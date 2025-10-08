FOTO / Cum a reușit Andra să SLĂBEASCĂ. ”Eu sunt foarte pofticioasă”

16:30

Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că actuala coaliție „ar merge mai bine fără USR la guvernare. „Cred că această coaliție și acest guvern ar funcționa mult mai bine fără USR. PSD-ul cu PNL-ul au un exercițiu de a guverna împreună. La acest moment dacă nu […]