Primari și viceprimari din marile orașe participă la evenimentul premium News.ro "Orașul Meu, acasă și la birou" - ediția a IV-a
Profit.ro, 8 octombrie 2025 18:40
Primarul general al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, primarul sectorului 1 al Capitalei, George Tuță, primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, care e și președinte în execițiu al Asociației Municipiilor din România, viceprimarul Timișoarei, Paula Romocean, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, viceprimarul Brașovului, Dan Ghiță, participă la evenimentul premium News.ro "Orașul Meu, acasă și la birou" - ediția a IV-a, care va avea loc luni, 13 octombrie.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum o oră
18:40
Primari și viceprimari din marile orașe participă la evenimentul premium News.ro "Orașul Meu, acasă și la birou" - ediția a IV-a # Profit.ro
Primarul general al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, primarul sectorului 1 al Capitalei, George Tuță, primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, care e și președinte în execițiu al Asociației Municipiilor din România, viceprimarul Timișoarei, Paula Romocean, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, viceprimarul Brașovului, Dan Ghiță, participă la evenimentul premium News.ro "Orașul Meu, acasă și la birou" - ediția a IV-a, care va avea loc luni, 13 octombrie.
18:20
Germania a anunțat că va autoriza poliția să doboare dronele periculoase și poartă discuții cu Israelul și Ucraina pentru a-și consolida apărarea împotriva zborurilor suspecte deasupra unor zone sensibile, care au fost atribuite Moscovei
Acum 2 ore
18:00
Tesla merge mai departe cu proiectul unui Model Y ieftin, cu specificații reduse care să permită vânzarea la prețuri mai mici. Mașina a fost lansată pe piață, iar producția acesteia va avea loc chiar în Germania, pentru a putea fi vândută pe piețele europene.
17:40
Bogdan Ivan, întâlnire cu omologul german, Katherina Reiche: Energia românească trebuie să lucreze pentru economia României! # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut o întâlnire cu omologul german, Katherina Reiche.
17:40
Președintele american îi acuză pe cei doi democrați că nu au protejat membrii Agenției de Imigrare și Control Vamal (ICE).
17:20
Cea mai folosită aplicație de comunicare are acum o funcție prin care documentele pot fi scanate și trimise în format PDF.
Acum 4 ore
17:10
DECIZIE Termenii friptură, cârnat și hamburger - interziși pentru produse care nu conțin carne # Profit.ro
Parlamentul European a votat cu 355 de voturi pentru și 247 împotrivă o propunere a politicienilor de dreapta care interzice termeni precum 'friptura vegetariană' și 'burger vegetarian'.
17:00
Apelurile inițiate din afara României, ce afișează în mod fals numere naționale de telefonie fixă, vor fi blocate # Profit.ro
ANCOM a stabilit blocarea apelurilor inițiate din afara teritoriului României, care afișează în mod fals numere naționale de telefonie fixă.
17:00
Prelungirea perioadei de activitate ar urma să se facă cu câteva luni pe an, în următorii 35 de ani.
16:40
Aplicația Find My a ajutat la prinderea unei bande care făcea contrabandă cu smartphone-uri # Profit.ro
O bandă care fura telefoane în Marea Britanie și le trimitea în China pentru vânzare a fost prinsă de poliție, totul pornind de la un iPhone localizat de una dintre victime cu ajutorul aplicației Find My.
16:40
Antifrauda a descoperit ordine de plată false la o firmă din Craiova, la tranzacții cu peste 800 de tone de motorină, dar și restituiri suspecte ale Trezoreriei. ANAF a dispus de urgențǎ demararea de controale la Trezoreria Craiova # Profit.ro
Antifrauda a identificat nereguli grave la o firmă din Craiova, care a prezentat ordine de platã false pentru achitarea accizelor aferente a 804 tone de motorinã, în valoare totalã de peste 2 milioane de lei. Din aceastã valoare, suma de peste 1 milion de lei nu a fost plãtitã niciodatã, iar o sumã distinctã de peste 1 milion de lei a fost restituitã nejustificat de Trezorerie firmei din Craiova, în doar câteva zile. ANAF a dispus de urgențǎ demararea de controale la nivelul Trezoreriei Craiova.
16:40
Compania europeană de armament Thales și-a exprimat îngrijorarea cu privire la numărul de drone neidentificate observate recent deasupra fabricii sale din Belgia.
16:20
Oficiul Federal de Statistică a anunțat că producția industrială a Germaniei a scăzut cu 4,3% în luna august față de luna precedentă, mai mult decât se preconiza.
15:50
Google anunță disponibilitatea în România și pentru limba română a „Modului AI”, o nouă funcționalitate în motorul Google Search, care oferă o experiență de căutare bazată pe inteligența artificială, având la bază Gemini 2.5.
15:30
În București, într-o singură oră s-au înregistrat 200 de apeluri.
15:20
Banca Națională a României a menținut neschimbate dobânzile, în linie cu așteptările analiștilor. BNR vede o semi-stagnare a economiei în semestrul al doilea din acest an. Inflația ar urma să ajungă la un platou la finele lunii septembrie și să scadă foarte ușor până la finele anului, urmând să se adauge presiuni de scădere a ratei din corecția bugetară.
Acum 6 ore
15:10
Comisia Europeană a lansat trei noi proceduri de infringement împotriva României, deoarece nu a transpus corect normele UE privind siguranța infrastructurii rutiere și serviciile de decontare și de plăți și nu respectă normele privind produsele pentru protejarea plantelor.
15:00
Stock.estate: luna record din septembrie confirmă apetitul românilor pentru investiții alternative și deschide faza de expansiune europeană # Profit.ro
Într-o piață locală în care economisirea se luptă cu inflația, iar imobiliarele trec printr-un ciclu de repoziționare, crowdfundingul a devenit pentru mulți români un instrument pragmatic de diversificare
15:00
Primăria Capitalei ar putea introduce o taxă de circulație pentru șoferii care nu au mașinile înmatriculate în București sau Ilfov.
14:50
Primul proiect de cultivare a bananelor în Italia a debutat în Sicilia, cu contribuția Chiquita.
14:50
ANAF și Fiscul din Republica Moldova vor colabora pentru îmbunãtãțirea proceselor și a capacităților instituționale # Profit.ro
ANAF și Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova vor colabora pentru îmbunãtãțirea proceselor și a capacitãților instituționale din ambele țãri prin schimburi de experți și sesiuni tehnice. Cele două instituții au semnat Memorandumul de colaborare pentru consolidarea cooperãrii bilaterale, anunță ANAF.
14:40
Uniunea Europeană alocă 1 miliard de euro pentru a dezvolta inteligența artificială în Europa # Profit.ro
Uniunea Europeană a lansat două planuri strategice pentru a accelera adoptarea AI în industria și știința europeană, transmite AFP.
14:30
ANCOM a emis noi licențe pentru companiile Vodafone România, Digi România și Telekom România Mobile Communications, după ce au primit acordul prealabil al Autorității pentru cesiunea și închirierea unor drepturi de utilizare a frecventelor radio, precum și pentru utilizarea temporară în comun a unor subbenzi de frecvente.
14:20
O amplă investigație privind un ”posibil conflict de interese” în care s-ar fi aflat Hunter Biden, fiul fostului președinte Joe Biden, este prezentată de New York Times.
14:10
FOTO Nuclearelectrica semnează cu gigantul EDF pentru Unitatea 1 de la Cernavodă și radioizotopi medicali # Profit.ro
Nuclearelectrica a semnat două acorduri cu filialele grupului francez EDF.
14:00
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu de proporții care a cuprins acopeișul mai multor locuințe pe strada Mureșeni din București.
13:50
Tânărul care la finalul lunii august a agresat un livrator din Bangladesh și a filmat incidentul, a fost trimis în judecată de către procurori, fiind acuzat de lovire sau alte violențe și utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
13:40
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu de proporții care a cuprins acopeișul mai multor locuințe pe strada Mureșeni din București.
13:30
FOTO Numiri la vârf în entitățile UniCredit din România, UniCredit Leasing și UniCredit Consumer Financing # Profit.ro
Raluca Mihaela Popescu-Goglea este noul CEO la UniCredit Leasing, iar Emil Mitescu a devenit CEO al UniCredit Consumer Financing.
13:30
De la transferul record la Real Madrid până la numărul record de goluri marcate în competiții, cariera fotbalistică a lui Cristiano Ronaldo a fost marcată de o serie de premiere remarcabile.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0963 lei, de la 5,0916 lei, înregistrat marți.
Acum 8 ore
13:00
Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat că s-au adunat cantități însemnate de precipitații - de 113,6 l/m² - în ultimele 6 zile în Capitală, afându-se aproape de a înregistra un nou record din acest punct de vedere.
12:40
Prima autostradă care traversează Munții Carpați. Ministrul Finanțelor a semnat contractul pentru finanțarea Autostrãzii Sibiu–Pitești # Profit.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat un contract de finanțare în valoare de 500 milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI).
12:40
Scăderea vine după doi ani în care producția slabă a dus prețurile ciocolatei și produselor de cofetărie la niveluri record, considerate de analiști nesustenabile
12:30
DECIZIE Radioul și televiziunea publice, obligate să facă emisiuni pentru combaterea tentativelor de fraudă sau informațiilor false # Profit.ro
Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor rezerva cel puțin 1% din timpul lor de emisie pentru creații și emisiuni dedicate educației pentru siguranta rutieră, informării populației pentru protejarea împotriva tentativelor de fraudã, înșelătoriei sau a informațiilor false, pentru combaterea violenței domestice, respectiv combatarea pornografiei infantile, a traficului de persoane, droguri, armament, muniții și explozivi, conform unui proiect adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților.
12:30
Kaufland va deschide un hipermarket în Family Market din Tomești, județul Iași.
12:20
Curtea Constituțională amână din nou decizia cu privire la pensiile de serviciu ale magistraților # Profit.ro
Curtea Constituțională a României a amânat, miercuri, pentru 20 octombrie sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.
12:20
DECIZIE LISTA Firmele și cetățenii străini vor plăti din nou taxe pentru serviciile consulare ale României # Profit.ro
Serviciile notariale prestate persoanelor fizice și juridice străine de către consulatele și misiunile diplomatice românești în străinătate vor fi taxate din nou, potrivit unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților.
12:20
Autostrada Sibiu - Pitești, lucrată cu metodă austriacă. Se apelează și la dinamită VIDEO # Profit.ro
Au început lucrările propriu-zise la tunelul Robești, amplasat pe secțiunea 2 (Boița-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1)!
12:20
FOTO - BEI i-a transmis lui Bolojan disponibilitatea de a finanța industria de apărare din România # Profit.ro
Reprezentanții Băncii Europene de Investiții (BEI) și-au exprimat, într-o întâlnire cu premierul Bolojan, disponibilitatea de a identifica instrumente suplimentare de sprijin, inclusiv pentru industria de apărare.
12:10
Senzorii ceasului îți dau multe cifre, dar valoarea vine din context.
12:10
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci majorează tarifele pentru toate serviciile de proprietate industrială.
12:00
Noi magazine cu prețuri mici în România. Action, celebrul lanț de magazine, intră în Oradea și Arad # Profit.ro
Lanțul olandez de magazine cu discont Action va deschide noi magazine în România, în Oradea și Arad
11:50
În Capitală, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea a 31 de copaci căzuți, cinci elemente de construcție desprinse și șase acumulări de apă.
11:40
Propunere: gratuitate la trecerea podului peste Dunăre de la Vidin – Calafat pentru locuitorii celor două orașe # Profit.ro
Un consilier municipal din Vidin a propus ca locuitorii cu domiciliul în orașele Vidin și Calafat să fie scutiți de plata taxei de trecere pe podul peste Dunăre, transmite radioul public bulgar.
11:20
Societatea Romcarbon, unul din cei mai mari jucători din piața de recilare, înstrăinează un activ din Iași.
Acum 12 ore
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Flavours, jucător pe segmentul de catering și restaurante clădirilor de birouri și instituțiilor de învățământ, anunță deschiderea celei mai noi locații din rețeaua sa, în „Genesis College” București.
11:10
Societatea Turism Felix, unde acționar majoritar este Transilvania Investments, a semnat accorduri de franciză cu gigantul hotelier Accor.
10:50
Compania aeriană românească AnimaWings anunță inaugurarea primelor curse regulate București-Istanbul și București-Tel Aviv, cu 5, respectiv 3 frecvențe pe săptămână.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.