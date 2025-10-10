Tânărul evadat de sub escorta poliţiştilor, prins la Craiova după câteva ore de căutări
10 octombrie 2025
Un tânăr de 27 de ani, care a evadat ieri de sub escorta polițiștilor de la Centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, a fost prins aseară pe raza municipiului Craiova, după câteva ore de căutări, anunță IPJ Dolj. Acesta se află în procedura de extrădare inițiată de Italia, fiind […]
Parlamentul European a luat act de cererea Parchetului General al României pentru ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă # Rador
Parlamentul European a luat act astăzi de cererea Parchetului General al României pentru ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă. Legislativul european va transmite documentul spre evaluare comisiei juridice, care va adopta o recomandare privind ridicarea sau menținerea imunității eurodeputatei. Urmează ca cererea să fie supusă votului în plenul Parlamentului European, iar pentru adoptare este necesară […]
Angelica Dan
Departamentul de Stat al SUA a publicat un scurt comunicat despre întâlnirea de la Washington dintre secretarul de stat Marco Rubio și ministrul român de externe, Oana Țoiu # Rador
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a publicat în această seară un scurt comunicat despre întâlnirea pe care au avut-o la Washington secretarul de stat Marco Rubio și ministrul român de externe, Oana Țoiu. Cei doi au trecut în revistă aspecte ale dialogului strategic bilateral, între care apărarea consolidată, energia și cooperarea în […]
Vicepreședintele PNL, deputatul Alexandru Muraru, cere înlocuirea controlului judiciar instituit asupra lui Călin Georgescu cu arest preventiv # Rador
Vicepreședintele PNL, deputatul Alexandru Muraru a depus la Parchetul General o plângere penală împotriva lui Călin Georgescu, prin care cere înlocuirea controlului judiciar instituit asupra acestuia cu arest preventiv. Liberalul îl acuză pe fostul candidat la alegerile prezidențiale că a făcut din nou, recent, în public, salutul legionar, act care reprezintă un act direct la […]
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că va trimite săptămâna viitoare la Washington o echipă de oficiali între care şi pe premierul ţării, pentru a discuta despre sisteme de apărare antiaeriană, sancţiuni şi negocierile blocate cu Rusia. De asemenea, a acuzat autorităţile de la Moscova că încearcă să provoace haos prin atacurile recente împotriva reţelei […]
Guvernul a aprobat azi un proiect de modernizare a secțiunii București Nord – Roșiori Nord, de pe tronsonul de care ferată București Nord Craiova. Investiția este în valoare de peste 11 miliarde de lei, iar finanțarea se va asigura din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de […]
Conferința de la Paris privind Fâşia Gaza își propune să completeze inițiativa SUA, a spus preşedintele Macron # Rador
Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat joi că următoarele ore vor fi decisive pentru consolidarea păcii în Gaza și că actuala conferință pe această temă, care are loc la Paris, are ca scop completarea inițiativei SUA. Joi, la Paris se desfăşoară o reuniune a mai multor miniștri de externe din țări occidentale și arabe, pentru […]
Fregata „Regina Maria” (F-222) a intrat miercuri, 8 octombrie, în portul Souda, din Insula Creta, pentru refacerea capacității de luptă și pentru a încheia participarea la Operația NATO SEA GUARDIAN din Marea Mediterană. Nava a deținut pentru a doua oară, în decurs de cinci ani, comanda grupării navale a operației NATO de monitorizare a traficului […]
Israelul s-a angajat să respecte planul lui Donald Trump pentru Gaza, a spus ministrul israelian de externe # Rador
Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a declarat joi că Israelul este dedicat planului președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza. „Suntem dedicaţi planului lui Trump”, a declarat dl Saar într-un interviu pentru Fox News, când a fost întrebat dacă Israelul se va retrage din enclava palestiniană. REUTERS – 9 octombrie)/opopescu/cpodea
Ministrul maltez de Externe l-a nominalizat pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace # Rador
Ministrul de Externe al Maltei, stat membru al Uniunii Europene, a declarat joi că l-a nominalizat pe președintele SUA, Donald Trump, pentru Premiul Nobel pentru Pace. Într-o postare pe Facebook, Ian Borg a menționat succesul preşedintelui Trump în negocierea păcii dintre Armenia și Azerbaidjan, ca și eforturile sale de a pune capăt războaielor din Orientul […]
Cei 470 de angajați ai combinatului siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara, care și-a oprit activitatea luna trecută, au fost rechemați la muncă, începând cu data de 1 noiembrie. Președintele Sindicatului Siderurgistul, Mircea Bordean, a declarat că sunt create premisele pentru repornirea liniei de laminare cu oțel adus de la combinatul din Krîvîi Rih din Ucraina, care […]
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat joi acordul de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor din Gaza și a declarat că organizaţia este pregătită să ajute. „ONU este pregătită să ofere sprijin deplin. Noi și partenerii noștri suntem pregătiți să acționăm acum”, a spus dl Guterres. De asemenea, el a insistat […]
Introducere 9 octombrie este, de mai bine de un secol, o dată cu încărcătură simbolică pentru comunicarea globală: pe 9 octombrie 1874, la Berna, a fost semnată Convenţia care a instituit Uniunea Generală a Poştelor instituţia care, în anii imediat următori, avea să devină Universal Postal Union (UPU). Această organizaţie a pus bazele circulaţiei facile […]
9 octombrie – Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului în România: Deportarea din Bucovina și memoria unei tragedii # Rador
Introducere 9 octombrie este, pentru România, o dată de referinţă a memoriei: Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului marchează începutul deportărilor evreilor din Bucovina şi Basarabia către teritoriile ocupate din est (Transnistria) în toamna anului 1941. Această zi obligă la lectura istoriei, la cercetare atentă şi la recunoaşterea responsabilităţilor politice, administrative şi morale legate de […]
Klimt înainte de Klimt – opera sa din România, într-o nouă expoziție la Muzeul Național Peleș Lucrările fixe pictate la Castelul Peleș de tânărul care avea să devină liderul avangardei vieneze, Gustav Klimt, și de colaboratorii săi, Ernst Klimt și Franz Matsch, sunt aduse mai aproape de amatorii de artă din România în noua expoziție […]
Turcia va ajuta la monitorizarea implementării armistițiului din Gaza, a declarat preşedintele Erdogan # Rador
Turcia va participa la eforturile de monitorizare a implementării armistițiului din Gaza convenit de Israel și Hamas, a declarat joi președintele Recep Tayyip Erdogan. „Cu voia lui Dumnezeu, noi, Turcia, vom participa la forța misiunii care va monitoriza implementarea acordului pe teren”, a spus el într-un discurs susţinut la Ankara, adăugând că Turcia va contribui […]
Peste 19.000 de slujbe sunt oferite, mâine, la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, evenimentul organizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și care va avea loc în 63 de locații din țară și din București. Peste 18.000 de job-uri sunt oferite pentru absolvenții fără studii superioare și 900 pentru cei care au […]
Președinta Comisiei Europene a trecut cu bine peste două moțiuni de cenzură depuse împotriva sa în Parlamentul European # Rador
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a supraviețuit joi celor două moțiuni de cenzură depuse împotriva sa în Parlamentul European. Moțiunea de cenzură propusă de grupul de extremă dreapta „Patrioții pentru Europa” a fost respinsă, 378 de europarlamentari votând împotrivă, față de 179 pentru moţiune. A doua moțiune de cenzură, propusă de grupul de […]
Petrolierul Boracay a fost reţinut de autorităţile franceze datorită serviciilor de informaţii ucrainene (Volodimir Zelenski) # Rador
Săptămâna trecută, forțele speciale franceze au reținut un petrolier rusesc aflat sub sancțiuni, în largul coastelor Franței, în urma unor informații furnizate de serviciile secrete ucrainene – potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski. La o întâlnire cu jurnaliștii, miercuri seară, liderul de la Kiev a subliniat importanța continuării eforturilor legate de sancțiuni și flota rusă de petroliere, […]
Cabinetul israelian urmează să se întâlnească, după ce s-a ajuns la un acord care prevede instituirea unui acord de încetare a focului în Gaza şi eliberarea ultimilor ostatici israelieni deţinuţi de Hamas. Se aşteaptă ca miniştrii israelieni să aprobe ceea ce numesc „planul de eliberare a ostaticilor”. Odată ce acest lucru se va întâmpla, un […]
Ziua Națională dedicată comemorării victimelor Holocaustului, marcată printr-o ceremonie la București # Rador
Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România a fost marcată astăzi în Capitală printr-o ceremonie organizată de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, „Elie Wiesel”. La eveniment au participat președintele Nicușor Dan, reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului, membri ai Corpului Diplomatic și ai comunităților evreiești și rome, precum și elevi din București. […]
Angelica Dan
Câștigătorul alegerilor din Cehia, Andrej Babis, a vorbit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski # Rador
Câștigătorul alegerilor din Cehia, Andrej Babis, a declarat joi că a discutat cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, exprimându-și sprijinul și speranța pentru o încheiere rapidă a războiului cu Rusia. „Mă bucur că m-a contactat și mi-a descris situația actuală”, a spus dl Babis, care înainte de alegeri promisese să pună capăt unui program ceh de […]
Nu există viitor fără comunitate, este imposibil de urmat o politică de succes (Hunor Kelemen) # Rador
„Nu există viitor fără comunitate, este imposibil de urmat o politică de succes, iar în programul UDMR este inclusă viziunea privind prosperitatea pe pământul natal şi nu intenţionăm să modificăm acest program, acum însă important este definirea direcţiei strategice pentru următorii doi ani”, astfel a rezumat preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Hunor Kelemen, sarcina […]
Parlamentul European anunță că a primit cererea autorităților române pentru ridicarea imunității Dianei Șoșoacă # Rador
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat că a primit cererea Parchetului General al României pentru ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă și că va transmite documentul spre evaluare Comisiei Juridice a Parlamentului European. Aceasta va adopta o recomandare privind ridicarea sau menținerea imunității eurodeputatei. Urmează ca cererea să fie supusă votului în plenul Parlamentului […]
Premiul Nobel pentru Literatură a fost acordat scriitorului maghiar Lazlo Krasznahorkai „pentru opera sa convingătoare și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”, precizează motivaţia Academiei Suedeze. László Krasznahorkai „este un mare scriitor epic în tradiția central-europeană, care se extinde de la Kafka la Thomas Bernhard și este caracterizat prin absurdism și exces […]
Angelica Dan
Banca Angliei a avertizat asupra riscului formării unei „bule” în sectorul inteligenței artificiale # Rador
Banca Angliei a avertizat asupra riscului formării unei „bule” în sectorul inteligenței artificiale. După succesele recente, valorile unor companii din domeniu au devenit supraevaluate. Banca Centrală a Regatului Unit a transmis că există un risc tot mai mare de o corecție bruscă pe piețele globale, care ar putea provoca daune economice similare celor generate de […]
Oficialii din statul indian Bengalul de Vest au anunțat că mai multe animale au murit în inundațiile puternice care au acoperit mari porțiuni din două dintre celebrele sanctuare naturale ale statului. Printre victime se numără doi leoparzi, un rinocer, mai mulți bizoni și cerbi din zona de la poalele munţilor Himalaya. Pe măsură ce apele […]
Comisia bugetară a Germaniei a aprobat miercuri achiziționarea a încă 20 de avioane de luptă Eurofighter # Rador
Comisia bugetară a Germaniei a aprobat, miercuri, achiziționarea a încă 20 de avioane de luptă Eurofighter, în valoare de aproximativ 3,75 miliarde de euro (4,36 miliarde de dolari), potrivit Ministerului Apărării. Așa-numita „tranşă 5” de aeronave Eurofighter urmează să fie livrată forțelor aeriene germane între anii 2031 și 2034. În cadrul alianței NATO, noile avioane […]
Ungaria va fi o destinație de investiții și mai atractivă odată cu modificarea sistemului de ajutor (Péter Szijjártó) # Rador
În interesul succesului viitor, Guvernul ca efectua două modificări la sistemul de stimulare a investițiilor, ceea ce va face din Ungaria o destinație de investiții și mai atractivă, a anunțat miercuri, la Budapesta, Péter Szijjártó. Potrivit unui comunicat al Ministerului ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, în pauza ședinței de guvern, şeful diplomaţiei ungare a […]
Radio România, prin Teatrul Național Radiofonic, este și în acest an partener media tradițional al Festivalului Național de Teatru (FNT), aflat la ediția cu numărul XXXV, care se va desfășura la București, în perioada 17 – 26 octombrie. Tema ediției din acest an – FNT 2025. Te privește!, este un îndemn la implicare, solidaritate și reflecție asupra responsabilității civice și […]
Marina israeliană a interceptat cea mai recentă flotilă care încerca să aducă ajutor umanitar în Gaza și a reținut aproximativ 150 de activiști aflați la bord. Organizația Global Summit Flotilla a anunțat că intervenția a avut loc la 220 de kilometri de coasta Gazei. Ministerul israelian de Externe a precizat că vasele și pasagerii lor […]
Ursula von der Leyen a susţinut că recentele încălcări ale spațiului aerian al UE reprezintă forme de „război hibrid” # Rador
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că recentele încălcări ale spațiului aerian al Uniunii Europene nu reprezintă simple acte de hărțuire, ci forme de „război hibrid”. Ea le-a spus europarlamentarilor că incursiunile cu drone și alte incidente fac parte dintr-o campanie menită să divizeze Uniunea Europeană și să îi submineze sprijinul acordat […]
Burgeri, cârnați, șnițele: Parlamentul European spune că termenii legați de carne nu ar trebui utilizați pentru produsele vegetale. Camera de la Strasbourg a aprobat o serie de modificări specifice la regulamentul privind organizarea comună a piețelor agricole (OCP) cu 532 de voturi pentru, 78 împotrivă și 25 de abțineri. Printre aceste modificări se numără un […]
Ambasadorii țărilor membre ale Uniunii Europene au convenit miercuri să avanseze cu planul blocului comunitar de a pune capăt importurilor de petrol și gaze din Rusia până în 2028, au declarat diplomați europeni, marcând astfel prima etapă politică în adoptarea legii, înainte de votul guvernelor programat pentru sfârșitul acestei luni. Uniunea Europeană negociază în prezent […]
Începând cu data de 1 octombrie 2025, vaccinarea împotriva infecţiei cu HPV este asigurată gratuit pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani, prin Programul Naţional de Vaccinare. În acest context, Spitalul Universitar de Urgență București continuă Campania „Spune NU HPV – Alege să te vaccinezi!”, printr-o nouă inițiativă care […]
Comisia Europeană dă în judecată Bulgaria şi Portugalia pentru transpunerea incompletă a normelor privind detaşarea şoferilor # Rador
Comisia Europeană trimite Bulgaria şi Portugalia în faţa Curţii de Justiţie a UE, pentru că nu au transpus integral în legislaţia lor naţională regulile comunitare privind detaşarea şoferilor. Acestea sunt singurele două state membre care nu au făcut acest lucru, motiv pentru care Comisia solicită aplicarea de sancţiuni financiare împotriva lor. Directiva stabileşte norme privind […]
Consilierii de rang înalt ai președintelui Trump și oficiali din Egipt și Qatar s-au alăturat în cea de a treia zi negocierilor indirecte dintre Israel și Hamas, care urmăresc încheierea războiului din Gaza. În Fâșia Gaza, pentru prima dată după luni de lupte, nu s-au raportat decese în ultimele 12 ore. Negocierile au ajuns în […]
O persoană a fost evacuată și primește îngrijiri medicale în acest moment, după izbucnirea unui incendiu pe strada Mureșeni din București # Rador
O persoană a fost evacuată și primește îngrijiri medicale în acest moment, după ce a izbucnit un incendiu care s-a întins pe aproape 300 de metri pătrați pe strada Mureșeni din București. Sunt afectate patru locuințe și o anexă, iar în zonă sunt degajări mari de fum și există pericolul extinderii flăcărilor și la construcțiile […]
ISU București – Ilfov a gestionat până acum 77 de intervenții pe durata codurilor meteorologice # Rador
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București – Ilfov a gestionat până acum 77 de intervenții pe durata codurilor meteorologice. În Capitală, pompierii au intervenit pentru îndepărtarea a 42 de copaci căzuți, șase elemente de construcție desprinse și a șase acumulări de apă, în urma cărora au fost afectate 41 de autoturisme și o motocicletă. Potrivit […]
Rudele și apropiații militarilor ucraineni aflați în captivitate sau dați dispăruți s-au adunat, miercuri, în faţa Radei Supreme de la Kiev. Printre participanți s-au numărat familii ale luptătorilor din garnizoana Mariupol, inclusiv din regimentul Azov, dar și din alte brigăzi. Aceştia au purtat fotografii ale celor dragi, drapele și pancarte cu mesaje precum „Al patrulea […]
O tentativă a ruşilor de a înainta în direcţia Kupiansk a fost oprită de Forţele pentru Operaţiuni Speciale ale Ucrainei # Rador
Operatorii de drone din cadrul Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei au dejucat o încercare a trupelor ruse de a înainta în direcția Kupiansk. În timpul operațiunii, militarii din cadrul Regimentului 8 al Forțelor pentru Operațiuni Speciale au eliminat trei ocupanți ruși. Potrivit unui comunicat publicat miercuri, grupul de luptători ai regimentului a împiedicat înaintarea […]
Rusia va răspunde în oglindă, dacă vreo ţară va efectua un test nuclear, a declarat, miercuri, ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov – potrivit TASS. Rusia va răspunde în oglindă, iar reacția va fi una imediată, nu se va lăsa aşteptată, dacă vreo țară va efectua un test nuclear – a mai adăugat […]
Elvira Chilaru
8 octombrie 1878 – Intrarea triumfală a Armatei Române în București: Calea Victoriei și ecourile unei independențe # Rador
Contextul general Războiul de Independență (1877–1878) reprezintă momentul în care Principatele Române, într-o alianță de facto cu Imperiul Rus, au dobândit efectiv libertatea de sub dominația otomană. După ce, la 9/10 mai 1877, Adunarea Deputaților a proclamat independența României și guvernul condus de Ion C. Brătianu a refuzat plata tributului către Poarta Otomană, armata română […]
Rusia va reacționa dur dacă Statele Unite vor furniza Ucrainei rachete Tomahawk, a declarat miercuri Andrei Kartapolov, președintele comisiei de apărare din parlamentul rus, potrivit agenției de presă de stat RIA. „Cunoaștem foarte bine aceste rachete, cum se deplasează, cum să le doborâm, am lucrat cu ele în Siria, deci nu e nimic nou”, a […]
Recentele incursiuni ale dronelor în spaţiul aerian al UE fac parte dintr-o campanie de a dezbina Europa (Ursula von der Leyen) # Rador
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că recentele încălcări ale spaţiului aerian al blocului comunitar nu constituie „o hărţuire aleatorie, ci un război hibrid”. Doamna Von der Leyen a declarat în Parlamentul European că incursiunile dronelor şi alte incidente fac parte dintr-o campanie de a dezbina Uniunea Europeană şi a slăbi sprijinul […]
Introducere „Zborul nu este doar o chestiune de tehnologie, ci o promisiune a viitorului” Pe 7 octombrie 1919, în Olanda, se năștea Koninklijke Luchtvaart Maatschappij pe scurt KLM, compania care avea să scrie istoria aviației mondiale. Fondată la scurt timp după Primul Război Mondial, KLM este astăzi cea mai veche companie aeriană din lume care […]
