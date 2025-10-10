Olimpiu Moruțan, declarații după victoria cu Moldova: „Nu va semăna meciul de duminică cu cel de astăzi”

19:00

Alexandru Cândea, șeful departamentului evenimente din cadrul FRF, a declarat că până joi seara s-au vândut aproximativ 32.000 de bilete pentru meciul cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial. Federalii mizează pe 40.000 de oameni în tribune duminică.România - Austria va avea loc duminică, de la ora 21:45, pe Arena Națională. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1.FRF se așteaptă la o asistență de 40.000 de fani la partida cu Austria. ...