Acces Direct. O mamă din Piatra Neamț luptă pentru fiica ei, în vârstă de opt ani. Andreea a făcut acuzații grave la adresa fostului iubit
SpyNews, 8 octombrie 2025 18:40
Andreea și fostul ei iubit au împreună o fiică în vârstă de opt ani. Fetița s-a născut prematur, iar femeia a povestit că nu a avut parte de ajutor din partea tatălui copilului nici în timp ce era însărcinată, nici după ce fetița a venit pe lume. În prezent, bărbatul ar fi acuzat-o pe Andreea că nu ar fi respectat programul de vizită.
Acum o oră
18:40
18:20
Cât de bine arată soția lui Dorian Popa în costum de baie. Andreea a făcut furori pe plajă: „Colegii îi dădeau bully” # SpyNews
Dorian Popa și Andreea s-au căsătorit în urmă cu două zile, în Maldive. Vloggerul și partenera lui se bucură de o vacanță de vis, iar soția vloggerului a făcut furori pe plajă. Tânăra de 26 de ani arată impecabil, iar cântărețul se mândrește cu soția lui.
18:20
TJ Miles și Francisca s-au căsătorit! Cei doi îndrăgostiți au devenit, oficial, soț și soție. Primele imagini de la eveniment | FOTO # SpyNews
TJ Miles și Francisca au devenit, oficial, soț și soție! Cei doi îndrăgostiți, viitori părinți, s-au căsătorit civil! Primele imagini de la evenimentul emoționant.
Acum 2 ore
18:10
Controverse la spitalul din Iaşi unde au murit 7 copii. Fosta directoare a fost repusă în funcție. Ministrul Sănătății: "E noaptea minţii" # SpyNews
Situație revoltătoare la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iași. Fosta directoare a unității medicale a fost repusă în funcție, deși în perioada în care se afla la conducere, șapte copii și-au pierdut viața, în urma infectării cu bacterii periculoase. Ce spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
17:50
Emma și Adrian de la Mireasa, finaliștii sezonului 11, prima apariție împreună, după zvonurile despărțirii! Imaginea cu care au închis gurile rele # SpyNews
În urmă cu câteva săptămâni, s-a zvonit că Emma și Adrian de la Mireasa nu ar mai forma un cuplu, după ce au început să se afișeze tot mai rar împreună și amândoi au șters imaginile în care apăreau împreună. Cei doi au confirmat că sunt în continuare căsătoriți și s-au afișat și pentru prima dată ca un cuplu, după zvonurile separării.
17:40
Imagini de senzație cu Bianca Drăgușanu! Niciodată nu ai mai văzut-o așa. Și-a descoperit un nou hobby | VIDEO # SpyNews
Bianca Drăgușanu surprinde din nou cu o apariție incendiară. Vedeta a dezvăluit că are un nou hobby. De curând, s-a lăsat surprinsă în ipostaze rare, complet diferite de cele cu care și-a obișnuit fanii. Relaxată, zâmbitoare și într-o formă de zile mari, diva pare că și-a găsit echilibrul într-o activitate care îi aduce multă bucurie.
17:20
Cine a fost Marius Keșeri de la Direcția 5. Povestea de viață a toboșarului care a murit la 60 de ani # SpyNews
Este doliu în lumea muzicii din România, după ce Marius Keșeri a murit. Artistul s-a stins din viață la 60 de ani, iar Direcția 5, trupa din care a făcut parte timp de trei decenii, a făcut anunțul. A fost toboșarul formației și a mai lucrat și cu alte trupe celebre de la noi.
Acum 4 ore
17:10
Momente tensionate în timpul unui zbor de la Cluj spre Catania. Pasagerii au trecut prin clipe de coșmar: „A fost groaznic” # SpyNews
Zbor cu momente de panică pe ruta Cluj–Catania. Pasagerii unei curse au trăit clipe tensionate în aer, după ce avionul a fost zguduit de turbulențe puternice. Oamenii s-au temut pentru viața lor și au descris atmosfera ca fiind una de coșmar.
16:40
Ella Vișan de la Insula Iubirii, declarații în lacrimi! A vorbit despre cea mai mare suferință # SpyNews
Ella Vișan de la Insula Iubirii a făcut declarații în lacrimi, pentru prima dată, despre cea mai mare suferință cu care trăiește în suflet. Fosta concurentă a vorbit abia acum despre drama cumplită prin care a trecut. Chiar dacă au trecut mulți ani, Ella Vișan încă simte aceeași durere.
16:40
Doliu în muzica românească! Marius Keșeri a murit! Membrul trupei Direcția 5 s-a stins din viață la 60 de ani # SpyNews
Este doliu în lumea muzicii românești. Marius Keșeri de la Direcția 5 a murit. Trupa din care a făcut parte timp de 30 de ani a făcut tristul anunț, pe rețelele de socializare.
16:30
Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani. Fenomenul La Nina revine. Când va lovi și vortexul polar # SpyNews
Specialiștii avertizează. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani. Episoadele de iarnă clasică ar putea reveni. Specialiștii anunță că se poate să apară și un posibil vortex polar slab.
16:20
Alex Bodi s-a fotografiat împreună cu un mafiot. Ce mesaj controversat a postat afaceristul # SpyNews
Alex Bodi, în ipostaze surprinzătoare, alături de un mafiot cunoscut. Cei doi s-au fotografiat împreună, iar Alex Bodi a postat un mesaj care cu siguranță le-a dat multor persoane din viața lui de gândit.
15:50
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ninsori și viscol de 120 km/h, valabilă în mai multe regiuni din România. Alerta intră în vigoare astăzi, 8 octombrie 2025. Iată ce zone din țară sunt vizate.
15:50
Rețeta lui Horia Manea de șnițel din file de pui cu cartofi dulci wedges, la Meniu de vedetă # SpyNews
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, biscuiţi aperitiv cu brânză cheddar, un fel principal, șnițel din file de pui cu cartofi dulci wedges, şi un desert, rondele de mere cu aluat foitaj.
15:50
Nicole Kidman, obligată să îi plătească fostului soț peste 11 milioane de dolari. Motivul impus de Keith Urban te va șoca # SpyNews
Nu mai este un secret faptul că Nicole Kidman și Keith Urban divorțează! Cu toate acestea, cei doi au venit din nou cu o veste care a șocat lumea mondenă internațională. Nicole Kidman îi va plăti fostului soț peste 11 milioane de dolari, pentru un motiv banal. Nu îți va veni să crezi!
Acum 6 ore
15:00
Concurenții din Asia Express devin pionieri pe Drumul Eroilor, în Cursa pentru ultima șansă, diseară, la Antena 1. Emisiunea, din nou lider de audiență # SpyNews
Cea de-a treia ediție a etapei cu numărul 5 de pe Drumul Eroilor a adus emoții intense și confruntări spectaculoase. Emil și Alejandro au reușit să câștige jocul de amuletă, în timp ce Olga și Carmen au bifat o premieră în parcursul lor la Asia Express, adjudecându-și cursa pentru imunitate, într-o competiție plină de adrenalină. Emisiunea difuzată de Antena 1 a fost, și de această dată, lider detașat de audiență.
14:50
Laura Cosoi explică de ce mănâncă prima, înaintea copiilor. Regula crucială din familia ei # SpyNews
Laura Cosoi a făcut dezvăluiri șocante din viața ei privată. Prezentatoarea TV obișnuiește să mănânce prima, înaintea copiilor, obicei adoptat de ceva timp.
14:30
Incendiu devastator în Capitală! O casă din zona Pallady a luat foc și a ars ca o torță. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgență la fața locului. Autoritățile se tem ca incendiul să nu se extindă și în alte zone.
14:20
A fost Ioana Popescu sau nu în pericol, înainte de moarte? Ce știu apropiații despre posibile persoane care i-ar fi vrut răul # SpyNews
Apropiații Ioanei Popescu au făcut declarații la Viața fără filtru, după ce au ieșit la iveală înregistrări în care vedeta a declarat că era hărțuită de 30 de bărbați. Ioana Popescu părea foarte speriată și se considera într-un real pericol.
13:50
De ce ar fi murit, de fapt, Ciprian Pian! Colegul său de celulă, declarații tulburătoare: ”Tricoul de pe el a fost rupt” # SpyNews
Ies la iveală informații tulburătoare după moartea lui Ciprian Pian! Colegul de celulă a liderului clanului Duduianu a făcut declarații despre ce s-a întâmplat în noaptea în care s-a produs tragedia.
13:50
Anamaria Ionescu află la MediCOOL la ce este alergică, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Rezultatul analizelor va fi dezvăluit de medici # SpyNews
Telespectatorii pot să ajungă mai ușor la un stil de viață sănătos, căci medicina a devenit mult mai prietenoasă la MediCOOL! Sfaturile medicilor sunt oferite pe înțelesul tuturor, în timp ce vedetele sau pacienții vin să își spună povestea pentru a obține ajutor specializat. Anamaria Ionescu este invitata ediției de diseară, care va fi difuzată de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Acum 8 ore
13:10
15 morți, printre care și doi copii, după un accident provocat de o alunecare de teren. Imagini dezastroase # SpyNews
Un accident devastator s-a produs marți seară! Un autocar cu 25 de pasageri s-a răsturnat din cauza unei alunecări de teren. Cel puțin 15 persoane au murit, printre care și doi copii. Imaginile sunt halucinante.
13:10
Elena Merișoreanu a devenit străbunică din nou și este cea mai fericită! Cântăreața are acum doi strănepoți sănătoși, cu toate că și-ar fi dorit o fetiță. Iată ce declarații emoționante a făcut!
13:00
Tânărul care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh a fost trimis în judecată! Ce acuzații grave i se aduc # SpyNews
Tânărul care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh a fost trimis în fața judecătorilor. Acesta se afla sub arest la domiciliu, fiind cercetat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni.
13:00
A slăbit 83 de kilograme, dar nu se oprește aici! Răzvan Babană, încă o schimbare în viața sa. A renunțat definitiv la asta! # SpyNews
Viața lui Răzvan Babană s-a schimbat radical în urmă cu opt luni. După operația de micșorare de stomac, fostul concurent de la Chefi la cuțite a ajuns de nerecunoscut. Dacă fizic nu mai e deloc ca înainte, Răzvan Babană și-a păstrat energia, simțul umorului și atitudinea. A slăbit 83 de kilograme, dar nu se oprește aici, ba chiar a mai luat o decizie importantă care i-a transformat complet stilul de viață.
12:10
Cine sunt cei doi bărbați care conduc Internetul. Compania lor este ”creierul” celor mai accesate site-uri # SpyNews
Doi bărbați conduc din umbră toată activitatea de pe Internet! Compania pe care au dezvoltat-o gestionează cele mai accesate site-uri de pe Internet, de la Google, la Amazon și Shopify. Cei doi și-au început activitatea încă de când erau adolescenți.
12:00
Carmen Grebenișan a făcut publice primele detalii despre procesul nașterii. Blondina a explicat că nu a fost deloc ușor, ba chiar a fost pe cale să ceară să fie operată de cezariană. Iată cum a fost această experiența pentru influenceriță!
11:20
Adela Popescu își sărbătorește astăzi, 8 octombrie, ziua de naștere! Vedeta a avut parte de o surpriză emoționantă de la prima oră, pentru că Radu Vâlcan, soțul ei, i-a făcut o declarație de dragoste! Iată ce mesaj atipic i-a transmis prezentatorul Insula Iubirii.
11:20
Laura Cosoi a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat după naștere. Prezentatoarea emisiunii Vacanță de vedeta a mărturisit dacă a avut sau nu depresie postnatală. Iată ce a declarat!
Acum 12 ore
10:50
O fată a murit în timp ce încerca, la metrou, un nou trend viral pe TikTok. Avea doar 12 ani # SpyNews
O fată în vârstă de doar 12 ani a murit în timp ce încerca să să-și impresioneze fanii de pe TikTok, printr-un nou trend, la metrou. Copila iubea senzațiile tari, însă decizia pe care a luat-o acum i-a fost fatală.
10:50
Dansatoare cunoscută datorită aparițiilor TV, moartă la 35 de ani! Ritualurile șamanice i-ar fi adus sfârșitul # SpyNews
O dansatoare a avut parte de un sfârșit tragic, la vârsta de doar 35 de ani! Femeia, cunoscută datorită aparițiile la TV, s-a stins din viață după ce un grup de șamani ar fi convins-o să renunțe la tratamentul oncologic pentru a ritualuri șamanice. Familia ei trece prin clipe îngrozitoare.
10:10
Irina Columbeanu, apariție fabuloasă cu o geantă care costă cât o garsonieră! Fiica Monicăi Gabor îi calcă pe urme # SpyNews
Irina Columbeanu s-a afișat cu o geantă care costă aproape cât o garsonieră! Fiica lui Irinel Columbeanu este pasionată de modă și îi calcă pe urme mamei sale, Monica Gabor! Tânăra are o colecție impresionantă de haine și accesorii de lux.
10:00
Denisa Tănase, mesaj emoționant. Afacerista a construit un imperiu, dar nu a uitat de unde a pornit # SpyNews
Denisa Tănase a postat recent un mesaj emoționant, cu care și-a surprins plăcut fanii. Afacerista a construit un imperiu, însă mereu își va aminti de unde a pornit. Iată ce mărturisiri a făcut fostă Bambi!
09:40
Operațiune de salvare în Constanța! Un șofer blocat pe capota mașinii sale din cauza inundațiilor a fost preluat de pompieri | FOTO # SpyNews
Un șofer din Constanța a rămas blocat cu mașina pe stradă, miercuri dimineață, din cauza inundațiilor severe. Bărbatul a ieșit din mașină și s-a urcat pe capotă, unde a așteptat pompierii. Un echipaj a ajuns la el și l-a salvat.
09:20
Ploaia îți poate strica mașina! La ce trebuie să ai atenția sporită și cum se poate evita situația # SpyNews
Da, ai auzit bine! Ploaia îți poate strica mașina, iar reparațiile nu sunt ieftine! Iată cum poți preveni această situație și la ce trebuie să fii foarte atent în sezonul ploios!
09:10
Imagini apocaliptice din Constanța și București! Furtuna a făcut dezastru. Copaci căzuți peste mașini și case inundate | VIDEO # SpyNews
Efectele codului roșu de ploi din România se resimt în orașe precum Constanța și București. Ciclonul Barbara a provocat daune mari: copaci căzuți peste mașini, școli închise, drumuri blocate și case inundate. În București, mai multe cartiere au rămas fără electricitate.
08:40
Este oficial! Claudia Pătrășcanu și iubitul ei s-au despărțit după doi ani de relație! Anunțul a fost făcut chiar de către artistă, care a și explicat cum s-a produs separarea.
Acum 24 ore
23:50
Invitați în ediția din această seară a emisiunii Un show păcătos, Francisca și TJ Miles au vorbit deschis despre unul dintre cele mai emoționante momente din viața lor: venirea pe lume a primului lor copil. Artista a mărturisit că și-a ales deja modul în care vrea să nască și a spus dacă iubitul ei va asista sau nu la emoționantul moment.
23:30
Asia Express, 7 octombrie 2025. Ce au făcut Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, câștigătorii imunității mari, în timp ce echipele erau în drum spre misiune: „Ne-am gândit la săracii colegi” # SpyNews
Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au câștigat imunitatea mare, la Asia Express, în ediția în care echipele s-au reunit. Cei doi au stat fără grija jocurilor de amuletă și s-au cazat la un hotel de lux din Vietnam, în timp ce restul echipelor pregăteau un ceai pe care l-au servit localnicilor.
23:30
Oana Roman, mesaj cu subînțeles. Ce a transmis vedeta la ceas de seară: "Am rămas valoroasă" # SpyNews
Oana Roman a publicat un mesaj sincer și plin de subînțeles pe rețelele de socializare, mesaj în care a vorbit despre integritate, adevăr și felul în care a ales să-și trăiască viața. Ce gânduri a transmis vedeta la ceas de seară.
22:40
Cum o descrie Andrei Rotaru de la Insula Iubirii pe soacra lui, mama Cristinei. Femeia nu a fost de acord ca cei doi să se împace # SpyNews
Invitat în platoul SpyNews TV alături de Cristina, Andrei Rotaru, fost concurent la Insula Iubirii, a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu soacra sa, mama Cristinei.
22:40
Asia Express, 7 octombrie 2025. Ce echipă a câștigat amuleta. Răsturnare de situație spre finalul probei # SpyNews
Trei echipe s-au luptat pentru jocul de amuletă, la Asia Express. Deși au avut la început un avantaj, Dan Alexa și Gabi Tamaș nu au câștigat proba. Echipa care a obținut amuleta a fost și cea care a stabilit ordinea în care au plecat celelalte echipe.
22:20
Teroare pentru o fostă ispită de la Insula Iubirii! Cineva încearcă să intre peste ea în casă: ”Locuiesc singură, m-am speriat foarte tare” # SpyNews
O fostă ispită de la Insula Iubirii trăiește un adevărat coșmar! Tânăra abia dacă mai are liniște în propria locuință, după ce, zile la rând, cineva a încercat să intre peste ea în casă. Declarații exclusive despre momentele de groază prin care trece.
22:20
Cătălin Botezatu și iubita s-au despărțit oficial! Nicolle Fota se mută definitiv din România, după separare # SpyNews
Cătălin Botezatu și iubita s-au separat oficial. Nicolle Fota se mută definitiv din România, după separarea de designer. Mai mult, am aflat și care este starea de sănătate a manechinului, după ce în vara acestui an s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.
22:20
Reacția lui Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce artistul s-a căsătorit cu Andreea! Ce le-a transmis # SpyNews
Prima reacție a lui Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce artistul s-a căsătorit cu actuala parteneră, Andreea, în Maldive. Ce i-a transmis fosta parteneră influencerului. Declarații exclusive.
22:20
Alina Puşcău, traseu complicat la mall! De intrat, a intrat... de ieşit... mai complicat! Asia Express, pistol cu apă! # SpyNews
Alina Pușcău se află în continuare în România, după ce a locuit mulți ani în America. Concurenta de la Asia Express și-a petrecut timpul alături de o prietenă și au dat o fugă la mall. Bruneta a avut ceva probleme atunci când a vrut să iasă dintr-un supermarket, însă un domn binevoitor a rezolvat imediat situația.
22:20
Andrei Păunescu, acuzat că l-a înșelat pe singurul aliat în dosarul moștenirii de patru milioane de euro! Declarație exclusivă # SpyNews
Andrei Păunescu declanșează un scandal de proporții: artistul este acuzat că, după ce s-a văzut cu sacii-n car în dosarul moștenirii de aproape patru milioane de euro, a rupt contractul semnat cu avocatul său în urmă cu zece ani, ca să nu-i mai plătească onorariul.
22:20
Situație scandaloasă în dosarul furtului de identitate! Terapeut celebru, în pragul disperării # SpyNews
În timp ce pe la televizor și pe site-urile de socializare oferă sfaturi prețioase, explicând cum să nu devenim victimele escrocilor, în viața reală, polițiștii îi lasă pe niște infractori să comită infracțiuni pe bandă rulantă, deși știu și cine sunt autorii, și cine sunt persoanele folosite drept paravan.
22:00
Raed Arafat, semnal de alarmă în contextul Codului Roșu! Ce a transmis șeful DSU: „Populația să fie pregătită cu apă și alimente ...” # SpyNews
În contextul avertizărilor meteo de Cod Roșu, șeful DSU, Raed Arafat, a lansat un apel important către populație: oamenii ar trebui să fie pregătiți cu rezerve de apă și alimente, în cazul în care vor rămâne izolați o perioadă. Ce a transmis șeful DSU.
22:00
Asia Express, 7 octombrie 2025. Ștefan Floroaica s-a emoționat când a vorbit despre familia lui. Dezvăluirile pe care nu le-a mai făcut până acum # SpyNews
Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au câștigat imunitatea din ediția precedentă, la Asia Express. Concurenții au putut să se cazeze la un hotel de lux din Vietnam și să se relaxeze pentru câteva zile. Ștefan Floroaica a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre familia lui.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
