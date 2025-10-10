Ce se va întâmpla dacă Trump nu primește Nobelul pentru pace: Norvegia se așteaptă la ce e mai rău
SportMedia, 10 octombrie 2025 01:30
Cu câteva de ore înainte de anunțarea Premiului Nobel pentru Pace din acest an, politicienii norvegieni se pregătesc pentru potențialele repercusiuni asupra relațiilor dintre SUA și Norvegia dacă Donald Trump nu va primi această distincție. Comitetul norvegian care acordă Premiul Nobel pentru Pace a anunțat că a încheiat deliberările încă de luni, cu câteva zile
• • •
Acum o oră
01:30
Cu câteva de ore înainte de anunțarea Premiului Nobel pentru Pace din acest an, politicienii norvegieni se pregătesc pentru potențialele repercusiuni asupra relațiilor dintre SUA și Norvegia dacă Donald Trump nu va primi această distincție. Comitetul norvegian care acordă Premiul Nobel pentru Pace a anunțat că a încheiat deliberările încă de luni, cu câteva zile
01:30
Horoscop zilnic pentru 10 octombrie 2025.
01:30
Un tânăr cercetat pentru jaf armat în Italia a evadat de sub escortă la Craiova. UPDATE A fost prins după câteva ore (Foto & Video) # SportMedia
Un tânăr de 27 de ani din Olt, cercetat în Italia pentru jaf armat și aflat în procedură de extrădare, a evadat joi seară de sub escorta polițiștilor din Craiova, în timp ce era coborât din autospecială. Acesta a fost prins după câteva ore de căutări. Iulian-Marius Anuța, din comuna Iancu Jianu, județul Olt, a
01:30
Bolojan, despre pensiile magistraților: Sper că la următoarea ședință a CCR se va închide subiectul # SportMedia
Rezolvarea pensiilor magistraților reprezintă un jalon din PNRR de care sunt condiționate fonduri de sute de milioane de euro, a subliniat joi seara premierul Ilie Bolojan, care și-a exprimat speranța că la următoarea ședință a Curții Constituționale a României (CCR) „se va închide acest subiect". „Aici sunt trei aspecte pe care le-aș putea puncta. Într-adevăr,
Acum 4 ore
23:30
Aeroportul Internațional din Sibiu (AIS) devine, începând de duminică, primul din România unde nu se va mai pune ștampila pe pașaport, ci controlul la frontieră se va face electronic. Este primul aeroport românesc unde devine operațional Sistemul de Intrare/Ieșire (EES). Sistemul de Intrare/Ieșire (EES – Entry/Exit System), parte din noul cadru european de gestionare a
23:30
Urmăriți în direct pe SpotMedia.ro desfășurarea meciului amical dintre România și Moldova, de la ora 21:00. ROMÂNIA – MOLDOVA 1-0*Apăsați Refresh pentru actualizarea comentariului 26 – Ce ocazie! Ianis Hagi îi fură mingea portarului, dar trage în bară cu poarta goală. 19 – Corner pentru Moldova, dar Popescu respinge de la prima bară. 11 –
23:30
Hidroelectrica explică cu cât va crește factura la curent după ultima ajustare decisă de ANRE # SportMedia
Majorarea tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Transelectrica, se va reflecta în prețul final al energiei, însă impactul este unul minor, reprezentând aproximativ 0,6% din valoarea totală a facturii, a anunțat joi Hidroelectrica. Potrivit companiei, pentru un consum mediu de 100 kWh/lună, creșterea înseamnă o diferență de aproximativ 70 de bani în factura
23:30
Bolojan: Vom publica lista primăriilor cu restanțe la plată. Cine e de vină răspunde, Guvernul nu mai e pompierul care stinge incendii premeditate # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că săptămâna viitoare Guvernul va publica lista cu toate primăriile care în luna august înregistrau restanțe la plată. „Nu există niciun motiv în momentul de față ca să existe blocaje în administrația centrală sau locală din această modificare. Această modificare s-a făcut în fiecare an. Este adevărat că acum Ministerul
Acum 6 ore
21:30
Lider PNL, atac dur la adresa CCR: Nu poate guverna la nesfârșit România. Cu toții suntem afectați, să terminăm odată cu privilegiile astea # SportMedia
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, joi, referitor la amânarea deciziei privind constituționalitatea reformei pensionării magistraților, că „CCR nu poate guverna la nesfârșit România". Primarul Sectorului 6 a afirmat că „este foarte multă iresponsabilitate în continuare" și că „ei tind să pice aceste reforme". Ciprian Ciucu a criticat dur, la Digi24, decizia judecătorilor de la
21:30
Fetele din România sunt expuse violenței în număr mai mare decât media din UE, rata de părăsire timpurie a școlii e mai mare în rândul fetelor # SportMedia
Violența contra femeii este, în România, peste media din Uniunea Europeană, majoritatea covârșitoare a victimelor agresiunilor sexuale sunt femei și rata de părăsire timpurie a școlii este mai mare în rândul fetelor, cu consecințe pe termen lung, în ceea ce privește accesul pe piața muncii. Aproape jumătate dintre mamele sub 15 ani din Europa provin
21:30
Studiu BCR despre tinerii din ziua de azi-Încrezători în sine, dar vulnerabili în social media – 3 din 4 tineri afișează fericire falsă online, iar 64% își găsesc încrederea în comunitate # SportMedia
Banca Comercială Română (BCR) lansează o amplă declarație de încredere în tinerii din România, odată cu prezentarea celui mai mare studiu despre modul în care generația Z își construiește încrederea în sine. Cercetarea, realizată de Cult Market Research la inițiativa BCR, evidențiază rolul familiei, comunităților și al experiențelor de viață în formarea stimei de sine,
21:30
Ce a discutat Oana Țoiu cu Marco Rubio la Washington: Cele mai importante subiecte de pe agenda întâlnirii # SportMedia
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat, joi, că a discutat cu omologul său american, Marco Rubio, la Washington, inclusiv despre prezența trupelor SUA din România, care ar putea avea, „în timp, o componentă permanentă". „Am adresat, în conversația cu secretarul de stat Marco Rubio, și importanța pe care România o acordă prezenței trupelor militare
21:30
FineStore Virtuții, magazinul care revoluționează piața de băuturi premium din București: orice achiziție devine o investiție inspirată! # SportMedia
Ai auzit? În București s-a deschis un nou magazin care revoluționează piață de băuturi alcoolice premium! FineStore Virtuții este fix ceea ce era nevoie într-un domeniu tot mai competitiv și în plina expansiune! FineStore vine în întâmpinarea nevoilor pasionaților de băuturi rafinate cu un nou spatiu care se ridica la cele mai înalte standarde. Magazinul
21:30
În lumea construcțiilor moderne, eficiența și adaptabilitatea au devenit elemente definitorii pentru succesul oricărui proiect. De la infrastructură la clădiri comerciale sau rezidențiale, presiunea pentru livrarea rapidă, sigură și sustenabilă a lucrărilor este mai mare ca oricând. Astfel, tehnologiile avansate și echipamentele de înaltă performanță au devenit aliați indispensabili pe șantier, transformând modul în care
21:30
Un avion British Airways a aterizat de urgență la Otopeni: 4 pasageri, intoxicați cu fum # SportMedia
O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care circula pe ruta Istanbul – Lodra, a aterizat, joi, pe Aeroportul Henri Coandă, după ce patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum. "O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul – Lodra, a solicitat, astăzi, la ora 17.50, aterizarea de urgenţă pe Aeroportul
21:30
Bitdefender: O nouă înșelătorie lasă utilizatorii fără bani și conturile de WhatsApp. România, în topul țintelor # SportMedia
Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează în legătură cu o campanie de fraudare care afectează tot mai mulți utilizatori de WhatsApp din România. Sub pretextul unor concursuri pentru copii, atacatorii reușesc să preia controlul asupra conturilor și să obțină bani de la victime. Cum funcționează Campania, cunoscută sub numele de „Votează pentru copilul
21:30
Un incendiu a izbucnit, joi seară, la un apartament dintr-un bloc cu zece etaje din municipiul Iaşi, casa scării fiind inundată cu fum dens. Peste 40 de persoane au ieşit din clădire sau au fost evacuate de pompieri, iar şase oameni au fost transportaţi la spital cu simptome de intoxicaţie cu fum. "În cursul acestei
Acum 8 ore
19:30
FCSB a aflat când se poate baza pe Mihai Lixandru. Înaintea duelului din Olanda cu Go Ahead Eagles (1-0), FCSB a primit o veste neplăcută: Mihai Lixandru a fost scos din lot din cauza unei apendicite care a necesitat intervenție chirurgicală de urgență. Mijlocașul este acum în perioada de recuperare. Conform informațiilor publicate de digisport.ro,
19:30
Evaziune fiscală uriașă în Ilfov: 5 milioane de euro prejudiciu după ce sute de mașini second-hand au fost vândute „la negru” # SportMedia
Polițiștii și procurorii au descins joi dimineață în Bragadiru, județul Ilfov, la locuința unui bărbat de 46 de ani suspectat de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi vândut în România, între 2017 și 2018, peste 500 de autoturisme second-hand provenite din achiziții intracomunitare, producând un prejudiciu de peste 25 de milioane
19:30
Premiul Nobel pentru Pace 2025, decis înainte de armistițiul din Gaza. Trump, lăsat pe dinafară? # SportMedia
Comitetul norvegian care acordă Premiul Nobel pentru Pace a încheiat deliberările încă de luni, cu câteva zile înainte ca Israelul și Hamas să anunțe un acord de armistițiu și eliberare a ostaticilor, negociat sub presiunea președintelui american Donald Trump. Institutul Nobel a confirmat joi că nu mai este programată nicio reuniune până la anunțul oficial
19:30
Ziua 1324 Foc la Lukoil. Evacuări urgente în Kramatorsk. Rușii cumpără benzină pe cartelă. Racheta „Flamingo” lovește o bază FSB. Promisiunea lui Zelenski în schimbul Tomahawk # SportMedia
Ziua 1324 de război aduce noi atacuri criminale ale forţelor ruse. Cel puțin cinci oameni au fost uciși și alți 19 au fost răniți. Loviturile au vizat zone rezidențiale și infrastructură esențială. Forțele ruse au lansat 112 drone Shahed, dintre care 87 au fost doborâte, însă 22 au lovit în 12 locuri. În regiunea Herson,
19:30
Novak Djokovic (5 ATP), favorit nr. 4, s-a calificat joi în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China), dotat cu premii totale de 9.196.000 de dolari, impunându-se în sferturi, în două seturi, 6-3, 7-5, în fața belgianului Zizou Bergs (44 ATP). Djokovic și-a adjudecat victoria după o partidă de aproape două ore, el
Acum 12 ore
17:30
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare: pedeapsa i-a fost redusă de Curtea de Apel București # SportMedia
Fostul primar general al Bucureștiului, Sorin Oprescu, scapă de un an de închisoare după ce Curtea de Apel București a decis să-i reducă pedeapsa de la 10 ani și 8 luni la 9 ani și 8 luni. Decizia a fost luată joi și este definitivă. Amintim că tot Curtea de Apel Bucureşti a scăpat-o şi
17:30
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face # SportMedia
Peste 30 de arbori s-au prăbușit, în București, în cele două zile cu cod roșu de ploi abundente și vânt puternic, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București – Ilfov (ISU BIF). Din păcate, statistica nu mai surprinde pe nimeni. În Capitală, cad copaci la aproape fiecare rafală mai puternică de vânt — fie în
17:30
Premiul Nobel pentru Literatură 2025, câștigat de scriitorul maghiar Laszlo Krasznahorkai, care „în mijlocul terorii apocaliptice reafirmă puterea artei” # SportMedia
Premiul Nobel pentru Literatură 2025 i-a fost atribuit joi scriitorului maghiar Laszlo Krasznahorkai „pentru opera sa convingătoare şi vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei". Krasznahorkai este cunoscut pentru stilul său epic, în tradiția literaturii central-europene care leagă Kafka de Thomas Bernhard, dominat de absurd și exces grotesc. În ultimele lucrări, se îndreaptă
17:30
Inter Milano, echipa antrenorului român Cristian Chivu, este îngrijorată de faptul că atacantul argentinian Lautaro Martinez va reveni cu întârziere în Italia, după participarea la acțiunea din această lună a selecționatei țării sale, iar acest lucru îi va afecta pregătirea în vederea meciului cu AS Roma, scrie presa italiană. Argentina, campioana mondială en titre, urmează
17:30
Medicii din China au transplantat un ficat de porc modificat genetic unui bărbat de 71 de ani, care a trăit 171 de zile după această intervenție. Oamenii de știință au obținut deja rezultate promițătoare în transplanturile de rinichi și inimi de porc modificate genetic la oameni, însă ficatul de porc fusese transplantat până acum doar
17:30
În ultimele zile au apărut informații potrivit cărora Gică Hagi ar fi în discuții cu o echipă din campionatul Turciei. Presa din „Țara Semilunii" a indicat că este vorba despre Eyupspor, formație la care evoluează și Denis Drăguș. Eyupspor s-a despărțit recent de Selcuk Sahin, după un început de sezon modest, și caută un nou
17:30
Optimism la Finanțe înaintea deciziei S&P privind ratingul României: Vom demonstra că ne ținem de cuvânt # SportMedia
România așteaptă vineri seara o decizie esențială din partea agenției de rating S&P, iar ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că este optimist în privința menținerii ratingului actual. „Mâine seară așteptăm o decizie foarte importantă a agenției de rating S&P. Sunt optimist în privința acestei decizii. Cred că, așa cum celelalte agenții ne-au menținut ratingul, și
17:30
Pe trotinete și biciclete electrice, doar cu permis și cască: noi reguli discutate în Parlament # SportMedia
Utilizarea trotinetelor și bicicletelor electrice ar putea fi permisă doar pe baza unui permis de conducere special. Propunerea legislativă care vizează reglementarea mai strictă a acestor vehic
16:11
Mircea Lucescu a scos doi jucători importanți din lotul României. Naționala României se întoarce pe Arena Națională pentru un nou test amical. „Tricolorii” se vor confrunta cu echipa Republicii Moldova joi, de la ora 21:00. Chiar în dimineața jocului, selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lista finală a jucătorilor convocați pentru întâlnirea cu Moldova. Din cei … The post Mircea Lucescu scoate doi jucători importanți din lotul României appeared first on spotmedia.ro.
16:11
Românii nu mai cred în școală: Doar 12% consideră că educația este de calitate. Bullying-ul și presiunea socială, marile temeri pentru tineri # SportMedia
Românii au printre cele mai scăzute niveluri de încredere în educație din lume. Țara noastră se situează pe penultimul loc la nivel global, depăşind doar Peru, în ceea ce privește încrederea în educație, arată un studiu internaţional Ipsos. Doar 12% dintre români consideră că școala funcționează bine, în timp ce majoritatea semnalează aceleași probleme cronice: … The post Românii nu mai cred în școală: Doar 12% consideră că educația este de calitate. Bullying-ul și presiunea socială, marile temeri pentru tineri appeared first on spotmedia.ro.
16:11
Lăsată de Trump fără bani, ONU se vede nevoită să cheme acasă 25% din forțele de menținere a păcii # SportMedia
Naţiunile Unite vor reduce cu un sfert în următoarele luni numărul forţelor de menţinere a păcii din nouă operaţiuni din întreaga lume, din cauza lipsei de fonduri, în contextul în care finanţarea viitoare din partea Statelor Unite rămâne incertă. Operaţiunile de menţinere a păcii afectate se desfăşoară în Sudanul de Sud, Congo, Liban, Kosovo, Cipru, … The post Lăsată de Trump fără bani, ONU se vede nevoită să cheme acasă 25% din forțele de menținere a păcii appeared first on spotmedia.ro.
16:11
Miliardarul britanic Jim Ratcliffe, coproprietar al clubului englez de fotbal Manchester United, va putea aprecia ‘în trei ani’ capacitatea lui Ruben Amorim de a fi ‘un mare antrenor’, a declarat acesta în cadrul unui interviu difuzat joi, citat de AFP. Tehnicianul portughez (40 ani) prezintă un bilanț mediocru de la sosirea sa în noiembrie 2024, … The post Manchester United a decis viitorul antrenorului appeared first on spotmedia.ro.
16:11
Mai mulţi saci cu nisip care au fost puşi pe străzi împotriva inundaţiilor au fost furaţi la Constanţa. Primăria a transmis că furtul sacilor de nisip este o infracţiune. ”Primăria Municipiului Constanţa atrage atenţia că sacii cu nisip montaţi pe străzile oraşului pentru prevenirea inundaţiilor nu sunt bunuri comune la cheremul cetăţenilor, ci mijloace de … The post Constanța, orașul unde s-au furat sacii cu nisip puși pe străzi împotriva inundațiilor appeared first on spotmedia.ro.
16:11
Rusia își construiește alibiul: Acuzațiile de operațiuni sub steag fals sunt văzute de analiști drept semnale pre-război # SportMedia
Serviciul rus de informații externe (SVR) a lansat o serie de acuzații la adresa Uniunii Europene, Marii Britanii și Poloniei, susținând că acestea organizează operațiuni sub acoperire menite să dea vina pe Moscova pentru acte de sabotaj. Analiștii avertizează că aceste acuzaţii ar putea fi parte a unei strategii de „război hibrid” tot mai intense … The post Rusia își construiește alibiul: Acuzațiile de operațiuni sub steag fals sunt văzute de analiști drept semnale pre-război appeared first on spotmedia.ro.
16:11
Universitatea Spiru Haret investește peste 14,6 milioane de lei în digitalizarea educației prin proiectul USH Digital # SportMedia
Universitatea Spiru Haret (USH) marchează o etapă importantă în procesul de transformare digitală a învățământului superior din România, prin implementarea proiectului „USH Digital” (cod proiect: 1596476127), desfășurat pe parcursul a trei ani universitari: 2022–2023, 2023–2024 și 2024–2025. Proiectul este finanțat prin apelul competitiv PNRR/2022/C15/MEDU, în baza Contractului de finanțare nr. 14032/16.09.2022, semnat cu Ministerul Educației, iar … The post Universitatea Spiru Haret investește peste 14,6 milioane de lei în digitalizarea educației prin proiectul USH Digital appeared first on spotmedia.ro.
16:11
Bucureștiul și Washingtonul își refac relația strategică, după ce vicepreședintele JD Vance a acuzat, la începutul acestui an, România că a anulat alegerile pe baza unor suspiciuni inexacte. Ministra de Externe, Oana Țoiu, a fost primită ieri de șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio, unde cei doi au discutat așteptările pe care fiecare parte le … The post Cu ce se întoarce Oana Țoiu din SUA? appeared first on spotmedia.ro.
16:11
Irina Begu a decis să ia o pauză temporară de la tenis. Sportiva originară din București speră ca această perioadă de repaus să nu marcheze finalul carierei sale, ci doar o etapă necesară pentru recuperare și refacerea fizică. Ultimul meci disputat de Irina Begu a fost în finala turneului WTA 250 de la Iași, unde … The post Irina Begu se retrage temporar din tenis appeared first on spotmedia.ro.
16:11
Numărul angajaților din instituțiile statului s-a redus masiv în 2025. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, în luna august erau ocupate 1.268.801 posturi, cu 34.762 mai puține decât în iulie. Comparativ cu începutul anului, scăderea totală este de 43.707 angajați. Cifrele indică cea mai amplă reducere de personal din ultimii ani și sugerează o „cură de slăbire” … The post Statul român se subțiază? Peste 43.000 de posturi eliminate în opt luni appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
17:20
Tot mai multe țări din Europa se confruntă cu secetă, inundații sau alte fenomene meteo extreme. Infrastructura învechită și creșterea consumului de apă agravează situația. Deja unele state din sudul Europei raționalizează apa, care a devenit între timp o problemă politică pe continent. Există soluții eficiente? Da, spun experții, dar ele necesită acțiuni rapide. Urmăriţi … The post Apa – o problemă politică (Video) appeared first on spotmedia.ro.
17:20
PressOne: O stomatoloagă fără drept de practică veterinară, acuzată că a mutilat animale de companie la Cluj # SportMedia
Lipsa unor reglementări clare privind actele medicale asupra animalelor a permis unui medic stomatolog să efectueze timp de mai mulți ani intervenții dentare pe animale de companie, în clinici veterinare acreditate, chiar dacă nu avea drept de practică veterinară. Unele animale au fost mutilate. Proprietarii lor au depus o plângere penală după ce au descoperit … The post PressOne: O stomatoloagă fără drept de practică veterinară, acuzată că a mutilat animale de companie la Cluj appeared first on spotmedia.ro.
17:20
România obține 500 de milioane de euro de la BEI pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Când va fi gata # SportMedia
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat miercuri un contract de finanțare în valoare de 500 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI), bani ce vor fi alocați construcției Autostrăzii Sibiu–Pitești – cel mai important proiect de infrastructură rutieră al României și primul care va traversa Munții Carpați. Cu o lungime de 122 … The post România obține 500 de milioane de euro de la BEI pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Când va fi gata appeared first on spotmedia.ro.
17:20
Mircea Lucescu a criticat vehement un jucător al echipei naționale. Selecționerul s-a luat de Horațiu Moldovan, căruia i-a reproșat deciziile luate în partida cu Cipru. „Ce a făcut Moldovan cu Canada… Nu s-a gândit ce consecințe poate avea. La echipa națională trebuie să fii super responsabil. Noi am pierdut… Să pierzi cu Bosnia cum am … The post Mircea Lucescu, scos din sărite de un jucător al naționalei: „Știa că nu are voie” appeared first on spotmedia.ro.
17:20
A fost necesar codul roșu? Dar închiderea școlilor și alertele? Cum răspund Raed Arafat, șefa ANM și primarul Bujduveanu la numeroasele critici # SportMedia
Mai multe județe din țară și Bucureștiul au intrat marți seara sub avertizare cod roșu de ploi însemnate cantitativ. Au fost închise școlile, s-au emis mesaje Ro-Alert, oamenii au fost sfătuiți să iasă din case doar dacă au cu adevărat nevoie. Avertizarea urmează să expire la ora 15.00 iar numeroase voci, de la oameni obișnuiți, … The post A fost necesar codul roșu? Dar închiderea școlilor și alertele? Cum răspund Raed Arafat, șefa ANM și primarul Bujduveanu la numeroasele critici appeared first on spotmedia.ro.
17:20
CSM acuză politicienii că subminează justiția: „O situație de o gravitate excepțională” # SportMedia
În ziua în care CCR amâna pentru a doua oară decizia privind pensiile magistraților, Consiliul Superior al Magistraturii a lansat un atac dur la adresa clasei politice, acuzând o escaladare a ostilității față de sistemul judiciar și o lipsă totală de preocupare față de consecințele demersurilor recente asupra statului de drept. Autoritatea judecătorească „se confruntă … The post CSM acuză politicienii că subminează justiția: „O situație de o gravitate excepțională” appeared first on spotmedia.ro.
17:20
Starul portughez Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist al cărui patrimoniu net a depășit valoarea de un miliard de dolari, în urma recentei reînnoiri a contractului său cu clubul saudit Al-Nassr, ajungând la 1,4 miliarde de dolari, conform datelor Bloomberg Billionaires Index, informează EFE. Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, a semnat pe 26 … The post Cristiano Ronaldo a scris o nouă pagină de istorie appeared first on spotmedia.ro.
15:20
Sorana Cîrstea a părăsit turneul de la Wuhan în turul 2. Sportiva noastră a fost eliminată de chinezoaica Shuai Zhang (142 WTA) după un meci disputat în trei seturi. Chinezoaica s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-4. În setul decisiv, Sorana a acuzat probleme fizice și nu a mai făcut față ritmului. După parcursul de la … The post Sorana Cîrstea, învinsă în turul 2 la Wuhan appeared first on spotmedia.ro.
15:20
CCR amână a doua oară decizia pe pensiile magistraților. Undă verde pentru reforma companiilor de stat și cea din sănătate # SportMedia
Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților. De data asta pentru 20 octombrie. De asemenea, a mai fost amânată dezbaterea pe sesizarea formulată de partidele AUR, S.O.S. România și POT cu privire la altă lege din pachetul 2 asumat de Executiv – cea care include noile taxe și … The post CCR amână a doua oară decizia pe pensiile magistraților. Undă verde pentru reforma companiilor de stat și cea din sănătate appeared first on spotmedia.ro.
15:20
Conor McGregor, starul irlandez al artelor marțiale mixte (MMA), care nu a mai luptat din 2021, a fost suspendat pentru o perioadă de 18 luni după ce a ratat trei teste antidoping în 2024, a anunțat agenția antidoping a Ultimate Fighting Championship (UFC), informează AFP. McGregor, în vârstă de 37 de ani, a acceptat sancțiunea, … The post Conor McGregor și-a aflat pedeapsa appeared first on spotmedia.ro.
