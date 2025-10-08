Mesaj al unui primar din Bihor, în plină ședință a Consiliului Local, pentru Prefectura județului: „Mă p.. pe ei!” (VIDEO)
Bihoreanul, 8 octombrie 2025 18:40
Nervozitate cât cuprinde și limbaj de derbedeu în cea mai recentă reuniune a Consiliului Local Lugașu de Jos. Furios că secretarul general al comunei a refuzat să-i semneze un proiect de hotărâre pe care i-l dăduse cu doar câteva minute înaintea ședinței și care nu este legal, ba chiar a obiectat că din acest motiv documentul nu va primi nici avizul de legalitate al Prefecturii Bihor, primarul Sorbán Levente, cunoscut pentru comportamentul grobian și numeroase afaceri cu iz de corupție, a replicat: „Mă p.. pe ei!”.
• • •
Acum o oră
18:40
Acum 2 ore
17:40
Administrația Bazinală de Apă Crișuri desfășoară, în această perioadă, lucrări de întreținere a albiei Văii Nimăiești, în zona centrală a municipiului Beiuș. Intervenția are rolul de a preveni inundațiile, prin creșterea capacității de scurgere a apei în perioadele cu precipitații abundente.
Acum 4 ore
17:10
Planurile pentru conservarea biodiversității în Săcueni și Lacul Cicoș, finalizate după șapte ani (FOTO) # Bihoreanul
După șapte ani marcați de multe schimbări legislative, ariile protejate Săcueni și Lacul Cicoș au, în sfârșit, planuri de management, adică strategii care să arate în ce stare sunt și ce trebuie făcut pentru conservarea lor. Realizarea acestor studii aparține organizației Ecotop, care era custodele celor două arii, dar între timp a trebuit să predea sarcina către o instituție publică.
16:30
Orădenii de la clubul LPS Champions s-au întors cu 15 medalii din Ungaria, de la Memorialul Csaba Bela la judo (FOTO) # Bihoreanul
Tinerii judoka de la clubul orădean LPS Champions au avut evoluţii foarte apreciate la concursul internaţional din Ungaria, de la Szeged, Memorialul Csaba Bela, unde au fost prezenţi aproximativ 300 de sportivi din cinci ţări. Elevii antrenorului Alexandru Goncearenco au impresionat în evoluţii şi au reuşit să-şi adjudece 15 medalii, dintre care 4 aferente locului I.
16:00
Peste 300 de medici și lectori au participat la a doua ediție a Conferinței „Managementul Modern al Pacientului Oncologic” – un eveniment care consolidează colaborarea interdisciplinară în oncologie (FOTO) # Bihoreanul
Colegiul Medicilor Bihor și Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității din Oradea, în parteneriat cu Affidea MedEuropa – Centrul de Radioterapie și Oncologie Medicală Oradea, și cu sprijinul Artmed Concept, partener operațional, au organizat cea de-a doua ediție a Conferinței „Managementul Modern al Pacientului Oncologic”, desfășurată în perioada 19–20 septembrie 2025, la Ramada by Wyndham Oradea.
15:50
Cea mai lungă bandă de desene animate va fi realizată în Piața Unirii din Oradea de 500 de elevi # Bihoreanul
500 de elevi de la școli din Oradea vor realiza vineri, în Piața Unirii, benzi desenate cu tema orașului de pe Criș, pe cea mai lungă hârtie reciclată, cu ambiția de a atinge astfel un record național. Inițiativa îi aparține autorului de benzi desenate Mihai Grăjdeanu, care după-masă, de la ora 16, își va vernisa la Biblioteca Județeană expoziția „Literatura și istoria românilor în benzi desenate”, va susține o dezbatere și va acorda autografe.
15:20
O poliţistă locală din Oradea şi-a lansat prima carte pentru copii: "Nu renunţaţi niciodată la visurile voastre" (FOTO) # Bihoreanul
Poliţista orădeană Monica Pintea, purtătoarea de cuvânt a Poliţiei Locale, şi-a lansat miercuri prima carte pentru copii la Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai", în faţa a zeci de preşcolari de la Grădiniţa cu program prelungit nr. 46 "Allegria". Cei mici au ascultat povestea fetiţei Momo, care visează să devină poliţistă când va fi mare.
Acum 6 ore
15:00
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează un electrician în cadrul Secției Automatizări-Contoare, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
14:40
Episcopia Ortodoxă l-a suspendat pe preotul din Bihor acuzat că a agresat sexual o copilă # Bihoreanul
Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei a transmis, miercuri, că a primit „cu adâncă mâhnire și durere” vestea privind situația juridică a preotului Valentin Borbel, paroh al Bisericii din Șuncuiuș, anchetat pentru agresiune sexuală asupra unei minore, și l-a oprit de la slujire, „în așteptarea finalizării cercetărilor autorităților competente și a punerii în lumină a adevărului”. Pe de altă parte, preotul în vârstă de 62 de ani și-a depus cererea de pensionare anticipată.
14:20
Curtea Constituțională a amânat, din nou, decizia asupra legii privind pensiile speciale ale magistraților # Bihoreanul
CCR a amânat pentru data de 20 octombrie decizia privind legea pensionării magistraților adoptată de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii, aceasta fiind a doua amânare, după cea din 24 septembrie. Legea a fost contestată de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a acuzat că majorarea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani și plafonarea pensiei la 70% din ultimul salariu ar afecta independența justiției. Tot pentru 20 octombrie a amânat CCR și decizia privind măsurile fiscale pentru reducerea deficitului bugetar.
14:00
Parcările supraetajate din centrul Oradiei vor fi gratuite în weekend pe timpul manifestărilor FestiFall # Bihoreanul
Conducerea municipalităţii orădene a anunţat miercuri că, în acest weekend, şoferii vor putea folosi gratuit parcările supraetajate din centrul Oradiei cu ocazia FestiFall 2025. Gratuitatea se va aplica în cazul parkingurilor din străzile Independenţei, Gheorghe Bariţiu şi Iosif Vulcan de vineri până duminică inclusiv, între orele 18:00 şi 07:00. Măsura a fost luată pentru a evita aglomeraţia care se formează la ieşirea din parkinguri la finalul marilor manifestări organizate în centrul oraşului.
13:50
Această informare este efectuată de COMUNA LUNCA, cu sediul în sat Lunca, comuna Lunca nr. 1, județul Bihor, telefon/fax 0259-332.540, ce intenționează să solicite de la Administrația Națională “Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Crișuri aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrărilor: “Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere în Comuna Lunca, județul Bihor”, amplasată în Comuna Lunca, jud. Bihor.
13:40
Pentru buna desfăşurare a evenimentelor organizate în cadrul FestiFall Oradea 2025 în Piaţa Unirii, traseele liniilor de autobuz se modifică, ȋncepând de miercuri, 8 octombrie 2025 până marţi, 14 octombrie 2025, după cum urmează:
13:30
Accidentul rutier petrecut marți pe DN 1, în localitatea Borș, a fost provocat de unul dintre șoferii implicați în impact. Bărbatul, un orădean în vârstă de 66 de ani, a trecut pe culoarea roșie a semaforului, și așa a lovit mașina unui bărbat de 51 de ani, din Borș, care a intrat în intersecție pentru că semaforul îi arăta culoarea verde.
13:20
Aniversariada Auchan continuă cu reduceri de până la peste 50% și peste 1.300 de oferte # Bihoreanul
De 19 ani, Auchan transformă fiecare zi într-o competiție a ofertelor și reducerilor. Până pe 21 octombrie, în magazinele Auchan din toată țara găsești peste 1.300 de oferte la produsele care contează în bugetul familiei și reduceri de până la peste 50% la o selecție variată de articole.
Acum 8 ore
13:10
Autotest Oșorhei, firmă de profil auto, angajează urgent mecanic auto și inspector ITP.
13:00
Preotul ortodox din Şuncuiuş, reţinut pentru agresiune sexuală asupra unei minore. Judecătoria Oradea l-a plasat sub control judiciar # Bihoreanul
Parohul ortodox din Şuncuiuş, Valentin Borbel, a fost reţinut pentru 24 ore, iar după expirarea măsurii Judecătoria Oradea l-a plasat sub control judiciar pentru 60 zile, sub acuzaţia de agresiune sexuală în formă continuată, săvârşită asupra unui minor. Preotul are interdicţie de a se apropia de victimă şi de martorii din dosar.
12:20
Peste 100 de educatori, formatori și pasionați de natură din România și din străinătate s-au întâlnit, la Oradea, în cadrul conferinței „Roots”, desfășurată la Centrul Posticum. Evenimentul a fost dedicat educației pentru natură și învățării prin experiență, oferind participanților prezentări, ateliere și activități practice în aer liber.
12:00
Brodeaza.ro, companie specializată în broderie computerizată și echipamente de lucru personalizate, își extinde portofoliul printr-o nouă colecție de uniforme menită să răspundă celor mai diverse nevoi: de la HoReCa, Comerț și Vânzări, până la Instituții publice și Producție.
11:30
Oradea devine, la finalul acestei săptămâni, punctul de întâlnire al experților în comunicare și jurnalism din țară și din străinătate. Vineri și sâmbătă, Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării din cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării organizează cea de-a zecea ediție a conferinței „Mass-media în postcomunism: moștenire, evoluție, tendințe”, care poartă în acest an titlul „Jurnalismul tradițional și noile media: delimitări, practici și controverse”.
Acum 12 ore
10:50
Comunicat de presă de început de proiect: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată Digitalizarea IMM-urilor - grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”, SC INA PLASTIC SRL.
10:30
Oradea a făcut pași importanți pentru a deveni un oraș „pet friendly”. Prima ediție a One Big Jump, un concept unic în România, a reunit peste 10.000 de participanți și 1.000 de câini, în trei zile de poveste. Fără sprijin financiar public, Primăria asigurând doar locația, în timp ce finanțarea a asigurat-o compania Kangoo Jumps România, evenimentul a arătat că pasiunea și viziunea pot mobiliza o comunitate și pot schimba modul în care oamenii se raportează la animale.
10:00
Comunicat de presă de început de proiect: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată Digitalizarea IMM-urilor - grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”, SC AXTROM SRL.
09:50
Musical, operă și un pianist la debut, în concertul Oradea FestiFall. Intrarea este gratuită # Bihoreanul
Piese cunoscute și variate, de Puccini sau Gershwin, vor fi putea fi audiate în cadrul concertului FestiFall, de joi. Pe scena Filarmonicii vor urca artiștii Orchestrei Filarmonicii de Stat Oradea, dirijați de maestrul Vladimir Lungu, iar solistul serii Cezar Platon își va face debutul în calitate de pianist. Intrarea la eveniment este gratuită.
09:00
Iluminatul Sorban: Primarul din Lugașu de Jos se laudă că iluminatul public „nu trece prin contor” # Bihoreanul
O știre publicată în ultimul weekend din septembrie pe site-ul BIHOREANULUI, despre patronul unui local de manele din Măgești săltat de polițiștii din Beiuș imediat după un show dat de Adrian Minune, iar asta fiindcă a furat curent, le-a aprins beculețul localnicilor dintr-o altă comună din zonă, Lugașu de Jos.
08:50
CSM CSU Raiffeisen Oradea susţine miercuri seara primul joc oficial de pe teren propriu, cu CSM BBA Petrolul Ploiești # Bihoreanul
Iubitorii baschetului din Oradea îşi pot vedea de trei ori la lucru favoriţii în următoarele opt zile. Aceasta pentru că CSM CSU Raiffeisen Oradea are programate următoarele trei partide pe teren propriu, în perioada 8 – 15 octombrie. Prima dintre aceste trei partide este programată miercuri seara, de la ora 20:30, în compania celor de la CSM BBA Petrolul Ploiești. Jocul, care contează pentru etapa a 3-a a Ligii Naţionale, va fi televizat, însă clubul orădean îşi aşteaptă suporterii la sală, alături de echipă.
08:00
Poliție părăsită: Un șef de post din Bihor a distrus o autospecială a Poliției și a abandonat-o pe marginea drumului (FOTO) # Bihoreanul
Un şef de post a folosit autospeciala Poliţiei pentru propria fermă până când a distrus-o complet. După ce BIHOREANUL a găsit epava cu roţile rupte abandonată într-un capăt de sat, vandalizată şi fără numerele de înmatriculare, poliţistul-afacerist a încercat să-și aburească șefii zicând că mașina... abia ce s-a stricat.
Acum 24 ore
20:10
Magie, mentalism și umor. Gala Magiei Europene se ține la Oradea. Printre invitați, Fritz with a Z și orădenii Eduard & Bianca # Bihoreanul
Oradea va fi magică. Și nu este vorba de sărbătoarea Crăciunului, ci de magie propriu-zisă. În 11 octombrie, în Palatul Baroc, în sala FIX, vor veni magicieni cunoscuți din Europa și din țară, printre care și orădenii Eduard & Bianca. Aceștia vor uimi publicul cu numere de mentalism, magie și umor, vor concura în cadrul unei competiții și vor participa la seminarii.
19:20
Oradea devine mai verde: 20 de autobuze electrice vor porni miercuri pe rutele din oraș # Bihoreanul
Transportul în comun din Oradea va deveni mai nepoluant, silențios și confortabil. Primele 20 de autobuze electrice vor ieși în trafic pe rutele din municipiu începând de miercuri dimineață. Află rutele pe care vor circula noile garnituri!
Ieri
18:50
Accident grav pe DN1 în Borș: Una dintre mașini s-a oprit într-un stâlp. Un bărbat a fost dus la spital (FOTO) # Bihoreanul
Două mașini s-au izbit marți după amiaza pe DN1 în localitatea Borș, iar una dintre ele a ricoșat în afara carosabilului, oprindu-se într-un stâlp. O persoană a fost rănită și a fost transportată la spital.
18:30
Pregătiri de asfaltare pe drumul de legătură între centura metropolitană și cea a Sânmartinului. Deschiderea, la începutul anului viitor (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările pentru construirea drumului de legătură între Inelul Rutier Metropolitan al Oradiei și centura Sânmartin au ajuns la un stadiu de execuție de 55%, iar în luna ianuarie a anului următor va fi deschis circulației. Noul drum va deservi inclusiv viitorul acvaparc al comunei Sânmartin.
17:50
Ministerul Educației împarte bani tuturor școlilor din țară, prin inspectoratele școlare, pentru organizarea de activități menite să prevină violența și infracțiunile în unitățile de învățământ. Pentru școlile din Bihor, bugetul alocat este de 453.000 lei.
17:40
Termoficare Oradea: se întrerupe furnizarea apei calde și încălzirii pentru 6 puncte termice din Oradea # Bihoreanul
Pentru remedierea unei avarii, apărute la rețeaua termică de transport, din strada Traian Lalescu, începând de mâine, 08 octombrie 2025, ora 07.00, se va întrerupe furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii, pentru toți consumatorii alimentați din punctele termice PT 105, PT 110, PT 111, PT 112, PT 116 și PT 131.
17:30
Astazi, in mediul online, nu este suficient sa existi. Ca sa te remarci, ai nevoie de o strategie bine pusa la punct si de o atentie sporita pentru fiecare detaliu, care sa iti defineasca brandul. Daca vrei sa construiesti o afacere online care sa atraga cat mai multi oameni, sa inspire incredere si sa reziste in timp, ai nevoie de mai mult decat un produs sau un serviciu. In continuare, vei descoperi cateva trucuri esentiale pentru a crea un brand online puternic, care sa nu treaca neobservat.
16:40
„Băieții sensibili” vin în Oradea. Comedia se joacă în octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor # Bihoreanul
Crizele vârstei mijlocii și încercările bărbaților de a înțelege femeile au fost mereu teme serioase, dar la Casa de Cultură a Sindicatelor, orădenii vor putea să se distreze de ele. Comedia „Băieți sensibili” se joacă în data de 14 octombrie, iar actorii vor încerca să arate că, uneori, și băieții au sentimente și că viața poate fi savuros de imprevizibilă.
15:50
După mai bine de zece ani, Oradea va fi din nou gazda unui campionat naţional de box. De această dată este vorba despre competiţia naţională rezervată juniorilor (15-16 ani), care nu se va desfăşura însă într-o sală polivalentă, ci la sala de sport a Colegiului Tehnic „Traian Vuia”. Întrecerile vor avea loc în perioada 12 – 18 octombrie şi vor reuni aproximativ 200 de tineri pugilişti din întreaga ţară. Oradea are reprezentanţii ei, care speră la medalii, unii chiar la cele de aur.
15:00
În premieră la Oradea: Marș pentru siguranța femeilor, organizat de noul grup feminist Artemiss # Bihoreanul
Oradea va găzdui, în premieră, un marș pentru siguranța femeilor, eveniment care va avea loc duminică, 19 octombrie, de la ora 15, sub titlul „Împreună pentru Siguranța Femeilor”. Acțiunea este organizată de noul grup de inițiativă Artemiss, fondat de actrițele Anda Tămășanu și Eleo(Nora) Tiu, lector universitar, care își propun intrarea orașului în Rețeaua VIF – Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor.
14:10
Tu votezi, Primăria face! Care au fost cele mai votate proiecte din bugetarea participativă # Bihoreanul
Etapa de vot online din cadrul programului de bugetare participativă din Oradea s-a încheiat, iar preferințele orădenilor s-au cristalizat. Proiectele preferate, dintre cele 30 înscrise, vizează diferite îmbunătățiri în infrastructura rutieră, amenajări de zone verzi, dar și marcarea unor repere istorice din oraș. În această săptămână, începe etapa votului la urnă...
13:40
Doi șoferi reținuți de polițiștii bihoreni. Unul a refuzat testarea cu etilotestul, altul avea peste 1 la mie alcool pur în aerul expirat # Bihoreanul
Doi bărbați din Bihor, ambii în vârstă de 46 de ani, au petrecut 24 ore în Arestul Poliţiei şi s-au ales cu dosare penale pentru încălcarea Codului rutier. Unul dintre ei conducea beat în Delani, iar celălalt, oprit în Călacea, a refuzat testarea cu aparatul etilotest și recoltarea probelor biologice.
13:10
A început noul sezon gripal: mii de infecții virale și peste 100 de internări în Bihor în prima săptămână # Bihoreanul
Noul sezon gripal, 2025-2026, a debutat la finele lunii septembrie, iar Direcția de Sănătate Publică Bihor a început să colecteze informațiile relevante privind atât îmbolnăvirile, cât și vaccinările. În prima săptămână a sezonului, autoritățile sanitare au înregistrat deja peste 100 de spitalizări ale persoanelor cu infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonii, precum și primele cazuri de gripă, diagnosticate clinic.
12:40
Comisia tehnică pe probleme de circulație a aprobat marți, 7 octombrie, mai multe restricții de circulație în zona centrală a Oradiei pentru a face loc desfășurării FestiFall 2025. Măsurile, unele instituite încă de miercuri, vor viza piețele Unirii și Ferdinand, strada Independenței și Podul Sfântul Ladislau.
12:30
Opt medalii, dintre care patru de aur pentru sportivii de la CS White Lion la Cupa României de Taekwondo WT (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii clubului CS White Lion Oradea au obţinut rezultate deosebite la întrecerile Cupa României la Taekwondo WT, de la Miercurea Ciuc, care a reunit aproximativ 800 de concurenţi. Orădenii au izbutit să-şi adjudece opt medalii, dintre care patru au fost de aur, una de argint și trei de bronz.
11:50
Rata șomajului în Bihor a urcat la 2,09% în septembrie. Cei mai mulți șomeri au peste 40 de ani # Bihoreanul
Rata șomajului înregistrat în județul Bihor a fost, la finalul lunii septembrie 2025, de 2,09%, potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bihor. Indicatorul este ușor mai mare decât în luna august, când s-a situat la 2,03%.
11:20
Rezultate excelente pentru micii luptători de la LPS Bihorul la Finala Campionatul Național U11 și Concursul Național U7, U8, U9 de la Târgu Mureș # Bihoreanul
Micii luptători de la LPS Bihorul Oradea s-au întors cu rezultate deosebite de la Târgu Mureş, unde au avut loc întrecerile Finalei Campionatul Național U11 și ale Concursului Național U7, U8 şi U9. Elevii antrenorului Nelu Sandu Pop au reuşit să urce de patru ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului şi să-şi adjudece patru titluri de campioni naţionali. De asemenea, la U11, LPS Bihorul s-a situat pe primul loc în ierarhia cluburilor.
10:50
Adevărul este că această parcare nu a întârziat 5 luni, ci 10 ani. Dacă e să ne luăm după oportunitate, e clar că era prima parcare cu care trebuia să începem. Nu cred că există orădean care să nu fi blestemat lipsa locurilor de parcare de lângă spital.
10:00
Curtea de Apel Oradea oprește eliberarea unui criminal în serie. Sütő Ferenc, care a ucis patru oameni, rămâne după gratii pe viaţă # Bihoreanul
Sütő Ferenc, unul dintre cei mai feroce criminali în serie din România, căruia Tribunalul Bihor îi comutase luna trecută pedeapsa pe viață într-una de 25 de ani de închisoare - pe care îi executase deja - nu iese din pușcărie. Curtea de Apel Oradea a desfiinţat hotărârea Tribunalului şi a decis să-i menţină pedeapsa detențiunii pe viață. Decizia, pronunțată luni, este definitivă.
09:10
Tupeu de Cioflan: Fosta judecătoare se ține de „țigănii” cu vecinii din centrul Oradiei (FOTO) # Bihoreanul
După ce Bihorel a arătat săptămâna trecută cum soții Adina și Aurel Cioflan, ea fostă judecătoare, el ofițer în Poliție, au scăpat lejer de un dosar penal pentru că au făcut lucrări neautorizate la o casă din centrul istoric al Oradiei, cele două VIP-uri s-au ales cu noi reclamații.
08:00
Bolojane, te-au fentat! Schema prin care primarii din Bihor ocolesc restructurările pe care premierul se străduiește să le impună # Bihoreanul
BIHOREANUL dezvăluie schema prin care primarii din Bihor simulează restructurările pe care premierul Ilie Bolojan vrea să le impună. Mai multe primării din Bihor și-au redus organigramele doar pe hârtie, mutând angajați pe statele de plată ale Asociației Comunelor din România şi plătindu-le salarii pentru „servicii administrative”, prestate de organizația devenită o adevărată afacere, cu peste 90 de angajați și venituri care depășesc anual 7 milioane de lei.
6 octombrie 2025
19:20
O medalie de bronz pentru pugiliştii de la CS Crişul Oradea, la Naţionalele de box pentru cadeţi, de la Năvodari # Bihoreanul
Sportivii de la CS Crişul Oradea s-au întors cu o medalie de bronz de la întrecerile Campionatului Naţional de box pentru cadeţi, care a avut loc la Năvodari, în perioada 29 septembrie - 4 octombrie. Eugen Popa a ocupat poziţia a III-a şi a intrat în posesia bronzului, după ce a ajuns în semifinalele categoriei +90 kg.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Sport şi distracţie: 80 de elevi de la o şcoală din Bihor au marcat Ziua Europeană a Sportului Şcolar prin jocuri şi întreceri (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Peste 80 de elevi ai Şcolii Gimnaziale nr. 1 Chijic, inclusiv din structurile arondate, au participat la activităţi sportive şi recreative organizate cu prilejul Zilei Europene a Sportului Şcolar.
