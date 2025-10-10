Trump prezidează o reuniune care se transformă într-o dezlănţuire împotriva presei

21:10

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu există motive de blocaje în administraţia centrală sau locală, adăugând că săptămâna viitoare se vor face modificările necesare pentru a se păstra limitările care trebuie puse în practică, dar se vor elimina mici constrângeri legate de reparaţii sau de funcţionarea normală. ”Fiecare trebuie să-şi aibă grijă de bani, pentru că nu mai avem resurse să acoperim lipsa de eficienţă sau lipsa de predictibilitate în cheltuieli”, a atenţionat el. Bolojan a anunţat că săptămâna viitoare va publica lista cu toate primăriile şi cu toate autorităţile publice care în luna august au înregistrat restanţe la plată. ”Practicile anterioare prin care Guvernul venea ca un pompier să stingă incendiile premeditate, declanşate din local, nu vor mai funcţiona”, a subliniat el.