Până în ultima clipă: Atac al armatei isaeliene in Gaza. O clădire s-a prăbușit, prinzând sub dărâmături 40 de persoane. IDF spune ca era o celulă Hamas
Aktual24, 10 octombrie 2025 01:30
Agenția de Apărare Civilă din Gaza, condusă de Hamas, a declarat, joi, că o clădire s-a prăbuși în orașul Gaza în urma unui atac israelian, prinzând sub dărâmături aproximativ 40 de persoane. Până acum au fost salvate două femei și au fost recuperate patru cadavre. Postul public de radio și televiziune israelian Kann a citat […]
• • •
Acum o oră
01:30
Acum 4 ore
23:30
Trei tineri suspectați că plănuiau un atac terorist de inspirație jihadistă care viza politicieni, au fost arestați în orașul Anvers, a confirmat joi parchetul federal belgian. Suspecții, născuți în 2001, 2002 și 2007, au fost reținuți în urma a patru percheziții domiciliare efectuate în districtul Deurne din Anvers. Unul dintre ei a fost eliberat ulterior, […]
23:20
Ședința cabinetului israelian de securitate a decis pentru încheierea acordului privind ostaticii. Cabinetul complet se reunește pentru a vota # Aktual24
Reuniunea cabinetului de securitate israelian pentru aprobarea fazei de încetare a focului și eliberare a ostaticilor din planul SUA de a pune capăt războiului din Gaza s-a încheiat, a declarat biroul unuia dintre participanți pentru The Times of Israel. Cabinetul se va reuni acum în întregime pentru a vota acordul, care se așteaptă să fie […]
23:20
Bolojan anunță că are ac de cojocul managerilor cu ”contracte blindate”: ”Să nu mai stea liniștiți pe posturi” # Aktual24
Toți managerii din companiile de stat au ‘contracte blindate’, dar vor răspunde mai devreme sau mai târziu pentru ceea ce fac acolo, iar cei care nu fac performanță ‘să nu mai stea liniștiți pe posturi’, a declarat, joi seara, premierul Ilie Bolojan. ‘Gândiți-vă că toți managerii care sunt de mulți ani de zile pe poziții […]
23:00
Reuniune la Paris a miniștrilor europeni și din Orientul Mijlociu privind tranziția postbelică a Gazei. Ministrul israelian de Externe a numit summitul „inutil și dăunător” # Aktual24
O reuniune internațională a miniștrilor la Paris, dedicată tranziției postbelice din Gaza, a avut loc, joi, a declarat un oficial al ambasadei Franței în Israel pentru The Times of Israel. La reuniune au participat reprezentanți din Franța, Regatul Unit, Germania, Italia, Spania, Uniunea Europeană, Egipt, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Indonezia, Turcia și […]
22:50
Regretatul ministru al Justiției, Robert Badinter, a intrat în Panteonul francez. Badinter a abolit pedeapsa cu moartea prin decapitare, care data din timpul Revoluției Franceze din 1789 # Aktual24
Robert Badinter, ministrul Justiției care a abolit pedeapsa cu moartea în Franța în 1981, a intrat joi în mausoleul Panteon, dedicat personalităților istorice remarcabile. Badinter, un avocat care a militat pentru abolirea pedepsei capitale după ce unul dintre clienții săi a fost decapitat cu ghilotina în anii 1970, a murit anul trecut la vârsta de […]
22:30
Negociatorul șef al Hamas declară că gruparea a primit garanții de la mediatori și de la SUA că războiul din Gaza s-a încheiat # Aktual24
Șeful exilat și negociatorul șef Khalil al-Hayya a declarat joi că Hamas a primit garanții de la Statele Unite, mediatori arabi și Turcia că războiul din Gaza „s-a încheiat definitiv”. „Astăzi anunțăm că s-a ajuns la acordul pentru a pune capăt războiului și agresiunii împotriva poporului nostru și pentru a începe implementarea unui armistițiu permanent […]
22:30
Ministrul israelian al Securității, Ben-Gvir, amenință cu răsturnarea guvernului israelian dacă, în cele din urmă, gruparea Hamas nu va fi desființată # Aktual24
Ministrul israelian al Securității Naționale, extremistul Itamar Ben-Gvir, a avertizat joi că partidul său, Puterea Evreiască, va face presiuni pentru a răsturna guvernul premierului Benjamin Netanyahu dacă gruparea Hamas nu va fi în cele din urmă desființată. „Dacă guvernul Hamas nu este desființat sau dacă ne spun doar că este desființat, în timp ce, în […]
Acum 6 ore
22:10
Ciobani cu 10.000 de oi blocați în zona Obârșia Lotrului aproape o săptămână. Drumarii au intervenit pentru a-i ajuta să coboare de pe munte # Aktual24
Mai mulţi ciobani cu aproximativ 10.000 de oi, care au rămas blocaţi cu turmele în munţii din zona Obârşia Lotrului, după ce au fost surprinşi de ninsorile din ultimele zile din regiunile montane, au fost salvați de drumari după aproape o săptămână. „În urma unei decizii a Consiliului Județean Gorj, drumarii au acționat pe drumul […]
22:00
Proiect pilot „Strada Școlară”: Străzile din apropierea a două școli din județul Mureș sunt închise pentru mașini în fiecare dimineață, între 7:30 și 8:05. Părinții nu au voie să meargă până în fața școlii iar cei mici merg cu prietenii și fac mișcare # Aktual24
În fiecare dimineață, străzile din apropierea a două școli din județul Mureș sunt închise pentru mașini între 7:30 și 8:05. Copiii sunt lăsați de părinți în trei locuri stabilite de unde sunt preluați de voluntari care îi duc pe jos, în siguranță, la școală. „Stradă Şcolară” este un proiect pilot de 4 săptămâni implementat de […]
21:50
Belgia: Trei jihadiști arestați pentru că pregăteau asasinarea premierului și a altor lideri # Aktual24
Autoritățile federale belgiene au arestat trei tineri suspectați că ar fi planificat un atentat terorist împotriva politicienilor din Belgia, inclusiv a premierului Bart De Wever. Procurorul federal Ann Fransen a declarat că suspecții — născuți în 2001, 2002 și 2007 — au fost reținuți joi dimineață la Antwerpen, fiind suspectați de tentativă de crimă teroristă […]
21:40
Amenajarea băii implică numeroase decizii, iar una dintre cele mai importante este alegerea tipului de duș. În ultimii ani, dușurile cu efect de ploaie au câștigat popularitate, promițând o experiență de relaxare similară cu cea a unui spa. Totuși, dușurile clasice rămân alegerea preferată pentru mulți, datorită simplității și eficienței lor. Cum știi ce variantă […]
21:20
Serbia încearcă să împace Rusia, îi trimite ajutoare de 6 milioane dolari după ce a vândut arme Ucrainei # Aktual24
Ministerul rus de Externe a anunțat că Serbia ar fi oferit „ajutor umanitar financiar în valoare de 472 milioane de ruble (aproximativ 5,8 milioane de dolari)” regiunii ruse Kursk, care este afectată de atacuri ucrainene. Potrivit declarației ministerului, fondurile ar fi fost transferate către Fondul de Dezvoltare al regiunii Kursk, care implementează proiecte pentru sprijinirea […]
21:10
Putin a recunoscut pentru prima dată că rușii au doborât din greșeală un avion azer în 2024 # Aktual24
Pentru prima dată, președintele rus Vladimir Putin a recunoscut direct responsabilitatea Rusiei pentru prăbușirea unui avion de pasageri al Azerbaijan Airlines (AZAL) în decembrie 2024, ceva ce refuzase să admită și ce a a dus la un scandal diplomatic cu Azerbaidjan. Embraer-ul E190, care zbura de la Baku către Grozny, s-a prăbușit lângă Aktau după […]
20:50
Comunicatul Departamentului de Stat al SUA: nimic despre anularea alegerilor, este scoasă în evidență ”consolidarea cooperării” dintre Washington și București # Aktual24
Departamentul de Stat al SUA a emis o declarație oficială după întâlnirea dintre Oana Țoiu și Marco Rubio. Declarația confirmă cele spuse de ministrul de Externe al României: cele două părți au discutat despre ”consolidarea cooperării în domeniul apărării, energiei și securității frontierelor” și nimic despre anularea alegerilor. ”Secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit […]
Acum 8 ore
20:00
Împins de trollii ruși și de contextul economic, suveranisto-extremismul va fi o forță pentru mulți ani # Aktual24
Datele din cele mai multe țări europene arată un lucru clar: curentul populist-extremist cunoscut la noi sub numele de „suveranism” este o forță. Extremiștii de genul AUR conduc sondajele în Germania, Franța, Austria, Marea Britanie și multe alte țări. În unele, partidele de această factură chiar conduc țările, așa cum vedem în Ungaria și Slovacia. […]
19:50
Rușii atacă și ei infrastructura energetică a Ucrainei: Zeci de mii de oameni fără curent, 50% din producția de gaze afectată # Aktual24
Forțele ruse au lansat în perioada recentă o serie de atacuri masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina, amenințând să lase milioane de persoane fără electricitate și gaze naturale înainte de sezonul rece. Atacurile Rusiei vin după ce ucrainenii au distrus la rândul lor o serie de obiective energetice rusești, scoțând din funcțiune 40% din capacitatea […]
19:00
Pro-rușii s-au bucurat degeaba că a câștigat Babis în Cehia. Președintele Pavel i-a dat ordin: ”UE și NATO sunt de neatins” # Aktual24
Președintele Cehiei, generalul Petr Pavel, i-a stabilit limite stricte lui Andrej Babiš, câștigătorul alegerilor parlamentare de duminică, la o întâlnire în care au discutat cu privire la ultimele noutăți referitoare la negocierile de coaliție: UE și NATO sunt de neatins. Într-o postare pe X, Pavel a subliniat că nu va fi nicio grabă — procedurile […]
18:40
18:40
Aterizare de urgență la București: patru pasageri intoxicați cu fum într-un avion al British Airways, # Aktual24
O aeronavă aparținând companiei British Airways, care efectua joi după-amiază o cursă pe ruta Istanbul – Londra, a solicitat aterizarea de urgență pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București la ora 17:50, după ce patru pasageri au acuzat probleme medicale. Potrivit primelor informații, pasagerii s-ar fi intoxicat cu fum. Autoritățile aeroportuare au activat imediat dispozitivul de […]
Acum 12 ore
18:20
17:30
Presshub: Procedura de extrădare a lui Sorin Oprescu se suspendă până ajunge în Grecia noul mandat de arestare cu noua pedeapsă # Aktual24
Mandatul de arestare preventivă emis pe numele fostului primar Sorin Oprescu a fost anulat de două judecătoare de la Curtea de Apel București. După ce i-a redus pedeapsa cu un an, instanța va trebui să emită un nou mandat de arestare cu noua pedeapsă. Noul document va trebui transmis autorităților din Grecia. Specialiștii în drept […]
17:20
Pace în Gaza. Israel și Hamas au semnat în Egipt acordul final vizând încetarea focului şi eliberarea ostaticilor israelieni # Aktual24
Israel şi gruparea militantă palestiniană Hamas au semnat joi, în Egipt, un acord vizând încetarea focului şi eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni, în prima fază a iniţiativei preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Fâşia Gaza, informează Reuters, citată de Agerpres. Oficiali ai ambelor părţi au confirmat că au semnat […]
17:00
Șeful PSD Sibiu cere ca Bolojan să fie dat jos: ”Așa este, ar trebui demis. Ați văzut ce le poate pielea…” # Aktual24
Președintele PSD, deputatul Bogdan Trif, afirmă că premierul Ilie Bolojan ar trebui demis din funcție. Trif s-a afișat anul trecut, în campania de la alegerile locale, alături de mercenarul Horașiu Potra, omul cu care Călin Georgescu intenționa să dea o lovitură de stat, conform procurorilor. Afirmația e făcută pe Facebook, nu în postare, ci în […]
16:50
Mort și îngropat. Subiectul anulării alegerilor, al „legitimității” președintelui Dan, nu există pentru SUA # Aktual24
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, și omologul său american, secretarul de stat Marco Rubio, au avut o întâlnire care a transmis mai multe mesaje clare. Primul este că România rămâne un aliat de încredere al Americii. Al doilea mesaj, transmis indirect, este că președintele Nicușor Dan și guvernul Ilie Bolojan sunt partenerii de […]
16:30
Franţa va reuşi să pună la punct un buget în 2026 care va fi „bun” pentru deficite şi creştere economică şi îşi va respecta angajamentele europene, a asigurat joi ministrul demisionar al Economiei, Roland Lescure, înaintea unei întâlniri cu omologii săi din zona euro, transmite AFP, citată de Agerpres. „Există o majoritate a parlamentarilor francezi […]
16:12
Pământuri rare: China înăsprește controalele la exportul de tehnologii legate de aceste metale strategice # Aktual24
China a anunțat joi, 9 octombrie, implementarea imediată a controalelor la exportul de tehnologii din pământuri rare, consolidându-și reglementările în acest sector aflat în centrul tensiunilor cu Washingtonul. Țara este principalul producător mondial al acestor minerale, care sunt esențiale pentru tehnologia digitală, industria auto, energie și arme. Pământurile rare au reprezentat un punct de conflict […]
16:12
ONU va reduce cu 25% forța globală de menținere a păcii pe fondul micșorării finanțării SUA. Peste 13.000 de militari vor fi trimiși acasă # Aktual24
Organizația Națiunilor Unite va reduce drastic forța și operațiunile sale de menținere a păcii, forțând mii de soldați să evacueze zone critice la nivel global. Reducerile vin ca urmare a ultimelor reduceri ale finanțării acordate de SUA organizației internaționale. Un oficial de rang înalt al ONU, vorbind sub condiția anonimatului, a informat jurnaliștii despre această […]
16:12
Se cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu după ce acesta a făcut din nou salutul legionar. Deputat: ”Georgescu își bate joc de justiție, transformând obligațiile controlului judiciar într-o scenă pentru manifestări extremiste” # Aktual24
Deputatul PNL Alexandru Muraru solicită arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, după ce acesta ar fi făcut din nou salutul legionar, de această dată în fața unei biserici din Buftea. Gestul este considerat de parlamentarul liberal drept un atac deschis la adresa democrației și o sfidare a statului de drept. „Ceea ce a făcut ieri […]
16:12
Ambasadorii UE au aprobat un plan de eliminare a gazului rusesc până în 2028. Dacă acesta va fi adoptat de 55% dintre țările UE, Ungaria și Slovacia vor trebui să se conformeze # Aktual24
Ambasadorii UE au convenit asupra unui plan de eliminare treptată a gazului și petrolului rusesc până în 2028, potrivit Reuters, care citează diplomați europeni. Potrivit surselor Reuters, aproape toți membrii UE și-au exprimat sprijinul pentru acest plan. Cu toate acestea, propunerea este criticată de Ungaria și Slovacia, două țări care rămân dependente de aprovizionarea cu […]
16:12
Comandantul Armatei: ”România poate rezista în fața unui atac al Rusiei la fel ca Ucraina/ Poarta Focșanilor este o problemă securitară, la fel ca Suwalki pentru țările baltice și Polonia. Este răzbunarea geografiei” # Aktual24
România este pregătită să facă față oricărei agresiuni, inclusiv unui atac venit dinspre Rusia, afirmă generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării. Într-un interviu pentru Euronews România, acesta a detaliat modul în care noua lege a apărării și serviciul militar voluntar contribuie la consolidarea securității naționale. „Avem o situație de securitate foarte bună, avem […]
16:12
Cărtărescu, privat și pe 2025 de Nobelul pentru literatură: premiul i-a fost acordat scriitorului ungar László Krasznahorkai # Aktual24
Joi, Academia Suedeză a anunțat că Premiul Nobel pentru Literatură în anul 2025 îi revine scriitorului ungar László Krasznahorkai. Autorul este recunoscut pentru proza sa complexă și profundă, cu fraze lungi și teme care explorează condiția umană, destinul și întunericul existențial. Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără Satantango și Melancolia. Aceasta este […]
16:12
Rusia se folosește vechi tratate ca arme pentru a presa SUA să renunțe la sprijinul pentru Ucraina – Institutul pentru Studiul Războiului # Aktual24
Kremlinul și-a intensificat încercările de a utiliza vechile tratate de control al armelor dintre SUA și Rusia pentru a obține concesii de la SUA în războiul împotriva Ucrainei, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a constatat că Kremlinul își intensifică eforturile de a utiliza tratatele de control al armelor dintre SUA […]
16:12
Premierul UK se întâlnește cu Modi în prima sa vizită în India. Premierul Indiei i-a spus că este ”prieten cu Putin” # Aktual24
Sir Keir Starmer s-a întâlnit cu prim-ministrul indian Narendra Modi în prima sa vizită în țara asiatică. Cei doi lideri s-au întâlnit în capitala financiară a Indiei, Mumbai, unde prim-ministrul se află într-o misiune comercială de două zile cu cea mai mare delegație de până acum, formată din peste 100 de directori generali, antreprenori și […]
16:12
Fiul manelistului Sandu Ciorba, arestat în Spania după ce a fugit din România. Era condamnat la 5 ani de închisoare pentru viol # Aktual24
Csorba Alexandru, fiul cunoscutului manelist Sandu Ciorba, a fost arestat pe teritoriul Spaniei, în regiunea Cuenca, în urma unei operațiuni internaționale coordonate de Poliția Română și autoritățile spaniole. Tânărul, în vârstă de 26 de ani, era urmărit național și internațional, după ce fusese condamnat definitiv de Judecătoria Cluj-Napoca la 5 ani de închisoare pentru viol. […]
16:12
Statele Unite au introdus sancțiuni împotriva principalului furnizor de petrol al Serbiei, controlat de Rusia, a anunțat compania joi. Serbia depinde aproape în întregime de aprovizionarea cu gaze și petrol din Rusia, pe care le primește în principal prin conducte din Croația și alte state vecine. Gazul este apoi distribuit de Industria Petrolieră a Serbiei […]
16:12
Congresul Argentinei limitează puterile lui Milei de a guverna prin decrete, o lovitură majoră pentru liderul libertarian # Aktual24
Congresul Argentinei a votat miercuri în mod covârșitor restricționarea capacității președintelui Javier Milei de a guverna prin decrete – cea mai recentă dintr-o serie de eșecuri pentru liderul de dreapta. Milei, al cărui partid este în minoritate în parlament, a emis peste 70 de decrete de la preluarea mandatului în decembrie 2023 pentru a-și promova […]
16:12
Moțiunile de cenzură ale extremiștilor de dreapta, controlați de Orban din Ungaria, și de stânga au fost respinse cu ușurință în Parlamentul European # Aktual24
Ursula von der Leyen a supraviețuit moțiunilor de cenzură consecutive împotriva Comisiei sale Europene, partidele de centru mișcându-se în sincron pentru a-i susține președinția. Moțiunile, depuse de grupurile de extremă dreapta și extremă stânga din Parlamentul European, au fost dezbătute luni seară și votate joi la prânz, relatează Euronews. Cererile simultane nu aveau șanse realiste […]
Ieri
18:30
Tatuaje cu Călin Georgescu la Pitești: ”Clienta, patrioată adevărată”. Numeroase ironii pe rețelele de socializare # Aktual24
Un bărbat din Pitești este mândru că realizează tatuaje cu Călin Georgescu și afirmă că cei care își fac astfel de tatuaje sunt ”patrioți adevărați”. ”Tatuaj făcut sin suflet. Clienta, patrioată adevărată”, a postat tatuatorul, mândru, pe Facebook. Reacțiile ironice nu au întârziat să apară: Și pe pagina tatuatorului au apărut numeroase reacții ironice, astfel […]
18:00
Presshub: Magistrați revoltați după hotărârea CAB: recunoașterea pedepsei cu suspendare a Alinei Bica contrazice jurisprudența CJUE # Aktual24
Decizia Curții de Apel București de a recunoaște pedeapsa cu suspendare executată de Alina Bica în Italia, în condițiile în care ea a fost condamnată cu executare în România, a stârnit critici serioase în sistemul judiciar. „Hotărârea este nelegală, avem hotărâre de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) care ne spune fix invers, […]
17:50
Ciolacu cere ca USR-ul să fie dat iar afară de la guvernare: ”Emană răutate de fiecare dată” # Aktual24
Marcel Ciolacu, fostul premier PSD al României, a declarat miercuri, 8 octombrie, că își dorește ca USR să fie dat afară de la guvernare. „Cred că această coaliție și acest guvern ar funcționa mult mai bine fără USR. PSD-ul cu PNL-ul au un exercițiu de a guverna împreună. La acest moment, dacă nu se lămuresc […]
17:40
Regimul pro-european de la Chișinău a triumfat la alegeri și și-a asigurat o majoritate relativ confortabilă în Parlamentul de la Chișinău. Acum guvernare PAS are o șansă bună să elimine vectorii de influență cu care Rusia încearcă să manipuleze constant Republica Moldova. Iar cel mai important dintre ele este Transnistria. Regimul separatist pro-rus are mari […]
17:40
Ciolacu îl atacă violent pe Bolojan: ”A mărit TVA? Inflația eu am luat-o la 10,3 și am lăsat-o la 5,5” # Aktual24
Fostul premier Marcel Ciolacu consideră că, în acest moment, nu există un plan economic, nu s-a făcut nicio reformă, iar tot ceea ce se întâmplă este împotriva companiilor și totodată a românilor. ‘În acest moment, noi nu avem un plan economic, iar o problemă bugetară am transformat-o aproape într-o criză economică, ceea ce este foarte […]
17:30
”Nu mai ai voie să filmezi politicienii la ICCJ”, anunță protestatarul ”Ceaușescu”. ”Ordin dat de Lia Savonea” – VIDEO # Aktual24
Cunoscutul protestatar Marian Moroșanu ”Ceaușescu” anunță că nu mai are voie să-i filmeze pe ”politicienii borfași” care trebuie să se prezinte în fața instanței ICCJ. El spune că a fost informat de Victor Alistar, noul consilier al șefei ICCJ, Lia Savonea. ”De când Lia Savonea a devenit președinte, a început cenzura: nu mai ai voie […]
16:40
ANCOM anunță că nu poate bloca numerele false de telefonie mobilă provenite din afara României. Ce poate totuși să facă # Aktual24
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a stabilit blocarea apelurilor iniţiate din afara teritoriului României, care afişează în mod fals numere naţionale de telefonie fixă, însă această măsură nu poate fi aplicată în prezent pentru numerele de telefonie mobilă, deoarece ar putea afecta utilizarea legitimă a numerelor în străinătate în roaming. Potrivit […]
16:30
Trump cere încarcerarea primarului din Chicago și a guvernatorului statului Illinois, ambii democrați. Sute de soldați ai Gărzii Naționale din Texas sunt în zonă # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut miercuri încarcerarea primarului din Chicago, Brandon Johnson, și a guvernatorului statului Illinois, JB Pritzker, ambii democrați, acuzându-i că nu au protejat ofițerii federali de imigrare, transmite Reuters. Declarațiile lui Trump au venit în momentul în care administrația sa se pregătea să trimită trupe ale Gărzii Naționale în Chicago, al […]
16:20
Marcel Ciolacu, fostul președinte al PSD, a anunțat joi că Sorin Grindeanu va fi ales președinte al partidului la congresul PSD. „Foarte curând PSD va avea un congres și un nou președinte. Mai mult ca sigur, dacă vreți o părere personală, de PSD-ist și totuși ancorat în realitate alături de colegi, va fi Sorin Grindeanu. […]
16:10
Cea mai mare scădere din 2022. Producția germană se prăbușește cu 4,3% – mult mai rău decât se aștepta # Aktual24
Companiile germane și-au redus producția în august cu cea mai mare reducere de la începutul războiului din Ucraina, în martie 2022. Industria, construcțiile și furnizorii de energie au produs împreună cu 4,3% mai puțin decât în luna precedentă, potrivit Oficiului Federal de Statistică. Aceasta este cea mai mare scădere de la atacul rus asupra Ucrainei. […]
15:50
Moscova amenință SUA cu ”consecințe severe și grave” dacă trimit rachete Tomahawk în Ucraina: ”SUA să acționeze în mod responsabil” # Aktual24
Vice-ministrul rus de externe, Serghei Riabkov, a declarat miercuri, 8 octombrie, că Statele Unite trebuie să „înțeleagă profunzimea și gravitatea consecințelor” în cazul în care vor decide să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Riabkov a declarat că Rusia îndeamnă Statele Unite să acționeze în mod responsabil în ceea ce […]
15:40
De ce este disperat Kremlinul. Transferul de rachete Tomahawk către Ucraina va slăbi semnificativ eficiența de luptă a Rusiei în război – Analiză ISW # Aktual24
Amenințările rusești la adresa Statelor Unite cu privire la posibila furnizare de rachete Tomahawk către Ucraina vizează întârzierea livrării de arme către Kiev. Autoritățile ruse își continuă campania de a împiedica SUA să vândă rachete Tomahawk către Ucraina. „ISW continuă să creadă că Kremlinul încearcă să prezinte potențiala furnizare de rachete Tomahawk ca o escaladare […]
