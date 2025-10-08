FOTO / Cum a reușit Andra să SLĂBEASCĂ. ”Eu sunt foarte pofticioasă”
Gândul, 8 octombrie 2025 18:40
Andra, în vârstă de 39 de ani, a dat detalii despre cum a reușit să slăbească. Artista a mărturisit că i-a fost foarte greu dat fiind că este pofticioasă. Andra este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de pe scena muzicală din România. Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt […]
• • •
Acum o oră
18:40
Andra, în vârstă de 39 de ani, a dat detalii despre cum a reușit să slăbească. Artista a mărturisit că i-a fost foarte greu dat fiind că este pofticioasă. Andra este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de pe scena muzicală din România. Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt […]
18:40
Marian a murit în Italia, după ce camioneta în care se afla a fost lovită de două TIR-uri. Avea numai 33 de ani # Gândul
Marian Radu Chitic, un cetățean român în vârstă de 33 de ani, a murit marți, 7 octombrie 2025, într-un grav accident rutier, petrecut pe Șoseaua Națională 309 (SS309) Romea din Italia, la kilometrul 69,700, pe teritoriul localității Porto Viro, în provincia Rovigo din regiunea Veneto. Românul, care era angajat al unei companii de lucrări rutiere, […]
18:30
SUA cer UE să modifice reglementările de MEDIU. Companiile americane, SCUTITE de due diligence și planuri de tranziție climatică # Gândul
SUA cer Uniunii Europene să revizuiască părți din legislația de mediu, la doar câteva luni după ce cele două părți au ajuns la un acord privind taxele vamale și au evitat un război comercial transatlantic. Potrivit unui document de poziție al Guvernului american consultat de reporterii Financial Times, Washingtonul a cerut Bruxelles-ului să elimine cerințele […]
18:30
Cabinetul german a adoptat miercuri un plan de restricționare a vânzării online de canabis pentru a face față creșterii importurilor acestui drog de la legalizarea consumului său recreațional anul trecut, au anunțat autoritățile de la Berlin. Amendamentul la legea existentă va impune contactul direct, în persoană, cu un medic pentru o rețetă de cannabis și […]
18:20
Cele 4 zodii care își vor schimba COMPLET viața la finalul lunii. Însă, vor avea de înfruntat provocări mari, de la concedieri la depresie în amor # Gândul
Surprize mari în dragoste, reușite neașteptate pe plan financiar și armonie: patru zodii își vor schimba viața în octombrie. Vor fi răsplătite pentru munca depusă în ultimele luni. Însă, au TREI mari pași de făcut, căci drumul către succes este presărat cu obstacole: să înfrunte provocări; să rupă lanțurile trecutului; să-și regândească traseul în viață; […]
18:20
Ilie Bolojan i-a transmis comisarului european pe agricultură că în România „există DEFICITE importante în sectoare precum producția de carne de porc” # Gândul
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu Christophe Hansen, comisarul european pentru agricultură și alimentație. Vizita oficialului european are loc în contextul negocierilor privind noua Politică Agricolă Comună și Cadrul Financiar Multianual 2028–2034, transmite Palatul Victoria. În cadrul întrevederii, premierul Bolojan a subliniat necesitatea consolidării producției și procesării produselor agricole din România. […]
Acum 2 ore
18:10
„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”. Asta a anunțat trupa Direcția 5 miercuri în mediul online. Toboșarul avea 60 de ani și a fost alături de trupă timp de trei decenii. Cine a fost Marius Keseri Născut pe 7 martie 1965, a fost bateristul trupei Direcția 5, una […]
18:00
Inflația ajunge pe un platou. BNR îngheață rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an # Gândul
Consiliul de Administraţie al BNR a decis miercuri menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an. Implementarea, în ansamblul său, a pachetului de măsuri fiscal-bugetare adoptat în luna iulie este de natură să antreneze presiuni dezinflaţioniste, consideră optimiști specialiștii BNR. Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit […]
18:00
Ploi torențiale în București / INFRASTRUCTURĂ Sector 5: Verificăm constant șantierele din zonele unde avem lucrări în desfășurare (P) # Gândul
Infrastructură Sector 5 continuă acțiunile în teren pentru limitarea efectelor produse de ploaia abundentă. „Indiferent de vreme, noi suntem mereu pe teren! Am fost prezenți constant pentru a interveni rapid și a preveni efectele negative ale acumulărilor de apă, astfel încât să evităm inundațiile și disconfortul creat cetățenilor”, transmite Infrastructură Sector 5, pe Facebook. Totodată, […]
18:00
Am învins. Nașterile și decesele sunt legale din nou în România. După ce Gândul a dezvăluit că primarii nu mai pot emite certificate, Bolojan s-a răzgândit și a modificat ordonanța # Gândul
Ilie Bolojan a recunoscut, în ședința coaliției de marți, că s-au strecurat erori în OUG 52/2025, ordonanță prin care au fost limitate cheltuielile primăriilor, consiliilor județene și ale unor instituții centrale, spun surse guvernamentale pentru Gândul. Decizia vine după ce Gândul a arătat, în exclusivitate, cum primarii se plângeau pe grupul de WhatsApp al Asociației […]
17:50
Un bărbat din Italia a ajuns la Urgențe crezând că are un infarct. Ce au găsit, de fapt, medicii în corpul său # Gândul
Un bărbat din Italia a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului „Pellegrini” din Napoli, acuzând o durere toracică persistentă, sugerând un potențial infarct. Dar investigațiile au scos la iveală o cauză total neașteptată: un dop metalic de sticlă, cu margine în formă de „coroană”, era înțepenit în esofagul său de câteva zile, relatează […]
17:40
Marcel Ciolacu spulberă planurile PNL-USR pentru Primăria Capitalei: „Nu mai poți continua o coaliție / Va trebui luată o decizie” # Gândul
Marcel Ciolacu a precizat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache,” faptul că PSD-ul va refuza cu vehemență să mai facă parte din coaliția de guvernare, dacă PNL și USR vor propune un candidat comun la Primăria Generală. „În momentul în care trei partide, care sunt la guvernare, două dintre ele se unesc împotriva celuilalt […]
17:40
FOTO / Cât de greu i-a fost Dianei Dumitrescu să rămână însărcinată. ”Am făcut 21 de zile INJECȚII în burtă cu diferiți hormoni” # Gândul
Diana Dumitrescu, în vârstă de 42 de ani, a explicat cât de greu i-a fost să rămână însărcinată. Vedeta este mama unui băiețel. Diana Dumitrescu este o cunoscută actriță, care de-a lungul anilor a jucat în numeroase seriale de televiziune. În plan personal, Diana Dumitrescu este mămica unui băiețel. Micuțul se numește Carol. Diana Dumitrescu […]
17:40
Zodia care va experimenta în octombrie „începutul unei povești de DRAGOSTE” ca-n filme. Vin vești bune și în sectorul financiar # Gândul
După ce a analizat horoscopul runelor, numerologul Mihai Voropchievici vine cu vești pentru unele zodii, în contextul în care astrele se vor alinia. O zodie are șanse mari să trăiască începutul unei povești de dragoste, experimentând fluturi în stomac. De asemenea, vor avea succes și pe plan profesional. Mercur vine cu vești bune pe plan […]
17:30
Ursula von der Leyen, cu ochii pe ROMÂNIA. Șefa UE înăsprește tonul în scandalul dronelor: „Se întâmplă ceva periculos” # Gândul
Uniunea Europeană trebuie să se doteze cu sisteme ”strategice” pentru a răspunde amenințărilor Rusiei, a afirmat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, evocând incursiunile aeriene produse în ultimele săptămâni în mai multe state europene, inclusiv în România. ”Se întâmplă ceva nou și periculos pe cerul Europei. În ultimele două săptămâni, avioane de vânătoare MIG […]
17:30
Producătorii și procesatorii din domeniul agricol s-au plâns lui Bolojan de „dificultățile cu care se confruntă”. Ce le-a răspuns premierul # Gândul
Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri la Guvern cu reprezentanți ai marilor producători și procesatori din domeniul agricol. Șeful Executivului a vrut să vadă „modul în care Guvernul îi poate susține pentru a crește capacitățile de producție și a promova produsele românești pe piețele naționale și externe”, se arată într-un comunicat de presă al Palatului Victoria. […]
17:30
VIOLENȚA scapă de sub control în Ecuador. Coloana oficială a președintelui Noboa a fost atacată cu pietre și gloanțe # Gândul
Coloana oficială a celui mai tânăr președinte din istoria Ecuadorului, Daniel Noboa, a fost atacată cu pietre și focuri de armă de protestatari în timp ce se deplasa în sudul ţării, pentru a ține un discurs public. Agresorii sunt nemulțumiți de creșterea prețurilor la combustibil, dar și alte măsuri austere luate de Administrația Noboa, care […]
17:30
Cum s-a trivializat ideea de ALERTĂ: valuri de glume în lipsa ciclonului. Cum s-au amuzat internauții # Gândul
Capitala a căzut pradă isteriei, nu devastatorului ciclon Barbara. Ca de fiecare dată când li se dă ocazia în fața unei presupuse calamități, autoritățile s-au întrecut într-un cor de bocitoare. Însă, reversul medaliei este unul perfid – atunci când există cu adevărat pericolul unui ciclon autentic, bucureștenii vor avea de suferit de-a binelea, fiind nevoiți să […]
17:20
Marcel Ciolacu a anunțat ziua în care se va organiza congresul PSD: „Se va stabili și data ALEGERILOR” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu a declarat că data congresului PSD va fi stabilită în ședința BPN de luni și că nu va candida la nicio funcție, dar îl va vota pe Sorin Grindeanu pentru funcția de președinte al partidului. Urmăriți aici emisiunea integrală […]
17:20
ANM – Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ninsori și viscol de 120 km/h, valabilă în mai multe regiuni din țară. Alerta intră în vigoare astăzi, 8 octombrie 2025. Iată ce zone din țară sunt vizate! Miercuri, 8 octombrie 2025, două județe din România au intrat sub cod galben […]
17:20
Marcel Ciolacu, vehement cu privire la anularea alegerilor: „Românii trebuie să afle adevărul” # Gândul
Marcel Ciolacu, fostul prim-ministru al României, a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, anularea alegerilor din noiembrie 2024 și a precizat că românii au dreptul să afle adevărul despre acest subiect. „E o decizie a CCR-ului. Există anumite informații prezentate în CSAT. Întotdeauna românii trebuie să afle adevărul”, a declarat Marcel Ciolacu.
Acum 4 ore
17:10
Marcel Ciolacu confirmă că PSD nu va accepta un candidat comun PNL-USR la Primăria Capitalei: „Nu mai poți continua o coaliție” # Gândul
Marcel Ciolacu a precizat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache,” faptul că PSD-ul va refuza cu vehemență să mai facă parte din coaliția de guvernare, dacă PNL și USR vor propune un candidat comun la Primăria Generală. „În momentul în care trei partide, care sunt la guvernare, două dintre ele se unesc împotriva […]
17:10
A murit Marius Keseri, bateristul trupei Direcția 5. „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet!” # Gândul
A murit Marius Keseri, bateristul trupei Direcția 5. „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet!”, se arată pe pagina de Facebook a trupei.
17:10
Mai are România șanse să fie reprimită în programul Visa Waiver? Marcel Ciolacu: ”Domnul Muraru trebuie să plece acasă” # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Marcel Ciolacu a comentat pe larg situația tensionată din sânul coaliției de guvernare. Unul dintre motivele de discordie dintre PSD, partid al cărui președinte a fost până în această primăvară, și PNL este ambasadorul Romaniei la Washington, liberalul Andrei Muraru. Menținerea acestuia în funcție periclitează […]
17:00
Marcel Ciolacu îl trimite acasă pe ambasadorul Andrei Muraru: „Dacă-l schimbăm, vom avea relații mai bune cu SUA” # Gândul
Marcel Ciolacu, fostul prim-ministru al României, a comentat relația României cu Statele Unite, și a precizat că ambasadorul Andrei Muraru trebuie „schimbat” deoarece „nu a reușit nimic”. La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache cu privire la relațiile României cu Statele Unite, Ciolacu a precizat că țara noastră ar avea relații mai bune dacă ambasadorul Andrei Muraru […]
17:00
Săptămâna 6 – 12 octombrie 2025 este una „intensă” pentru toate zodiile. Astrologul Cristina Demetrescu avertizează că acest interval este marcat de prezența Lunii pline în constelația zodiacale Berbec. Din cauza acestui fenomen astrologic, curajul, inițiativa și dorința de schimbare vor fi stimulate. Astrologul prevestește în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV că […]
17:00
Marcel Ciolacu își anunță candidatura la Consiliul Județean Buzău: „Eu sunt PREGĂTIT să candidez” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu a anunțat că este pregătit să candideze la președinția Consiliului Județean Buzău, dar numai dacă PSD îl susține. Urmăriți aici emisiunea integrală „Dacă vor fi alegeri, eu candidez la Buzău. Merg la Consiliul Județean, nu am nicio problemă. […]
17:00
Românul care a incendiat o biserică din Paris scapă de închisoare, dar a fost INTERNAT cu forța # Gândul
Valentin I., un român de 36 de ani, fără adăpost, suspectat că a incendiat biserica Notre-Dame des Champs din Paris, a fost declarat iresponsabil pentru acțiunile sale și internat, au anunțat reprezentanții Parchetului din Paris. Prin urmare, el nu va fi judecat pentru „daune prin mijloace periculoase”, infracțiune pentru care putea primi, teoretic, o pedeapsă […]
17:00
Comisia Europeană propune o serie de GARANȚII referitoare la fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur # Gândul
Comisia Europeană a propus o serie de măsuri care ar suspenda beneficiile comerciale pentru importurile de alimente provenite din țările Mercosur dacă acestea duc la scăderea prețurilor de pe piața UE, dar anumite părți ale sectorului agricol european nu au încredere în eficiența acestor propuneri. Comisia Europeană a dezvăluit planul miercuri, prezentându-l ca o modalitate […]
17:00
De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, este tot mai greu să-ți iei viză în SUA. Puțini au noroc, așa ca Bulă, proaspăt reîntors din SUA. Bulă, reîntors din SUA: -Salut, măi dragă, Ștrulă! -Când te-ai întors Bulă? -Astăzi, acum vin de la aeroport! Am stat acolo peste 18 luni. Dar, apropo, când […]
16:50
PRIMĂRIA Sectorului 5 continuă acțiunile pentru limitarea efectelor produse de ploaia abundentă (P) # Gândul
Primăria Sectorului 5 continuă acțiunile în teren pentru limitarea efectelor produse de ploaia abundentă. La această oră, din dispoziția primarului Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, echipele societăților Amenajare Edilitară S5, Salubrizare Sector 5, Infrastructură S5, alături de Poliția Locală intervin pentru vidanjarea zonelor inundate, îndepărtarea arborilor căzuți și curățarea geigerelor. Administrația locală transmite că Societatea […]
16:40
FOTO / De ce s-a lovit Nicole Cherry la începutul carierei. ”Am avut și parte de hate și mi-a fost foarte GREU” # Gândul
Nicole Cherry, pe numele său real Nicoleta Janina Ghinea, a povestit de ce s-a lovit la începutul carierei sale. ”Am avut și parte de hate și mi-a fost foarte greu”, a mărturisit artista. Nicole Cherry și-a deschis sufletul și a povestit că la începutul carierei sale a avut parte de un val de hate. Artista […]
16:30
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu spune că vom reuși să obținem din nou Programul Visa Waiver. Fostul premier spune că problema a fost de fapt relația cu Administrația Trump. Vezi emisiunea integrală aici. „Eu sunt ferm convins că vom reuși până la urmă. […]
16:30
Ciolacu ironizează ordonanța privind certificatele de naștere și deces, promulgată de Guvernul Bolojan: „Am evitat CICLONUL prin aceste măsuri” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu a criticat ordonanța emisă de Guvernul Bolojan, privind emiterea certificatelor de naștere și deces. Fostul premier și lider PSD spune că măsura este dovada unui mod de guvernare „grăbit, improvizat și necalculat”. Urmăriți aici emisiunea integrală „Asta ne […]
16:30
Ciolacu vrea USR afară de la guvernare: „Coaliția ar merge mai bine fără USR / Spre asta ne îndreptăm” # Gândul
Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că actuala coaliție „ar merge mai bine fără USR la guvernare. „Cred că această coaliție și acest guvern ar funcționa mult mai bine fără USR. PSD-ul cu PNL-ul au un exercițiu de a guverna împreună. La acest moment dacă nu […]
16:20
Marcel Ciolacu comentează angajările în cascadă ale lui Bolojan pe pachetele de reforme: „În ultimele trei luni am fost scuza perfectă” # Gândul
Marcel Ciolacu a comentat angajările de răspundere ale lui Ilie Bolona pe al doilea pachet de reforme, care include și modificări la pensia magistraților, un amendament, care la acest moment, se află pe masa CCR-ului pentru aprobare. „Fiind domenii diferite există o decizie a CCR-ului pentru fiecare. Trebuia pentru fiecare domeniu să fie o lege […]
16:10
Parlamentul European a votat interzicerea denumirilor de „friptură”, „hamburger” sau „cârnați” pentru produsele VEGETARIENE # Gândul
Parlamentul European a votat miercuri pentru interzicerea utilizării termenilor precum “friptură”, “cârnați” sau “hamburger” pentru produsele care nu conțin carne. Europarlamentarii au susținut, cu 355 de voturi pentru și 247 împotrivă, o propunere venită din partea Partidului Popular European, o coaliție de partide conservatoare, care interzice denumiri precum „friptură pe bază de plante” sau „burger […]
16:10
Marcel Ciolacu comentează eventuala demisia a lui Bolojan, în caz că CCR nu va aproba legea pensiilor speciale: „Deciziile CCR-ului nu se comentează” # Gândul
Marcel Ciolacu a comentat angajările de răspundere ale lui Ilie Bolona pe al doilea pachet de reforme, care include și modificări la pensia magistraților, un amendament, care la acest moment, se află pe masa CCR-ului pentru aprobare. Bolojan a declarat că în cazul respingerii de către CCR a legii pensiilor speciale, el va demisiona din […]
16:00
Marcel Ciolacu demască actuala conducere: „Au început să se vadă minciunile. Deciziile luate nu au dus la așteptările dorite” # Gândul
Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că înainte de mandatul său au existat trei premieri PNL și a adăugat că măsurile luate de actuala guvernare nu au avut efectul promis. Jurnalistul Ionuț Cristache i-a adresat fostului premier Ciolacu, următoarea întrebare: „Aceeași propagandă care v-a faultat, s-a […]
16:00
Ianis Hagi a vorbit despre șansele naționalei de calificare la CM 2026, amicalul cu Moldova și meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026. Naționala a acumulat doar șapte puncte în primele cinci meciuri din grupă. În Grupa H, Bosnia e pe primul loc, 12 puncte, urmează Austria, 12 puncte, România, 7 puncte, Cipru, 4 puncte, […]
16:00
Marcel Ciolacu avertizează că România se află pe drumul GREȘIT: „Fără un plan economic, pensii și salarii înghețate, investiții blocate” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa actualei guvernări, acuzând că toate măsurile luate până acum de Bolojan au fus la o „descreștere” economică. Liderul PSD a spus că fără un plan de relansare și fără investiții, România […]
15:50
Vietnamul a înregistrat cele mai grave inundații din ultimii aproape 40 de ani, înregistrând cel puțin opt decese în nordul țării, a anunțat presa de stat din această țară. Nivelurile maxime ale râurilor Bang, Thuong și Trung au depășit niveluri nemaiîntâlnite din 1986, de marți seară până miercuri, Trung urmând să înregistreze un nivel cu […]
15:50
Ciolacu RESPINGE acuzațiile că PSD s-ar opune reducerilor din administrația locală: „Reducem de la bunuri și servicii, dar nu de la investiții” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu a respins acuzațiile potrivit cărora PSD s-ar opune reducerilor din administrațiile locale. El a explicat că măsurile trebuie luate la nivel local, fără impuneri de la centru. Urmăriți aici emisiunea integrală „Ne cereți iar să tăiem la administrațiile […]
15:50
În județele României au fost înregistrate diferențe uriașe la pensii. Pensionarii dintr-un județ primesc cu 1.300 de lei mai mult decât pensionarii dintr-un alt județ. Este vorba despre sume nete. Există și o explicație pentru aceste variații. Pensionarii care se nasc în anumite județe au șansa să obțină o pensie mai mare decât ceilalți. Explicația […]
15:40
Marcel Ciolacu: „Bolojan a crescut taxe și a tăiat salarii ca să ajungă la același deficit din guvernarea Ciolacu.Am fost dușmanul public numărul unu” # Gândul
Marcel Ciolacu a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, referitor la măsurile impuse de Ilie Bolojan, că reforma nu înseamnă „concedieri”. Ciolacu a mai precizat că actualul premieri a tăiat salarii și a crescut taxe, doar ca să ajungă la același deficit care exista în perioada când el era premier. „În dreptul cuvântului […]
15:40
FOTO / Cum arăta Horia Brenciu pe vremea când prezenta ”ROBINGO”. Imagini din urmă cu 32 de ani # Gândul
Horia Brenciu, în vârstă de 53 de ani, a dat publicității imagini cu el de pe vremea când prezenta emisiunea ”robingo” la Televiziunea Națională. Pe contul său de Facebook, Horia Brenciu le-a făcut o supriză internauților și a postat câteva fotografii cu el din urmă cu 32 de ani. Imaginile datează de pe vremea când […]
15:40
Vietnamul a înregistrat cele mai grave inundații din ultimii aproape 40 de ani, înregistrând cel puțin opt decese în nordul țării, a anunțat presa de stat din această țară. Nivelurile maxime ale râurilor Bang, Thuong și Trung au depășit niveluri nemaiîntâlnite din 1986, de marți seară până miercuri, Trung urmând să înregistreze un nivel cu […]
15:40
Marcel Ciolacu confirmă că Sorin Grindeanu va fi viitorul președinte al PSD: „Președintele partidului va tranșa relația cu Bolojan” # Gândul
Marcel Ciolacu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre viitorului Partidului Social Democrat ca membru al coaliției și susținerea acordată lui Bolojan. „Se vor discuta toate în interiorul partidului. În acest moment, foarte curând, PSD-ul va avea un congres, va avea un președinte, mai mult ca sigur, Sorin Grindeanu va fi viitorul […]
15:40
Comisia Europeană lansează proceduri de sancționare a ROMÂNIEI /Bruxellesul cere protejarea albinelor și îmbunătățirea infrastructurii rutiere # Gândul
Comisia Europeană a anunțat, miercuri, mai multe proceduri de sancționare a statelor din cadrul Uniunii Europene, inclusiv a României, din cauza problemelor privind siguranța rutieră, a insecticidelor care afectează albinele și a întârzierii aplicării unor reglementări privind tranzacțiile financiare. Comisia Europeană cere Franței și României să implementeze corect reglementările comunitare privind siguranța rutieră. Parisul și […]
15:30
Test de logică | Găsiți cele două pisici ascunse în această iluzie optică virală! Recordul este de 11 secunde # Gândul
Testează-ți vederea. Doar cei cu o vedere perfectă vor putea identifica cele două pisici ascunse în această imagine vintage, în doar 11 secunde. Află dacă ești unul dintre cei cu o vedere excepțională. O imagine vintage cu o iluzie optică, distribuită mai sus, înfățișează o scenă dintr-o sufragerie în care un cuplu și fiica lor […]
