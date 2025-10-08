A murit Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5
TeleM Iași , 8 octombrie 2025 18:40
Marius Keseri, cunoscut sub numele de „Tete”, a fost toboșarul trupei Direcția 5 timp de... Articolul A murit Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5 apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum o oră
18:40
Marius Keseri, cunoscut sub numele de „Tete”, a fost toboșarul trupei Direcția 5 timp de... Articolul A murit Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5 apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
16:40
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a dispus trimiterea în judecată a fostului sef de... Articolul Vasile Zacornea, fostul șef de la Permise Iași a fost trimis în judecată apare prima dată în TeleM Regional.
16:30
Desi nu s-a facut anuntul oficial, presedintele CJ Iasi, Costel Alexe a numit un manager... Articolul Manager interimar nou la Spitalul de Copii Sf. Maria Iași apare prima dată în TeleM Regional.
16:20
Au fost semnalate acumulări de apă pe mai multe artere, printre care Calea Chișinăului (în... Articolul Primăria Iași solicită ApaVital să intervină pe străzile inundate din oraș apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Vineri, aeronave IAR-330 Puma SOCAT, aparținând Bazei 95 Aeriană, vor survola orasul Iași cu prilejul... Articolul Iașul va fi survolat vineri de aeronave apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Nicusor Paduraru, fostul prefect al judetului Iasi din perioada 2006-2008, a fost prezentat astazi la... Articolul Fost prefect al Iașului, consilier la Prefectura Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
In cursul acestei zile, echipajele Detașamentului 2 de Pompieri Iași au fost solicitate să intervină... Articolul Incendiu într-un apartament din Nicolina provocat chiar de proprietară apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
15:10
Veste bună pentru copiii și părinții din satul Dancaș, comuna Miroslava! Primăria a depus cererea... Articolul Primăria Miroslava va construi un parc de joacă în satul Dancaș apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Un autotren încărcat cu 37.000 de pui, s-a răsturnat, în această dimineață, pe raza localității... Articolul Vaslui | Un autotren cu 37.000 de pui s-a răsturnat în afara carosabilului apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Doi elevi din clasa a XII-a, de la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași,... Articolul Doi elevi din Iași au creat un robot care adună deșeuri apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Pompierii botoșăneni au fost chemați la datorie în Constanța pentru a-i sprijini pe colegii lor... Articolul Pompierii botoșăneni, în sprijin la inundațiile din Constanța apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Vesti bune pentru fermierii romani! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pregătește plata avansurilor... Articolul APIA pregătește plata avansurilor din subvențiile agricole pentru 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Lucrările la Sala Polivalentă din municipiul Suceava sunt în întârziere, iar termenul inițial de finalizare,... Articolul Întârzieri la Sala Polivalentă din Suceava apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Zilnic, zeci de părinți și copii își riscă viața traversând podul peste canalul Bistrița, între... Articolul Neamț | Podul peste canalul Bistrița, pericol pentru pietoni apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
Frigul si ploaia nu i-a speriat pe pelerinii care au stat la coada pentru a... Articolul A început pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
Un grav accident rutier s-a produs pe raza comunei Nicolae Balcescu, centura Bacaului. La fața... Articolul Grav accident între 3 autoturisme pe centura Bacăului. O persoană este inconștientă apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Un tânăr străin care călătorea cu un autocamion de tip ride-sharing, din Sibiu spre Iași,... Articolul 5.500 de euro dispăruți dintr-un autocamion, recuperați după o urmărire în Onești apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Curtea Constituțională a României a decis să amâne din nou pronunțarea în cazul mai multor... Articolul Reforma pensiilor speciale, amânată din nou apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 8 ore
13:10
Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Iași au reținut pentru 24 de ore, un... Articolul Bărbat reținut după un furt de bani într-o piață din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
În urma manifestării fenomenelor meteo deosebite din noaptea de 7/8 octombrie, pompierii gălățeni au intervenit... Articolul Intervenții ale pompierilor gălățeni după ploile din județ apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
Bacău |Accident rutier cu trei victime în comuna Ștefan cel Mare. Două persoane, transportate la spital # TeleM Iași
În această dimineață am fost solicitati să intervenim la un accident rutier (apel de tip... Articolul Bacău |Accident rutier cu trei victime în comuna Ștefan cel Mare. Două persoane, transportate la spital apare prima dată în TeleM Regional.
12:40
Miercuri, 8 octombrie 2025, a început hramul Sf. Parascheva, iar mai multe străzi din Iași... Articolul Iașul sufocat de eșecul administrativ al tandemului Chirica – Alexe apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 12 ore
11:00
Câteva mii de pelerini aşteaptă la rând, în ploaie, să se închine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva # TeleM Iași
Pelerinajul religios de la Iaşi a început miercuri dimineaţă, racla cu sfintele moaşte fiind scoasă... Articolul Câteva mii de pelerini aşteaptă la rând, în ploaie, să se închine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Contractul pentru drumul județean de la Țolești spre Iași – magnet pentru firmele de construcții # TeleM Iași
Proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție intitulat „Modernizare DJ 208F, km 12+650 –... Articolul Contractul pentru drumul județean de la Țolești spre Iași – magnet pentru firmele de construcții apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Șase persoane au decedat, iar alte două au ajuns la spital cu arsuri în urma... Articolul Șase persoane au murit din cauza jarului căzut din sobă în Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Vor fi schimbări și la nivel de subprefecți în Bacău. PSD va avea cel puțin un post în noua formulă a Prefecturii # TeleM Iași
După numirea Andreei Negru, susținută de USR, în funcția de prefect al județului Bacău, social-democrații... Articolul Vor fi schimbări și la nivel de subprefecți în Bacău. PSD va avea cel puțin un post în noua formulă a Prefecturii apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Este în vigoare și un cod portocaliu pentru cursurile de apă din jumătatea de sud... Articolul Cod roşu de inundaţii pentru râurile din județele Constanța și Tulcea apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Cinci persoane au fost reținute și 11 au fost duse la audieri după un scandal izbucnit pe o stradă din județul Bacău # TeleM Iași
Cinci persoane au fost reținute după un scandal petrecut pe o stradă din Onești, județul... Articolul Cinci persoane au fost reținute și 11 au fost duse la audieri după un scandal izbucnit pe o stradă din județul Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
În cursul acestei dimineți, pompierii militari ieșeni au acționat pentru gestionarea mai multor situații de... Articolul Intervenții generate de fenomenele meteorologice în municipiul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Potrivit informațiilor furnizate de inspectorul general școlar al județului, prof. Ionuț Liviu Ciocoiu, un număr... Articolul Neamț: Peste 6.600 de elevi au primit tichete sociale în anul școlar trecut apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Curtea Constituţională a României discută, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT cu... Articolul CCR dezbate legile din pachetul II de măsuri asumat de Guvern apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Autotren răsturnat în afara carosabilului, fără victime, fără substanțe periculoase, zona Secuia – Mărul de... Articolul Un autotren cu pui s-a răsturnat în Vaslui apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Preşedintele Emmanuel Macron s-a aflat, marţi, sub presiune, chiar şi din partea aliaţilor săi, pentru... Articolul Macron, îndemnat să demisioneze pentru a pune capăt crizei politice din Franţa apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
19:40
Baldachinul Sfintei Cuvioase Parascheva va fi impodobit pentru al 22-lea an consecutiv de catre familia... Articolul Simfonia crinilor va împodobi baldachinul Sf. Cuvioase Parascheva apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
16:40
In urma tragediei de la Spitalul de Copii Sf. Maria Iasi asistam la operatiunea spalatul... Articolul Operațiunea ‘spălatul pe mâini’ la Spitalul de Copii Sf. Maria Iași apare prima dată în TeleM Regional.
16:40
Noul manager de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași și-a dat demisia la nicio săptămână de mandat # TeleM Iași
Dr. Radu Constantin Luca a demisionat la doar o săptămână după ce a fost numit... Articolul Noul manager de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași și-a dat demisia la nicio săptămână de mandat apare prima dată în TeleM Regional.
16:40
Șeful secției de psihiatrie de la Spitalul Municipal de Urgență din Roman, în vârstă de... Articolul Neamț | Medic reținut după ce ar fi condus sub influența drogurilor apare prima dată în TeleM Regional.
16:20
VIDEO Doamna Elena este de ani primul pelerin care se așează la coadă pentru a ajunge la racla Sfintei Parascheva # TeleM Iași
În fiecare an, mii de credincioși se adună la Iași pentru a se închina la... Articolul VIDEO Doamna Elena este de ani primul pelerin care se așează la coadă pentru a ajunge la racla Sfintei Parascheva apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Un proiect major de automatizare și digitalizare a rețelei electrice din regiunea Moldovei a fost... Articolul Proiect pentru rețelele electrice din Moldova finalizat cu fonduri europene apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Primăria comunei Tomești continuă un proiect amplu de reabilitare și consolidare seismică a celui de-al... Articolul Primăria Tomești va reabilita seismic două blocuri din comună apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Direcția de Sănătate Publică Iași face un pas important spre digitalizare, prin proiectul „Smart Sănătate”.... Articolul DSP Iași a implementat proiectul „Smart Sănătate” apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși se pregătește să devină unul dintre cele mai... Articolul Roboți cu inteligență artificială vor ghida pacienții la Spitalul din Buhuși apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Vreme rece în regiunea Moldovei, cel puțin până la finalul săptămânii. Meteorologii anunță temperaturi scăzute... Articolul Vreme rece și ploi abundente în Moldova apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 Iași intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un... Articolul Incendiu la un bloc de pe strada Cuza Voda apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Primele insule ecologice digitalizate au ajuns la Iași și urmează să fie date în folosință # TeleM Iași
Primele ansambluri de containere digitalizate pentru colectarea separată de deșeuri menajere – așa-numitele „insule ecologice... Articolul Primele insule ecologice digitalizate au ajuns la Iași și urmează să fie date în folosință apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
În timp ce Iașul se zbate la mijlocul clasamentului din Liga 2, Botoșaniul a devenit noul lider al Superligii # TeleM Iași
In ultimul campionat, Botosaniul s-a salvat de la retrogradare in ultima etapa iar Iasul s-a... Articolul În timp ce Iașul se zbate la mijlocul clasamentului din Liga 2, Botoșaniul a devenit noul lider al Superligii apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Familia Buștei din București — o tradiție de credință: 22 de ani de flori pentru Sfânta Parascheva # TeleM Iași
În fiecare an, în preajma hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din... Articolul Familia Buștei din București — o tradiție de credință: 22 de ani de flori pentru Sfânta Parascheva apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
Bacău | Bărbat rănit grav aseară în comuna Ardeoani după ce a intrat cu scuterul într-un podeț # TeleM Iași
Aseara, în jurul orei 22.00, am fost solicitați să intervenim la un accident rutier care... Articolul Bacău | Bărbat rănit grav aseară în comuna Ardeoani după ce a intrat cu scuterul într-un podeț apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Dupa ce si-a ales consilierii prezidentiali, Nicusor Dan se pregateste sa mute diplomatic pe plan... Articolul Ieșeanul Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA ar urma să fie rechemat în țară apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Bucureștiul și 5 județe din țară intră diseară sub avertizare de cod roșu de ploi abundente # TeleM Iași
Potrivit ANM, pana diseara, in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea... Articolul Bucureștiul și 5 județe din țară intră diseară sub avertizare de cod roșu de ploi abundente apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.