Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu, Episcopul martir Grigorie Leu, frații Haralambie și Vasile Vasilache, precum și arhimandritul Mina Dobzeu. Evenimentul…
14:10
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat marți, 7 octombrie 2025, Sfânta Liturghie la Biserica Palatului Cotroceni, cu hramul „Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah”. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
14:10
Sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan Iași va găzdui prezentarea volumelor I și II ale lucrării „Teologia Morală”, semnate de reputatul teolog grec Georgios Mantzaridis. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Iașilor, prin Centrul Cultural-Misionar „Doxologia”, și se desfășoară în cadrul manifestărilor prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. La prezentare vor participa pr. Constantin Coman, de…
14:10
IPS Atanasie, în dialog cu tinerii din Durham: O ocazie de întărire a legăturilor dintre credință și formarea academică # Basilica.ro
Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord s-a întâlnit luni cu Grupul de tineret al Parohiei „Sfântul Ierarh Cuthbert și Sf. Cuv. Beda Venerabilul” din Durham. Evenimentul a constituit un prilej de comuniune, de apropiere a inimilor tinerilor de Hristos și de întărire a legăturilor dintre credință și formarea academică, într-un context universitar…
13:20
Sfințirea bisericii din Sacramento (SUA): Un vis împlinit pentru comunitatea românească din regiune # Basilica.ro
Biserica „Învierea Domnului” din Sacramento, Statele Unite, a fost sfințită, duminică, de către Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, realizându-se, astfel, un vis pentru comunitatea de români din regiune. Rânduiala a început în seara zilei de sâmbătă, când, după încheierea Vecerniei, IPS Nicolae a săvârșit slujba așezării Sfintelor Moaște ale Sfinților Mucenici Epictet și…
12:00
Peste 300 de tineri ortodocși au participat, sâmbătă, la cea de-a 12-a ediție a întâlnirii panortodoxe a tinerilor din Austria, organizată în campusul școlar Mater Salvatoris din Viena. Tema din acest an s-a intitulat „Dumnezeu a văzut că este bine”. Întâlnirea a reunit tineri din comunitățile greacă, antiohiană, sârbă, română, bulgară și georgiană, oferind o…
11:30
PS Nectarie de Bogdania a sfințit Paraclisul Mitropolitan din Sculeni: Sfinții români canonizați recent, printre ocrotitori # Basilica.ro
Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului a sfințit duminică Paraclisul Mitropolitan din Parohia Sculeni, Republica Moldova. Lăcașul de cult a primit hramurile Sfinții Cuvioși Sofian de la Antim, Dionisie de la Colciu și Sfinții Mucenici Rafail, Nicolae și Irina. Evenimentul a avut o semnificație aparte, fiind prima sfințire de biserică săvârșită de Preasfințitul…
11:10
Episcopul Vasile Flueraș a fost pomenit duminică, la 4 ani de la trecerea în veșnicie, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Slujba Parastasului a fost oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. „Deja sunt patru ani de când Preasfințitul Vasile s-a mutat…
10:30
Banca Națională a României a pus în circulație, începând cu 6 octombrie, monede din aur, argint și tombac cuprat dedicate Centenarului Patriarhiei Române. Pe aversul monedelor este reprezentată macheta Catedralei Naționale, alături de inscripțiile „ROMÂNIA” și „CATEDRALA NAȚIONALĂ”, anul emisiunii – 2025 – stema României și valoarea nominală: 500 lei pentru moneda din aur, 10…
10:10
Episcopul Vasile Fluieraș a fost pomenit duminică, la 4 ani de la trecerea în veșnicie, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Slujba Parastasului a fost oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. „Deja sunt patru ani de când Preasfințitul Vasile s-a mutat…
09:30
Descoperiri arheologice în Râmnicu Vâlcea: Posibil prima biserică de zid din municipiu # Basilica.ro
Arheologii Muzeului Județean Vâlcea au descoperit, în urma cercetărilor desfășurate în această vară la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Râmnicu Vâlcea, vestigii care ar putea aparține primei biserici de zid din municipiu, datate la sfârșitul secolului al 15-lea – începutul secolului al 16-lea, potrivit Agerpres. Biserica „Sfântul Gheorghe”, situată în Piața Centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea,…
09:00
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Patriarhul Daniel: Preotul duhovnic și specialistul în sănătate mintală nu lucrează în direcţii opuse, ci complementare „Experiența pastorală arată că preotul duhovnic și specialistul în sănătate mintală nu lucrează în direcţii opuse sau concurente, ci complementare. Ambii slujesc vindecării persoanei…
00:00
Calendar Ortodox 7 octombrie Sf. Mari Mc. Serghie și Vah Sfinţii Serghie şi Vah au trăit pe vremea împăratului Maximian (286-305), de neam fiind romani şi dregători de frunte în armata împărăţiei. Ei se bucurau de mare cinste în faţa împăratului pentru priceperea şi vitejia lor în războaie, precum şi pentru credincioşia lor în slujiri.…
6 octombrie 2025
19:40
Întreaga operă a Sf. Dumitru Stăniloae este o mărturie a teologiei iubirii, spune PS Teofil Trotușanul # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a spus duminică la sfințirea Centrului Social „Sf. Dumitru Stăniloae” din Dealu Nou, comuna Sărata, județul Bacău, că marele teolog recent canonizat a fost așezat ca ocrotitor al lucrării filantropice din această comunitate pentru că „întreaga sa operă teologică este o mărturie a teologiei…
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
IPS Ioan la proclamarea locală a Sf. Ilarion Felea: România este o țară creștină unde este chemat numele lui Dumnezeu # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a spus, duminică, la proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea de la Arad că identitatea României este una creștină și trebuie mărturisită oriunde ne-am afla. În Duminica a 19-a după Rusalii, Mitropolitul Banatului a spus că porunca iubirii vrăjmașilor este una care „despică lumea, civilizațiile și religiile…
16:50
Episcopia Maramureșului și Sătmarului a inaugurat primul centru local de cercetași din eparhie # Basilica.ro
Episcopia Maramureșului și Sătmarului a inaugurat sâmbătă, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, centrul „Cercetașii Maramureșului – Regele Mihai I al României”, primul post local de cercetași din eparhie. Acesta va oferi copiilor și tinerilor oportunitatea de a se dezvolta spiritual, fizic și social prin drumeții, activități educative și învățarea supraviețuirii în natură.…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.