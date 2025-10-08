Acces Direct. O mamă din Piatra Neamț luptă pentru fiica ei, în vârstă de opt ani. Andreea a făcut acuzații grave la adresa fostului iubit

17:50

În urmă cu câteva săptămâni, s-a zvonit că Emma și Adrian de la Mireasa nu ar mai forma un cuplu, după ce au început să se afișeze tot mai rar împreună și amândoi au șters imaginile în care apăreau împreună. Cei doi au confirmat că sunt în continuare căsătoriți și s-au afișat și pentru prima dată ca un cuplu, după zvonurile separării.