Preşedintele UEFA vrea menţinerea concurenţei deschise în fotbalul european, în contextul noilor relatări despre Super Liga

Primasport.ro, 8 octombrie 2025 18:40

Preşedintele UEFA vrea menţinerea concurenţei deschise în fotbalul european, în contextul noilor relatări despre Super Liga

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum o oră
18:40
”Ne luptăm până la capăt ca să terminăm cel puţin pe locul doi în grupă”. Ianis Hagi a revenit în angrenajul echipei naţionale Primasport.ro
”Ne luptăm până la capăt ca să terminăm cel puţin pe locul doi în grupă”. Ianis Hagi a revenit în angrenajul echipei naţionale
18:40
Ajutor financiar din partea ITIA pentru sportivii prinşi în cazuri de dopaj şi corupţie Primasport.ro
Ajutor financiar din partea ITIA pentru sportivii prinşi în cazuri de dopaj şi corupţie
18:40
Mai multe cluburi din Superliga au fost sancţionate de de Comisia de Disciplină Primasport.ro
Mai multe cluburi din Superliga au fost sancţionate de de Comisia de Disciplină
18:40
Preşedintele UEFA vrea menţinerea concurenţei deschise în fotbalul european, în contextul noilor relatări despre Super Liga Primasport.ro
Preşedintele UEFA vrea menţinerea concurenţei deschise în fotbalul european, în contextul noilor relatări despre Super Liga
18:30
Uluitor! Un jucător de la Dinamo a fost la un pas de înec în această vară! Primasport.ro
Uluitor! Un jucător de la Dinamo a fost la un pas de înec în această vară!
Acum 2 ore
18:00
Radu Drăguşin s-a refăcut şi e gata să joace din nou! Când ar putea reveni pe gazon Primasport.ro
Radu Drăguşin s-a refăcut şi e gata să joace din nou! Când ar putea reveni pe gazon
17:40
Cristiano Ronaldo, anunţ cu privire la retragere: "Ştiu că nu mai am mult" Primasport.ro
Cristiano Ronaldo, anunţ cu privire la retragere: "Ştiu că nu mai am mult"
17:20
Săpunaru a dezvăluit cu cine a negociat în această vară: "Au fost discuţii, dar nu s-au concretizat" Primasport.ro
Săpunaru a dezvăluit cu cine a negociat în această vară: "Au fost discuţii, dar nu s-au concretizat"
Acum 4 ore
17:10
Italienii au anunţat cât de gravă este accidentarea lui Stanciu! Primasport.ro
Italienii au anunţat cât de gravă este accidentarea lui Stanciu!
16:50
Ibrahimovic şi-a ales favorita la Mondiale! Ce naţională va susţine suedezul Primasport.ro
Ibrahimovic şi-a ales favorita la Mondiale! Ce naţională va susţine suedezul
16:20
Bătăi de cap pentru Kopic! Doi titulari de la Dinamo intră în ultimele 6 luni de contract la iarnă şi pot pleca liberi la finalul sezonului! Primasport.ro
Bătăi de cap pentru Kopic! Doi titulari de la Dinamo intră în ultimele 6 luni de contract la iarnă şi pot pleca liberi la finalul sezonului!
15:40
Gazzetta dello Sport, anunţ exploziv! Neymar, dorit de un gigant din Serie A Primasport.ro
Gazzetta dello Sport, anunţ exploziv! Neymar, dorit de un gigant din Serie A
15:20
Alex Dobre, „măcelărit” de fostul mare atacant al echipei naţionale: „Inadmisibil! Băi, nu se poate, trebuie să intervină Comisia de Disciplină!” Primasport.ro
Alex Dobre, „măcelărit” de fostul mare atacant al echipei naţionale: „Inadmisibil! Băi, nu se poate, trebuie să intervină Comisia de Disciplină!”
Acum 6 ore
15:10
Szabolcs Kovacs va arbitra în preliminariile EURO U21 din 2027 Primasport.ro
Szabolcs Kovacs va arbitra în preliminariile EURO U21 din 2027
15:00
Alessandro Murgia poate pleca de la „U” Cluj în această iarnă! Mijlocaşul italian este ţinta unui club cu pretenţii din SuperLiga Primasport.ro
Alessandro Murgia poate pleca de la „U” Cluj în această iarnă! Mijlocaşul italian este ţinta unui club cu pretenţii din SuperLiga
14:10
Mircea Lucescu a răbufnit înaintea amicalului cu Moldova: „Inacceptabil! Încurcă foarte tare” Primasport.ro
Mircea Lucescu a răbufnit înaintea amicalului cu Moldova: „Inacceptabil! Încurcă foarte tare”
13:50
Sorana Cîrstea se opreşte în turul doi la Wuhan. Românca a fost învinsă de Shuai Zhang Primasport.ro
Sorana Cîrstea se opreşte în turul doi la Wuhan. Românca a fost învinsă de Shuai Zhang
13:40
Mircea Lucescu a numit vinovatul pentru dezastrul din Cipru: „Nu s-a gândit la consecinţe! Ştia că nu are voie” Primasport.ro
Mircea Lucescu a numit vinovatul pentru dezastrul din Cipru: „Nu s-a gândit la consecinţe! Ştia că nu are voie”
Acum 8 ore
13:10
Se încing spiritele înaintea derby-ului Dinamo - Rapid! Andrei Nicolescu nu s-a mai abţinut şi i-a dat replica lui Victor Angelescu: „Dacă există un război la Rapid, nu e problema clubului Dinamo!” Primasport.ro
Se încing spiritele înaintea derby-ului Dinamo - Rapid! Andrei Nicolescu nu s-a mai abţinut şi i-a dat replica lui Victor Angelescu: „Dacă există un război la Rapid, nu e problema clubului Dinamo!”
12:20
Transferul pregătit de FCSB pentru a suplini regula U21! Evoluează la o rivală din SuperLiga şi a mai fost dorit în trecut de campioana României Primasport.ro
Transferul pregătit de FCSB pentru a suplini regula U21! Evoluează la o rivală din SuperLiga şi a mai fost dorit în trecut de campioana României
11:30
Revenire de senzaţie la FCSB! Gigi Becali vrea să îl aducă înapoi pe jucătorul cedat gratis vara trecută Primasport.ro
Revenire de senzaţie la FCSB! Gigi Becali vrea să îl aducă înapoi pe jucătorul cedat gratis vara trecută
Acum 12 ore
11:10
Dennis Politic, OUT de la FCSB?! Gigi Becali, anunţ şoc: „Face ravagii sau îl dau cadou” Primasport.ro
Dennis Politic, OUT de la FCSB?! Gigi Becali, anunţ şoc: „Face ravagii sau îl dau cadou”
10:40
Cum a devenit Cristiano Ronaldo primul fotbalist miliardar. De unde a pornit şi ce afaceri are Primasport.ro
Cum a devenit Cristiano Ronaldo primul fotbalist miliardar. De unde a pornit şi ce afaceri are
10:10
Jucătorul revenit în această vară la Dinamo l-a fermecat pe Zeljko Kopic: „Merită din plin minute” Primasport.ro
Jucătorul revenit în această vară la Dinamo l-a fermecat pe Zeljko Kopic: „Merită din plin minute”
10:00
Ilie Dumitrescu e convins! Echipele care se vor califica în play-off-ul SuperLigii: „E greu rău de tot” Primasport.ro
Ilie Dumitrescu e convins! Echipele care se vor califica în play-off-ul SuperLigii: „E greu rău de tot”
09:30
Florin Tănase a intrat în ultimul an de contract cu FCSB, iar Gigi Becali a luat decizia finală: „Un milion de euro” Primasport.ro
Florin Tănase a intrat în ultimul an de contract cu FCSB, iar Gigi Becali a luat decizia finală: „Un milion de euro”
09:20
Connor McGregor, suspendat 18 luni pentru că a ratat trei teste antidoping Primasport.ro
Connor McGregor, suspendat 18 luni pentru că a ratat trei teste antidoping
Acum 24 ore
23:40
Justiţia italiană a dezvăluit cauzele morţii tragice a lui Felix Baumgartner Primasport.ro
Justiţia italiană a dezvăluit cauzele morţii tragice a lui Felix Baumgartner
23:40
LeBron James a făcut anunţul aşteptat de toţi fanii baschetului! Marea decizie luată de starul din NBA Primasport.ro
LeBron James a făcut anunţul aşteptat de toţi fanii baschetului! Marea decizie luată de starul din NBA
23:30
Darius Olaru, „tăvălit” de fostul finanţator din România: „Doamne, iartă-mă! Zici că e la popice. Mă apucă mila când îl văd" Primasport.ro
Darius Olaru, „tăvălit” de fostul finanţator din România: „Doamne, iartă-mă! Zici că e la popice. Mă apucă mila când îl văd"
23:20
Refuză Italia să joace meciul cu Israel? Gennarro Gattuso a făcut anunţul: „Este sfâşietor” Primasport.ro
Refuză Italia să joace meciul cu Israel? Gennarro Gattuso a făcut anunţul: „Este sfâşietor”
23:10
Victor Angelescu, discurs exploziv în direct! Preşedintele Rapidului a venit cu replica pentru Andrei Nicolescu: „ Nu mi se pare normal ce s-a întâmplat ieri. Să vii să încerci să faci pe deşteptul” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Victor Angelescu, discurs exploziv în direct! Preşedintele Rapidului a venit cu replica pentru Andrei Nicolescu: „ Nu mi se pare normal ce s-a întâmplat ieri. Să vii să încerci să faci pe deşteptul” | VIDEO EXCLUSIV
22:40
Conducerea Rapidului, prima reacţie oficială după ce Alex Dobre şi suporterii au înjurat-o la unison pe Dinamo: „Nu mi se pare normal” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Conducerea Rapidului, prima reacţie oficială după ce Alex Dobre şi suporterii au înjurat-o la unison pe Dinamo: „Nu mi se pare normal” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
VIDEO | Baschet masculin: U BT Cluj, prima victorie din BKT EuroCup, în deplasare cu Neptunas Klaipeda Primasport.ro
VIDEO | Baschet masculin: U BT Cluj, prima victorie din BKT EuroCup, în deplasare cu Neptunas Klaipeda
22:00
Baschet masculin: U BT Cluj, prima victorie din BKT EuroCup, în deplasare cu Neptunas Klaipeda Primasport.ro
Baschet masculin: U BT Cluj, prima victorie din BKT EuroCup, în deplasare cu Neptunas Klaipeda
22:00
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, 3-0! Elevii lui Eusebiu Tudor câştigă fără emoţii şi urcă pe locul 4 Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, 3-0! Elevii lui Eusebiu Tudor câştigă fără emoţii şi urcă pe locul 4
21:40
După faptă, şi răsplată! Vestea primită de Dennis Man după ce marcat primul gol în tricoul lui PSV Primasport.ro
După faptă, şi răsplată! Vestea primită de Dennis Man după ce marcat primul gol în tricoul lui PSV
21:40
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, 3-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Zukanovic marchează iar soarta meciului pare decisă Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, 3-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Zukanovic marchează iar soarta meciului pare decisă
21:00
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, 2-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele şi-au majorat avantajul chiar înainte de pauză Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, 2-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele şi-au majorat avantajul chiar înainte de pauză
20:30
Afectat de căldură şi umiditate, Novak Djokovic s-a prăbuşit în timpul meciului din optimi de la Masters 1000 de la Shanghai Primasport.ro
Afectat de căldură şi umiditate, Novak Djokovic s-a prăbuşit în timpul meciului din optimi de la Masters 1000 de la Shanghai
20:30
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au deschis scorul din penalty Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au deschis scorul din penalty
20:20
Incredibil! Salariul astronomic pe care l-a cerut Hakim Ziyech pentru a semna cu CFR Cluj Primasport.ro
Incredibil! Salariul astronomic pe care l-a cerut Hakim Ziyech pentru a semna cu CFR Cluj
20:10
Formula 1: Reclamanta care a iniţiat cazul de hărţuire ce a dus la demisia lui Christian Horner de la Red Bull şi-ar fi retras acuzaţiile în schimbul unei sume mari de bani Primasport.ro
Formula 1: Reclamanta care a iniţiat cazul de hărţuire ce a dus la demisia lui Christian Horner de la Red Bull şi-ar fi retras acuzaţiile în schimbul unei sume mari de bani
20:10
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
20:00
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:50
Şoc în lumea fotbalului! Starul şi-a anunţat retragerea din activitate: „A venit momentul să închei un capitol cu adevărat special din viaţa mea” Primasport.ro
Şoc în lumea fotbalului! Starul şi-a anunţat retragerea din activitate: „A venit momentul să închei un capitol cu adevărat special din viaţa mea”
19:30
MM Stoica răsuflă uşurat! Ce a transmis FRF cu două zile înainte de România – Moldova Primasport.ro
MM Stoica răsuflă uşurat! Ce a transmis FRF cu două zile înainte de România – Moldova
19:30
Şoc în lumea fotbalului! Starul şi-a anunţat retragerea dina activitate: „A venit momentul să închei un capitol cu adevărat special din viaţa mea” Primasport.ro
Şoc în lumea fotbalului! Starul şi-a anunţat retragerea dina activitate: „A venit momentul să închei un capitol cu adevărat special din viaţa mea”
19:20
Bomba anului! Radu Drăguşin, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Când s-ar putea materializa transferul fundaşului român la finalista Champions League Primasport.ro
Bomba anului! Radu Drăguşin, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Când s-ar putea materializa transferul fundaşului român la finalista Champions League
Ieri
18:50
Care este starea lui Asamoah, fostul jucător din Superligă: "I-a fost afectată coloana" Primasport.ro
Care este starea lui Asamoah, fostul jucător din Superligă: "I-a fost afectată coloana"
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.