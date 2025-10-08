Primari și viceprimari din marile orașe participă la evenimentul premium News.ro "Orașul Meu, acasă și la birou" - ediția a IV-a

16:40

Antifrauda a identificat nereguli grave la o firmă din Craiova, care a prezentat ordine de platã false pentru achitarea accizelor aferente a 804 tone de motorinã, în valoare totalã de peste 2 milioane de lei. Din aceastã valoare, suma de peste 1 milion de lei nu a fost plãtitã niciodatã, iar o sumã distinctã de peste 1 milion de lei a fost restituitã nejustificat de Trezorerie firmei din Craiova, în doar câteva zile. ANAF a dispus de urgențǎ demararea de controale la nivelul Trezoreriei Craiova.