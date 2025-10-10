Vlad Dragomir, despre convocarea la națională: „Pot spune că traversez cea mai bună perioadă din carieră”
Gazeta Sporturilor, 10 octombrie 2025 01:10
Vlad Dragomir, despre convocarea la națională: „Pot spune că traversez cea mai bună perioadă din carieră”
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 2 ore
01:10
01:10
01:10
00:30
00:30
00:30
00:30
Moruțan s-a întors cu două assisturi la națională și apoi a răspuns întrebărilor reporterilor # Gazeta Sporturilor
Olimpiu Moruțan, 26 de ani, a revenit la prima reprezentativă după 7 luni. A jucat foarte bine în amicalul cu Moldova, 2-1, oferind pasa decisivă la ambele reușite ale „tricolorilor”.Utilizat în banda dreaptă, mijlocașul lui Aris și-a demonstrat calitatea, contribuind decisiv la succesul României. La final, s-a arătat încântat de reușitele lui, dar a subliniat că meciul care contează este cel de duminică seara, contra Austriei, în preliminariile Campionatului Mondial. ...
Acum 4 ore
00:00
Selecționerul Moldovei a dat „nas în nas” cu Mircea Lucescu: „Bravo, foarte buni, baftă!” # Gazeta Sporturilor
Lilian Popescu, 51 de ani, selecționerul primei reprezentative a Moldovei, a comentat înfrângerea amicală cu România, 1-2. La un moment dat, în sală a intrat Mircea Lucescu, în așteptarea propriei conferințe, iar selecționerul României s-a folosit de acel prilej pentru a-și felicita omologul.Lilian Popescu a fost instalat selecționer al Republicii Moldova în urmă cu 3 săptămâni. ...
9 octombrie 2025
23:50
Mircea Lucescu a certat un jucător, apoi a lăudat alți doi: „I-am zis și la pauză” # Gazeta Sporturilor
România - Moldova 2-1. Mircea Lucescu, selecționerul „tricolorilor”, s-a declarat mulțumit după victoria din amicalul de pe Arena Națională.Cu toate acestea, Lucescu a criticat arbitrajul, cerând un penalty și fault la golul Moldovei. L-a certat și pe Ionuț Radu, care a fost faultat la autogol. Consideră că trebuia să respingă peste bară. Apoi, Lucescu i-a lăudat pe debutanții Lisav Eissat și Kevin Ciubotaru. ...
23:40
România - Moldova 2-1. Ionuț Radu, portarul naționalei lui Mircea Lucescu, a vorbit despre victoria din amicalul de pe Arena Națională și despre revenirea la prima reprezentativă.Portarul de la Celta Vigo a fost convocat în premieră în mandatul lui Mircea Lucescu. El le-a transmis celor care îl numesc arogant în interiorul Federației să îi spună în față ce probleme au. ...
23:40
Căpitanul-marcator Ianis Hagi: „Noi, cei cu experiență, am ținut echipa la un nivel bun. O să fim la Mondiale!” # Gazeta Sporturilor
Ianis Hagi, 26 de ani, căpitan în România - Moldova 2-1, a comentat victoria amicală contra reprezentativei vecine și le-a făcut o promisiune suporterilor: „O să fim la Mondiale!”.Mijlocașul lui Alanyaspor a fost titular, căpitan și marcator astăzi. Iată care au fost concluziile lui după meci, la flash-interviu. ...
23:30
Ciprian Marica a dat verdictul după România - Moldova: „Nu mi se pare că jucătorul acesta este titular de națională. E greoi” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica, fostul internațional român, a reacționat la GSP Live Special imediat după amicalul România - Moldova 2-1.Ciprian Marica consideră faptul că David Miculescu nu reprezintă o soluție ca vârf de atac pentru naționala României. Marica a transmis și faptul că David Miculescu nu este, momentan, o soluție pentru primul 11 al României.Remarcații lui Marica au fost Olimpiu Moruțan și Ianis Hagi. ...
23:20
Mihai Pintilii, fostul internațional, a analizat victoria României în amicalul cu Moldova, scor 2-1.Antrenorul secund de la FCSB s-a declarat dezamăgit de atitudinea jucătorilor folosiți de Mircea Lucescu. Fostul mijlocaș se aștepta la mai mult de la debutanții din meciul cu Moldova.Mihai Pintilii: „ Când vii la națională trebuie să dai totul. Eu de asta sufăr când văd că nu dau”„Sunt puțin dezamăgit. A fost relaxare. ...
23:20
Louis Munteanu a înscris primul lui gol la echipa națională: „Cum ne cere Mister” # Gazeta Sporturilor
În a doua lui apariție pentru prima reprezentativă a României, Louis Munteanu, 23 de ani, a înscris primul gol sub „tricolor”, reușind să deschidă scorul în victoria amicală cu Moldova, scor 2-1. A punctat cu capul, din centrarea lui Olimpiu Moruțan.A fost doar al treilea gol în acest sezon pentru golgheterul sezonului trecut al Superligii. ...
23:00
Revoluția lui Mircea Lucescu! Cum s-au descurcat debutanții „tricolorilor” în România - Moldova: soluții de viitor pe posturi deficitare # Gazeta Sporturilor
Pentru meciurile cu Moldova și Austria, Mircea Lucescu a apelat la soluții inedite, forțat și de numeroasele absențe din lot. Selecționerul a surprins cu mai multe nume noi, iar, cu excepția goalkeeper-ului Răzvan Sava, toți ceilalți patru jucători aflați la primul contact cu echipa națională au bifat minute în duelul cu vecinii de peste Prut. ...
22:50
Marco Dulca (26 de ani), mijlocaș român și fiul lui Cristi Dulca, a semnat cu Petrolul Ploiești.Mijlocașul central, ultima dată la Celje, a venit din postura de jucător liber de contract. Acesta a parafat un angajament valabil pe doi ani cu „lupii galbeni”. ...
22:40
Lisav Eissat, fundașul central de 20 de ani convocat în premieră la echipa națională a României, a debutat oficial în amicalul contra Moldovei. El a intrat titular pe Arena Națională. Eissat nu a fost primit cu brațele deschise de toți spectatorii care au asistat la meciul contra Moldovei. ...
Acum 6 ore
22:10
Reacție categorică, după golul controversat marcat în România - Moldova: „Fără doar și poate” # Gazeta Sporturilor
În amicalul de pe Arena Națională, Moldova a egalat-o pe România în minutul 38, la capătul unei faze controversate, Portarul Ionuț Radu a fost împins de Dumbrăvanu înainte să prindă mingea, după o centrare din flancul stâng al atacului moldovean.Radu a sărit să prindă mingea, a atins-o, dar a împins-o în propria poartă, fiind împins în săritură de Dumvrăvanu, venit în viteză. ...
21:40
Thomas Tuchel, selecționerul naționalei de fotbal a Angliei, a surprins cu echipa de start pe care a ales-o pentru amicalul cu Țara Galilor care se va desfășura în această seară pe Wembley, de la ora 21:45.Selecționerul Angliei nu a folosit niciun jucător de la Chelsea, Liverpool sau Manchester United în primul 11. ...
21:30
Îl recunoști? Apariție discretă, la România - Moldova, a fostului mijlocaș de la Dinamo și FCSB # Gazeta Sporturilor
Deși nu a avut o asistență ridicată, amicalul România - Moldova a adus în tribune câțiva foști fotbaliști importanți din Liga 1.Pe Arena Națională și-a făcut apariția Florin Costea, Dragoș Grigore, Cosmin Moți, Nicolae Dică, Igor Armaș și Gabriel Boștină. Ultimul dintre ei e o prezență tot mai discretă în spațiul public.GALERIE FOTO. ...
21:30
Nu le-au putut opri! Mesaje dure pe Arena Națională: „Nerozii te numesc prietenul meu” / „«Republica Moldova», o butaforie comunistă” # Gazeta Sporturilor
Înaintea și în timpul partidei amicale cu Republica Moldova, galeria naționalei României a afișat mesaje dure, unioniste, cu bătaie lungă. România - Moldova, în această seară, este primul duel direct disputat la București și recunoscut oficial de UEFA.Este o întâlnire sensibilă pentru ambele părți, având în vedere legăturile istorice. ...
21:20
Suspendat timp de trei ani pentru spionarea ilegală a campionului olimpic la 100 m din 2020! # Gazeta Sporturilor
Giacomo Tortu (32 de ani), fratele lui Filippo Tortu (27 de ani), membru al echipei italiene de ștafetă 4x100 m care a câștigat titlul olimpic în 2021 la Tokyo, a fost suspendat pentru trei ani de Federația Italiană de Atletism (Fidal) pentru că l-a spionat pe dublul campion olimpic Marcell Jacobs (31 de ani). ...
21:10
21:00
A 20-a echipă care și-a asigurat prezența la Mondial » Victorie la scor și calificare # Gazeta Sporturilor
Algeria a câștiga cu Somalia, scor 3-0, în etapa a 9-a a grupelor preliminare pentru Campionatul Mondial, în zona Africii. Algeria și-a asigurat calificarea matematică la Campionatul Mondial din 2026 în urma victoriei cu Somalia, cu o etapă rămasă de jucat în preliminariile din Africa.Naționala condusă din teren de Mahrez a ajuns la 22 de puncte. Uganda, care e pe locul 2, are 18 puncte înainte de ultima rundă a grupei G. ...
20:30
Dezvăluiri din Formula 1: „Fernando Alonso ne-a dat un plic cu 1000 de euro și McLaren ne-a obligat să-l returnăm” # Gazeta Sporturilor
Mark Slade, fostul inginer de pistă al echipei McLaren, a povestit cum Fernando Alonso a oferit un bonus mecanicilor, iar Dave Ryan, directorul sportiv al echipei de la acea vreme, i-a obligat să-i returneze. Mark Slade a dezvăluit povestea care s-a întâmplat în anul 2007 atunci când Fernando Alonso era coechipier cu Lewis Hamilton la echipa britanică. ...
Acum 8 ore
19:50
Leonard Doroftei (55 de ani) a oferit o primă reacție, după decesul lui Arturo Gatti Jr., fiul fostului său rival. Acesta a murit la vârsta de 17 ani.Precum legendarul lui tată, Gatti Jr. a practicat boxul. Cauza decesului nu a fost încă făcută publică. Sportivul de 17 ani a murit în Mexic, acolo unde locuia alături de mama lui, Amanda Rodrigues.Reacția lui Leonard Doroftei, după decesul lui Arturo Gatti Jr. ...
19:50
Modelul a dezvăluit: „Vinicius se gândește doar la sex, nu poate discuta altceva” # Gazeta Sporturilor
Anna Silva, un model brazilian, a vorbit despre relația sa cu Vincius Jr, vedeta de la Real Madrid. Modelul brazilian a dezvăluit că fotbalistul avea cu ea doar conversații cu tentă sexuală. Aceasta a declarat că Vinicius nu putea discuta nimic cu ea, deoarece singurul lucru care îl interesa era sexul, iar modelul a făcut publice câteva conversații pe care le-a avut cu fotbalistul brazilian în cadrul emisiunii Leo Dias. ...
19:40
România - Moldova » Mironică, Marica și Glăvan comentează „amicalul” naționalei # Gazeta Sporturilor
GSP Live special revine joi, 9 octombrie, de la ora 20:30, cu ocazia partidei amicale dintre România și Moldova, programată la 21:00.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Jurnalistul Mihai Mironică îi va avea alături pe Ciprian Marica și Gabriel Glăvan. Emisiunea începe de la 20:30, cu prefața meciului de pe Arena Națională. ...
19:40
19:30
Gigi Becali, după ce Parlamentul s-a împotrivit legii pe care a propus-o: „Burleanu n-are șansă în fața mea, ca influență la Parlament!” » Replică pentru Gică Popescu + Poziția premierului Ilie Bolojan: „Nu susținem!” # Gazeta Sporturilor
Propunerea legislativă a deputatului Gigi Becali, prin care acesta a căutat să elimine obligativitatea utilizării jucătorilor de fotbal pe criterii de vârstă (regula U21), a primit avize negative pe linie în comisiile din Camera Deputaților. Și Guvernul, prin vocea prim-ministrului Ilie Bolojan, s-a pronunțat împotriva ei. ...
19:00
Câte bilete au fost vândute deja la România - Austria » „Avem o medie de 2.000 pe zi” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Cândea, șeful departamentului evenimente din cadrul FRF, a declarat că până joi seara s-au vândut aproximativ 32.000 de bilete pentru meciul cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial. Federalii mizează pe 40.000 de oameni în tribune duminică.România - Austria va avea loc duminică, de la ora 21:45, pe Arena Națională. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1.FRF se așteaptă la o asistență de 40.000 de fani la partida cu Austria. ...
19:00
Potrivit presei italiene, mijlocașul de 23 de ani al echipei AS Roma, Edoardo Bove, își poate continua cariera, însă nu va mai putea juca în Serie A. Mijlocașul, din cauza protocoalelor din prima ligă italiană, va trebui împrumutat sau vândut de către echipa din capitala Italiei pentru a-și continua cariera. ...
18:50
România U18 a debutat la Turneul celor 4 Națiuni » Urmează două teste „de foc” pentru echipa lui Ion Marin # Gazeta Sporturilor
România U18 a remizat cu Turcia U18, scor 0-0, în cadrul Turneului celor 4 Națiuni, competiție amicală disputată chiar în Turcia. Pentru elevii lui Ion Marin urmează două meciuri tari, cu Portugalia și Spania. Jocul cu lusitanii va avea loc pe 11 octombrie, de la 14:00. Duelul cu spaniolii se va disputa pe 14 octombrie, tot de la 14:00, potrivit FRF.ro.România U18, remiză cu Turcia U18Echipa de start a României U18: 12. Mocan – 21. Bordea (13. C. Gheorghe, 66), 4. ...
18:30
Au rămas doar două echipe Dinamo! » Oficialul a anunțat dispariția clubului: „O să vă pară surprinzător motivul” # Gazeta Sporturilor
Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, Dănuț Lupu a dezvăluit că Nicolae Badea a renunțat la echipa de seniori ACS FC Dinamo. În cadrul clubului mai sunt active două grupe de juniori, la U15 și U17.Echipa de seniori a fost retrogradată automat în Liga 4, după ce nu s-a mai înscris în Liga 3. Însă nici aici nu s-a prezentat la meciuri și a fost exclusă din campionat. ...
Acum 12 ore
18:10
Lotul deplasat de Zeljko Kopic pentru amicalul lui Dinamo din Macedonia de Nord: multe nume noi # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, a definitivat lotul care se va deplasa în Macedonia de Nord cu FK Pelister Bitola, programat pe 12 octombrie de la ora 18:30.Dinamo a profitat de pauza competițională pentru echipele naționale „câinii” se vor deplasa la Bitola pentru a juca un amical cu ocazia aniversării de 80 de ani a clubului Pelister. Croatul Zlejko Kopic a convocat mai mulți juniori de la Dinamo II pentru a-i vedea la treabă. ...
18:00
Clubul din Liga 2 e aproape de colaps: „Patronul a făcut un pas în spate” » Salariile, sistate! # Gazeta Sporturilor
AFC Câmpulung Muscel riscă să nu termine sezonul din Liga 2. Președintele clubului a anunțat că patronul echipei, Claudiu Ciolan, și-a retras finanțarea.Câmpulung Muscel a retrogradat în sezonul trecut în Liga 3, însă a fost reprimită în Liga 2 după excluderea lui FCU Craiova. În aceeași situație s-a regăsit și Dumbrăvița, care i-a luat locul Gloriei Buzău, dispărută din fotbalul profesionist. ...
18:00
Conducătorul clubului la care a fost propus Gică Hagi: „Este o legendă. Se poate întâmpla orice” # Gazeta Sporturilor
Fatih Kulaksız, vicepreședinte la Eyupspor, clubul la care presa turcă a scris că a fost propus ca antrenor Gică Hagi, a comentat posibilitatea ca legenda lui Galatasaray să preia banca tehnică a echipei lui.Eyupspor a început foarte rău sezonul, acumulând doar 5 puncte în primele 8 etape. Aceste rezultate au dus la demiterea lui Selcuk Sahin, care fusese angajat în urmă cu doar 3 luni. ...
17:30
Înotătoarele din Italia, prinse la furat în aeroportul din Singapore, au primit o suspendare de 90 de zile # Gazeta Sporturilor
Benedetta Pilato (20 de ani) și Chiara Tarantino (22 de ani) au primit o suspendare de 90 de zile și vor rata Campionatele Europene în bazin scurt, după ce au ajuns la o înțelegere cu autoritățile italiene în urma incidentului petrecut în Singapore, imediat după Campionatele Mondiale. ...
17:10
16:50
Demonstrează sau pleacă » Atacantul Universității Craiova, supus de Mirel Rădoi la testul decisiv # Gazeta Sporturilor
Luis Paradela (28 de ani) va intra în curând în ultimele două luni de contract cu Universitatea Craiova. Aflat la al doilea împrumut în Bănie, atacantul cubanez a bifat primele minute în actuala stagiune de Superliga abia în derby-ul cu FCSB, din runda precedentă, după ce a lipsit 255 de zile din cauza unei rupturi a ligamentelor încrucișate ale genunchiului. ...
16:30
Noi investitori își fac apariția în La Liga, acolo unde acționarii americani ai clubului Burnley au cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al rivalei Barcelonei, Espanyol.Acum câteva luni apăruseră zvonuri conform cărora grupul este interesat să investească în Spania, dar iată că acestea s-au adeverit. ...
16:30
„Metodele României sunt foarte stranii” » A lăsat naționala noastră pentru Republica Moldova, iar tatăl său e tare pe poziții: „O alegere mai stabilă!” # Gazeta Sporturilor
Naționala României va fi față în față diseară, în amicalul cu Republica Moldova, cu mai mulți fotbaliști obișnuiți cu aerul din Superligă. Printre ei, Ștefan Bodișteanu, „aripa” liderului FC Botoșani, care a devenit eligibil pentru naționala de peste Prut chiar anul acesta.E unul dintre fotbaliștii de prim rang ai „revelației” FC Botoșani, iar începând din 2025 reprezintă prima reprezentativă din cealaltă parte a Prutului. ...
16:11
Barcelona a spulberat-o pe Bayern » Era 4-1 la pauză: incredibil cât s-a terminat # Gazeta Sporturilor
Faza grupei în UEFA Women Champions League a început marți, iar primele patru partide au produs deja două surprize. Barcelona a învins-o pe Bayern cu un scor de 7-1. Arsenal, deținătoarea trofeului, a pierdut cu Lyon, scor 1-2.După ce în sezonul precedent Champions League a funcționat pe formatul cu mai multe grupe, în acest sezon a fost abordat un format mai apropiat de cel din fotbalul masculin, mai exact o singură grupă, dar cu 18 echipe. ...
16:11
AC Milan a anunțat că Francesco Domniței, internațional român U18, a semnat primul contract de profesionist cu gruparea din Serie A.Atacantul cu cetățenie română, născut în Italia, e în academia lui AC Milan din 2024. Acum a semnat primul contract de profesionist, dar va continua să joace la juniori.În acest sezon, Domniței a jucat 8 partide pentru Milan Primavera, fără să marcheze. Pentru naționala României U18, el a jucat 4 partide. ...
16:11
16:11
De la națională direct pe bancă? » Ce îl așteaptă pe Răzvan Sava după meciurile României # Gazeta Sporturilor
Răzvan Sava (23 de ani) ar putea reveni la Udinese cu un nou statut, după meciurile echipei naționale a României, cu Moldova și Austria. Portarul care, cel mai probabil, va începe pe bancă partida amicală programată mâine, are șanse mari de a redeveni rezervă la formația pregătită de Kosta Runjaic. ...
16:11
„Sar scântei” în Italia între prezentatoare: „Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!” # Gazeta Sporturilor
Eleonora Incardona (34 de ani) este astăzi una dintre cele mai recunoscute figuri ale jurnalismului sportiv italian, prezentatoare și reporteră a canalului DAZN, cunoscută pentru transmisiunile directe de pe stadioane și rolurile de prezentatoare în timpul celor mai mari evenimente de fotbal. ...
16:11
Moment aiuritor în conferința de presă înainte de România - Moldova: „Când are de gând Federația să-și ceară scuze?” # Gazeta Sporturilor
Lilian Popescu (51 de ani), noul selecționer al naționalei Moldovei, a susținut miercuri conferința de presă premergătoare meciului amical cu România, alături de căpitanul Vadim Rață (32 de ani).La jumătatea conferinței, un jurnalist român a adus în discuție o „gafă” făcută de Federația Moldovenească de Fotbal anul trecut, însă selecționerul a refuzat să comenteze acest subiect. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.