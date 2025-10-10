Lobby-ul în România, în așteptarea unei decizii-cheie la CCR. Politicienii ar putea fi obligați să-și dezvăluie contactele
Adevarul.ro, 10 octombrie 2025 01:15
O inițiativă legislativă menită să îndeplinească cerințele de transparență impuse în procesul de aderare la OCDE a stârnit dezbateri aprinse în Parlament. Proiectul a fost trimis la Curtea Constituțională.
Acum 15 minute
02:15
Notele devin confidențiale. Profesorii nu mai pot compara elevii în fața clasei astfel că performanțele școlare devin informații personale # Adevarul.ro
România trece printr-o schimbare de paradigmă în Educație. Ministerul interzice publicarea rezultatelor elevilor și compararea acestora, dar decizia ridică o întrebare esențială: protejăm demnitatea copilului sau ascundem realitatea performanței școlare?
Acum 30 minute
02:00
„Nu suntem în război, dar nici în pace nu mai trăim.” Declarația cancelarului german Friedrich Merz, făcută luna trecută, a fost scurtă, dar plină de ecouri istorice.
Acum o oră
01:30
Banca Națională a României (BNR) a decis miercuri să mențină dobânda cheie la 6,50%, o decizie cu implicații directe atât pentru banii românilor, cât și pentru întreaga economie.
Acum 2 ore
01:15
00:30
Prețurile la cazare în București au ajuns la nivelul celor din Viena, deși turismul stagnează # Adevarul.ro
Majorarea tarifelor la cazare a dus la alinierea acestora cu piețe consacrate din regiunea CEE, precum Polonia sau Republica Cehă, chiar dacă numărul de nopți petrecute în hoteluri aproape a stagnat, potrivit unui studiu care arată că prețurile din București au ajuns aproape ca-n Viena.
Acum 4 ore
00:15
10 octombrie: Are loc incendiul de la Windscale, cel mai grav accident nuclear înainte de Cernobîl # Adevarul.ro
În ziua de 10 octombrie începe construcția Universității din București, iar, un secol mai târziu, are loc incendiul de la Windscale, cel mai grav accident nuclear înainte de Cernobîl.
00:15
Vaccinarea antigripală începe pe 15 octombrie. Ce trebuie să știi și unde te poți imuniza # Adevarul.ro
De pe 15 octombrie, începe campania de vaccinare antigripală. Copiii, vârstnicii, gravidele, dar și bolnavii cronici se vor putea imuniza gratuit, iar cei cu vârste între 45 și 65 de ani vor beneficia de o reducere de 50%. Vaccinul va putea fi administrat inclusiv în farmaciile acreditate.
00:00
Circa 500 de membri ai Gărzii Naţionale, mobilizați la Chicago în pofida opoziţiei aleşilor locali # Adevarul.ro
Aproximativ 500 de membri ai Gărzii Naţionale au fost mobilizaţi joi în regiunea Chicago, în cadrul campaniei în forţă a preşedintelui american Donald Trump împotriva imigraţiei, spre marea nemulţumire a aleşilor locali, care cer justiţiei să împiedice această desfăşurare, relatează AFP.
9 octombrie 2025
23:45
Impredictibilitatea economică și creșterea taxelor pun presiune pe industria serviciilor pentru afaceri, arată o analiză făcută de specialiști # Adevarul.ro
Inflația în creștere, deficitul bugetar și lipsa de predictibilitate economică afectează competitivitatea industriei serviciilor pentru afaceri.
23:45
Planul lui Trump pentru Gaza îi va aduce Nobelul sau va aduce și pacea? Expertă: „Acum, pare mai degrabă un exercițiu diplomatic” # Adevarul.ro
Trump a anunțat acceptarea de către Hamas și Israel a planului american de pace la doi ani de la atacul din 2023 și cu puțin înainte de acordarea Nobelului pentru Pace. Raluca Moldovan, expertă în Orientul Mijlociu, explică de ce acum, un acord de pace pare mai degrabă un exercițiu diplomatic.
23:15
Oierii moldoveni cuceresc moda de lux: bijuterii vestimentare din pielicele unicat, favoritele lui Ceaușescu și prețurile lor impresionante # Adevarul.ro
De la tradiție la fiță nu mai este decât un pas. Oierii din Botoșani încep să dea ora exactă în materie de modă contemporană, dar și design interior, cu adevărate bijuterii vestimentare și de artizanat care aduc ținutele tradiționale în lumea contemporană, transformându-le în produse de lux.
23:15
Donald Trump anunță o vizită în Egipt pentru semnarea acordului privind Fâșia Gaza. „Vom încerca să ne ducem acolo” # Adevarul.ro
Donald Trump a anunțat joi că va merge în Egipt curând pentru semnarea unui acord care să oprească luptele și să elibereze ostaticii din Fâșia Gaza.
23:00
Ce șanse mai sunt ca anul acesta să fie organizate alegeri la Bucureşti. Ilie Bolojan: „Astăzi nu avem un acord în coaliţie” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat joi seara că în acest an nu mai pot fi organizate alegeri la Bucureşti dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o hotărâre de Guvern în acest sens, iar în coaliţie nu există un acord pe acest subiect.
22:45
O şoferiţă din Brăila a intrat cu maşina în geamurile unui supermarket. Femeia a încurcat comenzile mașinii # Adevarul.ro
O şoferiţă a intrat joi seară cu autoturismul în geamurile unui supermarket din municipiul Brăila, după ce a încurcat comenzile maşinii, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie.
22:30
Premierul Bolojan nu-și schimbă părerea despre reducerea numărului de parlamentari: „E o formă de respect pentru electorat” # Adevarul.ro
Ilie Bolojan a spus că susține în continuare reducerea numărului de parlamentari, chiar dacă recunoaște că această schimbare nu va îmbunătăți semnificativ calitatea Parlamentului, dar consideră că trebuie respectate promisiunile făcute alegătorilor.
Acum 6 ore
22:15
Ziua de vineri, 10 octombrie, vine cu noi provocări pentru cele 12 zodii din horoscop. Vărsătorii încep o nouă dietă, iar Scorpionii se aventurează într-un proiect inedit.
22:15
România se reinventează între Washington și Paris. Cu cine vom „defila” în noua politică externă: „Doar ei ne pot apăra de ruși” # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit la Washington cu secretarul de stat american, Marco Rubio, demontând în mare măsură teoria răcirii relației cu SUA. Astfel, politica externă a României arată tot mai interesant.
22:00
„Timpul a expirat”. Oana Țoiu, replică nervoasă în direct la TV. A refuzat să răspundă la întrebările despre Viza Waiver # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a refuzat, într-o intervenție la Digi 24, să ofere un răspuns clar la întrebările privind Programul Visa Waiver, motivând că are programate și alte interviuri.
22:00
Un tânăr a evadat de sub nasul polițiștilor, la Craiova. El urma să fie extrădat în Italia pentru jaf armat # Adevarul.ro
Un tânăr de 27 de ani din judeţul Olt, aflat în procedură de extrădare în Italia unde este cercetat pentru jaf armat, a evadat, joi seară, de sub escorta poliţiştilor din Dolj, în timp ce era coborât dintr-o autospecială.
22:00
Trump, atac la o jurnalistă în timpul unei conferințe la Casa Albă: „Una dintre cele mai slabe pe care le veți vedea, nici nu vreau să îi răspund” # Adevarul.ro
Trump a criticat o jurnalistă CNN, pe care a descris-o drept „una dintre cele mai slabe jurnaliste pe care le veți vedea vreodată”, în timpul unei conferințe publice.
21:45
Ferrari a prezentat primul său model complet electric, în cea mai proastă zi a sa la bursă # Adevarul.ro
Ferrari a prezentat joi noul sistem de propulsie și șasiul primului său vehicul complet electric, Ferrari Elettrica, care va fi livrat la sfârșitul anului 2026.
21:30
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a acuzat Turcia că a încălcat dreptul internațional și destabilizează regiunea balcanică prin livrarea de arme către Kosovo.
21:15
Un poliţist de la trupele speciale din Teleorman a spart uşa locuinţei unei familii de romi. Omul legii era în timpul liber # Adevarul.ro
Un poliţist de 27 de ani din judeţul Teleorman, aflat în timpul liber, a distrus uşa unei locuinţe din Alexandria, el fiind transportat la spital întrucât s-a rănit în timp ce făcea acest lucru.
21:15
Nu există contradicție mai mare în politica internațională decât cea dintre idealul moral și realitatea crudă a puterii.
21:00
Accident cumplit pe centura Bacăului. Un mecanic auto a murit în timp ce testa o mașină. Alte trei persoane rănite # Adevarul.ro
Un grav accident rutier s-a produs miercuri, 8 octombrie, pe centura ocolitoare a municipiului Bacău. Un șofer de 31 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane, printre care și o fetiță de 5 ani, au ajuns la spital, potrivit presei locale.
20:45
Ilie Bolojan, despre plângerile primarilor: „Declarațiile sunt exagerate, nu există motive reale de blocaj în administrație” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit joi, la B1 TV, despre nemulțumirile exprimate de mai mulți aleși locali, care au reclamat lipsa fondurilor pentru plata salariilor și acoperirea cheltuielilor curente, precum și problemele legate de încălzirea unităților de învățământ.
20:45
Cercetările sugerează că oamenii bogați tind să fie mai egoiști . Dar există oare adevăr în stereotipul că bogații sunt răi?
20:45
Un dușman al lui Simion îl face ca la ușa cortului pe liderului AUR: „Este vagabondul acolo!” # Adevarul.ro
Provenit din galerie, George Simion, liderul AUR, a fost jignit de Gigi Becali, patronul FCSB.
20:30
Nicușor Dan: „Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit”, după ce a contestat legea privind combaterea antisemitismului # Adevarul.ro
Românii au obligația de a combate „prin toate mijloacele, discursul antisemit, xenofob și care incită la ură”, a declarat președintele Nicușor Dan la ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului.
Acum 8 ore
20:15
Fostul jucător de tenis Sergiy Stakhovsky a participat la lovitura de geniu care i-a distrus bombardierele lui Vladimir Putin. Operațiunea Pânză de Păianjen rescrie istoria războaielor # Adevarul.ro
Fostul jucător de tenis ucrainean Sergiy Stakhovsky (39 de ani) este în plina linie a războiului cu Rusia.
20:15
Gafa care a făcut valuri online: parole la vedere într-o poză oficială. Specialiștii demontează un mit # Adevarul.ro
O imagine publicată de primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, în care voia să arate activitatea de la Centrul de Intervenții pe timp de furtună, a scos la iveală altceva: câteva parole care ar fi trebuit să fie confidențiale. Parolele tipărite sunt un exemplu de ,,așa nu".
20:15
Consilierul prezidențial Ludovic Orban nu crede că PSD va fi reformat cu Grindeanu la conducere. Ce spune despre o posibilă numire ca director SRI # Adevarul.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat joi că nu crede că PSD va fi un partid reformat cu Sorin Gringeanu, apreciind că o reformă în PSD presupune foarte mulţi paşi.
20:00
Raluca Turcan l-a criticat dur, joi, pe fostul premier Marcel Ciolacu, pe care îl acuză că, în ultimii doi ani, „a împovărat România cu aproape 300 de miliarde de lei în plus”. Într-o postare pe Facebook, Turcan susține că fiecare român a fost îndatorat „cu peste 3.000 de euro de euro”
20:00
„Tomata” în pericol: Mai puțin de jumătate dintre fermieri și-au depus bonurile fiscale, chiar și în județul campion al programului # Adevarul.ro
Ministerul Agriculturii a anunțat joi, 9 octombrie 2025, modificarea actului legislativ care reglementează programul de susținere a producerii de legume în spații protejate astfel încât și bonurile fiscale să constituie dovezi ale comercializării legumelor. Termenul final de depunere se apropie.
19:45
Patru bărbați din Republica Moldova vor fi judecați la Paris pentru inscripționarea unor mesaje jignitoare despre războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Patru bărbați născuți în Republica Moldova vor fi judecați pe 23 februarie 2025, la Tribunalul Corecțional din Paris, fiind acuzați că au inscripționat, în iunie 2024, sicrie și ziduri cu mesaje referitoare la războiul din Ucraina.
19:45
Europarlamentarul PSD Dragoș Benea critică Bruxelles-ul în privința strategiei privind egalitatea LGBTQ+: „Copiii nu își pot alege genul” # Adevarul.ro
Președintele PSD Bacău, Dragoș Benea, critică inițiativele europene privind identitatea de gen și spune că social-democrații români din Parlamentul European nu acceptă ca un copil să-și aleagă genul indiferent de vârstă.
19:30
12.000 de alergători din peste 70 de țări sunt așteptați la cea de-a 18-a ediție a Raiffeisen Bank Bucharest Marathon # Adevarul.ro
Capitala se pregătește pentru un nou weekend dedicat sportului și comunității! În perioada 11-12 octombrie 2025, are loc cea de-a 18-a ediție a Raiffeisen Bank Bucharest Marathon, cel mai important eveniment de alergare stradală din România, organizat de RunInBucharest.
19:30
Panică într-un bloc cu zece etaje din Iași. Locatarii, evacuați de urgență în urma unui incendiu care a cuprins un apartament # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit, joi seară, la un apartament dintr-un bloc cu zece etaje din municipiul Iaşi, casa scării fiind inundată cu fum dens. Circa 25 de persoane au ieşit din clădire sau au fost evacuate de pompieri.
19:30
Restricționarea traficului rutier pe perioada derulării celei de-a 18-a ediții a Maratonului București # Adevarul.ro
RunInBucharest informează că în intervalul 11-12 octombrie va organiza cea de-a 18-a ediție a Maratonului București.
19:30
Primele imagini cu cartierul de fashion din Nibiru, noul magnet al litoralului românesc # Adevarul.ro
Nibiru lansează primele imagini oficiale cu Fashion District, cartierul dedicat brandurilor de fashion locale și internaționale, noul punctul zero al stilului pe litoralul românesc.
19:15
Românii taie din cheltuieli. Mărturii de criză: „Analizez de trei ori înainte să cumpăr” # Adevarul.ro
Măsurile fiscale implementate încă din vară au produs efecte negative asupra românilor: inflația a ajuns cea mai mare din UE, puterea de cumpărare a scăzut și implicit a fost redus și consumul, românii renunțând la tot mai multe produse și servicii, inclusiv unele alimente.
19:15
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Spania: Cod roșu de ploi abundente în regiunea Murcia # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei că pentru ziua de vineri a fost emisă o avertizare de cod roșu de ploi abundente pentru Regiunea Murcia.
19:15
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga # Adevarul.ro
Deși țara este membră al Curții Penale Internaționale și ar fi trebuit, potrivit obligațiilor internaționale, să îl aresteze pe liderul de la Kremlin, autoritățile i-au oferit o primire fastuoasă.
19:00
Argumentele SRI în dosarul unui imigrant acuzat de legături cu Hamas au fost reprinse de instanță # Adevarul.ro
Curtea de Apel București a respins, luna trecută, cererea Parchetului privind expulzarea cetățeanului palestinian Zemeili Mahmoud, stabilit în România de 40 de ani, despre care SRI că ar avea legături cu Hamas.
19:00
O aeronavă British Airways a aterizat de urgenţă pe Otopeni. Patru pasageri pe ruta Istanbul-Londra s-au intoxicat cu fum # Adevarul.ro
O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul - Londra, a solicitat, joi, aterizarea de urgenţă pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri acuzau probleme medicale, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.
18:45
Phishing în numele administratorilor de fonduri: atacatorii promit câștiguri rapide de peste 30% # Adevarul.ro
Asociația Administratorilor de Fonduri (AAF) atrage atenția publicului asupra unui atac de tip phishing aflat în desfășurare pe platformele Facebook și WhatsApp, prin care atacatorii încearcă să obțină informații personale sau financiare, folosind în mod fraudulos identitatea asociației.
18:45
Un lider al coaliției din Franța susține că următorul prim-ministru nu trebuie să fie unul dintre aliații lui Macron # Adevarul.ro
Bruno Retailleau, liderul partidului francez de centru-dreapta Les Républicains, spune că următorul prim-ministru al Franței nu ar trebui să fie un aliat de-ai lui Emmanuel Macron.
18:45
Strategie controversată a UE. Copiii ar putea să aleagă genul cu care se identifică, indiferent de vârstă. Val de reacții dure în România # Adevarul.ro
O nouă strategie a Comisiei Europene privind „egalitatea LGBTIQ+” propune ca persoanele, inclusiv copiii, să poată alege genul cu care se identifică, indiferent de vârstă.
18:30
Reacția ironică a lui Mircea Cărtărescu după ce a aflat cine a câștigat Nobelul pentru Literatură: „Ne uneşte-aceeaşi soartă” # Adevarul.ro
Scriitorul Mircea Cărtărescu, considerat favorit la Premiul Nobel pentru Literatură şi anul acesta, a publicat pe o reţea de socializare o fotografie în care apare alături de statuia lui James Joyce, nici el premiat cu Nobel.
Acum 12 ore
18:15
Papa Leon, apel către jurnaliști să apere presa de calitate: „Ajunge cu clickbait-ul!” # Adevarul.ro
Papa Leon a lansat, joi, un apel ferm către organizațiile media să renunțe la informațiile „fără valoare” și să ajute publicul să facă diferența între fapt și ficțiune.
