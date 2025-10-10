Premiere naționale din partea chinezilor care au atras atențiala SAB 2025: BYD Seal 5 DM-i și Seal 6 DM-i

11:20

Pentru că automobilul e, în definitiv, un produs industrial și pentru că, inevitabil, utilizarea sa este marcată multe aspecte practice și funcționale ale vieții noastre, tindem să trecem cu vederea implicațiile sale sensibile din viața noastră. MINI este aici ca să nu ne lase să uităm de ele. Noaptea trecută l-am scos un pic în […]