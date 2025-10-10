10 reguli pentru un dialog constructiv la România vorbește
Snoop.ro, 10 octombrie 2025 01:10
Mulți dintre noi cred că nu pot face mare lucru pentru a evita ca o discuție în contradictoriu să degenereze într-o ceartă. Însă cercetările arată că unele sfaturi practice ajută la menținerea controlului asupra situației.
Acum 2 ore
01:10
Ieri
06:50
Mortiere de calibru greu trimise din România în Israel. Statul nu comunică despre exporturile militare de la începutul războiului din Gaza # Snoop.ro
În august 2025, o încărcătură de două tone descrisă ca „mortiere tractate" a fost trimisă din portul Constanța spre Haifa, potrivit unui document intrat în posesia Snoop cu ajutorul jurnaliștilor irlandezi de la The Ditch. În timp ce ONU cer oprirea fluxului de arme, România continuă să livreze produse militare.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Escrocheria cu apartamente de pe AirBnb, bazată pe date furate. Banii duc către firma fondată de hackerul din dosarul Hexi Pharma # Snoop.ro
Înainte de noul an universitar, mai mulți studenți au fost păcăliți să închirieze apartamente listate de fapt pe AirBnb. Proprietarul-fantomă rezervă locuința pe platformă, apoi o pune pe site-uri de anunțuri cu chirii. Se folosește de acte false, le ia banii clienților și dispare. O parte din sume ajunge într-un cont al firmei fondate de Panaitescu, „hackerul briliant" din dosarul Hexi Pharma.
1 octombrie 2025
06:40
România Vorbește. Snoop te invită la o discuție față în față cu cineva care gândește diferit de tine pe teme socio-politice # Snoop.ro
O nouă inițiativă Snoop îți propune să spargi bulele și să îndrăznești să porți un dialog cu cineva de la polul opus al spectrului politic. România Vorbește are loc pe 1 și 2 noiembrie.
29 septembrie 2025
06:50
Afacerile familiei Piedone. Tăbăcăria la care lucra tatăl în detenție închiriază azi excavatoare Primăriei fiului, pe 2 milioane de lei # Snoop.ro
Taro Comimpex, firma controlată de Stoica Tonea, zis Toni Tăbăcaru, apropiat al lui Cristian Popescu Piedone, a câștigat un acord-cadru pentru închiriat mașini fără șofer către societatea Salubrizare S5, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 5. Este aceeași firmă la care Piedone a lucrat în timpul detenției, pentru o pedeapsă mai blândă.
23 septembrie 2025
07:00
„Eu sunt Mohamed și sunt student în România. Statul mă consideră un pericol pentru securitatea națională” # Snoop.ro
La întoarcerea din vacanța de Crăciun, din 2024, petrecută în Franța, Mohamed Benzid Zidi este oprit de forțele de securitate de la Aeroportul Otopeni și informat că, în absența sa, i-a fost revocat permisul de ședere în România. Nu i se dă un motiv. Tânărul tunisian petrece 12 zile în detenție la Centrul de Cazare a Străinilor luați în Custodie Publică Otopeni. După luni de luptă în instanțe, află că este suspectat de terorism. Dar nu și în baza căror dovezi. Odată cu hotărârea definitivă, este deportat pe 14 iulie.
18 septembrie 2025
07:00
Două tinere povestesc, pentru Snoop, cum se trăiește viața pe muchie atunci când ai tulburare de personalitate borderline.
11 septembrie 2025
07:00
Un magazin sătesc a cumpărat un Mercedes de 140.000 de euro pentru deputatul care conduce comisia de Apărare: „A fost strategia firmei” # Snoop.ro
Site-ul de investigații Snoop.ro a descoperit că autoturismul Mercedes AMG GLE 53 a fost cumpărat de o firmă din Gorj, care a raportat un profit de 3.500 de euro în 2024 și deține un butic într-un sat de 900 locuitori. „A fost strategia firmei", susține deputatul PSD Mihai Weber, care e acționar. Administrator este vicepreședintele PSD Gorj.
9 septembrie 2025
07:00
În timp ce profesorii din rural se luptă cu abandonul școlar, Statul risipește sute de milioane de euro, bani europeni pentru educație # Snoop.ro
Abandonul școlar a devenit moștenire de familie în rural. Într-o comună din Călărași, profesorii au accesat singuri fonduri europene de peste 250.000 euro, ca să atragă elevii. Asta în timp ce o parte din banii europeni destinați reducerii abandonului la nivel național se irosesc sau nici măcar nu sunt folosiți.
