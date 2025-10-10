Horoscop zilnic: 10 octombrie

17:30

Peste 30 de arbori s-au prăbușit, în București, în cele două zile cu cod roșu de ploi abundente și vânt puternic, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București – Ilfov (ISU BIF). Din păcate, statistica nu mai surprinde pe nimeni. În Capitală, cad copaci la aproape fiecare rafală mai puternică de vânt — fie în … The post De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face appeared first on spotmedia.ro.